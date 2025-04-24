У США обговорюють скасування санкцій з "Північного потоку-2". Білий дім заперечує

В адміністрації президента США Дональда Трампа немає єдності щодо скасування енергетичних санкцій проти Росії, запроваджених через повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

За словами п’ятьох співрозмовників видання, у Білому домі обговорюють скасування санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2" та, можливо, інших російських активів у Європі в межах дискусій про припинення війни в Україні.

Як наголошують обізнані джерела, головним прихильником скасування санкцій є спеціальний посланник Стів Віткофф. Він доручив скласти перелік усіх енергетичних санкцій, які США запровадили проти Росії в межах цих зусиль.

Водночас у спільній заяві держсекретар США Марко Рубіо і Віткофф заперечили, що обговорення пом'якшення санкцій відбувалися.

"Це неправда. Жоден з нас не мав жодних розмов про скасування санкцій проти Росії в межах мирної угоди з Україною. Це абсолютно вигадана і безвідповідальна інформація від Politico, п'ятисортного видання. Якщо у них є хоч крапля журналістської чесності, вони повністю спростують цю вигадку", – йдеться у заяві.

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Інше джерело каже, що, хоча Віткофф висунув ідею скасування санкцій у сфері енергетики, вона поки що не знайшла широкої підтримки в Білому домі, а Рубіо намагається зірвати її реалізацію.

Серед противників – не лише Рубіо, а й міністр внутрішніх справ Даг Бергам, який також є головою Ради з енергетичного домінування Білого дому.

Деякі посадовці в американському уряді вважають, що Віткофф був введений в оману Росією щодо масштабів економічних можливостей для США у відновленні ділових зв'язків з Росією, повідомило інше джерело, ознайомлене з цим питанням.

На думку ще одного співрозмовника, відновлення Росією статусу головного постачальника енергоносіїв до Європи стане "кривавою ванною для американських виробників (нафти і газу)".