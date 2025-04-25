Мирний план Трампа - це капітуляція України, - ексміністр оборони Литви Кащюнас
Колишній міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що на Київ чиниться тиск з метою змусити його капітулювати, а країнам, що є сусідами з Росією, слід очікувати нових військових інтервенцій з боку агресора.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.
"Розчарування в тому, що сила використовується не проти Росії як агресора, а часто для тиску на Україну. Це один із найгірших сценаріїв, які ми могли моделювати. Те, що зараз пропонується і викладається на стіл як так званий мирний план - знаєте, посередництво Трампа не було потрібне для того, щоб Україна капітулювала. Цей план, у принципі, капітуляція. Трамп тут не потрібен, щоб визнати Крим, щоб де-факто відмовитися від ще чотирьох регіонів, за які загинули сотні тисяч українців. Це не мирний план", - сказав Кащюнас.
Він зазначив, що викликає занепокоєння той факт, що не усуваються фундаментальні причини війни, яка триває вже чотири роки, - російська агресія.
"Абсолютно не оцінюється той факт, що, тимчасово заморозивши цю воєнну агресію, не усунувши її фундаментальних причин і нагородивши агресора, оскільки він отримає більше, ніж мав до агресії, ми отримаємо ще більше воєнних інтервенцій з боку Росії", - резюмував Кащюнас.
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От в напівшишички можуть.
погоджуватися не можна і буде шанс що права на українські землі можуть пережити путіна як балтійська незалежність пережила сталіна.
Екс говорить те,що вже багато політиків і експертів зловживають цим терміном.
Це слово "капітуляція".
Всі ми звикли до терміну капітуляція,як капітулювали Німеччина і Японія в другій світовій-це припинення роботи держ.органів,вся армія складає зброю і здається.
Чи пропонує таке Трамп Україні?
Абсолютно ні.
І що це таке з боку екса?
А він хоче,щоб українці далі воювали,майже до останнього і чим довше росія застрягне у війні на Україні,тим краще й безпечніше його країні.
Але ж це не діло,його країна в НАТО,у відносній безпеці,навіщо маніпулювати і жонглювати виразом "капітуляція України", окупація східних і південних регіонів та Криму-далеко не означає капітуляція.
А капітуляція може відбутись,коли кротоферма остаточно прибере собі всі гілки влади в центрі,на що чомусь мало звертають увагу всі поважні політики.
Диявол в деталях.
Як сказав Піонтковський,операція "зермак"-одна з найбільших і найвдаліша за всю історію вчк-фсб.
Будете далі просувати нарратив зе,ширити брехню на президента США,країна отримає лука-2,якщо тепер президент США для вас(образно)агент путіна.І таким лука-2 вже стане ермак зі всіма наслідками.
І капітуляція може нагрянути не від Трампа-оманські ще ніхто не відміняв.
Які гарантії безпеки отримає Україна?
А в оп можна надіслати запитання,чи в мзс,чи в кабмін-чого вони добились?
В тім то діло,що наразі немає,бо зе не йде на співпрацю з Трампом,а людям кинули кістку,що Трамп пропонує капітуляцію країні(не більше,не менше).А кістку розжовують,та навіть вже по телевізору поваажні гості ефіру.
Одне зрозуміло-без допомоги США армія не встоїть,чому зе пішов на конфронтацію,пояснення може бути лише одне-спеціально так робить.
При всій моїй зневазі до зе йому конче необхідні лаври переможця - батька нації а головне довести, що він не зрадник яким він постійно намагається виставити Порошенка...
І це не погано під час війни. Про методи я не сперечаюсь. Воно тупе пихате чмо.
А хто тоді?
Якщо не зрадник,то тоді громадянин рф і виконує завдання свого уряду.
Також варіант,коли після всього опиниться в рф і звернеться до українців,типу,я вас не зраджував,я гр.рф і виконував завдання його керівництва.
Зараз для російської пропаганди Зе головний нацист, незаконно затопивший владу як колись Порошенко.
Опишіть своє бачення,як Порошенко "незаконно затопивший владу".
Але іншого не знаєте.
А задля прикриття,нібито головний нацист,також нібито замахи на нього-не підходить?
Як і іншого: ще в 96-му році касапи вбили Дудаєва-засікли координати по розмові з телефона,запустили по ньому дві ракети з літака,він на місці загинув.
Зе в Херсоні розїзжав кортежем,над ним кружляв рос.бпла,але лише знімав на відео,потім...відео запустили в мережу. А скільки на нього лже-замахів було,нібито,як на найбільшого ворога росії?
Про прикриття,маскування досить оригінально писав ще китайський теоретик війни.