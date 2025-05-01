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Новини Окупація Криму
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Євросоюз ніколи не визнає Крим частиною РФ, - Каллас

Каллас про Крим

Країни Євросоюзу ніколи не визнають тимчасово окупований Крим російським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це висока представниця ЄС із зовнішніх відносин та політики безпеки Кая Каллас заявила в інтерв'ю  Financial Times.

"Я не бачу, щоб ми погоджувалися на такі речі. Але ми, звичайно, не можемо говорити від імені Америки та того, що вони зроблять"З європейського боку ми говорили про це знову і знову... Крим - це Україна", – сказала вона.

Каллас також повідомила, що ЄС готовий наростити фінансову підтримку України у разі зменшення ролі США, однак "у питанні військової допомоги перекрити прогалину у разі виходу американців буде важче".

Вона також закликала адміністрацію США застосувати наявні у неї важелі впливу на Росію для примусу її до миру. "Американці мають засоби, які вони можуть використати для тиску на Росію щодо дійсного припинення цієї війни. Президент Трамп заявив, що хоче припинення вбивств. Йому слід тиснути на того, хто вбиває", - зауважила дипломатка.

Нагадаємо, питання Криму є центральним у переговорах щодо припинення війни в Україні. Про це заявили в уряді Франції.

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Каллас по мовчи, і дай дорослим дядькам вирішувати це питання.
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01.05.2025 07:36 Відповісти
Зєлє з Єрмаком?
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01.05.2025 07:59 Відповісти
Та, ні ці відбиті наглухо.
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01.05.2025 08:38 Відповісти
дорослий довбограй трамп-краснов якщо хоче нехай віддасть )(уйлу Аляску - ана ж, за заявами, шизофреніка )(уйло незаконно продана США !!! ще може віддати Мексиці незаконно окуповані США Каліфорнію, Техас і ще з десяток південно-західних штатів США !!! А землями України, українців розкидатися нех*й, умиротвоючи нациста ХХІ сторіччя, який дуже хоче стати Гітлером, хоче плешівому кацапському довбограю )(уйлу до Гітлера, як з мацкви до Києва рачки - так тупий плагіат і мавпування одного з найгеніальніших політиків Європи І половини ХХ сторіччя !!!
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01.05.2025 08:40 Відповісти
Почему постоянно речь идёт о Крыме, а как же остальные оккупированные территории, разве их

уже возвратили?

Правильным будет, когда нужно говорить -ЕС никогда не признает оккупацию украинских земель!
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01.05.2025 08:15 Відповісти
 
 