Статус Криму може створити серйозну дипломатичну кризу в НАТО, - FT

Наполягання Дональда Трампа на тому, щоб Україна офіційно визнала окупацію Криму Росією раптово поставило європейських лідерів перед вибором: залишатися на боці Києва чи стати на бік Вашингтона.

Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Адміністрація Трампа представила Києву проєкт угоди "бери або залишай" з умовами, дуже вигідними для Москви, зокрема там йдеться про визнання США суверенітету Росії над Кримом.

Західні посадовці заявили журналістам, що не підтримають жодних кроків США щодо визнання Криму російським або тиску на Київ, щоб той погодився на це.

Вони зазначили, що дотримуватимуться своєї давньої позиції: вони не приймуть нічого, що стосується суверенітету України, проти чого виступає Зеленський.

Ідея визнання окупації Криму є неприйнятною для європейців, тому що це може зруйнувати заснований на правилах порядок, який протягом поколінь забезпечував мир на континенті.

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"Крим і прагнення (України. - Ред.) до членства в НАТО є для нас червоною лінією. Ми не можемо від них відмовитися", – заявив високопосадовець з ЄС на умовах анонімності.

Європейський чиновник заявив, що адміністрації Трампа вже сказали, що у Європі не можуть визнати Крим російським. Найбільші європейські держави НАТО повинні "відрадити" Вашингтон від односторонніх дій, додав він.

Статус Криму, пише видання, може спричинити серйозну дипломатичну кризу в НАТО. Представники Альянсу до пропозиції США намагалися применшити внутрішні розбіжності щодо України.

На саміті НАТО в Гаазі мали б обговорювати оборонні витрати. Проте запропонована Трампом угода та можливість того, що США вийдуть з переговорів, звинувачуючи Київ та налагодять відносини з РФ, можуть призвести до розколу серед лідерів НАТО.

"Головне питання саміту - це наше ставлення до України", - сказав західний високопосадовець.

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Так і розбіжності, ймовірно, можуть виникнути і всередині ЄС, зокрема щодо того, що робити із санкціями блоку проти РФ, якщо Вашингтон вирішить скасувати свої обмеження.

"Ситуація виглядає дуже погано", - розповів чиновник ЄС.

Він вважає, що будь-який крок США щодо визнання окупованого Криму російською територією або вимога до столиць Європи пом'якшити санкції проти РФ "знищить єдність ЄС".

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Раніше повідомлялось, що США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ніхто не просить лідера України Володимира Зеленського визнати Крим російською територією, бо півострів був втрачений "багато років тому".

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