Росіяни перетворюють окупований Крим на зону суцільного стеження, - ЦНС

В окупованому Криму росіяни посилюють тотальний контроль над цивільними.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"На тимчасово окупованому півострові запускають "систему інтелектуального відеоспостереження", яку передадуть під контроль силовиків. Під приводом "безпеки" росіяни посилюють тотальний контроль над цивільними", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що система збиратиме відео, аналізуватиме його і передаватиме спецслужбам ворога.

Також читайте: В України недостатньо зброї для повернення Криму, - Зеленський

"Крим дедалі більше стає концентраційним табором під відкритим небом", - наголосили в ЦНС.