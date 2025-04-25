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Новости Украинский Крым Оккупация Крыма
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Крым останется с Россией, - Трамп

Новое заявление Трампа о Крыме. Что сказал лидер США

Президент США Дональд Трамп заявил, что оккупированный Крым "останется с Россией".

Об этом он заявил в интервью Time, передает Цензор.НЕТ.

Так, в часовом интервью 22 апреля 2025 года лидер США сказал:

Я думаю, что война началась, когда начали говорить о вступлении в НАТО. ... Крым останется с Россией.

Ранее сообщалось, что США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.

Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не просит лидера Украины Владимира Зеленского признать Крым российской территорией, потому что полуостров был потерян "много лет назад".

Также читайте: Статус Крыма может создать серьезный дипломатический кризис в НАТО, - FT

Автор: 

Крым (26400) оккупация (10152) Трамп Дональд (5275)


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Топ комментарии
+52
Рыжий хер взялся раздавать чужие территории..
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25.04.2025 13:35
+48
Це так вирішив совколиз пуйла Трамп?
Та пішов він нах...
Ніяких переговорів з цим агентом пуйла.
Досить.
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25.04.2025 13:34
+46
ета правал агєнта. Нєабхадіма срочная евакуація в маскву.
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25.04.2025 13:35
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Страница 2 из 2
При Порошенку ми получили 100 джавелінів і все. При Зелені 100 млрд $ від США і ще стільки від Європи різним озброєнням. Так що про провал міжнародної політики і який сильний в ній Порошенко дуже спорне питання! А від Трампа всі в шоці, навіть в Європі серед союзників!
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25.04.2025 15:43 Ответить
Давай тіко не кизди, зєльоне чмо! Бо кацапам дала піздов саме армія, яку побудував Порошенко! А із 100 млрд твої зєльоні ***** ******** 50 млрд!
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25.04.2025 16:46 Ответить
В вас шо опять канікули почалися? Іди в школу не заважай дядкям говорити!
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25.04.2025 16:58 Ответить
Не смішіитьт курей. При Порошенко ми отримали санкції проти параші, звільнення 2/3 окупованих територій і визнання США окупації Криму. А при Зеленському ми отримали зовнішній(державний борг) на сотні мільярдів доларів США, за який будуть розраховуватися і правнуки, втрату корисних копалин України на 100 мільярдів доларів США, втрату територій і найбільшого партнера США.
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25.04.2025 19:41 Ответить
А, ти з секти віруючих святого гетьмана Петра, тоді питань немає, тобі до психіатра!
ЗИ: Тільки не розумію нафіга ви цю методичку раз від разу передруковуєте?! Думаючі люди на цей брєд все рівно не реагують, порохоботи і так за що треба голосують, а інші все рівно за Зеленського проголосують, або Притулу якого небудь.
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25.04.2025 20:32 Ответить
Не розказуй казки порохобот ї...ний,Твій порох якраз ,склади з ************ підривав,забув? Дебальцеве,Іловайськ,?Якраз він і готував грунт ,для вторгнення рашки ....
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25.04.2025 21:43 Ответить
Евгений Причяжнюк, Фаина Раневская Вас спросила б: "И как оно - жить без мозгов?"
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26.04.2025 16:39 Ответить
мудрі слова
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25.04.2025 20:36 Ответить
Фільм "Не бойся я с тобой". Отдавай зуб.Глупий, он не твой,он даже не мой,он ихний"
Рижий теж рішив,що він (Крим) їхній.Крутий перець,ні не скільки крутий скільки маразматичний.
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25.04.2025 13:55 Ответить
«Мир для нашого часу» (англ. Peace for our time; іноді «мир для нашого покоління», «...для нашої епохи») - заява, яку зробив прем'єр-міністр Великої Британії Невілл Чемберлен у своєму виступі про Мюнхенську угоду 30 вересня 1938 року в Лондоні. Вони за "мир" віддали Гітлеру чехословацькі Судети, аншлюс Австрії, потім переділ Польщі-Друга Світова Війна...! Торгаші-мажори-мародери хочуть продати Путіну Крим і вщент розграбувати Україну, але без миру і подальшого її захисту...?! Історія повторюється, шкода, що вже без мудрих і порядних Рузвельта і Черчилля? У таких "діячів" ні честі, ні совісті, ні страху Божого, одна мета-безмежна нажива...?
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25.04.2025 19:33 Ответить
ця нікчемна істота так каже,наче і вона і ху#ло і весь цей ху#лостан будуть вічними, але воно дуже й дуже помиляється.
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25.04.2025 13:57 Ответить
мудило
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25.04.2025 13:58 Ответить
Після цього трумпєц має бути оголошений персоною нон-ґрата. МЗС?
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25.04.2025 14:00 Ответить
Ти скоріше здохнеш, агент з тебе так собі, ти скоріше як слуга диявола американський народ продаш ху...лу, щоб разом попасти до пекла
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25.04.2025 14:00 Ответить
Нічого, що війна почалась ще в 2014 році і ніхто про Нато взагалі не казав? І чому на Фінляндію і Швецію рашка не напала тоді?
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25.04.2025 14:02 Ответить
https://www.google.com/amp/s/24tv.ua/viznannya-krimu-rosiyskim-mozhe-tse-zrobiti-donald-tramp_n2807299/amp @ " Визнання Криму російським суперечить двом законам США, ухваленим у 2014 році та під час президентства Трампа у 2017 році, що підтримують територіальну цілісність України.

