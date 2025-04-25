Крым останется с Россией, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что оккупированный Крым "останется с Россией".

Об этом он заявил в интервью Time, передает Цензор.НЕТ.

Так, в часовом интервью 22 апреля 2025 года лидер США сказал:

Я думаю, что война началась, когда начали говорить о вступлении в НАТО. ... Крым останется с Россией.

Ранее сообщалось, что США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.

Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не просит лидера Украины Владимира Зеленского признать Крым российской территорией, потому что полуостров был потерян "много лет назад".

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