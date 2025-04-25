У Украины недостаточно оружия для возвращения Крыма, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины недостаточно оружия для того, чтобы вернуть контроль над временно оккупированным Россией Крымом.

Об этом глава государства сообщил в Киеве, во время посещения места российской атаки 24 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Именно оружия. Не людей - наши люди это самое главное. Но говорить, что у нас нет армии - это неправда. И я согласен с президентом Трампом, что у Украины недостаточно оружия для возвращения контроля над полуостровом Крым", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что у стран мира есть другие возможности, чтобы помочь Украине вернуть Крым, в частности усиление санкций против России.

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Напомним, 24 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что никто не просит лидера Украины Владимира Зеленского признать Крым российской территорией, потому что полуостров был потерян "много лет назад".

25 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что оккупированный Крым "останется с Россией".