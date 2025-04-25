Мирный план Трампа - это капитуляция Украины, - экс-министр обороны Литвы Кащюнас

Бывший министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что на Киев оказывается давление с целью заставить его капитулировать, а странам, соседствующим с Россией, следует ожидать новых военных интервенций со стороны агрессора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.

"Разочарование в том, что сила используется не против России как агрессора, а часто для давления на Украину. Это один из худших сценариев, которые мы могли моделировать. То, что сейчас предлагается и выкладывается на стол как так называемый мирный план, - знаете, посредничество Трампа не было нужно для того, чтобы Украина капитулировала. Этот план, в принципе, - капитуляция. Трамп здесь не нужен, чтобы признать Крым, чтобы де-факто отказаться от еще четырех регионов, за которые погибли сотни тысяч украинцев. Это не мирный план", - сказал Кащюнас.

Он отметил, что вызывает беспокойство тот факт, что не устраняются фундаментальные причины войны, которая длится уже четыре года, - российская агрессия.

"Абсолютно не оценивается тот факт, что, временно заморозив эту военную агрессию, не устранив ее фундаментальных причин и наградив агрессора, поскольку он получит больше, чем имел до агрессии, мы получим еще больше военных интервенций со стороны России", - резюмировал Кащюнас.

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