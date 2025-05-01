Соглашение об инвестфонде восстановления с США начинают рассматривать в Раде, - СМИ

В четверг, после 14:00, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль начнет консультации с народными депутатами по ратификации межправительственного соглашения с США о создании Украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По прогнозам первого заместителя председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, ближайшая возможная дата ратификации - 13-15 мая, если документы оперативно подадут в парламент. Он подчеркнул, что межгосударственные соглашения имеют сложную и медленную процедуру рассмотрения.

Заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка отметил, что соглашение содержит 12 статей, перечень критических материалов и имеет финансовый характер. От Украины участником фонда будет Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства при Министерстве экономики.

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"Мы начнем консультации с парламентом, представим максимально прозрачно. Это для нас чрезвычайно важно, потому что соглашение уникальное, много было манипуляций в медиа, было страшилок непонятных", - отметил Качка в эфире телемарафона.

После ратификации планируется создание самого фонда при участии Международной финансовой корпорации развития США (DFC) и украинского Агентства ГЧП.

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

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