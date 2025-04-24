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Новости Украинский Крым Оккупация Крыма
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Статус Крыма может создать серьезный дипломатический кризис в НАТО, - FT

Как статус Крыма может повлиять на НАТО. Анализ FT

Настаивание Дональда Трампа на том, чтобы Украина официально признала оккупацию Крыма Россией внезапно поставило европейских лидеров перед выбором: оставаться на стороне Киева или стать на сторону Вашингтона.

Об этом пишет Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

Администрация Трампа представила Киеву проект соглашения "бери или оставляй" с условиями, очень выгодными для Москвы, в частности там говорится о признании США суверенитета России над Крымом.

Западные чиновники заявили журналистам, что не поддержат никаких шагов США по признанию Крыма российским или давления на Киев, чтобы тот согласился на это.

Они отметили, что будут придерживаться своей давней позиции: они не примут ничего, что касается суверенитета Украины, против чего выступает Зеленский.

Идея признания оккупации Крыма неприемлема для европейцев, потому что это может разрушить основанный на правилах порядок, который на протяжении поколений обеспечивал мир на континенте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ставя под сомнение статус Крыма, мы открываем ад, - глава МИД Литвы Будрис

"Крым и стремление (Украины. - Ред.) к членству в НАТО являются для нас красной линией. Мы не можем от них отказаться", - заявил высокопоставленный чиновник из ЕС на условиях анонимности.

Европейский чиновник заявил, что администрации Трампа уже сказали, что в Европе не могут признать Крым российским. Крупнейшие европейские государства НАТО должны "отговорить" Вашингтон от односторонних действий, добавил он.

Статус Крыма, пишет издание, может вызвать серьезный дипломатический кризис в НАТО. Представители Альянса до предложения США пытались преуменьшить внутренние разногласия по Украине.

На саммите НАТО в Гааге должны были бы обсуждать оборонные расходы. Однако предложенное Трампом соглашение и возможность того, что США выйдут из переговоров, обвиняя Киев и наладят отношения с РФ, могут привести к расколу среди лидеров НАТО.

"Главный вопрос саммита - это наше отношение к Украине", - сказал западный чиновник.

Также читайте: Самой простой уступкой для Зеленского должен быть Крым, - советник Трампа Сакс

Да и разногласия, вероятно, могут возникнуть и внутри ЕС, в частности относительно того, что делать с санкциями блока против РФ, если Вашингтон решит отменить свои ограничения.

"Ситуация выглядит очень плохо", - рассказал чиновник ЕС.

Он считает, что любой шаг США по признанию оккупированного Крыма российской территорией или требование к столицам Европы смягчить санкции против РФ "уничтожит единство ЕС".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США могут признать оккупированный Крым российским, но не требовать этого от Украины, - WP

Ранее сообщалось, что США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.

Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не просит лидера Украины Владимира Зеленского признать Крым российской территорией, потому что полуостров был потерян "много лет назад".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленского не просят признавать Крым российским, но ситуация для Украины ужасная, - Трамп

Автор: 

Крым (26397) НАТО (9985) США (26687) Евросоюз (17125) Трамп Дональд (5235)


