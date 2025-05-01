РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10153 посетителя онлайн
Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
1 208 20

Соглашение об инвестфонде восстановления с США начинают рассматривать в Раде, - СМИ

Верховная Рада поддержала закон о признании компетенций волонтеров

В четверг, после 14:00, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль начнет консультации с народными депутатами по ратификации межправительственного соглашения с США о создании Украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По прогнозам первого заместителя председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, ближайшая возможная дата ратификации - 13-15 мая, если документы оперативно подадут в парламент. Он подчеркнул, что межгосударственные соглашения имеют сложную и медленную процедуру рассмотрения.

Заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка отметил, что соглашение содержит 12 статей, перечень критических материалов и имеет финансовый характер. От Украины участником фонда будет Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства при Министерстве экономики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экономическое соглашение с США не содержит никаких гарантий помощи для Киева, - The New York Times

"Мы начнем консультации с парламентом, представим максимально прозрачно. Это для нас чрезвычайно важно, потому что соглашение уникальное, много было манипуляций в медиа, было страшилок непонятных", - отметил Качка в эфире телемарафона.

После ратификации планируется создание самого фонда при участии Международной финансовой корпорации развития США (DFC) и украинского Агентства ГЧП.

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конгрессмен США Микс: Трамп подписал вымогательское соглашение с Украиной, настоящая угроза - Путин

Автор: 

соглашение (1329) США (26763) Украина (44963) редкоземельные металлы (159)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Даєш дерибан!
показать весь комментарий
01.05.2025 12:07
+4
Впевнений, що випускники Трускавецької економічної академії імені А.Б.Єрмака одразу зрозуміють вигідність цієї угоди для України. В 14.00 розпочнуться консультації, а в 14.10 можна буде вже і проголосувати.
показать весь комментарий
01.05.2025 12:11
+3
Що це за угода, віддали надра ще й винні їм залишилися, ніякі борги не касовані, навіщо еам ця угода??? Зрадники як кучма з ядерною збоєю ....
показать весь комментарий
01.05.2025 12:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слуги,жпж+юля з голосом,голосів вистарчить.Ратифікують усе що єрмак скаже
показать весь комментарий
01.05.2025 12:00 Ответить
Що це за угода, віддали надра ще й винні їм залишилися, ніякі борги не касовані, навіщо еам ця угода??? Зрадники як кучма з ядерною збоєю ....
показать весь комментарий
01.05.2025 12:06 Ответить
Даєш дерибан!
показать весь комментарий
01.05.2025 12:07 Ответить
ото цікаво дізнатися результат голосування у Раді поіменно
показать весь комментарий
01.05.2025 12:07 Ответить
все За,без воздержавшихся
показать весь комментарий
01.05.2025 12:23 Ответить
Следующая ВР отменит это позорище, если власть там опять не захватит зелень с рыгами.
показать весь комментарий
01.05.2025 12:08 Ответить
не отменят,в каждом договоре оговариваются последствия,нам врятли их покажут,но ,,эти строки слов из песни хрен ты выбросишь,,
амеры профи интриганы там практичный просчет
показать весь комментарий
01.05.2025 12:25 Ответить
Цю угоду ні в якому разі не можна ратифікувати.
показать весь комментарий
01.05.2025 12:10 Ответить
ииии.....ты к кому обращаешься??думаю врятли ктото из голосующих читает комментарии вообще
показать весь комментарий
01.05.2025 12:27 Ответить
Впевнений, що випускники Трускавецької економічної академії імені А.Б.Єрмака одразу зрозуміють вигідність цієї угоди для України. В 14.00 розпочнуться консультації, а в 14.10 можна буде вже і проголосувати.
показать весь комментарий
01.05.2025 12:11 Ответить
Афера Трампа-Зеленського.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_96.html

Закон України Закон «Про інститути спільного вестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17#Text

