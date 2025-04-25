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Новости Оккупация Крыма Оккупированные территории - Крым и Донбасс Мирный план Трампа
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Окончательный мирный план США: юридически российский Крым и контроль Украины над оккупированной частью Харьковщины, - Reuters

Мирный план Трампа: опубликован текст предложения США

Предложения США для урегулирования российско-украинской войны, которые представил спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф во время встречи в Париже, предусматривает, среди прочего, что Россия должна отдать под контроль Украины оккупированную часть Харьковщины, ЗАЭС и Каховскую дамбу.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Агентство ознакомилось с текстом американских предложений о прекращении войны России против Украины. Издание опубликовало текст документа полностью без изменений.

Документ называется "Рамки российско-украинского соглашения" и является окончательным предложением США как для РФ, так и для Украины. Текст разделен на четыре части: прекращение огня, гарантии безопасности Украины, территория и экономика.

Так, США хотят де-юре признать Крым российской территорией, относительно других украинских оккупированных территорий, то у Трампа говорят о признании контроля РФ над ними де-факто.

Также читайте: Украина не должна подписывать "мирное соглашение", предложенное Трампом, - Bloomberg

Прекращение огня по американскому соглашению предусматривает:

  • Всеобщее прекращение огня.
  • Обе стороны немедленно начинают переговоры по технической реализации [после прекращения огня].

Относительно гарантий безопасности для Украины, речь идет о следующих пунктах:

  • Украина получает надежные гарантии безопасности.
  • Гарантами безопасности будет выступать специально созданная группа европейских стран вместе с заинтересованными неевропейскими государствами.
  • Украина не будет стремиться в НАТО.
  • Украина может стремиться к членству в ЕС.

Также читайте: Трамп рассматривает войну в Украине через призму Путина. Его однобокий подход может еще больше наказать жертву, - CNN

Вопрос территорий США предлагают урегулировать следующим образом:

  • США юридически признают контроль России над Крымом.
  • США предоставляют фактическое признание контроля России над Луганской областью.
  • США предоставляют фактическое признание контроля России над частями Запорожской, Донецкой и Херсонской областей.
  • Украина возвращает себе территории в Харьковской области.
  • Украина возвращает контроль над Запорожской атомной электростанцией через управление и администрирование со стороны США, с распределением электроэнергии между Украиной и РФ, а также над Каховской дамбой.
  • Украина получает "беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой".

Также предложение Штатов имеет пункты по экономическому сотрудничеству:

  • Соединенные Штаты и Украина заключат соглашение об экономическом сотрудничестве и добыче полезных ископаемых.
  • Для Украины предусмотрено полное восстановление и финансовую компенсацию.
  • Санкции против России, которые на нее накладывали "из-за этого конфликта" с 2014 года, снимут.
  • США и Россия будут развивать экономическое сотрудничество в энергетическом и других промышленных секторах.

Читайте: Мирный план Трампа - это капитуляция Украины, - экс-министр обороны Литвы Кащюнас

Напомним, накануне издание Bloomberg сообщило о подобных предложениях со стороны США. В частности о том, что США хотят, чтобы РФ вернула Украине Запорожскую АЭС, оккупированные территории Харьковской области. В материале также говорилось о том, что США хотят обеспечить Украине проход через Днепр.

США, по данным издания, будут требовать от диктатора Путина отказаться от планов демилитаризовать Украину.

В то же время после переговоров в Лондоне сформирован новый документ по территориальным вопросам Украины, который уже передали президенту США Дональду Трампу.