Для зняття санкцій із Росії президент США має надати Конгресу пояснення, а Конгрес може підтримати чи відхилити це рішення протягом 30 днів."
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25.04.2025 14:04 Ответить
Урод #баний хай віддає аляску. Амне чужими території ріями ***** жопу лиже
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25.04.2025 14:04 Ответить
Случені Штати Росії . Президент ********** .
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25.04.2025 14:04 Ответить
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25.04.2025 14:05 Ответить
Є заява ООН, подати в суд на цього козла, видоїти його до останньої копійки.
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25.04.2025 14:07 Ответить
Крим треба здати в оренду Туреччині на років 50-100 і разом з Ердоганом звільнити його без сухопутних військових операцій.
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25.04.2025 14:08 Ответить
Ну куй йде пєрдогнан разом с ******
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25.04.2025 16:31 Ответить
Сваритися з потужним султаном? Поки ми ще й не почали карати ворогів?.. ( кнр, Чучхєрію, аятолл.. )
У нього флот втричі сильніший за московський
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25.04.2025 17:08 Ответить
Трумп, на старості маразматичних вже років, нахуась вирішив встигнути заскочити на відпливаючий кремлівський "Цицянік", до компанії тих, хто "у себе на борту" усе вжЕ просрав..
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25.04.2025 14:10 Ответить
Трамп лох
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25.04.2025 14:17 Ответить
нє, ну якщо США прої###ло війну кацапам, навіть, не бравши в ній безпосередню участь, то віддавайте їм свої території, гегемон всратий
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25.04.2025 14:21 Ответить
Бо так вирішив старий поц, якого мудрий американський наріт найняв на 4 роки для обсир.ння Америки?
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25.04.2025 14:22 Ответить
Ні, тут я з Вами не погоджуюся. Америка від того, що цей старий поц діє на користь кацапів не постраждає, а навпаки, отримують доступ до дешевих кацапських ресурсів - нафти, металів, газу та іншого, хоч воно буде і в крові українських дітей. Трапм на виборах говорив про міць і силу США, що він їх зробить такими, правда не говорив за рахунок чого. У Трампа і Зебіла Гундосого Потужного були однакові лозунги перед виборами: "перестать стрелять", "посмотреть в глаза пуйлу - там мир", і в Трампа винен Байден, а в Зебіла Порошенко. Так що нарід що там, що тут лоханувся, але американці ніяк не постраждають, а ми на волосинці збереження нації і країни.
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25.04.2025 14:27 Ответить
ДЕБІЛ!!!
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25.04.2025 14:25 Ответить
хуже-иуда!
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25.04.2025 14:27 Ответить
хер тебе рыжий ***** вместе с ****** а не Крым!отсоси у *****!
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25.04.2025 14:26 Ответить
в одном котле в аду гореть будут вместе с ******!
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25.04.2025 14:28 Ответить
фашистські штати америки. Якщо приймуть таке, треба подавати до суду. І компенсації на 350 млрд.
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25.04.2025 14:37 Ответить
Агент краснов працює, хто тобі бидлу дав право розпоряжатись українськими землями, чи для цього неука не існує міжнародного права ?
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25.04.2025 14:40 Ответить
Є в світі людина або ще щось, що закриє рота цьому утирку?
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25.04.2025 14:48 Ответить
Был один мальчишка, да жаль на несколько сантиметров промахнулся.
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25.04.2025 21:50 Ответить
Війна почалась з окупації Криму. А хто з ким залишиться - не тобі, баклан, вирішувати.
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25.04.2025 14:53 Ответить
Крым это Украина! СЛАВА УКРАИНЕ!
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25.04.2025 14:54 Ответить
Це як феодали в середньовіччі роздавали землі своїм васалам.Тобто Аль Капоне уявляє себе пупом Землі.
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25.04.2025 14:59 Ответить
Не лізла б ти руда мавпо у наші справи - не хочеш допомагати грошима та зброєю - хєр на тебе. Але коли китайці невдовзі тебе трахатимуть у Тихому Океані - не проси допомоги.
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25.04.2025 15:00 Ответить
«Я думаю…». Балбес, мягко выражаясь,не способен думать о чем-то.
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25.04.2025 15:09 Ответить
Чесно. Я б не хотів мати жодної гарантії від цього старого блазня. Він просто шахрай. А США цього не помітила. За його обіцянками. Ситуація один-в-один зі стадіоном в 2019 році. Прийшов на один термін, а зараз вже всЬо памєнялось.
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25.04.2025 15:09 Ответить
Прийшов на один термін, а зараз вже всЬо памєнялось.

