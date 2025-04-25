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Новини Мирний план Трампа
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Мирний план Трампа - це капітуляція України, - ексміністр оборони Литви Кащюнас

Лаурінас Кащюнас при мирний план Трампа

Колишній міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що на Київ чиниться тиск з метою змусити його капітулювати, а країнам, що є сусідами з Росією, слід очікувати нових військових інтервенцій з боку агресора. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.

"Розчарування в тому, що сила використовується не проти Росії як агресора, а часто для тиску на Україну. Це один із найгірших сценаріїв, які ми могли моделювати. Те, що зараз пропонується і викладається на стіл як так званий мирний план - знаєте, посередництво Трампа не було потрібне для того, щоб Україна капітулювала. Цей план, у принципі, капітуляція. Трамп тут не потрібен, щоб визнати Крим, щоб де-факто відмовитися від ще чотирьох регіонів, за які загинули сотні тисяч українців. Це не мирний план", - сказав Кащюнас.

Він зазначив, що  викликає занепокоєння той факт, що не усуваються фундаментальні причини війни, яка триває вже чотири роки, - російська агресія. 

"Абсолютно не оцінюється той факт, що, тимчасово заморозивши цю воєнну агресію, не усунувши її фундаментальних причин і нагородивши агресора, оскільки він отримає більше, ніж мав до агресії, ми отримаємо ще більше воєнних інтервенцій з боку Росії", - резюмував  Кащюнас.

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Автор: 

Литва (2405) Україна (5899) війна в Україні (3981)


