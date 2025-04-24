Статус Крыма может создать серьезный дипломатический кризис в НАТО, - FT

Настаивание Дональда Трампа на том, чтобы Украина официально признала оккупацию Крыма Россией внезапно поставило европейских лидеров перед выбором: оставаться на стороне Киева или стать на сторону Вашингтона.

Об этом пишет Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

Администрация Трампа представила Киеву проект соглашения "бери или оставляй" с условиями, очень выгодными для Москвы, в частности там говорится о признании США суверенитета России над Крымом.

Западные чиновники заявили журналистам, что не поддержат никаких шагов США по признанию Крыма российским или давления на Киев, чтобы тот согласился на это.

Они отметили, что будут придерживаться своей давней позиции: они не примут ничего, что касается суверенитета Украины, против чего выступает Зеленский.

Идея признания оккупации Крыма неприемлема для европейцев, потому что это может разрушить основанный на правилах порядок, который на протяжении поколений обеспечивал мир на континенте.

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"Крым и стремление (Украины. - Ред.) к членству в НАТО являются для нас красной линией. Мы не можем от них отказаться", - заявил высокопоставленный чиновник из ЕС на условиях анонимности.

Европейский чиновник заявил, что администрации Трампа уже сказали, что в Европе не могут признать Крым российским. Крупнейшие европейские государства НАТО должны "отговорить" Вашингтон от односторонних действий, добавил он.

Статус Крыма, пишет издание, может вызвать серьезный дипломатический кризис в НАТО. Представители Альянса до предложения США пытались преуменьшить внутренние разногласия по Украине.

На саммите НАТО в Гааге должны были бы обсуждать оборонные расходы. Однако предложенное Трампом соглашение и возможность того, что США выйдут из переговоров, обвиняя Киев и наладят отношения с РФ, могут привести к расколу среди лидеров НАТО.

"Главный вопрос саммита - это наше отношение к Украине", - сказал западный чиновник.

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Да и разногласия, вероятно, могут возникнуть и внутри ЕС, в частности относительно того, что делать с санкциями блока против РФ, если Вашингтон решит отменить свои ограничения.

"Ситуация выглядит очень плохо", - рассказал чиновник ЕС.

Он считает, что любой шаг США по признанию оккупированного Крыма российской территорией или требование к столицам Европы смягчить санкции против РФ "уничтожит единство ЕС".

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Ранее сообщалось, что США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.

Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не просит лидера Украины Владимира Зеленского признать Крым российской территорией, потому что полуостров был потерян "много лет назад".

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