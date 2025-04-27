Лавров поддержал позицию Трампа по Крыму: Это уже решенный вопрос

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что "вопрос Крыма уже решен".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.

Издание отмечает, что Крым стал ключевой разменной монетой в мирных переговорах, а Дональд Трамп поддержал отказ России вернуть эту территорию Украине, несмотря на настояния Киева.

Отвечая на вопрос журналистов, нравятся ли ему комментарии господина Трампа, Лавров сказал: "Дело не в том, нравится или не нравится, а в том, что то, что он сказал, является правдой. Это уже решенное дело".

Отвечая на требования Украины о возвращении земли, министр заявил: "Россия не ведет переговоры о собственной территории: "Россия не ведет переговоры о собственной территории".

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Ранее сообщалось, что США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.

Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не просит лидера Украины Владимира Зеленского признать Крым российской территорией, потому что полуостров был потерян "много лет назад".

Впоследствии Трамп заявил, что оккупированный Крым "останется с Россией".

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