Окончательный мирный план США: юридически российский Крым и контроль Украины над оккупированной частью Харьковщины, - Reuters

Предложения США для урегулирования российско-украинской войны, которые представил спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф во время встречи в Париже, предусматривает, среди прочего, что Россия должна отдать под контроль Украины оккупированную часть Харьковщины, ЗАЭС и Каховскую дамбу.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Агентство ознакомилось с текстом американских предложений о прекращении войны России против Украины. Издание опубликовало текст документа полностью без изменений.

Документ называется "Рамки российско-украинского соглашения" и является окончательным предложением США как для РФ, так и для Украины. Текст разделен на четыре части: прекращение огня, гарантии безопасности Украины, территория и экономика.

Так, США хотят де-юре признать Крым российской территорией, относительно других украинских оккупированных территорий, то у Трампа говорят о признании контроля РФ над ними де-факто.

Также читайте: Украина не должна подписывать "мирное соглашение", предложенное Трампом, - Bloomberg

Прекращение огня по американскому соглашению предусматривает:

Всеобщее прекращение огня.

Обе стороны немедленно начинают переговоры по технической реализации [после прекращения огня].

Относительно гарантий безопасности для Украины, речь идет о следующих пунктах:

Украина получает надежные гарантии безопасности.

Гарантами безопасности будет выступать специально созданная группа европейских стран вместе с заинтересованными неевропейскими государствами.

Украина не будет стремиться в НАТО.

Украина может стремиться к членству в ЕС.

Также читайте: Трамп рассматривает войну в Украине через призму Путина. Его однобокий подход может еще больше наказать жертву, - CNN

Вопрос территорий США предлагают урегулировать следующим образом:

США юридически признают контроль России над Крымом.

США предоставляют фактическое признание контроля России над Луганской областью.

США предоставляют фактическое признание контроля России над частями Запорожской, Донецкой и Херсонской областей.

Украина возвращает себе территории в Харьковской области.

Украина возвращает контроль над Запорожской атомной электростанцией через управление и администрирование со стороны США, с распределением электроэнергии между Украиной и РФ, а также над Каховской дамбой.

Украина получает "беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой".

Также предложение Штатов имеет пункты по экономическому сотрудничеству:

Соединенные Штаты и Украина заключат соглашение об экономическом сотрудничестве и добыче полезных ископаемых.

Для Украины предусмотрено полное восстановление и финансовую компенсацию.

Санкции против России, которые на нее накладывали "из-за этого конфликта" с 2014 года, снимут.

США и Россия будут развивать экономическое сотрудничество в энергетическом и других промышленных секторах.

Читайте: Мирный план Трампа - это капитуляция Украины, - экс-министр обороны Литвы Кащюнас

Напомним, накануне издание Bloomberg сообщило о подобных предложениях со стороны США. В частности о том, что США хотят, чтобы РФ вернула Украине Запорожскую АЭС, оккупированные территории Харьковской области. В материале также говорилось о том, что США хотят обеспечить Украине проход через Днепр.

США, по данным издания, будут требовать от диктатора Путина отказаться от планов демилитаризовать Украину.

В то же время после переговоров в Лондоне сформирован новый документ по территориальным вопросам Украины, который уже передали президенту США Дональду Трампу.

Также читайте: И Украина, и Россия должны уступить некоторые территории, или США отойдут от процесса, - Вэнс