Также читайте: И Украина, и Россия должны уступить некоторые территории, или США отойдут от процесса, - Вэнс

Автор: 

переговоры (4963) США (26687) территориальная целостность (221) Запорожская АЭС (704) Харьковская область (814) война в Украине (3902)


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Топ комментарии
+18
БЛ!!! А давайте запишем собі в Конститицію 8 областей РФ і скажем що для нас це принципово і будем вимагати щоб нам віддали АЛЕ ТАК І БУТИ готові сторговатись що 5 поміняєм на 5, але 3 лишаємо

ЦЕ Ж ТАК РОБИТЬ?
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25.04.2025 15:21
+16
Трамп - йди у напрямку крейсера москва- старий ти поц.
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25.04.2025 15:21
+10
Сша, ідіть юридично *****!
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25.04.2025 15:24
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Правила форума Совет форумчан
Трамп - йди у напрямку крейсера москва- старий ти поц.
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25.04.2025 15:21 Ответить
Ага, херов как дров....
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25.04.2025 15:21 Ответить
Ну ось - юридично - а то дехто сумнівався
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25.04.2025 15:21 Ответить
Ну то США визнають, а від України нічого не вимагається. Виходить, то США на поступки йдуть.
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25.04.2025 15:32 Ответить
А що Крим вже 51 штат Америки - я щось пропустив?
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25.04.2025 15:34 Ответить
Так то незалежність України теж визнали 171 держава, і що? Це означає, що ми належимо цим державам?
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25.04.2025 15:37 Ответить
Дивне порівняння - ми теж визнавали незалежність країн Африки і ніхто нікому нічого не винен
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25.04.2025 15:41 Ответить
Це якраз у вас дивне порівняння. США, як і всі інші країни, мають право визнавати чи не визнавати будь-які країни, чи території. До чого тут 51 штат?
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25.04.2025 15:47 Ответить
Тому що 2018 р Трамп і Конгрес визнали Крим українським
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25.04.2025 15:52 Ответить
Тобто вони втратили право на визнання територій із 2018 року? Як це стосується 2025 року?
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25.04.2025 15:57 Ответить
А що помінялось - фактично можна сказати - так там порядкують кацапи а юридично визнавати не можна
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25.04.2025 16:01 Ответить
То ви не в курсі навіщо взагалі США підняли питання визнання Криму? То хоч новину почитайте.
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25.04.2025 16:05 Ответить
БЛ!!! А давайте запишем собі в Конститицію 8 областей РФ і скажем що для нас це принципово і будем вимагати щоб нам віддали АЛЕ ТАК І БУТИ готові сторговатись що 5 поміняєм на 5, але 3 лишаємо

