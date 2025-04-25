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В України недостатньо зброї для повернення Криму, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що в України недостатньо зброї для того, щоб повернути контроль над тимчасово окупованим Росією Кримом. 

Про це глава держави повідомив у Києві, під час відвідування місця російської атаки 24 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. 

"Саме зброї. Не людей — наші люди це найголовніше. Але казати, що у нас немає армії — це неправда. Та я погоджуюсь з президентом Трампом, що в України недостатньо зброї для повернення контролю над півостровом Крим", - наголосив Зеленський.

Він також зауважив, що у країн світу є інші можливості, щоб допомогти Україні повернути Крим, зокрема посилення санкцій проти Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Reuters опублікувало "остаточний мирний план США": Юридично російський Крим та контроль України над окупованою частиною Харківщини

Нагадаємо, 24 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що ніхто не просить лідера України Володимира Зеленського визнати Крим російською територією, бо півострів був втрачений "багато років тому".

25 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що окупований Крим "залишиться з Росією".

Автор: 

Зеленський Володимир (23857) Крим (14161) окупація (6697)


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Топ коментарі
+21
ты вместо армии, выбрал асфальт.... А сейас ноешь что нет оружия
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25.04.2025 19:38
+15
Умственный уровень трампа и нашего президента, в принципе, равнозначен, оба несут пургу и

ересь.
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25.04.2025 19:38
+14
Опаньки, а кава в Ялті все, накрилась? Якось підозріло у боневтіка закінчилась зброя на фоні заяв рудого чмошника, що по угоді тепер Крим кацапський! Совпадєніє? 🤬
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25.04.2025 19:37
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25.04.2025 19:33 Відповісти
Ага.Граната не того калібру. Всі це чудово розміють, але навіщо про це звіздіти на весь світ. Та й трамплюку дупіту зайвий раз лизнув.
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25.04.2025 19:35 Відповісти
начал уже скулить!
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25.04.2025 19:39 Відповісти
Де твої обіцяні ракети і чому вони не летять до кацапів ?
Може досить брехати і красти , як навіжений 😡
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25.04.2025 20:00 Відповісти
трампон і так все знає . Якби хоч Європа щось , крім занепокєння робила ... а так
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25.04.2025 19:39 Відповісти
Хоч Токмак для початку відбити(херой(((
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25.04.2025 19:34 Відповісти
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25.04.2025 20:06 Відповісти
Да гранаты у него не той системы..
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25.04.2025 19:37 Відповісти
ШАШЛИКАМИ ВЕСНЯНИМИ ВІДСТРІЛЮЙСЯ, ПІАНІСТ.
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25.04.2025 19:59 Відповісти
Опаньки, а кава в Ялті все, накрилась? Якось підозріло у боневтіка закінчилась зброя на фоні заяв рудого чмошника, що по угоді тепер Крим кацапський! Совпадєніє? 🤬
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25.04.2025 19:37 Відповісти
До Криму треба ще шатли запустити, посадивши, шмигаля і верещучку з члЄНАМИ …!! Ст 28 ККУ!! В ГПУ про це ЗНАЮТЬ, як і Західні Партнери!
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25.04.2025 19:37 Відповісти
ты вместо армии, выбрал асфальт.... А сейас ноешь что нет оружия
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25.04.2025 19:38 Відповісти
шо є то є
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25.04.2025 19:46 Відповісти
Зброї було достатньо за часів Залужного,але рашистська агентура з ОП І "зезрадник" зброю,котра мала би бути використана для наступу на Крим , відправили в добре підготовлену рашистом "бахмутську мясорубку" .котра цю зброю.а головне велику кількість українських захисників перемолола...
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25.04.2025 19:38 Відповісти
курская область, там осталась куева тыща оружия и техники, и людей.
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25.04.2025 19:45 Відповісти
Умственный уровень трампа и нашего президента, в принципе, равнозначен, оба несут пургу и

