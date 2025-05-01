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Новости Оккупация Крыма
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Евросоюз никогда не признает Крым частью РФ, - Каллас

Каллас о Крыме

Страны Евросоюза никогда не признают временно оккупированный Крым российским.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Financial Times заявила высокий представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас.

"Я не вижу, чтобы мы соглашались на такие вещи. Но мы, конечно, не можем говорить от имени Америки и того, что они сделают. "С европейской стороны мы говорили об этом снова и снова... Крым - это Украина", - сказала она.

Каллас также сообщила, что ЕС готов нарастить финансовую поддержку Украины в случае уменьшения роли США, однако "в вопросе военной помощи перекрыть пробел в случае выхода американцев будет труднее".

Она также призвала администрацию США применить имеющиеся у нее рычаги влияния на Россию для принуждения ее к миру. "Американцы имеют средства, которые они могут использовать для давления на Россию относительно действительного прекращения этой войны. Президент Трамп заявил, что хочет прекращения убийств. Ему следует давить на того, кто убивает", - отметила дипломат.

Напомним, вопрос Крыма является центральным в переговорах по прекращению войны в Украине. Об этом заявили в правительстве Франции.

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Крым (26404) Евросоюз (17139) Каллас Кая (199)


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Каллас по мовчи, і дай дорослим дядькам вирішувати це питання.
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01.05.2025 07:36 Ответить
Зєлє з Єрмаком?
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01.05.2025 07:59 Ответить
Та, ні ці відбиті наглухо.
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01.05.2025 08:38 Ответить
дорослий довбограй трамп-краснов якщо хоче нехай віддасть )(уйлу Аляску - ана ж, за заявами, шизофреніка )(уйло незаконно продана США !!! ще може віддати Мексиці незаконно окуповані США Каліфорнію, Техас і ще з десяток південно-західних штатів США !!! А землями України, українців розкидатися нех*й, умиротвоючи нациста ХХІ сторіччя, який дуже хоче стати Гітлером, хоче плешівому кацапському довбограю )(уйлу до Гітлера, як з мацкви до Києва рачки - так тупий плагіат і мавпування одного з найгеніальніших політиків Європи І половини ХХ сторіччя !!!
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01.05.2025 08:40 Ответить
Почему постоянно речь идёт о Крыме, а как же остальные оккупированные территории, разве их

уже возвратили?

Правильным будет, когда нужно говорить -ЕС никогда не признает оккупацию украинских земель!
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01.05.2025 08:15 Ответить
 
 