ЦЕ Ж ТАК РОБИТЬ?
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25.04.2025 15:21 Ответить
Так це США визнають, а не ми. Це взагалі по барабану хто і шо там визнає, Більше ніхто за США цього не зробить. Нормальний варіант.
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25.04.2025 15:32 Ответить
Підписуйте, тампон здохне, США скасують визнання, пупу здохне - взагалі повернуть назад.
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25.04.2025 15:22 Ответить
не скасують. бо ми погодились
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25.04.2025 15:31 Ответить
Хай ВР проголосує за невизнання американського визнання Тільки от що це міняє?
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25.04.2025 15:33 Ответить
Чому не скасують? Ми не визнаємо. І ніхто більше не визнає. Що не так?
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25.04.2025 15:34 Ответить
Никто ничего не отменит. Демы когда пришли после Трампа оставили все что он сделал.
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25.04.2025 15:35 Ответить
А що він таке зробив, що треба було скасовувати, але деми не скасували? Перший раз він взагалі був тихіше води.
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25.04.2025 15:36 Ответить
Он много чего напринимал. Демы это аргументировали что отменять это больше проблем, чем оставить как есть. Сейчас будет то же самое.
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25.04.2025 15:37 Ответить
Ну от ти і відповів - якщо дорожче скасовувати, ніж залишити, то воно взагалі не вартувало скасування. Тобто тампон нічого жахливого не зробив. А от визнання анексованих територій - це політична слабкість, таке ніхто не любить, особливо самі американці.
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25.04.2025 15:39 Ответить
Нет. Трамп уже изменил статус-кво и теперь новое статус-кво. Зачем менять статус-кво?
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25.04.2025 15:41 Ответить
Ти зараз кажеш дві протилежні речі: якщо статус-кво нема сенсу міняти, то чому він його змінив? Тому якраз відновити статус-кво логічніше, якщо, як ти сам кажеш, нема сенсу міняти.
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25.04.2025 15:45 Ответить
Вот смотри. У Украины есть там Мариуполь и Запорожская область. А потом Зеленский не защищал их и их захватила Россия. Вернуть, конечно, можно, но возвращать их тяжелее чем защищать. Потому что статус-кво изменилось.
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25.04.2025 15:47 Ответить
Ти намішав тепле із м'яким. До чого тут статус-кво до Маріуполя? Його як захищати, так і відвоювати було однаково складно, бо воювати за нього треба із армією раїсі. І повертати цю територію можна як силою, так і політично.
І взагалі, мені здається, ти навіть не розумієш сенс терміну "статус-кво". Наприклад, чому тоді взагалі раїся змогла захопити Маріуполь, якщо він був українским. Цеж і був статус-кво. Термін лише описує те, що сталось, а не закріплює стан речей. Як захопили - так або інакше віддадуть і ніякий статус-кво тут ні до чого.
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25.04.2025 15:54 Ответить
Так я не о конкретной ситуации, а в принципе. Что надо прикладывать разные усилия для разных ситуаций. Вот усилия которые приложил Зеленский для того чтобы Украина потеряла юг не сравнимы с усилиями которые нужны чтобы Украина его вернула.
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25.04.2025 15:56 Ответить
І як Зеленський із Маріуполем стосується того, що деми не скасують визнання Криму? Вам не здається, що ви просто не маєте відповіді і починаєте писати нісенітницю?
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25.04.2025 15:58 Ответить
Демы ничего не отменили из того что сделал Трамп. Ни его договоры когда он вел тарифные войны, ни его признание там разных вещей в дипломатии, ни внутреннюю политику. Они все оставили как есть. Почему - я объяснил выше.
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25.04.2025 16:00 Ответить
Так, ти пояснив це тим, що ці всі зміни були настільки мізерними, що зусилля, які треба було витратити на скасування цих речей, вартували більше, ніж втрати від тих рішень, що тампон прийняв.
Тому я так і не розумію чому деми не будуть скасовувати таку позорну для США ситуацію, коли вони визнають анексовані території.
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25.04.2025 16:03 Ответить
Какие мизерные? Они там касались внутренней политики всякой, которая влияет на каждого американца.
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25.04.2025 16:05 Ответить
Или еще проще пример. Вот у тебя есть кружка - хорошая кружка. Но если ты её разобьешь, то потом склеивать её напряжно. Ты скорее её просто выкинешь. Вот так поступает Трамп - он разбивает вещи, которые работают. И исправить их конечно можно, но оно того просто не стоит.
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25.04.2025 15:54 Ответить
Україна отримує надійні гарантії безпеки. В чому саме вони полягають??????????
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25.04.2025 15:22 Ответить
БМ читали? Ну ось...