ересь.
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25.04.2025 19:38 Відповісти
ну, звісно!
пана генерала батька залужного, з військовим талантом, відсторонив.
а, на конях з ******* на танки, то звісно зброї не вистачить.
це ж, зе!лідару, гєнєрал чєгоізволітє сирський нашептав?
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25.04.2025 19:40 Відповісти
головком був призначений на посаду за пів року ДО великої війни . Немає питань з цього приводу ?
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25.04.2025 19:46 Відповісти
я ж кажу!
надзвичайно талановитий полководець.
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25.04.2025 19:48 Відповісти
З Тромбом саме так треба розмовляти- говорити своє чітко. А на іншому кінці проводу старий дурень хай верзе свої перверсійні промови. Баба не чує- Десять?- Девʼять!!!
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25.04.2025 19:41 Відповісти
Для того чтобы вернуть Крым и остальные ТОТ, нужно не головами биться об фортификации и вражеские окопы, а убивать московитов и уничтожать их имущество ГДЕ БЫ ОНИ/ОНО не находилось. И все. И, естественно, не надеяться что это случится завтра.
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25.04.2025 19:42 Відповісти
ти в США такий розумний? на Батьківщині трумпа кацапів вдосталь. Ти щось почав робити і після цього даєш поради? чи ти використовуєш проксі?
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25.04.2025 19:44 Відповісти
Тебе что то припекло дупу в моем тексте? Что именно.
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25.04.2025 20:43 Відповісти
у Буданова є зброя, є потужності. Він там з 2023 року каву п'є. Спочатку в Ялті, потім в Судаку. Чи всі забули Буданова слова про каву?
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25.04.2025 19:43 Відповісти
якось "не потужно".... хоча з таким розкраданням коштів на закупівлях, зброї ніколи не буде вистачати
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25.04.2025 19:44 Відповісти
Чому мій пост видалено?
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25.04.2025 19:45 Відповісти
А що там було?
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25.04.2025 20:10 Відповісти
...та шось, навіть, і не видно, навіть спроб, зробити логістику для окупаційної армії невиносимою, стрьомною до Криму ні через керченський міст ні па Зехарошему Великаму асфальту новоокупованим суходолом..
чи дермак не дозволяє турбувати окупантів-кацапів?..
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25.04.2025 19:45 Відповісти
ну хоча б моста розхерачити можна...!?
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25.04.2025 19:48 Відповісти
******, переобуваешься?
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25.04.2025 19:48 Відповісти
Готується , наволоч , до капітуляціі😣
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25.04.2025 19:57 Відповісти
не набридло? Шість років готується і аж ніяк не каптулює? Так? А шось нове придумати?
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25.04.2025 20:02 Відповісти
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25.04.2025 20:04 Відповісти
А для донецкой,луганской,харьковской,херсонской,запорожской - достаточно? Просто клоун!
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25.04.2025 19:50 Відповісти
Крим! - до Криму ще потрібно дійти - кацапам з Криму до Херсону вдалося за день
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25.04.2025 19:53 Відповісти
Зеленський дорікав Порошенку, чому він Крим не відвоював без армії. Тепер виходить армія є, але немає зброї? Так бери, відвойовуй Крим!
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25.04.2025 19:53 Відповісти
Якби він відвойовував сам, зі своєю зеленою шоблою, то я тільки За! А так будуть гинути наші хлопці з таким говнокомандувачем, та "стратегом" сирським! 🤬
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25.04.2025 20:11 Відповісти
Так я йому це і пропоную. Водночас і свою кримську квартиру відвоює.
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25.04.2025 20:28 Відповісти
Узеленського відсутні мізки і все інше , для повернення
Криму !!
А не красти пробував зі своєю бандою крадіів , слабо ?
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25.04.2025 19:54 Відповісти
Уже давно с 14 почти года иногда спрашиваю на форуме---ну хорошо, зайдём, победим, ну допустим. Что будем делать на другой день и на третий с той шоблой, что там живёт??? Или улицы начнём переименовывать? Так если бы только это. Абсолютно дотационный Крым и при совке был. Давно правда, но была одна статья, лет 15 назад вроде при оранжевой эпохе. Независимые специалисты эксперты с Европы по тур бизнессу, отдыху вообще, круизам, просчитали что бы привести Крым в стандарты Средиземноморья но с учётом пол года не сезона---нужно от 118 до 125 миллиардов дол! Там менять строить надо всё. Углублять почти все порты. Только Ялта может принять 2-3 лайнера в порт, и 1 лайнер в Севасе. На рейде сейчас почти не ставят этих гигантов. Там катерами возить 4-5 тыс чел не реально. И бункеровка водой почти не реальна. Мало там воды, а стандарты ЕС к воде кошмарные для нас. Но если бы только это.
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25.04.2025 20:00 Відповісти
А, умовно, Полтавська або Чернівецька области - не дотаційні часом? То давайте їх заразом віддамо Ху?лу. Бо ж треба вкласти 118 лярдів, щоб вони стали як в Європі.
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25.04.2025 20:14 Відповісти
Миколо, умовна Полтавська область дуже навіть прибуткова. Збитковими в нас були Донецька, Луганська і Крим. Були тому що цифри з минулого - з минулого Віті Янука. А Полтавська і зараз добуває газ для Вашої оселі
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25.04.2025 20:33 Відповісти
Ну якщо так роздумувати, то нам і Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області не потрібні, все знищено, заміновано , ждунів та колаборантіа прірва. А що ви скажете родичам загиблих воїнів за ці території, або людям які втекли зі своїх домівок від руцького міра?
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25.04.2025 20:17 Відповісти