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Топ комментарии
+15
Якби хотіла стати то вже б давно стала. Поки став тільки Орбан і такі самі кончені як він. Трампісти атакують Європу вводять санкції (Тарифи), піддаються критиці демократію і політичний устрій. Європі нема сенсу показувати слабкість, від того буде тільки гірше. Я ставлю на те що будуть Трампа водити за ніс ще довго, доки не наростять виробництво зброї. Саме тому Трамп і трясеться, він хоче те все швидко завершити і повернути світ в часи коли було дві великі сили США і СССР. Взагалі він очевидний як і більшість його планів. Він як і русня тіки тупіший в рази.
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24.04.2025 12:44
+14
залишайтеся на боці закону та людяності і буде вам щастя
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24.04.2025 12:28
+11
Навіть не будучи Вангою скажу що Європа стане на бік Трампа. Нас будуть нагинать вже всі разом, на превеликий жаль. І Кримом це не закінчиться.
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24.04.2025 12:28
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Правила форума Совет форумчан
Навіть не будучи Вангою скажу що Європа стане на бік Трампа. Нас будуть нагинать вже всі разом, на превеликий жаль. І Кримом це не закінчиться.
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24.04.2025 12:28 Ответить
Лідери третини Європи почнуть лизати дупи пуйлу і трампляку. Від Мелоні і до Кіпру. Єдина надія на вищі сили, які заберуть до себе і рижих і республіканську більшість в Конгресі.
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24.04.2025 12:33 Ответить
ествественно, сша им дает защиту нато по крайней мере на текущий момент времени. Сраться ради этого с сша никто не будет, ну разве что какието совсем уж отбитые. Да, все понимают что нато такая себе защита, но просто на текущий момент времени нету никакой альтернативы и никто создавтаь не будет пока есть хоть и шаткое но нато
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24.04.2025 12:35 Ответить
Штати уже заявили про відмову від захисту Європи. Ап!
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24.04.2025 15:14 Ответить
Якби хотіла стати то вже б давно стала. Поки став тільки Орбан і такі самі кончені як він. Трампісти атакують Європу вводять санкції (Тарифи), піддаються критиці демократію і політичний устрій. Європі нема сенсу показувати слабкість, від того буде тільки гірше. Я ставлю на те що будуть Трампа водити за ніс ще довго, доки не наростять виробництво зброї. Саме тому Трамп і трясеться, він хоче те все швидко завершити і повернути світ в часи коли було дві великі сили США і СССР. Взагалі він очевидний як і більшість його планів. Він як і русня тіки тупіший в рази.
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24.04.2025 12:44 Ответить
Не зважайте на тролів, що переписуються, їмза це гроші платять
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24.04.2025 13:34 Ответить
Так. Я тут ще той закацапський троляка. Ти ж вже тут ,,старий,, кадр то всіх знаєш.
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24.04.2025 23:49 Ответить
Та да, ти не Ванга. Це точно. Для Європи погодитися на визннання Криму це відкрити зальноєвропейську війну всередині себ. В Європі- ДЕСЯТКИ территоріальних претензій одна до одної. Єльзас і Лотарінгія, Фламандія- Валлонія, Судєти, Пруссія, Тешинський край. Тімішоара, Югославія по новому, ...
Ти не тільки не Ванга. Але і не знаеш історію
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24.04.2025 12:57 Ответить
Хотілося б по твоєму. Але реалії вже показують, що страх за сьогодні перевершує страх за майбутнє. Тому Європа погодиться на будь що з Україною виходячи з того що їй за це дадуть перепочити. А далі якось владнається, мовляв. Ми це бачимо вже три роки коли спорядження нам дають по ложечці. Захотіли б позбутися такого ворога як росія то могли б це зробити в перший рік. Надавши нам потужну зброю, а може навіть і стати поруч військами. Бо це і їхнє майбутнє.
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24.04.2025 19:24 Ответить
На що " погодиться Європа"? На суцільну территорію майбутньої війни?
Ти в голові царя маєш, чи пальці строчать по клавіатурі самі по собі ?
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24.04.2025 23:27 Ответить
Якби вони, це майбутнє, реально уявляли то вже б були поруч з нами. Але мають надію що їх війна мине. Якщо кинуть Україну у пащу кацапу.
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24.04.2025 23:47 Ответить
Як добре, що у європейців відсутні "Міхали Дужани", що не в курсі кого і куди кидати потрібно
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25.04.2025 01:10 Ответить
З тебе така "ванга", як із дупи дирижабль. Заспокійся і вангуй у себе на кухні. А ми підем далі. Все буде Україна
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24.04.2025 17:03 Ответить
залишайтеся на боці закону та людяності і буде вам щастя
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24.04.2025 12:28 Ответить
Кризис создает сам Трамп с своими придурками..
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24.04.2025 12:28 Ответить
Пуйло разом з трампоном розвалюють нато, це ж очевидно. Трампон був би радий перетворити сша на парашу і стати сцарем-2.
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24.04.2025 12:30 Ответить
Європа зможе присадити Трампа? - чи піде на його умови?
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24.04.2025 12:31 Ответить
Якби в мене була можливість поставити питання Трампу я би спитав у нього, чийТайвань.
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24.04.2025 12:33 Ответить
невігласів і придурків є багато в Світі, але біда приходить тоді, коли вони збираються докупи.
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24.04.2025 12:33 Ответить
Статус АРК може створити а може й не створити кризу для НАТи. Бо для України ця криза ще з 14 створена москалями та беззубими діями тогочасної влади.
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24.04.2025 12:33 Ответить
Яка маячня... ЄС своє слово сказав давно і дотримується і це головне. НАТО не має щось говорити бо для цієї групи це не є темою для обговорення.
Яка дипломатична криза?
Журналісти разом з рудим намагаються нажахати... кожен день якісь вкиди.
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24.04.2025 12:39 Ответить
Тампона потрібно тягнути в ГААГу разом з ******. Ці два терориста хочуть перевернути весь світ і перекреслити всі надбання цівілізації за тисячі років
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24.04.2025 12:42 Ответить
европа прогнётся под рыжего ******!она всегда так делала со времён 2 мировой!
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24.04.2025 12:44 Ответить
А яке нам діло до якоїсь там НАТИ куди нас навіть не беруть?

