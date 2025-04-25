УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13195 відвідувачів онлайн
Новини Український Крим Окупація Криму
11 408 111

Крим залишиться з Росією, - Трамп

Нова заява Трампа про Крим. Що сказав лідер США

Президент США Дональд Трамп заявив, що окупований Крим "залишиться з Росією".

Про це він заявив в інтерв'ю Time, передає Цензор.НЕТ.

Так, у годинному інтерв'ю 22 квітня 2025 року лідер США сказав: 

Я думаю, що війна почалася, коли почали говорити про вступ до НАТО. ... Крим залишиться з Росією.

Раніше повідомлялось, що США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ніхто не просить лідера України Володимира Зеленського визнати Крим російською територією, бо півострів був втрачений "багато років тому".

Також читайте: Статус Криму може створити серйозну дипломатичну кризу в НАТО, - FT

Автор: 

Крим (14161) окупація (6697) Трамп Дональд (5652)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+34
Рыжий хер взялся раздавать чужие территории..
показати весь коментар
25.04.2025 13:35
+30
ета правал агєнта. Нєабхадіма срочная евакуація в маскву.
показати весь коментар
25.04.2025 13:35
+29
Це так вирішив совколиз пуйла Трамп?
Та пішов він нах...
Ніяких переговорів з цим агентом пуйла.
Досить.
показати весь коментар
25.04.2025 13:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
хуже-иуда!
показати весь коментар
25.04.2025 14:27 Відповісти
хер тебе рыжий ***** вместе с ****** а не Крым!отсоси у *****!
показати весь коментар
25.04.2025 14:26 Відповісти
в одном котле в аду гореть будут вместе с ******!
показати весь коментар
25.04.2025 14:28 Відповісти
Трамп не те сказав про АРК? Ну то поїдьте попийте каву в Ялті на пляжі.. Нє? За 11 років не відвоювали півострів а коли москалі окопались під Херсоном то раптом відвоюємо? Розум ввімкніть, люди.
показати весь коментар
25.04.2025 14:33 Відповісти
фашистські штати америки. Якщо приймуть таке, треба подавати до суду. І компенсації на 350 млрд.
показати весь коментар
25.04.2025 14:37 Відповісти
Агент краснов працює, хто тобі бидлу дав право розпоряжатись українськими землями, чи для цього неука не існує міжнародного права ?
показати весь коментар
25.04.2025 14:40 Відповісти
Є в світі людина або ще щось, що закриє рота цьому утирку?
показати весь коментар
25.04.2025 14:48 Відповісти
Війна почалась з окупації Криму. А хто з ким залишиться - не тобі, баклан, вирішувати.
показати весь коментар
25.04.2025 14:53 Відповісти
Крым это Украина! СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
25.04.2025 14:54 Відповісти
Це як феодали в середньовіччі роздавали землі своїм васалам.Тобто Аль Капоне уявляє себе пупом Землі.
показати весь коментар
25.04.2025 14:59 Відповісти
Не лізла б ти руда мавпо у наші справи - не хочеш допомагати грошима та зброєю - хєр на тебе. Але коли китайці невдовзі тебе трахатимуть у Тихому Океані - не проси допомоги.
показати весь коментар
25.04.2025 15:00 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 