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Топ коментарі
+11
- Я остановлю войну за 24 часа. - Как вы это сделаете? - Я скажу: Владимир, стоп! Ох и пи@дабола выбрала Америка.
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25.04.2025 11:55
+5
Цікаво, комусь ці словесні висери європейців цікаві? На четвертий рік війни досі немає ніякого плану дій, стратегії - лише порожні заяви, фотосесії на тлі руїн і нескінченне «ми з вами». А за цим стоїть банальне бажання відтермінувати проблему, тримаючи Україну в стані постійного виснаження. Вигідно, щоб ми билися, поки вони перераховують бюджети й рахують, скільки ще витримають без неприємних новин із Кремля. Немає сміливості назвати речі своїми іменами: або перемога і тотальна мобілізація ресурсів союзників, або - зрада і поразка. А всі ці «стримані оптимізми» - це і є план капітуляції в розстрочку.
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25.04.2025 12:16
+2
Краще воювать с такими партнерами как Литва и остальные ипотенты. Главное что бы ЕС не трогали.
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25.04.2025 11:54
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Краще воювать с такими партнерами как Литва и остальные ипотенты. Главное что бы ЕС не трогали.
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25.04.2025 11:54 Відповісти
- Я остановлю войну за 24 часа. - Как вы это сделаете? - Я скажу: Владимир, стоп! Ох и пи@дабола выбрала Америка.
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25.04.2025 11:55 Відповісти
Прибалтійську мілюзгу не слід сприймати занадто серйозно.
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25.04.2025 12:14 Відповісти
Цікаво, комусь ці словесні висери європейців цікаві? На четвертий рік війни досі немає ніякого плану дій, стратегії - лише порожні заяви, фотосесії на тлі руїн і нескінченне «ми з вами». А за цим стоїть банальне бажання відтермінувати проблему, тримаючи Україну в стані постійного виснаження. Вигідно, щоб ми билися, поки вони перераховують бюджети й рахують, скільки ще витримають без неприємних новин із Кремля. Немає сміливості назвати речі своїми іменами: або перемога і тотальна мобілізація ресурсів союзників, або - зрада і поразка. А всі ці «стримані оптимізми» - це і є план капітуляції в розстрочку.
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25.04.2025 12:16 Відповісти
І української капітуляції не хочуть, і в українську перемогу не можуть.
От в напівшишички можуть.
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25.04.2025 12:23 Відповісти
Ось тому Україні самій треба із двох зол вибирати найменше, і нікого не слухати, особливо дуже стурбованих європейців.
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25.04.2025 12:30 Відповісти
Хочуть виконання оманських...
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25.04.2025 12:52 Відповісти
одна з причин чому трамп та путін тиснуть на зеленського це те що визнавши крим чи иншу територію російською Україна втрачає право повертати втрачене чи то силою під час війни росії з НАТО чи то дипльоматією.
погоджуватися не можна і буде шанс що права на українські землі можуть пережити путіна як балтійська незалежність пережила сталіна.
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25.04.2025 12:41 Відповісти
"Цей план(Трампа), у принципі, капітуляція"-ексміністр оборони Литви Кащюнас.
Екс говорить те,що вже багато політиків і експертів зловживають цим терміном.
Це слово "капітуляція".
Всі ми звикли до терміну капітуляція,як капітулювали Німеччина і Японія в другій світовій-це припинення роботи держ.органів,вся армія складає зброю і здається.
Чи пропонує таке Трамп Україні?
Абсолютно ні.
І що це таке з боку екса?
А він хоче,щоб українці далі воювали,майже до останнього і чим довше росія застрягне у війні на Україні,тим краще й безпечніше його країні.
Але ж це не діло,його країна в НАТО,у відносній безпеці,навіщо маніпулювати і жонглювати виразом "капітуляція України", окупація східних і південних регіонів та Криму-далеко не означає капітуляція.
А капітуляція може відбутись,коли кротоферма остаточно прибере собі всі гілки влади в центрі,на що чомусь мало звертають увагу всі поважні політики.
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25.04.2025 12:47 Відповісти
Ну заспокоюйте себе і далі, що це не капітуляція... ***** вас пожаліє якщо перестанете згадувати, що була така країна як Україна і така нація як українці. А також якщо мовчки спостерігатимете як вивозитимуть вагонами до Сибіру всіх причетних до ЗСУ.
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25.04.2025 13:51 Відповісти
А буратіно з козирем ніпричому?
Диявол в деталях.
Як сказав Піонтковський,операція "зермак"-одна з найбільших і найвдаліша за всю історію вчк-фсб.
Будете далі просувати нарратив зе,ширити брехню на президента США,країна отримає лука-2,якщо тепер президент США для вас(образно)агент путіна.І таким лука-2 вже стане ермак зі всіма наслідками.
І капітуляція може нагрянути не від Трампа-оманські ще ніхто не відміняв.
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25.04.2025 15:45 Відповісти
Одне просте запитання:
Які гарантії безпеки отримає Україна?
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25.04.2025 16:58 Відповісти
Отак,дійшли до того,що питаєте,які гарантії безпеки?
А в оп можна надіслати запитання,чи в мзс,чи в кабмін-чого вони добились?
В тім то діло,що наразі немає,бо зе не йде на співпрацю з Трампом,а людям кинули кістку,що Трамп пропонує капітуляцію країні(не більше,не менше).А кістку розжовують,та навіть вже по телевізору поваажні гості ефіру.
Одне зрозуміло-без допомоги США армія не встоїть,чому зе пішов на конфронтацію,пояснення може бути лише одне-спеціально так робить.
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25.04.2025 20:52 Відповісти
Ні в якому разі не захищаю зе але конкретний наїзд був саме зі сторони Трампа.
При всій моїй зневазі до зе йому конче необхідні лаври переможця - батька нації а головне довести, що він не зрадник яким він постійно намагається виставити Порошенка...
І це не погано під час війни. Про методи я не сперечаюсь. Воно тупе пихате чмо.
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25.04.2025 21:04 Відповісти
"головне довести, що він не зрадник ".
А хто тоді?
Якщо не зрадник,то тоді громадянин рф і виконує завдання свого уряду.
Також варіант,коли після всього опиниться в рф і звернеться до українців,типу,я вас не зраджував,я гр.рф і виконував завдання його керівництва.
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25.04.2025 21:17 Відповісти
В мене теж були та інколи виникають такі емоції... Але давайте реально без емоцій дивитись на речі. Тільки не треба мені перелічувати всі його заслуги перед РФ. Я знаю їх не меньше вашого...
Зараз для російської пропаганди Зе головний нацист, незаконно затопивший владу як колись Порошенко.
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25.04.2025 21:25 Відповісти
"незаконно затопивший владу як колись Порошенко".
Опишіть своє бачення,як Порошенко "незаконно затопивший владу".
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25.04.2025 21:49 Відповісти
Слова,вирвані з контексту,але ж так маніпулюють висловлювання Трампа...
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25.04.2025 22:03 Відповісти
Що саме я вирвав із якого контексту і де саме маніпулюю?
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25.04.2025 23:11 Відповісти
То я,на прикладі показав,як воно робиться.
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26.04.2025 09:45 Відповісти
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25.04.2025 23:10 Відповісти
Украинцы и так не высоко ценятся в мире, но капитуляция значит что их вообще никто уважать не будет
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25.04.2025 14:55 Відповісти
"Я знаю їх не меньше вашого...".
Але іншого не знаєте.
А задля прикриття,нібито головний нацист,також нібито замахи на нього-не підходить?
Як і іншого: ще в 96-му році касапи вбили Дудаєва-засікли координати по розмові з телефона,запустили по ньому дві ракети з літака,він на місці загинув.
Зе в Херсоні розїзжав кортежем,над ним кружляв рос.бпла,але лише знімав на відео,потім...відео запустили в мережу. А скільки на нього лже-замахів було,нібито,як на найбільшого ворога росії?
Про прикриття,маскування досить оригінально писав ще китайський теоретик війни.
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25.04.2025 21:45 Відповісти
 
 