Крым изначально не славянский. По остальному не занимайтесь демогогией и дешёвой моралистикой. Война не шутки. И мне живущему в Харькове уже 72 год не надо рассказывать что наше, не наще и как здесь было например вчера или позавчера. На дотации много областей у нас---наследие совка это. И олигархат мы развели и корупцию своей манерой пузом всё мерять. Вот войну и намеряли. А кто такие кацапы---так знали всегда. Но плитку ложить и бетон мешать туда мчались особенно после 91 г как дурные до воды! И не за гречку выбирали кого нам подсовывали, а за пшено! Оно 20 коп за кг стоило в 92-4 гг. Вот нам цена такая. Теперь кровью платим. Пора давно вслух всё сказать. Или нас не станет как государство очень скоро.
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25.04.2025 20:37 Відповісти
Крым был дотационным только потому что там все хотели жить, и государство из пальца высасывало рабочие места что бы дать людям возможность претендовать на то что они чем то будто бы занимаются.
Например, был НИИ Херсонеса, где 200-300 научных работников изучали 3 ступеньки и одну разбитую колонну древнего города, и помогали им в этом нелёгком деле 100-150 человек обслуживающего персонала.
Что делать с ватниками Крыма спрашиваете? А ничего не делать, уберете дотации и они сами найдут чем заняться, или уедут.
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25.04.2025 20:54 Відповісти
Надоело отвечать и чернила жалко. Крым прежде всего отстойник отставников высокого ранга, эпохи мыкыты лысого. Там ещё тот букет и в 5 поколении. И тем более народ южный живущий от сдачи всего туристам. Это даже не бюджетники. Это такая прослойка нахлебников. А татар там стало после 89-91 гг примерно 300 тыс. Это чепуха. А вот в Турции по последней переписи 3 мил указали себя как татары. Крымчаки. Этнически. Они в Крыму никогда не жили. Раньше вообще предлагал Крым туркам отдать. Мы бы навсегда имели не плохих соседей и даже союзников. Можно посмеятся. Но пока кровь и слёзы.
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25.04.2025 21:08 Відповісти
В 2014 році наявні 1500 боєздатних бійців ЗСУ повинні були відбити Крим у ВВХ по заявам Шашличного і його посіпак, а зараз не хватає зброї при потужному Сирському
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25.04.2025 20:10 Відповісти
зброю зеленобоб закатав в асфальт, в мене таке враження що з дерьмаком вони все так і задумували, втопити україну в крові а потім бце кацапам віддати
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25.04.2025 20:11 Відповісти
Не тільки кацапам, ще і пейсаті з землі обітованної товпами сюди б приїхали!
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25.04.2025 20:21 Відповісти
Не зрозумів?! А у 2014-му достатньо було? А як же "ми б вмерли, але Крим не віддали б? 🤔 Чомусь зараз зелень вмирати не хоче?
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25.04.2025 20:14 Відповісти
Падло готовит общественное мнение, что он потужно прокакает Крым.
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25.04.2025 20:15 Відповісти
На превеликий жаль з 2019 до 2022 Зелєнского тримали за руки, а Україну роззброювали, відводили війська і розміновували. А він не винуватий! Ось на наступні терміни піде, то точно вже навчиться керувати країною!
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25.04.2025 20:18 Відповісти
Іншого терміну, крім як у в'язниці,,в нього вже не буде. Я в це дуже вірю та маю надію!
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25.04.2025 20:23 Відповісти
А чого ж ти будував дороги,а не виробляв ракети.Чи ти думаєш,що всі забули,а ти таке невинне ягнятко???
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25.04.2025 20:21 Відповісти
Не зрозумів!! То виходить,що в 14 році зброї було валом,коли ти дорікав Пороху про здачу Криму. Хоча Порох тоді і не при ділах був.
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25.04.2025 20:23 Відповісти
Грай на піаніно так, щоб в Криму всі від сміху луснули.
А потім 95й корпус на шатлах на деокупацію.
Як тобі такий план перемоги?
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25.04.2025 20:28 Відповісти
ох і мразота обрізана
Ти ж гундос лицемірний сотні тисяч міліардів на асфальт пустив і розкрадання через ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО, до 24.02. ні одного снаряда чи міни не закупив, всі ракетні програми свернув - ні ольхи ні нептуна не закупив - то ЗВІДКИ Ж ЗБРОЇ ВЗЯТИСЯ, покидьок ти обрізаний???????
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25.04.2025 20:31 Відповісти
а це тому, що не укриття за мільярди дерибанити треба, а ракети свої клепати і не канючити потім у піндосів за території.
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25.04.2025 20:36 Відповісти
коли була зброя та можливості не було ніякіх дій окрім пі%дежу на кожному куту для СМІ про каву у Ялті. а тепер якесь дитяче виправдовування за злочини проти країни
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25.04.2025 20:37 Відповісти
Капітан Очевидність, ***.
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25.04.2025 20:44 Відповісти
У Украины недостаточно оружия для возвращения Крыма, - Зеленский Источник: https://censor.net/ru/n3548859
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це тому, що ти похерів оборонку, не ****** кримський мост у 2022 році і провалив контрнаступ у 2023 році забравши половину ресурсів для наступу для свого піара на Бахмуті.
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25.04.2025 20:50 Відповісти
В України недостатньо зброї для повернення Криму, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3548859
Тобто ішак готовий до здачі, залишилось народ підготувати.
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25.04.2025 20:56 Відповісти
Понеслось говно по марафону.
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25.04.2025 20:57 Відповісти
І хто в дефіциті бк винен?То трамп постріли до мінометів браковані гнав?То байден 73 ярди грн предоплати на бк загнав польській фірмі прокладці?То Порох яйця по 17 грн в міноборони продавав?
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25.04.2025 21:01 Відповісти
 
 