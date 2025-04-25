Reuters опублікувало "остаточний мирний план США": Юридично російський Крим та контроль України над окупованою частиною Харківщини, - Reuters
Пропозиції США для врегулювання російсько-української війни, які представив спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф під час зустрічі в Парижі, передбачає, серед іншого, що Росія має віддати під контроль України окуповану частину Харківщини, ЗАЕС і Каховську дамбу.
Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Агентство ознайомилося з текстом американських пропозицій про припинення війни Росії проти Україні. Видання опублікувало текст документа повністю без змін.
Документ називається "Рамки російсько-української угоди" і є остаточною пропозицією США як для РФ, так і для України. Текст поділено на чотири частини: припинення вогню, гарантії безпеки України, територія та економіка.
Так, США хочуть де-юре визнати Крим російською територією, щодо інших українських окупованих територій, то у Трампа кажуть про визнання контролю РФ над ними де-факто.
Припинення вогню за американською угодою передбачає:
- Загальне припинення вогню.
- Обидві сторони негайно розпочинають переговори щодо технічної реалізації [після припинення вогню].
Щодо гарантій безпеки для України, йдеться про наступні пункти:
- Україна отримує надійні гарантії безпеки.
- Гарантами безпеки виступатиме спеціально створена група європейських країн разом із зацікавленими неєвропейськими державами.
- Україна не буде прагнути до НАТО.
- Україна може прагнути членства в ЄС.
Питання територій США пропонують врегулювати наступним чином:
- США юридично визнають контроль Росії над Кримом.
- США надають фактичне визнання контролю Росії над Луганською областю.
- США надають фактичне визнання контролю Росії над частинами Запорізької, Донецької та Херсонської областей.
- Україна повертає собі території в Харківській області.
- Україна повертає контроль над Запорізькою атомною електростанцією через управління та адміністрування з боку США, з розподілом електроенергії між Україною та РФ, а також над Каховською дамбою.
- Україна отримує "безперешкодний прохід по річці Дніпро та контроль над Кінбурнською косою".
Також пропозиція Штатів має пункти щодо економічної співпраці:
- Сполучені Штати та Україна укладуть угоду про економічне співробітництво та видобуток корисних копалин.
- Для України передбачено повну відбудову та фінансову компенсацію.
- Санкції проти Росії, які на неї накладали "через цей конфлікт" з 2014 року, знімуть.
- США та Росія розвиватимуть економічне співробітництво в енергетичному та інших промислових секторах.
Нагадаємо, напередодні видання Bloomberg повідомило про подібні пропозиції з боку США. Зокрема про те, що США хочуть, щоб РФ повернула Україні Запорізьку АЕС, окуповані території Харківської області. У матеріалі також йшлося про те, що США хочуть забезпечити Україні прохід через Дніпро.
США, за даними видання, вимагатимуть від диктатора Путіна відмовитися від планів демілітаризувати Україну.
Водночас після переговорів у Лондоні сформовано новий документ щодо територіальних питань України, який уже передали президенту США Дональду Трампу.
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счастливого плаванья
2022 україна нейтральна держава.
2025 україна нейтральна держава, що втратила частину своєї території, загинули громадяни, знищена економіка, але ми залишаємося нейтральною державою, що виплачує третейському суді репарації, своїми надрами та енергетикою?
********** історія!!!
відразу погодилися бути в рабстві. егеш?
і навіщо ми розвалили сересер?
і навіщо, нас лєнін вигадав?
для цього великого розуму не треба, саме стільки скільки нашкреблося у сумі на всю банду трумпівських зрадників-мародерів..
2.Трибунал для керівництва рф ?
3.Репарації ?
А тоді і про інше....
Я одно не зрозумів, ці неадеквати так нагло нам диктують капітуляцію ніби кацапи вже на Хрещатику і збираються штурмувати Банкову...
Алло, помоєму вони Покровсь з Яром беруть вже рік. І то в основному за щоку
Сегодня Трамп окончательно подтвердил свой статус путинского амбассадора, потребовав от Зеленского признать аннексию Крыма.
Понятно, что в команде Трампа нет знатоков истории хотя бы на школьном уровне, иначе бы они объяснили ему, кого именно он косплеит. Ведь подобная ситуация уже происходила в 1938 году.
Тогда Гитлер потребовал от чехословацкого президента Бенеша отдать ему Судеты (так как там жило 3 млн немцев). Французский и британский министры Даладье и Чемберлен, приехав к Бенешу, настояли на удовлетворении требований Гитлера.
Какой выбор стоял перед Бенешем? Война или позор. Но у Гитлера на тот момент было 47 дивизий, а у Чехословакии - 45, вооруженных не слабее гитлеровских, плюс укрепрайоны в Судетах. Соотношение даже не близко к ВС РФ vs ВСУ.
