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Новости Оккупация Крыма
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Лавров поддержал позицию Трампа по Крыму: Это уже решенный вопрос

Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что "вопрос Крыма уже решен".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.

Издание отмечает, что Крым стал ключевой разменной монетой в мирных переговорах, а Дональд Трамп поддержал отказ России вернуть эту территорию Украине, несмотря на настояния Киева.

Отвечая на вопрос журналистов, нравятся ли ему комментарии господина Трампа, Лавров сказал: "Дело не в том, нравится или не нравится, а в том, что то, что он сказал, является правдой. Это уже решенное дело".

Отвечая на требования Украины о возвращении земли, министр заявил: "Россия не ведет переговоры о собственной территории: "Россия не ведет переговоры о собственной территории".

Также читайте: Лавров заявил, что РФ готова "искать баланс интересов" в переговорах, но не собирается никому передавать захваченную Запорожскую АЭС

Ранее сообщалось, что США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.

Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не просит лидера Украины Владимира Зеленского признать Крым российской территорией, потому что полуостров был потерян "много лет назад".

Впоследствии Трамп заявил, что оккупированный Крым "останется с Россией".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне превращают оккупированный Крым в зону сплошной слежки, - ЦНС

Автор: 

Крым (26401) Лавров Сергей (2297) оккупация (10157) Трамп Дональд (5286)


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Топ комментарии
+21
іди здохни об стінку крива коняко!
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27.04.2025 20:50
+14
Нігуя собі - кацапи вже Крим з Трампом обкашляли
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27.04.2025 20:51
+14
здохни підаре кацапський! разом з усіма московитами!
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27.04.2025 20:51
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іди здохни об стінку крива коняко!
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27.04.2025 20:50 Ответить
Вирішена справа... Два пуйла вирішили за Україну. І нема чим зробити з нього одні руїни.
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27.04.2025 20:55 Ответить
и шо тем крымчанам не хватало? поваляли бы памятники, переименовали бы улицы, запретили бы в школах русский язык и жили бы себе счастливо
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27.04.2025 21:49 Ответить
Японці в 1905 теж так думали про Південний Сахалін. До 1945 думали. Потім почали думати про Південні Курили.
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27.04.2025 20:51 Ответить
Японці відтяпали б пів Сибіру, якби в перемогу Японців не втрутився Рузвельт і не пошкодував росіян.... а даремно... Знайома історія.
«Эти нахалы япошки, макаки желтомордые, и вдруг полезли на такую махину, как необъятное государство Российское» - 27 мая 1905 года японский флот под Цусимой почти полностью уничтожил русскую эскадру, переброшенную на Дальний Восток из Балтийского моря.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/porazka-rosiji-yak-ssha-dopomogli-yaponiji-vigrati-viynu-proti-rosiyskoji-imperiji-istoriya-z-nv-50476447.html
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27.04.2025 21:15 Ответить
saimansay Японці відтяпали б пів Сибіру, якби

якби вступили у війну з СРСР
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27.04.2025 21:46 Ответить
Нігуя собі - кацапи вже Крим з Трампом обкашляли
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27.04.2025 20:51 Ответить
Вовк та ягня
Леонід Глібов

На світі вже давно ведеться,
Що нижчий перед вищим гнеться,
А більший меншого кусає та ще й б'є -
Затим що сила є...

.........................Собаки й вівчарі твої,
Усі ви - вороги мої:
Од вас мені життя немає...
Ще мало я терпів?
- Так чим же я вам досадив? -
Ягнятко, плачучи, питає.
- Цить, капосне! Либонь, не знає...
Ще й огризається, щеня!
Що ти за птиця?! Ти - Ягня
Як сміло ти мене питати?
Вовк, може, їсти захотів!..
Не вам про теє, дурням, знати! -
І -Вовк Ягнятко задавив...
Нащо йому про теє знати,
Що, може, плаче бідна мати
Та побивається, як рибонька об лід:
Він Вовк, він пан... йому не слід...
1854
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27.04.2025 20:59 Ответить
А справді визнає тільки ТРМАП.... іііііі???
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27.04.2025 21:00 Ответить
здохни підаре кацапський! разом з усіма московитами!
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27.04.2025 20:51 Ответить
Брєд сівай мідавскай рашистскай кабили...
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27.04.2025 20:54 Ответить
Підор!
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27.04.2025 20:55 Ответить
Так супер.А нам слабо знищити кримский. Ми тільки витираемось після плевкив.Нічого натомість.
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27.04.2025 20:56 Ответить
Вирішина?
Та невже?
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27.04.2025 20:57 Ответить
Вирішена справа в тому, що обидва ви подохнете
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27.04.2025 20:58 Ответить
Ось i домовились два гаранти: тобi територiї, менi копалини, а цьому ще однi гарантii..
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27.04.2025 20:59 Ответить
московское царство когда-то было намного больше. Придется много столиц разных стран, начиная с Варшавы и Хельсинки перечислять. И "все вопросы были решены".
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27.04.2025 21:01 Ответить
"Президент США Дональд Трамп заявив, що ніхто не просить лідера України Володимира Зеленського визнати Крим російською територією, бо півострів був втрачений "багато років тому"

