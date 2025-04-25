Окончательный мирный план США: юридически российский Крым и контроль Украины над оккупированной частью Харьковщины, - Reuters
Предложения США для урегулирования российско-украинской войны, которые представил спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф во время встречи в Париже, предусматривает, среди прочего, что Россия должна отдать под контроль Украины оккупированную часть Харьковщины, ЗАЭС и Каховскую дамбу.
Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Агентство ознакомилось с текстом американских предложений о прекращении войны России против Украины. Издание опубликовало текст документа полностью без изменений.
Документ называется "Рамки российско-украинского соглашения" и является окончательным предложением США как для РФ, так и для Украины. Текст разделен на четыре части: прекращение огня, гарантии безопасности Украины, территория и экономика.
Так, США хотят де-юре признать Крым российской территорией, относительно других украинских оккупированных территорий, то у Трампа говорят о признании контроля РФ над ними де-факто.
Прекращение огня по американскому соглашению предусматривает:
- Всеобщее прекращение огня.
- Обе стороны немедленно начинают переговоры по технической реализации [после прекращения огня].
Относительно гарантий безопасности для Украины, речь идет о следующих пунктах:
- Украина получает надежные гарантии безопасности.
- Гарантами безопасности будет выступать специально созданная группа европейских стран вместе с заинтересованными неевропейскими государствами.
- Украина не будет стремиться в НАТО.
- Украина может стремиться к членству в ЕС.
Вопрос территорий США предлагают урегулировать следующим образом:
- США юридически признают контроль России над Крымом.
- США предоставляют фактическое признание контроля России над Луганской областью.
- США предоставляют фактическое признание контроля России над частями Запорожской, Донецкой и Херсонской областей.
- Украина возвращает себе территории в Харьковской области.
- Украина возвращает контроль над Запорожской атомной электростанцией через управление и администрирование со стороны США, с распределением электроэнергии между Украиной и РФ, а также над Каховской дамбой.
- Украина получает "беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой".
Также предложение Штатов имеет пункты по экономическому сотрудничеству:
- Соединенные Штаты и Украина заключат соглашение об экономическом сотрудничестве и добыче полезных ископаемых.
- Для Украины предусмотрено полное восстановление и финансовую компенсацию.
- Санкции против России, которые на нее накладывали "из-за этого конфликта" с 2014 года, снимут.
- США и Россия будут развивать экономическое сотрудничество в энергетическом и других промышленных секторах.
Напомним, накануне издание Bloomberg сообщило о подобных предложениях со стороны США. В частности о том, что США хотят, чтобы РФ вернула Украине Запорожскую АЭС, оккупированные территории Харьковской области. В материале также говорилось о том, что США хотят обеспечить Украине проход через Днепр.
США, по данным издания, будут требовать от диктатора Путина отказаться от планов демилитаризовать Украину.
В то же время после переговоров в Лондоне сформирован новый документ по территориальным вопросам Украины, который уже передали президенту США Дональду Трампу.
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ЦЕ Ж ТАК РОБИТЬ?
І взагалі, мені здається, ти навіть не розумієш сенс терміну "статус-кво". Наприклад, чому тоді взагалі раїся змогла захопити Маріуполь, якщо він був українским. Цеж і був статус-кво. Термін лише описує те, що сталось, а не закріплює стан речей. Як захопили - так або інакше віддадуть і ніякий статус-кво тут ні до чого.
Тому я так і не розумію чому деми не будуть скасовувати таку позорну для США ситуацію, коли вони визнають анексовані території.
Трмп акбар!
а нахіба то путіну? пустити США на ЗАЕС? відмовитись від своїх "конституційних" територій?
ну припустимо ми згодні.
1. є план контролю припиненя вогню? є список країн які забезпечать цей режим?
ну таке враження що чатГПТ писав їм цю одну сторінку. це не серйозний документ потужної держави
Гренландія же.
Для нього світ існує тільки тому, що існує він, Трмп.
Україна отримує надійні гарантії безпеки.Гарантами безпеки виступатиме спеціально створена група європейських країн разом із зацікавленими неєвропейськими державами.Україна не буде прагнути до НАТО.Україна може прагнути членства в ЄС. ІДЕТЕ НАКУЙ З РАШИСТСЬКИМ ПЛАНОМ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ .ДЛЯ МАЙБУТНЬОЇ ОКУПАЦІЇЇ УКРАЇНИ .ІДЕТЕ НАКУЙ І ДЕ- ФАКТО І ДЕ -ЮРЕ ЗА ВИЗНАННЯ КРИМУ РАШИСТСЬКОЮ ТЕРИТОРІЄЮ,ЦЕ НЕ ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ А РАШИСТСЬО- АМЕРИКАНСЬКА БРЕХЛИВА КУЙНЯ,ТАКА САМА.ЯК І БУДАПЕШТСЬКИЙ ПАПІР....
Тверді, як слово Трампа.
разом із зацікавленими неєвропейськими державами
Якими саме? ПАР, Венесуела, Грузія, БРСР?
США надають фактичне визнання контролю Росії над Луганською областю.
Підари Білогорівку до кінця не окупували.
Україна повертає контроль над Запорізькою атомною електростанцією через управління та адміністрування з боку США
Ну тобто русня з території станції нікуди не дінеться.
Для України передбачено повну відбудову та фінансову компенсацію.
