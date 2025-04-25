В України недостатньо зброї для повернення Криму, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що в України недостатньо зброї для того, щоб повернути контроль над тимчасово окупованим Росією Кримом.

Про це глава держави повідомив у Києві, під час відвідування місця російської атаки 24 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Саме зброї. Не людей — наші люди це найголовніше. Але казати, що у нас немає армії — це неправда. Та я погоджуюсь з президентом Трампом, що в України недостатньо зброї для повернення контролю над півостровом Крим", - наголосив Зеленський.

Він також зауважив, що у країн світу є інші можливості, щоб допомогти Україні повернути Крим, зокрема посилення санкцій проти Росії.

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Нагадаємо, 24 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що ніхто не просить лідера України Володимира Зеленського визнати Крим російською територією, бо півострів був втрачений "багато років тому".

25 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що окупований Крим "залишиться з Росією".