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25.04.2025 15:25 Ответить
Гарантією безпеки є слово Трмпа! Що в цьому світі може бути надійніше?
Трмп акбар!
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25.04.2025 15:32 Ответить
Ану ану, який сенс особисто ви вкладаєте в "гарантії безпеки"?
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25.04.2025 15:34 Ответить
Сам вислів "гарантії безпеки" беззмістовний.
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25.04.2025 15:46 Ответить
Україна вже отримувала гарантії від США. Копійка їм ціна. Мало того, що дозволили цьому пеклу відбутися, та ще й тепер цькують Україну та нахиляють.
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25.04.2025 15:47 Ответить
В том что Украине нельзя в НАТО, а то Путин нападет и будет война. Такие вот гарантии. При этом Россия большой друг США, но она может пойти на нас войной, оттого надо с ними дружить. Вот такое в голове Трампа.
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25.04.2025 15:36 Ответить
чогось "мєня тєрзают смутниє сомнєнія".. Привід нападу ***** на Україну зовсім не її курс на НАТО. Всі ж розуміли, що у 2014-му та й у 22-му нам до НАТО було як пішки до Місяця. І ***** це чудово розумів, і розуміє. Причина в хворобливих амбіціях *****. В його намірі відновити срср. І в покращенні демографічної ситуації на самій рашці. Народ на рашці стрімко ісламізується. Тому і діток наших ця плєшива гнида вивезла на рашку. (((( І всі це чудово розуміють у світі, що реальна причина була не в НАТО.
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25.04.2025 15:45 Ответить
Трамп говорит что Украине нельзя в НАТО, так как иначе будет война России и НАТО. Вот такие вот гарантии.
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25.04.2025 15:46 Ответить
тобто ніхто навіть не намагається приховати, що війна триватиме при будь якому розкладі. Класні блд "гарантії". Просто супер!!
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25.04.2025 15:50 Ответить
скажіть хто не будь дебілам , що Каховської дамби вже немає !
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25.04.2025 15:22 Ответить
Ви, мабуть, плутаєте дамбу та ГЕС. Дамба це насип землі, яка тягнеться по правому березі і була продовженням ГЕС.
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25.04.2025 15:43 Ответить
дамба окупована кацапами ? тоді над чим повертає контроль Україна ? дамба і ГЕС це споруди які доповнює одна одну і безглузда в разі відсутності однієї .
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25.04.2025 15:56 Ответить
А ще вони не в курсі що Каховська ГЕС будувалась як суцільне з Північнокримським каналом для зрошення північних районів Криму. Тобто ми ще повинні будемо русні постачати воду.
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25.04.2025 15:43 Ответить
відкинемо емоції.
а нахіба то путіну? пустити США на ЗАЕС? відмовитись від своїх "конституційних" територій?
ну припустимо ми згодні.
1. є план контролю припиненя вогню? є список країн які забезпечать цей режим?
ну таке враження що чатГПТ писав їм цю одну сторінку. це не серйозний документ потужної держави
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25.04.2025 15:23 Ответить
Передбачається, що ЗАЕС буде постачати е/е і в окуповані території.
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25.04.2025 15:26 Ответить
Передбачається, що на ЗАЕС Маск і Трамп со-товарищі будуть генерувати біткойни. Трамп же оголосив біткойн чи не резервною валютою для США. А захопленим областям, по-перше, стільки енергії не треба, по друге, дадуть рівно хер цілих та хер десятих.
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25.04.2025 15:45 Ответить
думаю під ЗАЕС мається на увазі, що вона звісно залишиться в росії, але ми будемо купувати з неї електроенергію через американську фірму-прокладку. Інакше це дійсно не має сенсу.
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25.04.2025 16:05 Ответить
Сша, ідіть юридично *****!
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25.04.2025 15:24 Ответить
Кто з українців в США за Трампа топив? але. Чий Крим? Що трампло аідповіло-? кто москаль?
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25.04.2025 15:24 Ответить
Хтось поближче пояснить старому рудому п*дору, що його "план" руйнує усталений світовий правопорядок і заохочує агресора?
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25.04.2025 15:25 Ответить
Схоже, він це знає.
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25.04.2025 15:26 Ответить
А трамхлу побоку. У нього 100 днів, а вякнути нічого. От і агонія, і понос.
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25.04.2025 15:27 Ответить
А може, він зовсім не проти, а навпаки, дуже за?
Гренландія же.
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25.04.2025 15:29 Ответить
"поближче" з трумпом такі самі довбойоби. Хто ж йому пояснить?
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25.04.2025 15:34 Ответить
Трмп - суб'єктивний ідеаліст.
Для нього світ існує тільки тому, що існує він, Трмп.
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25.04.2025 15:35 Ответить
Щодо гарантій безпеки для України, йдеться про наступні пункти:

