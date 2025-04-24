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Новини Український Крим Окупація Криму
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Статус Криму може створити серйозну дипломатичну кризу в НАТО, - FT

Як статус Криму може вплинути на НАТО. Аналіз FT

Наполягання Дональда Трампа на тому, щоб Україна офіційно визнала окупацію Криму Росією раптово поставило європейських лідерів перед вибором: залишатися на боці Києва чи стати на бік Вашингтона.

Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Адміністрація Трампа представила Києву проєкт угоди "бери або залишай" з умовами, дуже вигідними для Москви, зокрема там йдеться про визнання США суверенітету Росії над Кримом.

Західні посадовці заявили журналістам, що не підтримають жодних кроків США щодо визнання Криму російським або тиску на Київ, щоб той погодився на це.

Вони зазначили, що дотримуватимуться своєї давньої позиції: вони не приймуть нічого, що стосується суверенітету України, проти чого виступає Зеленський.

Ідея визнання окупації Криму є неприйнятною для європейців, тому що це може зруйнувати заснований на правилах порядок, який протягом поколінь забезпечував мир на континенті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп зізнався помічникам, що переговори щодо України виявилися складнішими, ніж він сподівався, - WSJ

"Крим і прагнення (України. - Ред.) до членства в НАТО є для нас червоною лінією. Ми не можемо від них відмовитися", – заявив високопосадовець з ЄС на умовах анонімності.

Європейський чиновник заявив, що адміністрації Трампа вже сказали, що у Європі не можуть визнати Крим російським. Найбільші європейські держави НАТО повинні "відрадити" Вашингтон від односторонніх дій, додав він.

Статус Криму, пише видання, може спричинити серйозну дипломатичну кризу в НАТО. Представники Альянсу до пропозиції США намагалися применшити внутрішні розбіжності щодо України.

На саміті НАТО в Гаазі мали б обговорювати оборонні витрати. Проте запропонована Трампом угода та можливість того, що США вийдуть з переговорів, звинувачуючи Київ та налагодять відносини з РФ, можуть призвести до розколу серед лідерів НАТО.

"Головне питання саміту - це наше ставлення до України", - сказав західний високопосадовець.

Читайте: У США обговорюють скасування санкцій з "Північного потоку-2". Білий дім заперечує

Так і розбіжності, ймовірно, можуть виникнути і всередині ЄС, зокрема щодо того, що робити із санкціями блоку проти РФ, якщо Вашингтон вирішить скасувати свої обмеження.

"Ситуація виглядає дуже погано", - розповів чиновник ЄС. 

Він вважає, що будь-який крок США щодо визнання окупованого Криму російською територією або вимога до столиць Європи пом'якшити санкції проти РФ "знищить єдність ЄС".

Читайте: Найпростішою поступкою для Зеленського має бути Крим, - радник Трампа Сакс

Раніше повідомлялось, що США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ніхто не просить лідера України Володимира Зеленського визнати Крим російською територією, бо півострів був втрачений "багато років тому".

Читайте: Зеленський рухається в неправильному напрямку на мирних переговорах, Трамп розчарований, - Білий дім (оновлено)

Автор: 

Крим (14161) НАТО (6446) США (22861) Євросоюз (13409) Трамп Дональд (5652)


