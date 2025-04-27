Лавров поддержал позицию Трампа по Крыму: Это уже решенный вопрос
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что "вопрос Крыма уже решен".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.
Издание отмечает, что Крым стал ключевой разменной монетой в мирных переговорах, а Дональд Трамп поддержал отказ России вернуть эту территорию Украине, несмотря на настояния Киева.
Отвечая на вопрос журналистов, нравятся ли ему комментарии господина Трампа, Лавров сказал: "Дело не в том, нравится или не нравится, а в том, что то, что он сказал, является правдой. Это уже решенное дело".
Отвечая на требования Украины о возвращении земли, министр заявил: "Россия не ведет переговоры о собственной территории: "Россия не ведет переговоры о собственной территории".
Ранее сообщалось, что США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.
Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не просит лидера Украины Владимира Зеленского признать Крым российской территорией, потому что полуостров был потерян "много лет назад".
Впоследствии Трамп заявил, что оккупированный Крым "останется с Россией".
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«Эти нахалы япошки, макаки желтомордые, и вдруг полезли на такую махину, как необъятное государство Российское» - 27 мая 1905 года японский флот под Цусимой почти полностью уничтожил русскую эскадру, переброшенную на Дальний Восток из Балтийского моря.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/porazka-rosiji-yak-ssha-dopomogli-yaponiji-vigrati-viynu-proti-rosiyskoji-imperiji-istoriya-z-nv-50476447.html
якби вступили у війну з СРСР
Леонід Глібов
На світі вже давно ведеться,
Що нижчий перед вищим гнеться,
А більший меншого кусає та ще й б'є -
Затим що сила є...
.........................Собаки й вівчарі твої,
Усі ви - вороги мої:
Од вас мені життя немає...
Ще мало я терпів?
- Так чим же я вам досадив? -
Ягнятко, плачучи, питає.
- Цить, капосне! Либонь, не знає...
Ще й огризається, щеня!
Що ти за птиця?! Ти - Ягня
Як сміло ти мене питати?
Вовк, може, їсти захотів!..
Не вам про теє, дурням, знати! -
І -Вовк Ягнятко задавив...
Нащо йому про теє знати,
Що, може, плаче бідна мати
Та побивається, як рибонька об лід:
Він Вовк, він пан... йому не слід...
1854
Та невже?
Есть мнение, что если этот пункт будет в договоре и Зе его подпишет, это можно и будут трактовать как согласие с признанием США Крыма российским
Зеленський хоч і дипломований юриЗд, але не повний дурень, щоб підписувати папір, який в Україні не матиме ніякої юридичної сили.
Навіть Китай не визнає Крим російським.