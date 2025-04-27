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Новости Оккупация Крыма
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Россияне превращают оккупированный Крым в зону сплошного слежения, - ЦНС

Ситуация в Крыму

В оккупированном Крыму россияне усиливают тотальный контроль над гражданскими.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"На временно оккупированном полуострове запускают "систему интеллектуального видеонаблюдения", которую передадут под контроль силовиков. Под предлогом "безопасности" россияне усиливают тотальный контроль над гражданскими", - говорится в сообщении.

Отмечается, что система будет собирать видео, анализировать его и передавать спецслужбам врага.

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"Крым все больше становится концентрационным лагерем под открытым небом", - отметили в ЦНС.

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Крым (26400) оккупация (10152) Центр национального сопротивления (567)


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за марсом?
а, як же друг ілона?
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27.04.2025 17:15 Ответить
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27.04.2025 17:25 Ответить
На кацапії нічого не міняється; ГУЛАГ був і залишається. Прізвища диктаторів змінюються, система -- ні.
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27.04.2025 17:34 Ответить
бред от цнс... просто какую-то ересть высырают. Это происходит везде и повсюду, автоматизация, и контроль.
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27.04.2025 17:55 Ответить
За що боролись...
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27.04.2025 18:56 Ответить
 
 