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Топ коментарі
+15
Якби хотіла стати то вже б давно стала. Поки став тільки Орбан і такі самі кончені як він. Трампісти атакують Європу вводять санкції (Тарифи), піддаються критиці демократію і політичний устрій. Європі нема сенсу показувати слабкість, від того буде тільки гірше. Я ставлю на те що будуть Трампа водити за ніс ще довго, доки не наростять виробництво зброї. Саме тому Трамп і трясеться, він хоче те все швидко завершити і повернути світ в часи коли було дві великі сили США і СССР. Взагалі він очевидний як і більшість його планів. Він як і русня тіки тупіший в рази.
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24.04.2025 12:44
+14
залишайтеся на боці закону та людяності і буде вам щастя
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24.04.2025 12:28
+11
Навіть не будучи Вангою скажу що Європа стане на бік Трампа. Нас будуть нагинать вже всі разом, на превеликий жаль. І Кримом це не закінчиться.
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24.04.2025 12:28
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Навіть не будучи Вангою скажу що Європа стане на бік Трампа. Нас будуть нагинать вже всі разом, на превеликий жаль. І Кримом це не закінчиться.
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24.04.2025 12:28 Відповісти
Лідери третини Європи почнуть лизати дупи пуйлу і трампляку. Від Мелоні і до Кіпру. Єдина надія на вищі сили, які заберуть до себе і рижих і республіканську більшість в Конгресі.
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24.04.2025 12:33 Відповісти
ествественно, сша им дает защиту нато по крайней мере на текущий момент времени. Сраться ради этого с сша никто не будет, ну разве что какието совсем уж отбитые. Да, все понимают что нато такая себе защита, но просто на текущий момент времени нету никакой альтернативы и никто создавтаь не будет пока есть хоть и шаткое но нато
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24.04.2025 12:35 Відповісти
Штати уже заявили про відмову від захисту Європи. Ап!
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24.04.2025 15:14 Відповісти
Якби хотіла стати то вже б давно стала. Поки став тільки Орбан і такі самі кончені як він. Трампісти атакують Європу вводять санкції (Тарифи), піддаються критиці демократію і політичний устрій. Європі нема сенсу показувати слабкість, від того буде тільки гірше. Я ставлю на те що будуть Трампа водити за ніс ще довго, доки не наростять виробництво зброї. Саме тому Трамп і трясеться, він хоче те все швидко завершити і повернути світ в часи коли було дві великі сили США і СССР. Взагалі він очевидний як і більшість його планів. Він як і русня тіки тупіший в рази.
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24.04.2025 12:44 Відповісти
Не зважайте на тролів, що переписуються, їмза це гроші платять
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24.04.2025 13:34 Відповісти
Так. Я тут ще той закацапський троляка. Ти ж вже тут ,,старий,, кадр то всіх знаєш.
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24.04.2025 23:49 Відповісти
Та да, ти не Ванга. Це точно. Для Європи погодитися на визннання Криму це відкрити зальноєвропейську війну всередині себ. В Європі- ДЕСЯТКИ территоріальних претензій одна до одної. Єльзас і Лотарінгія, Фламандія- Валлонія, Судєти, Пруссія, Тешинський край. Тімішоара, Югославія по новому, ...
Ти не тільки не Ванга. Але і не знаеш історію
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24.04.2025 12:57 Відповісти
Хотілося б по твоєму. Але реалії вже показують, що страх за сьогодні перевершує страх за майбутнє. Тому Європа погодиться на будь що з Україною виходячи з того що їй за це дадуть перепочити. А далі якось владнається, мовляв. Ми це бачимо вже три роки коли спорядження нам дають по ложечці. Захотіли б позбутися такого ворога як росія то могли б це зробити в перший рік. Надавши нам потужну зброю, а може навіть і стати поруч військами. Бо це і їхнє майбутнє.
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24.04.2025 19:24 Відповісти
На що " погодиться Європа"? На суцільну территорію майбутньої війни?
Ти в голові царя маєш, чи пальці строчать по клавіатурі самі по собі ?
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24.04.2025 23:27 Відповісти
Якби вони, це майбутнє, реально уявляли то вже б були поруч з нами. Але мають надію що їх війна мине. Якщо кинуть Україну у пащу кацапу.
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24.04.2025 23:47 Відповісти
Як добре, що у європейців відсутні "Міхали Дужани", що не в курсі кого і куди кидати потрібно
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25.04.2025 01:10 Відповісти
З тебе така "ванга", як із дупи дирижабль. Заспокійся і вангуй у себе на кухні. А ми підем далі. Все буде Україна
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24.04.2025 17:03 Відповісти
залишайтеся на боці закону та людяності і буде вам щастя
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24.04.2025 12:28 Відповісти
Кризис создает сам Трамп с своими придурками..
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24.04.2025 12:28 Відповісти
Пуйло разом з трампоном розвалюють нато, це ж очевидно. Трампон був би радий перетворити сша на парашу і стати сцарем-2.
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24.04.2025 12:30 Відповісти
Європа зможе присадити Трампа? - чи піде на його умови?
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24.04.2025 12:31 Відповісти
Якби в мене була можливість поставити питання Трампу я би спитав у нього, чийТайвань.
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24.04.2025 12:33 Відповісти
невігласів і придурків є багато в Світі, але біда приходить тоді, коли вони збираються докупи.
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24.04.2025 12:33 Відповісти
Статус АРК може створити а може й не створити кризу для НАТи. Бо для України ця криза ще з 14 створена москалями та беззубими діями тогочасної влади.
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24.04.2025 12:33 Відповісти
Яка маячня... ЄС своє слово сказав давно і дотримується і це головне. НАТО не має щось говорити бо для цієї групи це не є темою для обговорення.
Яка дипломатична криза?
Журналісти разом з рудим намагаються нажахати... кожен день якісь вкиди.
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24.04.2025 12:39 Відповісти
Тампона потрібно тягнути в ГААГу разом з ******. Ці два терориста хочуть перевернути весь світ і перекреслити всі надбання цівілізації за тисячі років
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24.04.2025 12:42 Відповісти
европа прогнётся под рыжего ******!она всегда так делала со времён 2 мировой!
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24.04.2025 12:44 Відповісти
А яке нам діло до якоїсь там НАТИ куди нас навіть не беруть?

