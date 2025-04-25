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Новости Украинский Крым Оккупация Крыма
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У Украины недостаточно оружия для возвращения Крыма, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины недостаточно оружия для того, чтобы вернуть контроль над временно оккупированным Россией Крымом.

Об этом глава государства сообщил в Киеве, во время посещения места российской атаки 24 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Именно оружия. Не людей - наши люди это самое главное. Но говорить, что у нас нет армии - это неправда. И я согласен с президентом Трампом, что у Украины недостаточно оружия для возвращения контроля над полуостровом Крым", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что у стран мира есть другие возможности, чтобы помочь Украине вернуть Крым, в частности усиление санкций против России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Reuters опубликовало "окончательный мирный план США": Юридически российский Крым и контроль Украины над оккупированной частью Харьковщины

Напомним, 24 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что никто не просит лидера Украины Владимира Зеленского признать Крым российской территорией, потому что полуостров был потерян "много лет назад".

25 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что оккупированный Крым "останется с Россией".

Автор: 

Зеленский Владимир (20378) Крым (26397) оккупация (10146)


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Топ комментарии
+3
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25.04.2025 19:33
+3
Ага.Граната не того калібру. Всі це чудово розміють, але навіщо про це звіздіти на весь світ. Та й трамплюку дупіту зайвий раз лизнув.
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25.04.2025 19:35
+2
Хоч Токмак для початку відбити(херой(((
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25.04.2025 19:34
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25.04.2025 19:33 Ответить
Ага.Граната не того калібру. Всі це чудово розміють, але навіщо про це звіздіти на весь світ. Та й трамплюку дупіту зайвий раз лизнув.
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25.04.2025 19:35 Ответить
начал уже скулить!
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25.04.2025 19:39 Ответить
трампон і так все знає . Якби хоч Європа щось , крім занепокєння робила ... а так
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25.04.2025 19:39 Ответить
Хоч Токмак для початку відбити(херой(((
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25.04.2025 19:34 Ответить
Да гранаты у него не той системы..
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25.04.2025 19:37 Ответить
Опаньки, а кава в Ялті все, накрилась? Якось підозріло у боневтіка закінчилась зброя на фоні заяв рудого чмошника, що по угоді тепер Крим кацапський! Совпадєніє? 🤬
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25.04.2025 19:37 Ответить
До Криму треба ще шатли запустити, посадивши, шмигаля і верещучку з члЄНАМИ …!! Ст 28 ККУ!! В ГПУ про це ЗНАЮТЬ, як і Західні Партнери!
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25.04.2025 19:37 Ответить
ты вместо армии, выбрал асфальт.... А сейас ноешь что нет оружия
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25.04.2025 19:38 Ответить
шо є то є
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25.04.2025 19:46 Ответить
Зброї було достатньо за часів Залужного,але рашистська агентура з ОП І "зезрадник" зброю,котра мала би бути використана для наступу на Крим , відправили в добре підготовлену рашистом "бахмутську мясорубку" .котра цю зброю.а головне велику кількість українських захисників перемолола...
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25.04.2025 19:38 Ответить
курская область, там осталась куева тыща оружия и техники, и людей.
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25.04.2025 19:45 Ответить
Умственный уровень трампа и нашего президента, в принципе, равнозначен, оба несут пургу и

ересь.
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25.04.2025 19:38 Ответить
ну, звісно!
пана генерала батька залужного, з військовим талантом, відсторонив.
а, на конях з ******* на танки, то звісно зброї не вистачить.
це ж, зе!лідару, гєнєрал чєгоізволітє сирський нашептав?
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25.04.2025 19:40 Ответить
головком був призначений на посаду за пів року ДО великої війни . Немає питань з цього приводу ?
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25.04.2025 19:46 Ответить
я ж кажу!
надзвичайно талановитий полководець.
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25.04.2025 19:48 Ответить
З Тромбом саме так треба розмовляти- говорити своє чітко. А на іншому кінці проводу старий дурень хай верзе свої перверсійні промови. Баба не чує- Десять?- Девʼять!!!
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25.04.2025 19:41 Ответить
Для того чтобы вернуть Крым и остальные ТОТ, нужно не головами биться об фортификации и вражеские окопы, а убивать московитов и уничтожать их имущество ГДЕ БЫ ОНИ/ОНО не находилось. И все. И, естественно, не надеяться что это случится завтра.
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25.04.2025 19:42 Ответить
ти в США такий розумний? на Батьківщині трумпа кацапів вдосталь. Ти щось почав робити і після цього даєш поради? чи ти використовуєш проксі?
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25.04.2025 19:44 Ответить
у Буданова є зброя, є потужності. Він там з 2023 року каву п'є. Спочатку в Ялті, потім в Судаку. Чи всі забули Буданова слова про каву?
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25.04.2025 19:43 Ответить
якось "не потужно".... хоча з таким розкраданням коштів на закупівлях, зброї ніколи не буде вистачати
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25.04.2025 19:44 Ответить
Чому мій пост видалено?
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25.04.2025 19:45 Ответить
...та шось, навіть, і не видно, навіть спроб, зробити логістику для окупаційної армії невиносимою, стрьомною до Криму ні через керченський міст ні па Зехарошему Великаму асфальту новоокупованим суходолом..
чи дермак не дозволяє турбувати окупантів-кацапів?..
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25.04.2025 19:45 Ответить
ну хоча б моста розхерачити можна...!?
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25.04.2025 19:48 Ответить
******, переобуваешься?
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25.04.2025 19:48 Ответить
А для донецкой,луганской,харьковской,херсонской,запорожской - достаточно? Просто клоун!
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25.04.2025 19:50 Ответить
 
 