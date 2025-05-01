Євросоюз ніколи не визнає Крим частиною РФ, - Каллас

Країни Євросоюзу ніколи не визнають тимчасово окупований Крим російським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це висока представниця ЄС із зовнішніх відносин та політики безпеки Кая Каллас заявила в інтерв'ю Financial Times.

"Я не бачу, щоб ми погоджувалися на такі речі. Але ми, звичайно, не можемо говорити від імені Америки та того, що вони зроблять"З європейського боку ми говорили про це знову і знову... Крим - це Україна", – сказала вона.

Каллас також повідомила, що ЄС готовий наростити фінансову підтримку України у разі зменшення ролі США, однак "у питанні військової допомоги перекрити прогалину у разі виходу американців буде важче".

Вона також закликала адміністрацію США застосувати наявні у неї важелі впливу на Росію для примусу її до миру. "Американці мають засоби, які вони можуть використати для тиску на Росію щодо дійсного припинення цієї війни. Президент Трамп заявив, що хоче припинення вбивств. Йому слід тиснути на того, хто вбиває", - зауважила дипломатка.

Нагадаємо, питання Криму є центральним у переговорах щодо припинення війни в Україні. Про це заявили в уряді Франції.

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