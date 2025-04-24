Ставлячи під сумнів статус Криму - ми відкриваємо пекло, - глава МЗС Литви Будріс

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що не може бути жодного визнання претензій Росії на Крим, оскільки це підриває міжнародне право та подає небезпечний сигнал агресорам.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на литовський мовник LRT.

Будріс прокоментував повідомлення про можливість переговорів між США та Росією щодо завершення війни в Україні, зокрема спекуляції про готовність президента США Дональда Трампа визнати Крим частиною Росії.

"Це не може бути предметом обговорення, це небезпечна територія, бо надсилає сигнал: якщо ти окупував територію і утримував її кілька років, то можеш претендувати на її законне володіння", - наголосив він.

"Ставлячи під сумнів принципи міжнародного права, ставлячи під сумнів статус Криму, ми відкриваємо пекло, з якого повилазять демони, яких ніхто не зможе стримати", - заявив Будріс.

Він також застеріг, що такі сигнали з боку США можуть суттєво послабити їхній авторитет та вплив у глобальній політиці.

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