Рижий майстер оф зе діелс сам себе за сраку вкусив із цією пропозицією - тому що США є гарантами згідно Будапешту і тому що Будапешт згаданий в проєкті договору по копалинам.

Тож якби в Зебіла і його оточення була клепка в голові - він би не Трампові укази 7-річної давнини репостив, а привселюдно нагадав для чого підписувався Будапешт і що буде якщо Україна вийде з нього оскільки вже другий підписант відмовляється від своїх зобов'язань. Ще й привселюдно оголосимо що Америці довіряти не можна - клепайте ядерку всі хто може. Включно з нами, звісно.
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24.04.2025 12:47 Ответить
Юрко, ану нагадайте, які там були зобов'язання в Америки за тим меморандумом?
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24.04.2025 13:04 Ответить
Нагадую: визнання територіальної цілістності і суверенітету України у загальновизнених кордонах.
Рашка порушила його в 14-у. Якісь країни-помийки її в цьому підтримали.

Якщо США хочуть добровільно доєднатися до когорти опущених - це звісно їх суверенне право, але не потрібно лицемірно питати в нас на це дозволу. Потрібно бути готовим до наслідків.
І звісно, не потрібно прикриватись статусом переговірника - нам такі переговірники накуй не упали.
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24.04.2025 13:12 Ответить
ну ось пункт №1:
"... підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного Акта https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96 НБСЄ поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України."
а шо?
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24.04.2025 13:12 Ответить
Так вони і не проти , лише один нюанс - вони самі хочуть визначити кордони України - і потім вже їх будуть поважати ... можливо
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24.04.2025 13:27 Ответить
ну якшо вони визначать кордони заднім числом на момент 92го року. але я нічому не здивуюся.
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24.04.2025 13:32 Ответить
тут уже дуда скурвился и прогнулся под трампа ! https://www.youtube.com/watch?v=4Czw6Ky__NM полякам будет за это кара-они следующие будут кого рашка будет захватывать!https://www.youtube.com/watch?v=4Czw6Ky__NM
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24.04.2025 12:49 Ответить
і на фоні цього рудехуйло хоче? щоб іран відмовився від ядерної програми? їб@нько
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24.04.2025 12:49 Ответить
Як це на боці вашингтону?
На боці росії!
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24.04.2025 12:50 Ответить
Не на боці Вашингтона. А на боці трупи клоунів в Вашингтоні. Яких туди посадили реднекі, вайт треш, комуно-кацапи 90-х і гомофоби (латентні πiдapacи) з міркувань "хоч паржом" і "гірше не буде".
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24.04.2025 12:51 Ответить
сьогодні Крим, а завтра Гренландія... там раптово більшість населення почне розмовляти ямеріканською мовою... і друган вова з кремля в оон підтримає анексію...
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24.04.2025 12:53 Ответить
Ідея визнання окупації Криму є неприйнятною для європейців, тому що це може зруйнувати заснований на правилах порядок, який протягом поколінь забезпечував мир на континенті. Джерело: https://censor.net/ua/n3548546

До путінської дупи ваш порядок на правилах, коли правила існують, а покарання за їх недотримання не передбачене.
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24.04.2025 13:03 Ответить
раптово поставило європейських лідерів перед вибором: залишатися на боці Києва чи стати на бік Вашингтона. Джерело: https://censor.net/ua/n3548546
- нема такої дилеми ! Насправді є одне питання - дотримуватись закону , чи ні ...?
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24.04.2025 13:04 Ответить
Дилема ще простіша.
Або Європа обирає шлях суверенітету - і тоді має шанс уникнути бійні.
Або Європа прогинається під шісток терористів, які відійдуть в бік коли ці терористи прийдуть по європейців.
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24.04.2025 13:14 Ответить
Стати на бік Вашингтона в цьому випадку це стати на бік рашки та плюнути на закони. Й почнеться вакханалія та війни по всьому світу!
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24.04.2025 13:05 Ответить
Трамп це - криза світового масштабу
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24.04.2025 13:27 Ответить
За що невізьметься всюди халепа
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24.04.2025 13:29 Ответить
Щось мені це нагадує. Наступна буде Гренландія «втрачена Європою» багато років тому.
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24.04.2025 21:12 Ответить
 
 