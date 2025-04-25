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Новости Мирный план Трампа
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Мирный план Трампа - это капитуляция Украины, - экс-министр обороны Литвы Кащюнас

Лауринас Кащюнас при мирном плане Трампа

Бывший министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что на Киев оказывается давление с целью заставить его капитулировать, а странам, соседствующим с Россией, следует ожидать новых военных интервенций со стороны агрессора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.

"Разочарование в том, что сила используется не против России как агрессора, а часто для давления на Украину. Это один из худших сценариев, которые мы могли моделировать. То, что сейчас предлагается и выкладывается на стол как так называемый мирный план, - знаете, посредничество Трампа не было нужно для того, чтобы Украина капитулировала. Этот план, в принципе, - капитуляция. Трамп здесь не нужен, чтобы признать Крым, чтобы де-факто отказаться от еще четырех регионов, за которые погибли сотни тысяч украинцев. Это не мирный план", - сказал Кащюнас.

Он отметил, что вызывает беспокойство тот факт, что не устраняются фундаментальные причины войны, которая длится уже четыре года, - российская агрессия.

"Абсолютно не оценивается тот факт, что, временно заморозив эту военную агрессию, не устранив ее фундаментальных причин и наградив агрессора, поскольку он получит больше, чем имел до агрессии, мы получим еще больше военных интервенций со стороны России", - резюмировал Кащюнас.

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Автор: 

Литва (2468) Украина (44951) война в Украине (3946)