Десь я таке вже чув
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25.04.2025 15:43 Ответить
Ну-ну. А ну поколупайся у своєму мозжечку мозгу. Хотілось би почути.
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25.04.2025 17:46 Ответить
А шо там колупаться, коли на "горізонті" зелене лайно
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26.04.2025 09:40 Ответить
Сподіваюсь, що і зелене закінчиться, як і всяке лайно.
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26.04.2025 10:32 Ответить
Прутень залишиться з тобою, Донні, але це неточно!
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25.04.2025 15:12 Ответить
Да похоже, что он тоже "официально прописан в Москве на улице Знаменка"
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25.04.2025 15:13 Ответить
1-"зупиню війну за 24 години"
2-"Канада 51й штат США"
3-"Путін мене поважає"
4-"Крим залишиться за росією"
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25.04.2025 15:26 Ответить
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25.04.2025 15:33 Ответить
Такая великая страна , а руководит урод.
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25.04.2025 16:06 Ответить
Если бы урод, а то - Жлоб. Рузвельт был инвалидом, но в памяти.
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25.04.2025 21:54 Ответить
Цей же кремлівський нарратив про нато як причину написав у новому підручнику Акім Галімов, від чого шоковані більшість вчителів історії.
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25.04.2025 16:12 Ответить
А трамп - З носом!!!!!!!!!!
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25.04.2025 16:28 Ответить
Оце Трамп поводив по губам патріотні
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25.04.2025 16:44 Ответить
Ти чого,рило недопризедентська чужими територією розкидаєшся?
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25.04.2025 16:48 Ответить
Шановні коментатори-не пишіть якоюсь дитячою мовою.не будьте чотирирічними дітьми.не показуйте Рудому чортилі фігу в кишені-це віглядає дуже патріотично,але смішно і наївно.
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25.04.2025 16:48 Ответить
Йди кобилі в тріщину, залишиться,бо ти так вирішив? Ти взагалі то презик Вєликой Америки, а нє всєя Зємлі.
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25.04.2025 16:57 Ответить
Це ганьба для Зеленського проводити якісь переговори з цим старим маразматиком з ампутованим мозком і повною відсутністю совісті Трампом. Негайно припинити будь-які переговори. Продовжуючи переговори Зеленський легітимізує пребування цього кретина на посту президента сша.
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25.04.2025 17:25 Ответить
Так. Кловану просто треба пояснити Дональду що він не вічний. І ***** не вічне. Що залишить після себе Дональд? Купу лайна? Він на це розраховував?
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25.04.2025 17:33 Ответить
Не знаю як та Крим з так званою "росією" а ось Трамп ляже в могилу 100500%
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25.04.2025 17:31 Ответить
Якщо Бог справедливий, він знає, що робити з цим клоуном. І він мусить зробити це якомога швидше.
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25.04.2025 17:55 Ответить
Хтось може дати пряму цитату з посилання на це інтерв'ю? Яку можна знайти в ньому.
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25.04.2025 17:58 Ответить
Старый пердун,верни Флориду и вместе с ней свое крыло Маралаго Франции "Сделка" была недействительной и убирайся с суверенной территории Французской Республики.
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25.04.2025 18:18 Ответить
Кто это решил? Этот клоун уже борщит.
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25.04.2025 18:23 Ответить
Таракан прокремлевский
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25.04.2025 18:36 Ответить
Чи діждемось їхнього Рейгана?
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25.04.2025 19:29 Ответить
Пока европейские руководители и все остальные мировые политики будут заглядывать в рот этому

дебилу, пока он будет считать себя наместником Бога на земле.