Україна отримує надійні гарантії безпеки.Гарантами безпеки виступатиме спеціально створена група європейських країн разом із зацікавленими неєвропейськими державами.Україна не буде прагнути до НАТО.Україна може прагнути членства в ЄС. ІДЕТЕ НАКУЙ З РАШИСТСЬКИМ ПЛАНОМ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ .ДЛЯ МАЙБУТНЬОЇ ОКУПАЦІЇЇ УКРАЇНИ .ІДЕТЕ НАКУЙ І ДЕ- ФАКТО І ДЕ -ЮРЕ ЗА ВИЗНАННЯ КРИМУ РАШИСТСЬКОЮ ТЕРИТОРІЄЮ,ЦЕ НЕ ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ А РАШИСТСЬО- АМЕРИКАНСЬКА БРЕХЛИВА КУЙНЯ,ТАКА САМА.ЯК І БУДАПЕШТСЬКИЙ ПАПІР....
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25.04.2025 15:26 Ответить
Цей порвався, несіть наступного.
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25.04.2025 15:49 Ответить
Україна отримує надійні гарантії безпеки.
Тверді, як слово Трампа.
разом із зацікавленими неєвропейськими державами
Якими саме? ПАР, Венесуела, Грузія, БРСР?
США надають фактичне визнання контролю Росії над Луганською областю.
Підари Білогорівку до кінця не окупували.
Україна повертає контроль над Запорізькою атомною електростанцією через управління та адміністрування з боку США
Ну тобто русня з території станції нікуди не дінеться.
Для України передбачено повну відбудову та фінансову компенсацію.
Це для русні - повна компенсація: зняті санкції та економічне співробітництво. Для України - відбудова за рахунок власних надр, половину з яких забере Трамп.
Висновок: *****. Боріс бил прав.
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25.04.2025 15:26 Ответить
штати не можуть визнати окупований Український Крим за ***********, хіба тіки сам факт окупації
це пряма заборона національного законодавства США
якась мутна муйня
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25.04.2025 15:26 Ответить
З якого дива людина, яка "кладе з прибором" на міжнародне законодавство, буде виконувати закони власної (тобто такої що належить тільки йому) країни?
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25.04.2025 15:39 Ответить
сша оголосили нам війну без оголошення як рашка?
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25.04.2025 15:27 Ответить
та ви шо!!! може ще й репарації кацапам за їх прибиту "вторую армію міра". правду сказав наш президент - не випробовуйте терпіння українців, бо коли воно закінчиться їм буде насрать на терпіння піндосів, кацапів і косорилих разом узятих. декілька довгих ракет по каскаду електростанцій на волзі і кацапія повернеться в печери.
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25.04.2025 15:28 Ответить
А хто ваш президент? дєрьмак ,ахмєтов або ЗЕЛЕНА ТУХЄС ?
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25.04.2025 15:41 Ответить
В сраку той крим, що буде з Запоріжжям цікавіше.
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25.04.2025 15:28 Ответить
Буде трохи папізжє, коли Україна подло нарушіт пєрєміріє.
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25.04.2025 15:30 Ответить
Тобто, на другий день після встановлення "пєрємірія". Або в той же самий день.
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25.04.2025 15:41 Ответить
думаю що переговори з трампом після такого мають закінчитись
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25.04.2025 15:31 Ответить
Каховська дамба на правому березі, тобто під нашим контролем. То нам повертають те, що нам належить?
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25.04.2025 15:31 Ответить
"Це ж було вже" (с)
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25.04.2025 15:32 Ответить
Атомну бомбу дадуть для гарантій?
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25.04.2025 15:35 Ответить
я надеюсь, что Украина сразу послала рыжего недоумка курсом рус.корабля,
счастливого плаванья
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25.04.2025 15:36 Ответить
нова вже повномасштабна світова війна через 3 - 5 років...
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25.04.2025 15:38 Ответить
Он психует.
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25.04.2025 15:39 Ответить
я думаю что выражу общее мнение если скажу что трамп может засунуть этот план себе в сраку и что Украинцы вертели ***** трампа вместе с его планом!
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25.04.2025 15:39 Ответить
Може хоч тепер зелені НАРЕШТІ зрозуміють, що США тепер союзник рашки і НІЯКИХ угод із ними підписувати НЕ МОЖНА!
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25.04.2025 15:39 Ответить
україні треба негайно виходити з цих псевдопереговорів в одні ворота і методично з трибуни генасамблеї оон вимагати виконання цією простигосподи структурою та її радбезом вимог статуту оон щодо примусу агресора, незалежно від його статусу чи хотєлок. написали правила, узгодили, підписали - виконуйте, бо правила підписувались не приватними особами, а першими особами від імені держав, а не джонами чи владімірами.
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25.04.2025 15:41 Ответить
2014 україна нейтральна держава.
2022 україна нейтральна держава.
2025 україна нейтральна держава, що втратила частину своєї території, загинули громадяни, знищена економіка, але ми залишаємося нейтральною державою, що виплачує третейському суді репарації, своїми надрами та енергетикою?

