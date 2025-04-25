Мирний план Трампа - це капітуляція України, - ексміністр оборони Литви Кащюнас

Колишній міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що на Київ чиниться тиск з метою змусити його капітулювати, а країнам, що є сусідами з Росією, слід очікувати нових військових інтервенцій з боку агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.

"Розчарування в тому, що сила використовується не проти Росії як агресора, а часто для тиску на Україну. Це один із найгірших сценаріїв, які ми могли моделювати. Те, що зараз пропонується і викладається на стіл як так званий мирний план - знаєте, посередництво Трампа не було потрібне для того, щоб Україна капітулювала. Цей план, у принципі, капітуляція. Трамп тут не потрібен, щоб визнати Крим, щоб де-факто відмовитися від ще чотирьох регіонів, за які загинули сотні тисяч українців. Це не мирний план", - сказав Кащюнас.

Він зазначив, що викликає занепокоєння той факт, що не усуваються фундаментальні причини війни, яка триває вже чотири роки, - російська агресія.

"Абсолютно не оцінюється той факт, що, тимчасово заморозивши цю воєнну агресію, не усунувши її фундаментальних причин і нагородивши агресора, оскільки він отримає більше, ніж мав до агресії, ми отримаємо ще більше воєнних інтервенцій з боку Росії", - резюмував Кащюнас.

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