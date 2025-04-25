В України недостатньо зброї для повернення Криму, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що в України недостатньо зброї для того, щоб повернути контроль над тимчасово окупованим Росією Кримом.
Про це глава держави повідомив у Києві, під час відвідування місця російської атаки 24 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Саме зброї. Не людей — наші люди це найголовніше. Але казати, що у нас немає армії — це неправда. Та я погоджуюсь з президентом Трампом, що в України недостатньо зброї для повернення контролю над півостровом Крим", - наголосив Зеленський.
Він також зауважив, що у країн світу є інші можливості, щоб допомогти Україні повернути Крим, зокрема посилення санкцій проти Росії.
Нагадаємо, 24 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що ніхто не просить лідера України Володимира Зеленського визнати Крим російською територією, бо півострів був втрачений "багато років тому".
25 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що окупований Крим "залишиться з Росією".
Топ коментарі
+21 Псамметих II
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+15 Владимир Мессинг
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+14 igor shmatko
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Може досить брехати і красти , як навіжений 😡
ересь.
пана генерала батька залужного, з військовим талантом, відсторонив.
а, на конях з ******* на танки, то звісно зброї не вистачить.
це ж, зе!лідару, гєнєрал чєгоізволітє сирський нашептав?
надзвичайно талановитий полководець.
чи дермак не дозволяє турбувати окупантів-кацапів?..
Криму !!
А не красти пробував зі своєю бандою крадіів , слабо ?
Например, был НИИ Херсонеса, где 200-300 научных работников изучали 3 ступеньки и одну разбитую колонну древнего города, и помогали им в этом нелёгком деле 100-150 человек обслуживающего персонала.
Что делать с ватниками Крыма спрашиваете? А ничего не делать, уберете дотации и они сами найдут чем заняться, или уедут.
А потім 95й корпус на шатлах на деокупацію.
Як тобі такий план перемоги?
Ти ж гундос лицемірний сотні тисяч міліардів на асфальт пустив і розкрадання через ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО, до 24.02. ні одного снаряда чи міни не закупив, всі ракетні програми свернув - ні ольхи ні нептуна не закупив - то ЗВІДКИ Ж ЗБРОЇ ВЗЯТИСЯ, покидьок ти обрізаний???????
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це тому, що ти похерів оборонку, не ****** кримський мост у 2022 році і провалив контрнаступ у 2023 році забравши половину ресурсів для наступу для свого піара на Бахмуті.
Тобто ішак готовий до здачі, залишилось народ підготувати.