Есть мнение, что если этот пункт будет в договоре и Зе его подпишет, это можно и будут трактовать как согласие с признанием США Крыма российским
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27.04.2025 21:03 Ответить
До чого тут "підпише зє"? Є Конституція, і є чітко прописана норма її зміни.

Зеленський хоч і дипломований юриЗд, але не повний дурень, щоб підписувати папір, який в Україні не матиме ніякої юридичної сили.
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27.04.2025 21:49 Ответить
такі да , США в обличчі трампа 🤡 готові зміцнити свою владу зовнішної політики ,завдяки кремлю , та китайськокорейскомосковським військом , шоб роздерібанити світ на трьох ...Європі треба напрягтися ..
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27.04.2025 21:03 Ответить
Кляча стара,куди ви з пуйлом дінетесь,хіба ласти склеїте,а вернути прийдеться.
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27.04.2025 21:06 Ответить
Калантарян не вічний як і його псевдонім. Тому ... Та ну його нах#й.
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27.04.2025 21:07 Ответить
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27.04.2025 21:10 Ответить
Лишение гражданства твоей кобылицы- виришена справа
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27.04.2025 21:10 Ответить
Так Трамп же поки що ніде не казав що визнає крим офіційно москальским? Так що ше може зробити вигляд що то що в пресі брехня . Це ж трамп .
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27.04.2025 21:11 Ответить
Українці знову вийдуть на Майдан і в цей раз вже Трамп буде тікати до Москви.
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27.04.2025 21:12 Ответить
У день коли "українці знову вийдуть на Майдан", у Росії оголосять святковим днем, )(уйло буде світитися щастям і радістю і призначить свій другий день народження, а в Кремлі стоятиме салют від пляшок з шампанським, що відкриваються.
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27.04.2025 21:50 Ответить
Звісно вирішене, Крим залишається в складі України.
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27.04.2025 21:13 Ответить
Да, і у вологих патріотичних мріях, кицю.
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27.04.2025 21:39 Ответить
Потрібно тримати Крим і всі чорноморські порти ерефії в жорсткій облозі морських безпілотників, а також топити все, що пливе під рашистським прапором в світовому океані і виповзає з рашистських портів чи там причалює, неважно під яким прапором (Нюрнбергським трибуналом було визначено право країни-жертви агресії використовувати всі доступні способи для нанесення збитків агресору) і валити міст, поки Крим кремлядям поперек горла не стане.
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27.04.2025 21:13 Ответить
Кобила засрала весь ефір своїм іржанням.
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27.04.2025 21:13 Ответить
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27.04.2025 21:15 Ответить
сьогоні "вирішена" а завтра коли усілякі чуркабеси будуть роздерати кацапстан на запчасті Крим стане знов українським
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27.04.2025 21:15 Ответить
На решения кремля и лаврова всем в мире глубоко нас-рать.
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27.04.2025 21:17 Ответить
Всюди, де кацап встигає нагадити, він вважає своєю територією.
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27.04.2025 21:29 Ответить
****** з конем-лавровим, думають, як КРАЩЕ, передати окуповані території, Німеччині та Японії!!!
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27.04.2025 21:33 Ответить
Ким вирішена?
Навіть Китай не визнає Крим російським.
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27.04.2025 21:47 Ответить
трап ще пару раз думку поміняє.
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27.04.2025 21:47 Ответить
ПНХ старий ішак
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27.04.2025 21:53 Ответить
"Росія не веде переговори про власну територію".РАШИСТСЬКИЙ КРОВОПИВЦЯ НЕ ВЕДЕ ПЕРЕГОВОРИ ПРО ВЛАСНІ ЗЛОЧИНИ І ПРО ТЕРИТОРІЇ.КОТРІ ВІН ВБИВСТВОМ І ВІЙНОЮ ВКРАВ...
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27.04.2025 22:01 Ответить
 
 