********** історія!!!
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25.04.2025 15:42 Ответить
Шо слухати трампона,шо зливний бачок- зміст один!
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25.04.2025 15:43 Ответить
Якшо ось цей пункт справді реальний "Україна отримує надійні гарантії безпеки", то ще дуже нормально (з точки зору реальності, а не нафронтності), але сумніваюся.
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25.04.2025 15:44 Ответить
Ну США вже не вперше визнавали щось окуповане і плювало на міжнародні норми, тільки о диво, добра половина тоді дії США підтримали. Тепер бумеранг прилетів і вам по голові, їжте та не вдавіться.
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25.04.2025 15:46 Ответить
професійний банкрут-рецидівіст Трумп взявся повчати як правильно здаватися в окупацію..
для цього великого розуму не треба, саме стільки скільки нашкреблося у сумі на всю банду трумпівських зрадників-мародерів..
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25.04.2025 15:52 Ответить
1. Повернення до кордонів, хоча б 2022 р.
2.Трибунал для керівництва рф ?
3.Репарації ?
А тоді і про інше....
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25.04.2025 15:54 Ответить
Мюнхенська змова 2.0. Ублажання кривавого диктатора.
Я одно не зрозумів, ці неадеквати так нагло нам диктують капітуляцію ніби кацапи вже на Хрещатику і збираються штурмувати Банкову...
Алло, помоєму вони Покровсь з Яром беруть вже рік. І то в основному за щоку
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25.04.2025 15:58 Ответить
ЛОЖНЫЙ ВЫБОР

