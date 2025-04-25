Крим залишиться з Росією, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що окупований Крим "залишиться з Росією".

Про це він заявив в інтерв'ю Time, передає Цензор.НЕТ.

Так, у годинному інтерв'ю 22 квітня 2025 року лідер США сказав:

Я думаю, що війна почалася, коли почали говорити про вступ до НАТО. ... Крим залишиться з Росією.

Раніше повідомлялось, що США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ніхто не просить лідера України Володимира Зеленського визнати Крим російською територією, бо півострів був втрачений "багато років тому".

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