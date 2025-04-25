Крым останется с Россией, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что оккупированный Крым "останется с Россией".
Об этом он заявил в интервью Time, передает Цензор.НЕТ.
Так, в часовом интервью 22 апреля 2025 года лидер США сказал:
Я думаю, что война началась, когда начали говорить о вступлении в НАТО. ... Крым останется с Россией.
Ранее сообщалось, что США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.
Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не просит лидера Украины Владимира Зеленского признать Крым российской территорией, потому что полуостров был потерян "много лет назад".
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ЗИ: Тільки не розумію нафіга ви цю методичку раз від разу передруковуєте?! Думаючі люди на цей брєд все рівно не реагують, порохоботи і так за що треба голосують, а інші все рівно за Зеленського проголосують, або Притулу якого небудь.
Рижий теж рішив,що він (Крим) їхній.Крутий перець,ні не скільки крутий скільки маразматичний.
Для зняття санкцій із Росії президент США має надати Конгресу пояснення, а Конгрес може підтримати чи відхилити це рішення протягом 30 днів."
У нього флот втричі сильніший за московський
Десь я таке вже чув
2-"Канада 51й штат США"
3-"Путін мене поважає"
4-"Крим залишиться за росією"
дебилу, пока он будет считать себя наместником Бога на земле.
Что происходит, неужели нормальных людей не осталось в мире?
Крим ,відходить до ******,назавжди!.
Цей факт визна Америка,а пізніш ,майже всі...
Тому ,ми,як країна ,втратили територію і людей ( чернь,ублюдков,предателей,але...людей)
Те що брехун та шахрай Трамп зневажає міжнародні Закони , недоторканість чужих теріторій, вже навіть не дивує.