Сегодня Трамп окончательно подтвердил свой статус путинского амбассадора, потребовав от Зеленского признать аннексию Крыма.
Понятно, что в команде Трампа нет знатоков истории хотя бы на школьном уровне, иначе бы они объяснили ему, кого именно он косплеит. Ведь подобная ситуация уже происходила в 1938 году.

Тогда Гитлер потребовал от чехословацкого президента Бенеша отдать ему Судеты (так как там жило 3 млн немцев). Французский и британский министры Даладье и Чемберлен, приехав к Бенешу, настояли на удовлетворении требований Гитлера.
Какой выбор стоял перед Бенешем? Война или позор. Но у Гитлера на тот момент было 47 дивизий, а у Чехословакии - 45, вооруженных не слабее гитлеровских, плюс укрепрайоны в Судетах. Соотношение даже не близко к ВС РФ vs ВСУ.
Что было бы, если бы Бенеш отказался? Гитлер обязательно напал бы на Чехословакию - и, вполне возможно, даже в 1942 году вермахт штурмовал бы не Сталинград, и даже не Прагу, а Карловы Вары. Ведь тогда у Германии не было ресурса для качественного усиления вермахта.
И вполне возможно, что не случилась бы и Вторая мировая, ибо все соседи - Польша, СССР и др., глядя на возню вермахта в Судетах, начали бы быстро усиливать свои армии и ВПК (как это сейчас лихорадочно делает Европа, глядя на идущую четвертый год операцию "Украина за 3 дня").
Но Бенеш выбрал позор. Судеты были отданы Гитлеру, Чехословакия потеряла оборонительные укрепления, после чего весной 1939 года вермахт вошел в беззащитную страну (Бенеш снова выбрал позор, приказав армии не сопротивляться), после чего Третий рейх обогатился чешским ВПК, входившим тогда в мировой Топ-10. Это, в свою очередь, настолько усилило вермахт, что в сентябре Гитлер начал мировую войну.

Теперь на дворе 2025 год, в ролях:
Гитлер - Архистратиг Владимирович;
Трамп и Вэнс - Чемберлен и Даладье,
а Зеленскому топорно навязывают роль Бенеша.

Но есть существенная разница.

У Бенеша был выбор, и он его сделал. В итоге, по сравнению с соседней Польшей, Чехословакия пострадала мало в той войне.

У Зеленского и ВСУ выбора уже нет.

Подобный выбор - между "воевать" и "сдаться" - теоретически мог быть весной 2022 года, но сейчас, когда:
- половина Черноморского флота потоплена, а другая половина загнана в Абхазию;
- когда ВС РФ несут совокупные потери, приближающиеся к миллиону, и не могут захватить маленькую Донецкую область, да еще и вынуждены обороняться под Курском и Белгородом;
- когда украинские дроны в режиме нон-стоп разносят военные объекты от Смоленска до Поволжья, о каком "сдаться" (а признание аннексии Крыма - это именно капитуляция, пусть и не безоговорочная) вообще можно говорить? Сам факт захвата Крыма не имеет никакого юридического значения (как и захват Крыма Германией с 1941 по 44 гг.), но профессиональный банкрот Трамп, как и его команда, международного права не знают и знать не хотят.

Трамп пугает Украину войной. Да, на этой войне гибнут украинцы, но если погибать так и этак, то за что? За независимость своей страны - или в составе российской армии в очередной путинской авантюре, как уже гибнут бывшие граждане Украины из Крыма, Донбасса и Приазовья?

У Украины нет выбора "умереть стоя или жить на коленях". Есть только выбор "отстоять себя, даже если и ценой собственных жизней, - или умереть в унижении", ибо Россия неизбежно будет жестоко мстить украинцам за весь позор с 24 февраля, реализуя Z-программу по насильственной русификации и уничтожению украинской политической нации, языка и культуры.

Очевидно, что Трамп и К со своими лжемиротворческими инициативами не только опоздали на много лет, но и, сами того не понимая, гадят на могилы сотен тысяч американцев, погибших за то, чтобы гитлеровский метод "расширения" страны больше никогда не поднял головы.
И не Зеленский, а именно Трамп и К уже сейчас, не осознавая, выбрали позор. Даже Иран, Беларусь и Венесуэла официально не признают аннексию Крыма, - и теперь Трамп ставит США ниже их, позоря и страну, и себя.

(BSSI)
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25.04.2025 16:03 Ответить
А далі буде наступна фігня,через два роки рашка накопичує сили,і йде на нові завоювання,віджимає харківську ,дніпроперовську і запорізьку області,потім виходить трамп і розказує ось бачите росія б не піша б у наступ якщо б мене вибрали третій раз,коли я був все зупинив,і далі куйло каже я хочу миру а україна ні,і взагалі давайте юридично визнавайте чотири області а дві решта просто дефакто.А далі все те саме і до тридцятого року,керівництво у Львові ставлять знову перед таким вибором???Пішов ти накуй трамп зі своїми планами!!!!
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25.04.2025 16:03 Ответить
 
 