Евросоюз никогда не признает Крым частью РФ, - Каллас

Страны Евросоюза никогда не признают временно оккупированный Крым российским.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Financial Times заявила высокий представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас.

"Я не вижу, чтобы мы соглашались на такие вещи. Но мы, конечно, не можем говорить от имени Америки и того, что они сделают. "С европейской стороны мы говорили об этом снова и снова... Крым - это Украина", - сказала она.

Каллас также сообщила, что ЕС готов нарастить финансовую поддержку Украины в случае уменьшения роли США, однако "в вопросе военной помощи перекрыть пробел в случае выхода американцев будет труднее".

Она также призвала администрацию США применить имеющиеся у нее рычаги влияния на Россию для принуждения ее к миру. "Американцы имеют средства, которые они могут использовать для давления на Россию относительно действительного прекращения этой войны. Президент Трамп заявил, что хочет прекращения убийств. Ему следует давить на того, кто убивает", - отметила дипломат.

Напомним, вопрос Крыма является центральным в переговорах по прекращению войны в Украине. Об этом заявили в правительстве Франции.

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