Це для русні - повна компенсація: зняті санкції та економічне співробітництво. Для України - відбудова за рахунок власних надр, половину з яких забере Трамп.
Висновок: *****. Боріс бил прав.
це пряма заборона національного законодавства США
якась мутна муйня
счастливого плаванья
2022 україна нейтральна держава.
2025 україна нейтральна держава, що втратила частину своєї території, загинули громадяни, знищена економіка, але ми залишаємося нейтральною державою, що виплачує третейському суді репарації, своїми надрами та енергетикою?
********** історія!!!
для цього великого розуму не треба, саме стільки скільки нашкреблося у сумі на всю банду трумпівських зрадників-мародерів..
2.Трибунал для керівництва рф ?
3.Репарації ?
А тоді і про інше....
Я одно не зрозумів, ці неадеквати так нагло нам диктують капітуляцію ніби кацапи вже на Хрещатику і збираються штурмувати Банкову...
Алло, помоєму вони Покровсь з Яром беруть вже рік. І то в основному за щоку
Сегодня Трамп окончательно подтвердил свой статус путинского амбассадора, потребовав от Зеленского признать аннексию Крыма.
Понятно, что в команде Трампа нет знатоков истории хотя бы на школьном уровне, иначе бы они объяснили ему, кого именно он косплеит. Ведь подобная ситуация уже происходила в 1938 году.
Тогда Гитлер потребовал от чехословацкого президента Бенеша отдать ему Судеты (так как там жило 3 млн немцев). Французский и британский министры Даладье и Чемберлен, приехав к Бенешу, настояли на удовлетворении требований Гитлера.
Какой выбор стоял перед Бенешем? Война или позор. Но у Гитлера на тот момент было 47 дивизий, а у Чехословакии - 45, вооруженных не слабее гитлеровских, плюс укрепрайоны в Судетах. Соотношение даже не близко к ВС РФ vs ВСУ.
Что было бы, если бы Бенеш отказался? Гитлер обязательно напал бы на Чехословакию - и, вполне возможно, даже в 1942 году вермахт штурмовал бы не Сталинград, и даже не Прагу, а Карловы Вары. Ведь тогда у Германии не было ресурса для качественного усиления вермахта.
И вполне возможно, что не случилась бы и Вторая мировая, ибо все соседи - Польша, СССР и др., глядя на возню вермахта в Судетах, начали бы быстро усиливать свои армии и ВПК (как это сейчас лихорадочно делает Европа, глядя на идущую четвертый год операцию "Украина за 3 дня").
Но Бенеш выбрал позор. Судеты были отданы Гитлеру, Чехословакия потеряла оборонительные укрепления, после чего весной 1939 года вермахт вошел в беззащитную страну (Бенеш снова выбрал позор, приказав армии не сопротивляться), после чего Третий рейх обогатился чешским ВПК, входившим тогда в мировой Топ-10. Это, в свою очередь, настолько усилило вермахт, что в сентябре Гитлер начал мировую войну.
Теперь на дворе 2025 год, в ролях:
Гитлер - Архистратиг Владимирович;
Трамп и Вэнс - Чемберлен и Даладье,
а Зеленскому топорно навязывают роль Бенеша.
Но есть существенная разница.
У Бенеша был выбор, и он его сделал. В итоге, по сравнению с соседней Польшей, Чехословакия пострадала мало в той войне.
У Зеленского и ВСУ выбора уже нет.
Подобный выбор - между "воевать" и "сдаться" - теоретически мог быть весной 2022 года, но сейчас, когда:
- половина Черноморского флота потоплена, а другая половина загнана в Абхазию;
- когда ВС РФ несут совокупные потери, приближающиеся к миллиону, и не могут захватить маленькую Донецкую область, да еще и вынуждены обороняться под Курском и Белгородом;
- когда украинские дроны в режиме нон-стоп разносят военные объекты от Смоленска до Поволжья, о каком "сдаться" (а признание аннексии Крыма - это именно капитуляция, пусть и не безоговорочная) вообще можно говорить? Сам факт захвата Крыма не имеет никакого юридического значения (как и захват Крыма Германией с 1941 по 44 гг.), но профессиональный банкрот Трамп, как и его команда, международного права не знают и знать не хотят.
Трамп пугает Украину войной. Да, на этой войне гибнут украинцы, но если погибать так и этак, то за что? За независимость своей страны - или в составе российской армии в очередной путинской авантюре, как уже гибнут бывшие граждане Украины из Крыма, Донбасса и Приазовья?
У Украины нет выбора "умереть стоя или жить на коленях". Есть только выбор "отстоять себя, даже если и ценой собственных жизней, - или умереть в унижении", ибо Россия неизбежно будет жестоко мстить украинцам за весь позор с 24 февраля, реализуя Z-программу по насильственной русификации и уничтожению украинской политической нации, языка и культуры.
Очевидно, что Трамп и К со своими лжемиротворческими инициативами не только опоздали на много лет, но и, сами того не понимая, гадят на могилы сотен тысяч американцев, погибших за то, чтобы гитлеровский метод "расширения" страны больше никогда не поднял головы.
И не Зеленский, а именно Трамп и К уже сейчас, не осознавая, выбрали позор. Даже Иран, Беларусь и Венесуэла официально не признают аннексию Крыма, - и теперь Трамп ставит США ниже их, позоря и страну, и себя.
(BSSI)