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Топ комментарии
+11
- Я остановлю войну за 24 часа. - Как вы это сделаете? - Я скажу: Владимир, стоп! Ох и пи@дабола выбрала Америка.
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25.04.2025 11:55
+5
Цікаво, комусь ці словесні висери європейців цікаві? На четвертий рік війни досі немає ніякого плану дій, стратегії - лише порожні заяви, фотосесії на тлі руїн і нескінченне «ми з вами». А за цим стоїть банальне бажання відтермінувати проблему, тримаючи Україну в стані постійного виснаження. Вигідно, щоб ми билися, поки вони перераховують бюджети й рахують, скільки ще витримають без неприємних новин із Кремля. Немає сміливості назвати речі своїми іменами: або перемога і тотальна мобілізація ресурсів союзників, або - зрада і поразка. А всі ці «стримані оптимізми» - це і є план капітуляції в розстрочку.
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25.04.2025 12:16
+2
Краще воювать с такими партнерами как Литва и остальные ипотенты. Главное что бы ЕС не трогали.
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25.04.2025 11:54
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Краще воювать с такими партнерами как Литва и остальные ипотенты. Главное что бы ЕС не трогали.
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25.04.2025 11:54 Ответить
- Я остановлю войну за 24 часа. - Как вы это сделаете? - Я скажу: Владимир, стоп! Ох и пи@дабола выбрала Америка.
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25.04.2025 11:55 Ответить
Прибалтійську мілюзгу не слід сприймати занадто серйозно.
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25.04.2025 12:14 Ответить
Цікаво, комусь ці словесні висери європейців цікаві? На четвертий рік війни досі немає ніякого плану дій, стратегії - лише порожні заяви, фотосесії на тлі руїн і нескінченне «ми з вами». А за цим стоїть банальне бажання відтермінувати проблему, тримаючи Україну в стані постійного виснаження. Вигідно, щоб ми билися, поки вони перераховують бюджети й рахують, скільки ще витримають без неприємних новин із Кремля. Немає сміливості назвати речі своїми іменами: або перемога і тотальна мобілізація ресурсів союзників, або - зрада і поразка. А всі ці «стримані оптимізми» - це і є план капітуляції в розстрочку.
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25.04.2025 12:16 Ответить
І української капітуляції не хочуть, і в українську перемогу не можуть.
От в напівшишички можуть.
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25.04.2025 12:23 Ответить
Ось тому Україні самій треба із двох зол вибирати найменше, і нікого не слухати, особливо дуже стурбованих європейців.
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25.04.2025 12:30 Ответить
Хочуть виконання оманських...
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25.04.2025 12:52 Ответить
одна з причин чому трамп та путін тиснуть на зеленського це те що визнавши крим чи иншу територію російською Україна втрачає право повертати втрачене чи то силою під час війни росії з НАТО чи то дипльоматією.
погоджуватися не можна і буде шанс що права на українські землі можуть пережити путіна як балтійська незалежність пережила сталіна.
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25.04.2025 12:41 Ответить
"Цей план(Трампа), у принципі, капітуляція"-ексміністр оборони Литви Кащюнас.
Екс говорить те,що вже багато політиків і експертів зловживають цим терміном.
Це слово "капітуляція".
Всі ми звикли до терміну капітуляція,як капітулювали Німеччина і Японія в другій світовій-це припинення роботи держ.органів,вся армія складає зброю і здається.
Чи пропонує таке Трамп Україні?
Абсолютно ні.
І що це таке з боку екса?
А він хоче,щоб українці далі воювали,майже до останнього і чим довше росія застрягне у війні на Україні,тим краще й безпечніше його країні.
Але ж це не діло,його країна в НАТО,у відносній безпеці,навіщо маніпулювати і жонглювати виразом "капітуляція України", окупація східних і південних регіонів та Криму-далеко не означає капітуляція.
А капітуляція може відбутись,коли кротоферма остаточно прибере собі всі гілки влади в центрі,на що чомусь мало звертають увагу всі поважні політики.
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25.04.2025 12:47 Ответить
Ну заспокоюйте себе і далі, що це не капітуляція... ***** вас пожаліє якщо перестанете згадувати, що була така країна як Україна і така нація як українці. А також якщо мовчки спостерігатимете як вивозитимуть вагонами до Сибіру всіх причетних до ЗСУ.
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25.04.2025 13:51 Ответить
А буратіно з козирем ніпричому?
Диявол в деталях.
Як сказав Піонтковський,операція "зермак"-одна з найбільших і найвдаліша за всю історію вчк-фсб.
Будете далі просувати нарратив зе,ширити брехню на президента США,країна отримає лука-2,якщо тепер президент США для вас(образно)агент путіна.І таким лука-2 вже стане ермак зі всіма наслідками.
І капітуляція може нагрянути не від Трампа-оманські ще ніхто не відміняв.
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25.04.2025 15:45 Ответить
Одне просте запитання:
Які гарантії безпеки отримає Україна?
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25.04.2025 16:58 Ответить
Отак,дійшли до того,що питаєте,які гарантії безпеки?
А в оп можна надіслати запитання,чи в мзс,чи в кабмін-чого вони добились?
В тім то діло,що наразі немає,бо зе не йде на співпрацю з Трампом,а людям кинули кістку,що Трамп пропонує капітуляцію країні(не більше,не менше).А кістку розжовують,та навіть вже по телевізору поваажні гості ефіру.
Одне зрозуміло-без допомоги США армія не встоїть,чому зе пішов на конфронтацію,пояснення може бути лише одне-спеціально так робить.
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25.04.2025 20:52 Ответить
Ні в якому разі не захищаю зе але конкретний наїзд був саме зі сторони Трампа.
При всій моїй зневазі до зе йому конче необхідні лаври переможця - батька нації а головне довести, що він не зрадник яким він постійно намагається виставити Порошенка...
І це не погано під час війни. Про методи я не сперечаюсь. Воно тупе пихате чмо.
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25.04.2025 21:04 Ответить
"головне довести, що він не зрадник ".
А хто тоді?
Якщо не зрадник,то тоді громадянин рф і виконує завдання свого уряду.
Також варіант,коли після всього опиниться в рф і звернеться до українців,типу,я вас не зраджував,я гр.рф і виконував завдання його керівництва.
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25.04.2025 21:17 Ответить
В мене теж були та інколи виникають такі емоції... Але давайте реально без емоцій дивитись на речі. Тільки не треба мені перелічувати всі його заслуги перед РФ. Я знаю їх не меньше вашого...
Зараз для російської пропаганди Зе головний нацист, незаконно затопивший владу як колись Порошенко.
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25.04.2025 21:25 Ответить
"незаконно затопивший владу як колись Порошенко".
Опишіть своє бачення,як Порошенко "незаконно затопивший владу".
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25.04.2025 21:49 Ответить
Слова,вирвані з контексту,але ж так маніпулюють висловлювання Трампа...
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25.04.2025 22:03 Ответить
Що саме я вирвав із якого контексту і де саме маніпулюю?
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25.04.2025 23:11 Ответить
То я,на прикладі показав,як воно робиться.
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26.04.2025 09:45 Ответить
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25.04.2025 23:10 Ответить
Украинцы и так не высоко ценятся в мире, но капитуляция значит что их вообще никто уважать не будет
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25.04.2025 14:55 Ответить
"Я знаю їх не меньше вашого...".
Але іншого не знаєте.
А задля прикриття,нібито головний нацист,також нібито замахи на нього-не підходить?
Як і іншого: ще в 96-му році касапи вбили Дудаєва-засікли координати по розмові з телефона,запустили по ньому дві ракети з літака,він на місці загинув.
Зе в Херсоні розїзжав кортежем,над ним кружляв рос.бпла,але лише знімав на відео,потім...відео запустили в мережу. А скільки на нього лже-замахів було,нібито,як на найбільшого ворога росії?
Про прикриття,маскування досить оригінально писав ще китайський теоретик війни.
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25.04.2025 21:45 Ответить
 
 