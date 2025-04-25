У Украины недостаточно оружия для возвращения Крыма, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины недостаточно оружия для того, чтобы вернуть контроль над временно оккупированным Россией Крымом.
Об этом глава государства сообщил в Киеве, во время посещения места российской атаки 24 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Именно оружия. Не людей - наши люди это самое главное. Но говорить, что у нас нет армии - это неправда. И я согласен с президентом Трампом, что у Украины недостаточно оружия для возвращения контроля над полуостровом Крым", - подчеркнул Зеленский.
Он также отметил, что у стран мира есть другие возможности, чтобы помочь Украине вернуть Крым, в частности усиление санкций против России.
Напомним, 24 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что никто не просит лидера Украины Владимира Зеленского признать Крым российской территорией, потому что полуостров был потерян "много лет назад".
25 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что оккупированный Крым "останется с Россией".
Топ комментарии
+3 YU ST
показать весь комментарий25.04.2025 19:33
+3 Василь Довганенко #589385
показать весь комментарий25.04.2025 19:35
+2 igor grytselyak
показать весь комментарий25.04.2025 19:34
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ересь.
пана генерала батька залужного, з військовим талантом, відсторонив.
а, на конях з ******* на танки, то звісно зброї не вистачить.
це ж, зе!лідару, гєнєрал чєгоізволітє сирський нашептав?
надзвичайно талановитий полководець.
чи дермак не дозволяє турбувати окупантів-кацапів?..