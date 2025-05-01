Соглашение об инвестфонде восстановления с США начинают рассматривать в Раде, - СМИ
В четверг, после 14:00, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль начнет консультации с народными депутатами по ратификации межправительственного соглашения с США о создании Украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По прогнозам первого заместителя председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, ближайшая возможная дата ратификации - 13-15 мая, если документы оперативно подадут в парламент. Он подчеркнул, что межгосударственные соглашения имеют сложную и медленную процедуру рассмотрения.
Заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка отметил, что соглашение содержит 12 статей, перечень критических материалов и имеет финансовый характер. От Украины участником фонда будет Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства при Министерстве экономики.
"Мы начнем консультации с парламентом, представим максимально прозрачно. Это для нас чрезвычайно важно, потому что соглашение уникальное, много было манипуляций в медиа, было страшилок непонятных", - отметил Качка в эфире телемарафона.
После ратификации планируется создание самого фонда при участии Международной финансовой корпорации развития США (DFC) и украинского Агентства ГЧП.
Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.
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амеры профи интриганы там практичный просчет
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_96.html
Закон України Закон «Про інститути спільного вестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17#Text
Стаття 4. Учасники інституту спільного інвестування
Держава або територіальна громада, а також юридичні особи, частка державної або комунальної власності в яких перевищує 25 відсотків, не можуть бути учасниками інституту спільного інвестуванн
🔹Никаких долгов перед США за оказанную ранее военную помощь.
🔹Полная собственность и контроль остаются за Украиной.
🔹Национальная собственность Украины защищена. Не будет изменений в процессах приватизации или управлении госкомпаниями. «Укрнафта» и «Энергоатом» также остаются в собственности Украины.
🔹Соглашение соответствует Конституции Украины и не изменяет ее евроинтеграционный курс.
🔹Равноправное партнерство. Фонд создается 50/50, управление общее, ни у одной из сторон не будет преобладающего голоса.
🔹Фонд будет наполняться доходами исключительно по новым лицензиям. 50% средств от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов, а также нефти и газа будут поступать в бюджет.
🔹Минимальные законодательные изменения - только в бюджетный кодекс Украины.
🔹США будут привлекать дополнительные инвестиции и технологии.
🔹Нулевые пошлины. Доходы и взносы Фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине.
Вперше деребан без них