Что происходит, неужели нормальных людей не осталось в мире?
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25.04.2025 19:29 Ответить
Владимир, все европейские руководители имеют свои яйки в руках тех же дьяволопоклонников, у коих также яйки этого дебила как вы его назвали. И без их разрешения не сделают ни шага. Эти дьяволопоклонники давно уже дружат с пуйлом а не с Украиной.
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25.04.2025 21:46 Ответить
На,жаль,все дуже серьезно!
Крим ,відходить до ******,назавжди!.
Цей факт визна Америка,а пізніш ,майже всі...
Тому ,ми,як країна ,втратили територію і людей ( чернь,ублюдков,предателей,але...людей)
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25.04.2025 19:42 Ответить
невже були наївні, які думали, що нам повернуть Крим
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25.04.2025 20:34 Ответить
Це у нього мабуть після спілкування з римським імператором Нероном таке. Після встановлення дипломатичних відносин США з древнім Римом.
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25.04.2025 20:42 Ответить
Браво пане Трампе, своїми закликами , які далеко не арбітні,а навпаки на користь агресора, заохочують вбивати і грабувати мирних українців в тому числі і дітей , але на жаль садистам не притаманні почуття жалю і це їх не зупинить-300%, може на якійсь час, вони і далі будуть вбивати і грабувати. Дивлячись на все це особливо ще коли Україна , пішла на великі поступки США, а не РФ, як каже Трамп і знищила третій ядерний потенціал в Світі націлений на США бувшим СРСР згідно Будапештського меморандуму, більше не одна країна в Світі не буде знищувати ЯЗ, а навпаки будуть її виробляти все більше,збільшуючи верогідність ядерної Третьої Світової війни, про що щоб її не було на словах піклується Трамп.
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25.04.2025 20:45 Ответить
Саме так,бо агресор окупант отримає винагороду та легітимність за військовим шляхом переділу кордонів. Надалі в світі тільки я/з буде вирішувати в кого які кордони будуть. Отже наступає нова реальність і для США в тому числі і вони багато втратять просто ще не розуміють цього.
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25.04.2025 23:21 Ответить
PIDA-RAS-DVA-TRI
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25.04.2025 21:01 Ответить
А Трамп може йти *****. Можете видаляти це повідомлення
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25.04.2025 21:02 Ответить
Трамп залишиться з х#єм за щокою.👍
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25.04.2025 21:10 Ответить
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25.04.2025 21:38 Ответить
Дональд к президентском кресле сидит только с одной целью - поднять шумиха на весь мир, отвлечь от геноцида что творят его единоверцы на ближнем востоке. И плевать ему сколько умирает украинцев. Даже если все 31 миллиона погибнут будет плевать.
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25.04.2025 21:44 Ответить
Рыжий дурень таки обанкротит Америку.
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25.04.2025 22:05 Ответить
"Росте" .... то сам банкротував , а тут вже ціла країна....
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26.04.2025 10:17 Ответить
НЕОБХОДИМО ОТПРАВИТЬ ТРАМПА ДИКАРЯ В КРЫМ !?)
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25.04.2025 22:47 Ответить
москалям на рило, а не Крим
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25.04.2025 23:09 Ответить
"Нікагда ісчо Штірліц так нє біл бліZок кЪ провалу....."
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25.04.2025 23:17 Ответить
Х*й вам а не Україна чи крим
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26.04.2025 02:21 Ответить
Понесло Трампа по рашиським методичкам про "вступ до НАТО"..... а чого ж тоді Фінляндія вступила у НАТО й рашистов то не цікавить?
Те що брехун та шахрай Трамп зневажає міжнародні Закони , недоторканість чужих теріторій, вже навіть не дивує.
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26.04.2025 10:16 Ответить
не залишиться
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26.04.2025 11:30 Ответить
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