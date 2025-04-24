Ставя под сомнение статус Крыма, мы открываем ад, - глава МИД Литвы Будрис

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что не может быть никакого признания претензий России на Крым, поскольку это подрывает международное право и подает опасный сигнал агрессорам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на литовский вещатель LRT.

Будрис прокомментировал сообщения о возможности переговоров между США и Россией по завершению войны в Украине, в частности, спекуляции о готовности президента США Дональда Трампа признать Крым частью России.

"Это не может быть предметом обсуждения, это опасная территория, потому что посылает сигнал: если ты оккупировал территорию и удерживал ее несколько лет, то можешь претендовать на ее законное владение", - подчеркнул он.

"Ставя под сомнение принципы международного права, ставя под сомнение статус Крыма, мы открываем ад, из которого вылезут демоны, которых никто не сможет сдержать", - заявил Будрис.

Он также предостерег, что такие сигналы со стороны США могут существенно ослабить их авторитет и влияние в глобальной политике.

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