Рижий майстер оф зе діелс сам себе за сраку вкусив із цією пропозицією - тому що США є гарантами згідно Будапешту і тому що Будапешт згаданий в проєкті договору по копалинам.

Тож якби в Зебіла і його оточення була клепка в голові - він би не Трампові укази 7-річної давнини репостив, а привселюдно нагадав для чого підписувався Будапешт і що буде якщо Україна вийде з нього оскільки вже другий підписант відмовляється від своїх зобов'язань. Ще й привселюдно оголосимо що Америці довіряти не можна - клепайте ядерку всі хто може. Включно з нами, звісно.
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24.04.2025 12:47 Відповісти
Юрко, ану нагадайте, які там були зобов'язання в Америки за тим меморандумом?
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24.04.2025 13:04 Відповісти
Нагадую: визнання територіальної цілістності і суверенітету України у загальновизнених кордонах.
Рашка порушила його в 14-у. Якісь країни-помийки її в цьому підтримали.

Якщо США хочуть добровільно доєднатися до когорти опущених - це звісно їх суверенне право, але не потрібно лицемірно питати в нас на це дозволу. Потрібно бути готовим до наслідків.
І звісно, не потрібно прикриватись статусом переговірника - нам такі переговірники накуй не упали.
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24.04.2025 13:12 Відповісти
ну ось пункт №1:
"... підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного Акта https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96 НБСЄ поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України."
а шо?
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24.04.2025 13:12 Відповісти
Так вони і не проти , лише один нюанс - вони самі хочуть визначити кордони України - і потім вже їх будуть поважати ... можливо
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24.04.2025 13:27 Відповісти
ну якшо вони визначать кордони заднім числом на момент 92го року. але я нічому не здивуюся.
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24.04.2025 13:32 Відповісти
тут уже дуда скурвился и прогнулся под трампа ! https://www.youtube.com/watch?v=4Czw6Ky__NM полякам будет за это кара-они следующие будут кого рашка будет захватывать!https://www.youtube.com/watch?v=4Czw6Ky__NM
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24.04.2025 12:49 Відповісти
і на фоні цього рудехуйло хоче? щоб іран відмовився від ядерної програми? їб@нько
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24.04.2025 12:49 Відповісти
Як це на боці вашингтону?
На боці росії!
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24.04.2025 12:50 Відповісти
Не на боці Вашингтона. А на боці трупи клоунів в Вашингтоні. Яких туди посадили реднекі, вайт треш, комуно-кацапи 90-х і гомофоби (латентні πiдapacи) з міркувань "хоч паржом" і "гірше не буде".
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24.04.2025 12:51 Відповісти
сьогодні Крим, а завтра Гренландія... там раптово більшість населення почне розмовляти ямеріканською мовою... і друган вова з кремля в оон підтримає анексію...
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24.04.2025 12:53 Відповісти
Ідея визнання окупації Криму є неприйнятною для європейців, тому що це може зруйнувати заснований на правилах порядок, який протягом поколінь забезпечував мир на континенті. Джерело: https://censor.net/ua/n3548546

До путінської дупи ваш порядок на правилах, коли правила існують, а покарання за їх недотримання не передбачене.
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24.04.2025 13:03 Відповісти
раптово поставило європейських лідерів перед вибором: залишатися на боці Києва чи стати на бік Вашингтона. Джерело: https://censor.net/ua/n3548546
- нема такої дилеми ! Насправді є одне питання - дотримуватись закону , чи ні ...?
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24.04.2025 13:04 Відповісти
Дилема ще простіша.
Або Європа обирає шлях суверенітету - і тоді має шанс уникнути бійні.
Або Європа прогинається під шісток терористів, які відійдуть в бік коли ці терористи прийдуть по європейців.
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24.04.2025 13:14 Відповісти
Стати на бік Вашингтона в цьому випадку це стати на бік рашки та плюнути на закони. Й почнеться вакханалія та війни по всьому світу!
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24.04.2025 13:05 Відповісти
Трамп це - криза світового масштабу
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24.04.2025 13:27 Відповісти
За що невізьметься всюди халепа
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24.04.2025 13:29 Відповісти
Щось мені це нагадує. Наступна буде Гренландія «втрачена Європою» багато років тому.
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24.04.2025 21:12 Відповісти
 
 