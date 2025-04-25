Reuters опублікувало "остаточний мирний план США": Юридично російський Крим та контроль України над окупованою частиною Харківщини, - Reuters

Пропозиції США для врегулювання російсько-української війни, які представив спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф під час зустрічі в Парижі, передбачає, серед іншого, що Росія має віддати під контроль України окуповану частину Харківщини, ЗАЕС і Каховську дамбу.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Агентство ознайомилося з текстом американських пропозицій про припинення війни Росії проти Україні. Видання опублікувало текст документа повністю без змін.

Документ називається "Рамки російсько-української угоди" і є остаточною пропозицією США як для РФ, так і для України. Текст поділено на чотири частини: припинення вогню, гарантії безпеки України, територія та економіка.

Так, США хочуть де-юре визнати Крим російською територією, щодо інших українських окупованих територій, то у Трампа кажуть про визнання контролю РФ над ними де-факто.

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Припинення вогню за американською угодою передбачає:

Загальне припинення вогню.

Обидві сторони негайно розпочинають переговори щодо технічної реалізації [після припинення вогню].

Щодо гарантій безпеки для України, йдеться про наступні пункти:

Україна отримує надійні гарантії безпеки.

Гарантами безпеки виступатиме спеціально створена група європейських країн разом із зацікавленими неєвропейськими державами.

Україна не буде прагнути до НАТО.

Україна може прагнути членства в ЄС.

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Питання територій США пропонують врегулювати наступним чином:

США юридично визнають контроль Росії над Кримом.

США надають фактичне визнання контролю Росії над Луганською областю.

США надають фактичне визнання контролю Росії над частинами Запорізької, Донецької та Херсонської областей.

Україна повертає собі території в Харківській області.

Україна повертає контроль над Запорізькою атомною електростанцією через управління та адміністрування з боку США, з розподілом електроенергії між Україною та РФ, а також над Каховською дамбою.

Україна отримує "безперешкодний прохід по річці Дніпро та контроль над Кінбурнською косою".

Також пропозиція Штатів має пункти щодо економічної співпраці:

Сполучені Штати та Україна укладуть угоду про економічне співробітництво та видобуток корисних копалин.

Для України передбачено повну відбудову та фінансову компенсацію.

Санкції проти Росії, які на неї накладали "через цей конфлікт" з 2014 року, знімуть.

США та Росія розвиватимуть економічне співробітництво в енергетичному та інших промислових секторах.

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Нагадаємо, напередодні видання Bloomberg повідомило про подібні пропозиції з боку США. Зокрема про те, що США хочуть, щоб РФ повернула Україні Запорізьку АЕС, окуповані території Харківської області. У матеріалі також йшлося про те, що США хочуть забезпечити Україні прохід через Дніпро.

США, за даними видання, вимагатимуть від диктатора Путіна відмовитися від планів демілітаризувати Україну.

Водночас після переговорів у Лондоні сформовано новий документ щодо територіальних питань України, який уже передали президенту США Дональду Трампу.

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