Стаття 4. Учасники інституту спільного інвестування

Держава або територіальна громада, а також юридичні особи, частка державної або комунальної власності в яких перевищує 25 відсотків, не можуть бути учасниками інституту спільного інвестуванн
показать весь комментарий
01.05.2025 12:14 Ответить
Ця,так звана,"угода важлива певним особам не тим що вона містить а тим чого не містить- згадка про необхідність виборів зникла,реакція США на утиски опозиції й свободи слова,беззаконня й корупцію також зникла! Це не для України угода- це для диявола угода!
показать весь комментарий
01.05.2025 12:18 Ответить
это вам пендаль для памяти про демократические ценности и бабло от таких как сша и ес,бабло рулит всем
показать весь комментарий
01.05.2025 12:30 Ответить
🇺🇦🇺🇸 Вице-премьер Украины Юлия Свириденко публикует ключевые положения сделки:

🔹Никаких долгов перед США за оказанную ранее военную помощь.

🔹Полная собственность и контроль остаются за Украиной.

🔹Национальная собственность Украины защищена. Не будет изменений в процессах приватизации или управлении госкомпаниями. «Укрнафта» и «Энергоатом» также остаются в собственности Украины.

🔹Соглашение соответствует Конституции Украины и не изменяет ее евроинтеграционный курс.

🔹Равноправное партнерство. Фонд создается 50/50, управление общее, ни у одной из сторон не будет преобладающего голоса.

🔹Фонд будет наполняться доходами исключительно по новым лицензиям. 50% средств от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов, а также нефти и газа будут поступать в бюджет.

🔹Минимальные законодательные изменения - только в бюджетный кодекс Украины.

🔹США будут привлекать дополнительные инвестиции и технологии.

🔹Нулевые пошлины. Доходы и взносы Фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине.
показать весь комментарий
01.05.2025 12:21 Ответить
Дуже добре.
показать весь комментарий
01.05.2025 12:29 Ответить
Я думаю там всі в ах@ї.
Вперше деребан без них
показать весь комментарий
01.05.2025 12:26 Ответить
Ця оборудка є злочином. Склад "зеленої" ВР на жаль інтелектуально дуже слабкий. Трускавець їм не допоміг. Дурнями легко маніпулювати, а "одноразовий електорат" не може взагалі вплинути на "своїх" депутатів зовсім. Відкликати депутата який навіть відкрито скоїть злочин, або виступає проти інтересів громади в якій балотувався, виборці не можуть і тому депутат залежить виключно від лідера фракції який виконує накази лідера партії. Таким чином країною керують декілька осіб і лідери партій. "Депутатське рабство" це вибори за партійними спискам. Всі лідери партій ненавидять мажоритарку і всіляко намагаються її дискредитувати, бо мажоритарний депутат підзвітний і залежить від своїх виборців які можуть його відкликати. Звідси, вибори на партійній основі по партійним спискам щоб потрапити в які потрібно заплатити за місце в списку, до демократії не мають жодного стосунку і є одним з джерел національної корупції. Країні взагалі не потрібна така велика кількість депутатів з низьким рівнем освіти, купленими дипломами і купленими місцями. Завдяки таким профнепридатним, а вони дійсно безграмотні, такі оборудки стають можливими. Крім того за "правильне" голосування кожний отримає конверт від лідера фракції.
показать весь комментарий
01.05.2025 12:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=eeb4z3svIJU Учительница Зеленского: "Я плююсь когда вижу его по телевизору!"
показать весь комментарий
01.05.2025 12:39 Ответить
сидит кагал свинярчуков и думают , как надурить и обобрать народ
показать весь комментарий
01.05.2025 12:40 Ответить
мій головний і найцінніший "скарб":зараз живе і навчається в Києві, а не десь там в Лондоні, Вашингтоні чи Австрії, Німеччині, Іспанії, Польщі чи ще десь, куди повідвозили своїх діток усі, хто зараз так "хвилюється" за надра України . Хоч трампони і є гівно, але якщо ця угода наблизить мир в Україні і дасть хоча б якийсь спокій тим, хто тут живе, то я тільки "ЗА". Так "палко перейматися" надрами можуть лише ті, хто впевнений, що він і його рідня доживе до кінця війни і зможе скористатися ними. От у мене немає такої впевненості. Я хочу миру. Що Трамп, що Байден для мене однакові, бо я не вірю словам, лозунгам, політичним промовам.
показать весь комментарий
01.05.2025 12:41 Ответить
 
 