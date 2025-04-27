1 172 5
Россияне превращают оккупированный Крым в зону сплошного слежения, - ЦНС
В оккупированном Крыму россияне усиливают тотальный контроль над гражданскими.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"На временно оккупированном полуострове запускают "систему интеллектуального видеонаблюдения", которую передадут под контроль силовиков. Под предлогом "безопасности" россияне усиливают тотальный контроль над гражданскими", - говорится в сообщении.
Отмечается, что система будет собирать видео, анализировать его и передавать спецслужбам врага.
"Крым все больше становится концентрационным лагерем под открытым небом", - отметили в ЦНС.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а, як же друг ілона?