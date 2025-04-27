УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9104 відвідувача онлайн
Новини Окупація Криму
807 4

Росіяни перетворюють окупований Крим на зону суцільного стеження, - ЦНС

Ситуація в Криму

В окупованому Криму росіяни посилюють тотальний контроль над цивільними.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"На тимчасово окупованому півострові запускають "систему інтелектуального відеоспостереження", яку передадуть під контроль силовиків. Під приводом "безпеки" росіяни посилюють тотальний контроль над цивільними", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що система збиратиме відео, аналізуватиме його і передаватиме спецслужбам ворога.

Також читайте: В України недостатньо зброї для повернення Криму, - Зеленський

"Крим дедалі більше стає концентраційним табором під відкритим небом", - наголосили в ЦНС.

Автор: 

Крим (14164) окупація (6702) Центр національного спротиву (817)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
за марсом?
а, як же друг ілона?
показати весь коментар
27.04.2025 17:15 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2025 17:25 Відповісти
На кацапії нічого не міняється; ГУЛАГ був і залишається. Прізвища диктаторів змінюються, система -- ні.
показати весь коментар
27.04.2025 17:34 Відповісти
бред от цнс... просто какую-то ересть высырают. Это происходит везде и повсюду, автоматизация, и контроль.
показати весь коментар
27.04.2025 17:55 Відповісти
 
 