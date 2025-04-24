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Новини Окупація Криму
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Ставлячи під сумнів статус Криму - ми відкриваємо пекло, - глава МЗС Литви Будріс

Кястутіс Будріс про миротворців в Україні

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що не може бути жодного визнання претензій Росії на Крим, оскільки це підриває міжнародне право та подає небезпечний сигнал агресорам. 

Про це  інформує Цензор.НЕТ із посиланням на литовський мовник LRT.

Будріс прокоментував повідомлення про можливість переговорів між США та Росією щодо завершення війни в Україні, зокрема спекуляції про готовність президента США Дональда Трампа визнати Крим частиною Росії.

"Це не може бути предметом обговорення, це небезпечна територія, бо надсилає сигнал: якщо ти окупував територію і утримував її кілька років, то можеш претендувати на її законне володіння", - наголосив він.

"Ставлячи під сумнів принципи міжнародного права, ставлячи під сумнів статус Криму, ми відкриваємо пекло, з якого повилазять демони, яких ніхто не зможе стримати", - заявив Будріс.

Він також застеріг, що такі сигнали з боку США можуть суттєво послабити їхній авторитет та вплив у глобальній політиці.

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Автор: 

Крим (14161) Литва (2398)


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Топ коментарі
+10
Дуже шкода що балтійські країни такі маленькі територіально і за населенням. Але в них велике серце.
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24.04.2025 12:30
+8
Відкриття ворота в пекло не в цей момент почалось, а коли дозволили утримувати Крим під окупацією. Це лише наближення та посилення тої лавини, яка почалась в 2014 році.
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24.04.2025 12:32
+5
Ворота в пекло відкрили наші гетьмани знищуючи ЗСУ, військову промисловість та розпродуючи важке озброєння. Чим і скористалися чорти з-за східного кордону.
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24.04.2025 12:37
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Дуже шкода що балтійські країни такі маленькі територіально і за населенням. Але в них велике серце.
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24.04.2025 12:30 Відповісти
Нам би їхні проблеми.
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24.04.2025 12:35 Відповісти
Як твоє написане відноситься до того, про що йдеться в статті?
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24.04.2025 12:42 Відповісти
Людство з своєю споконвічною ілюзією про вагомість кількості та розміру. У кого довший та товстіший того поважають та до нього прислуховуються.
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24.04.2025 13:34 Відповісти
Просто вони вже скуштували цей "руський мір" та знають йому ціну.
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24.04.2025 13:57 Відповісти
щось і з свого спільного може повернемо..
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24.04.2025 12:31 Відповісти
Відкриття ворота в пекло не в цей момент почалось, а коли дозволили утримувати Крим під окупацією. Це лише наближення та посилення тої лавини, яка почалась в 2014 році.
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24.04.2025 12:32 Відповісти
100% Розпочав це смердючє чмо Обама, потужно наклавши на Меморандум з Камероном, прем'єром Британії.
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24.04.2025 12:38 Відповісти
Нічого було татарам полкідати плущу тоди.Іх було 67 тисяч,невже важко було стояти?
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24.04.2025 12:38 Відповісти
?????
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24.04.2025 14:50 Відповісти
Що непонятно?
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24.04.2025 15:15 Відповісти
все непонятно... що не зрозуміло?
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24.04.2025 20:25 Відповісти
ну а я до чого,як що ви навіть не знаете,про що мова.Я лікбез не буду проводити.
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24.04.2025 20:35 Відповісти
Ворота в пекло відкрили наші гетьмани знищуючи ЗСУ, військову промисловість та розпродуючи важке озброєння. Чим і скористалися чорти з-за східного кордону.
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24.04.2025 12:37 Відповісти
Європу роззброїли і наліво завели - теж вони?
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24.04.2025 12:41 Відповісти
Ставлячи себе раком від страху перед росією, відкриваєте пекло.
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24.04.2025 12:54 Відповісти
Человечество настолько отупело, что оно никак не может понять, почему трамп так проталкивает

эту идею о Крыме, и об отдаче рашистам оккупированных украинских территорий, таким образом,

он готовит почву для начала захвата Америкой чужих территорий, вот вам и весь ответ!
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24.04.2025 13:08 Відповісти
він розраховує. що йому це дозволять?
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24.04.2025 14:51 Відповісти
В Штатах прецедентное право. И если получится с Крымом, протащить через все суды отжатие Гренландии будет не так и сложно.
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24.04.2025 13:48 Відповісти
влучніше і не скажеш.
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24.04.2025 14:02 Відповісти
 
 