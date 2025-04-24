РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5447 посетителей онлайн
Новости Оккупация Крыма
1 925 21

Ставя под сомнение статус Крыма, мы открываем ад, - глава МИД Литвы Будрис

Кястутис Будрис о миротворцах в Украине

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что не может быть никакого признания претензий России на Крым, поскольку это подрывает международное право и подает опасный сигнал агрессорам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на литовский вещатель LRT.

Будрис прокомментировал сообщения о возможности переговоров между США и Россией по завершению войны в Украине, в частности, спекуляции о готовности президента США Дональда Трампа признать Крым частью России.

"Это не может быть предметом обсуждения, это опасная территория, потому что посылает сигнал: если ты оккупировал территорию и удерживал ее несколько лет, то можешь претендовать на ее законное владение", - подчеркнул он.

"Ставя под сомнение принципы международного права, ставя под сомнение статус Крыма, мы открываем ад, из которого вылезут демоны, которых никто не сможет сдержать", - заявил Будрис.

Он также предостерег, что такие сигналы со стороны США могут существенно ослабить их авторитет и влияние в глобальной политике.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Самой простой уступкой для Зеленского должен быть Крым, - советник Трампа Сакс

Автор: 

Крым (26397) Литва (2465)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Дуже шкода що балтійські країни такі маленькі територіально і за населенням. Але в них велике серце.
показать весь комментарий
24.04.2025 12:30
+8
Відкриття ворота в пекло не в цей момент почалось, а коли дозволили утримувати Крим під окупацією. Це лише наближення та посилення тої лавини, яка почалась в 2014 році.
показать весь комментарий
24.04.2025 12:32
+5
Ворота в пекло відкрили наші гетьмани знищуючи ЗСУ, військову промисловість та розпродуючи важке озброєння. Чим і скористалися чорти з-за східного кордону.
показать весь комментарий
24.04.2025 12:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дуже шкода що балтійські країни такі маленькі територіально і за населенням. Але в них велике серце.
показать весь комментарий
24.04.2025 12:30 Ответить
Нам би їхні проблеми.
показать весь комментарий
24.04.2025 12:35 Ответить
Як твоє написане відноситься до того, про що йдеться в статті?
показать весь комментарий
24.04.2025 12:42 Ответить
Людство з своєю споконвічною ілюзією про вагомість кількості та розміру. У кого довший та товстіший того поважають та до нього прислуховуються.
показать весь комментарий
24.04.2025 13:34 Ответить
Просто вони вже скуштували цей "руський мір" та знають йому ціну.
показать весь комментарий
24.04.2025 13:57 Ответить
щось і з свого спільного може повернемо..
показать весь комментарий
24.04.2025 12:31 Ответить
Відкриття ворота в пекло не в цей момент почалось, а коли дозволили утримувати Крим під окупацією. Це лише наближення та посилення тої лавини, яка почалась в 2014 році.
показать весь комментарий
24.04.2025 12:32 Ответить
100% Розпочав це смердючє чмо Обама, потужно наклавши на Меморандум з Камероном, прем'єром Британії.
показать весь комментарий
24.04.2025 12:38 Ответить
Нічого було татарам полкідати плущу тоди.Іх було 67 тисяч,невже важко було стояти?
показать весь комментарий
24.04.2025 12:38 Ответить
?????
показать весь комментарий
24.04.2025 14:50 Ответить
Що непонятно?
показать весь комментарий
24.04.2025 15:15 Ответить
все непонятно... що не зрозуміло?
показать весь комментарий
24.04.2025 20:25 Ответить
ну а я до чого,як що ви навіть не знаете,про що мова.Я лікбез не буду проводити.
показать весь комментарий
24.04.2025 20:35 Ответить
Ворота в пекло відкрили наші гетьмани знищуючи ЗСУ, військову промисловість та розпродуючи важке озброєння. Чим і скористалися чорти з-за східного кордону.
показать весь комментарий
24.04.2025 12:37 Ответить
Європу роззброїли і наліво завели - теж вони?
показать весь комментарий
24.04.2025 12:41 Ответить
Ставлячи себе раком від страху перед росією, відкриваєте пекло.
показать весь комментарий
24.04.2025 12:54 Ответить
Человечество настолько отупело, что оно никак не может понять, почему трамп так проталкивает

эту идею о Крыме, и об отдаче рашистам оккупированных украинских территорий, таким образом,

он готовит почву для начала захвата Америкой чужих территорий, вот вам и весь ответ!
показать весь комментарий
24.04.2025 13:08 Ответить
він розраховує. що йому це дозволять?
показать весь комментарий
24.04.2025 14:51 Ответить
В Штатах прецедентное право. И если получится с Крымом, протащить через все суды отжатие Гренландии будет не так и сложно.
показать весь комментарий
24.04.2025 13:48 Ответить
влучніше і не скажеш.
показать весь комментарий
24.04.2025 14:02 Ответить
 
 