Что было бы, если бы Бенеш отказался? Гитлер обязательно напал бы на Чехословакию - и, вполне возможно, даже в 1942 году вермахт штурмовал бы не Сталинград, и даже не Прагу, а Карловы Вары. Ведь тогда у Германии не было ресурса для качественного усиления вермахта.
И вполне возможно, что не случилась бы и Вторая мировая, ибо все соседи - Польша, СССР и др., глядя на возню вермахта в Судетах, начали бы быстро усиливать свои армии и ВПК (как это сейчас лихорадочно делает Европа, глядя на идущую четвертый год операцию "Украина за 3 дня").
Но Бенеш выбрал позор. Судеты были отданы Гитлеру, Чехословакия потеряла оборонительные укрепления, после чего весной 1939 года вермахт вошел в беззащитную страну (Бенеш снова выбрал позор, приказав армии не сопротивляться), после чего Третий рейх обогатился чешским ВПК, входившим тогда в мировой Топ-10. Это, в свою очередь, настолько усилило вермахт, что в сентябре Гитлер начал мировую войну.
Теперь на дворе 2025 год, в ролях:
Гитлер - Архистратиг Владимирович;
Трамп и Вэнс - Чемберлен и Даладье,
а Зеленскому топорно навязывают роль Бенеша.
Но есть существенная разница.
У Бенеша был выбор, и он его сделал. В итоге, по сравнению с соседней Польшей, Чехословакия пострадала мало в той войне.
У Зеленского и ВСУ выбора уже нет.
Подобный выбор - между "воевать" и "сдаться" - теоретически мог быть весной 2022 года, но сейчас, когда:
- половина Черноморского флота потоплена, а другая половина загнана в Абхазию;
- когда ВС РФ несут совокупные потери, приближающиеся к миллиону, и не могут захватить маленькую Донецкую область, да еще и вынуждены обороняться под Курском и Белгородом;
- когда украинские дроны в режиме нон-стоп разносят военные объекты от Смоленска до Поволжья, о каком "сдаться" (а признание аннексии Крыма - это именно капитуляция, пусть и не безоговорочная) вообще можно говорить? Сам факт захвата Крыма не имеет никакого юридического значения (как и захват Крыма Германией с 1941 по 44 гг.), но профессиональный банкрот Трамп, как и его команда, международного права не знают и знать не хотят.
Трамп пугает Украину войной. Да, на этой войне гибнут украинцы, но если погибать так и этак, то за что? За независимость своей страны - или в составе российской армии в очередной путинской авантюре, как уже гибнут бывшие граждане Украины из Крыма, Донбасса и Приазовья?
У Украины нет выбора "умереть стоя или жить на коленях". Есть только выбор "отстоять себя, даже если и ценой собственных жизней, - или умереть в унижении", ибо Россия неизбежно будет жестоко мстить украинцам за весь позор с 24 февраля, реализуя Z-программу по насильственной русификации и уничтожению украинской политической нации, языка и культуры.
Очевидно, что Трамп и К со своими лжемиротворческими инициативами не только опоздали на много лет, но и, сами того не понимая, гадят на могилы сотен тысяч американцев, погибших за то, чтобы гитлеровский метод "расширения" страны больше никогда не поднял головы.
И не Зеленский, а именно Трамп и К уже сейчас, не осознавая, выбрали позор. Даже Иран, Беларусь и Венесуэла официально не признают аннексию Крыма, - и теперь Трамп ставит США ниже их, позоря и страну, и себя.
(BSSI)
Удивляюсь чего их там много тут.
Если это будет провалено и США скажут что будет провалено "по вине двух сторон" или "Украины" то всех зеленых мразей ждет суд и все дальнейшие жертвы войны будут по их вине. А так же по вине подкацапленных тварей, которые были против.
З.Ы. Я бы не выписывал что там принимает США, США принимает что хочет ей для этого не нужно какие либо договоренности. Так же НАТО тоже Украину не касается, это дело стран альянса, и Украина на это повлиять никак не может.
Надо оставить только то, что касается Украины и РФ. Но все же главное - остановка огня.
Украина получает +територии, +ЗАЕС, + контроль за Днепром
РФ получает только какие то снятие санкций, которые и так обходит....
Лучше быть не может.
А взагалі то вже навіть не смішно. Пункти про гарантії - просто відверте знущання.
Скорійш по цьому пункуту йдуть головні дискусії.
І скорійш за все московію та по факту неявно владу України влаштує письмова гарантія США що вона ніколи не буде голосувати до вступ України в НАТО. Це знімає з влади багато питань.