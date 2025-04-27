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Лавров заявил, что РФ готова "искать баланс интересов" в переговорах, но не собирается никому передавать захваченную Запорожскую АЭС
Глава МИД РФ Сергей Лавров сделал заявление относительно оккупированной россиянами Запорожской АЭС.
Об этом он сказал в интервью CBS News, сообщает Цензор.НЕТ.
Российский министр сказал, что Москва не получала предложений о передаче американцам контроля над ЗАЭС. Он заявил, что "Россия при необходимости объяснит США, что ЗАЭС в надежных руках и изменения в ее подконтрольности невозможны".
Также представитель страны-агрессора заявил, что Россия готова "искать баланс интересов" как в вопросах, касающихся Украины, так и в стратегических отношениях с США.
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+7 Sarah Connor
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- Так це ж Х.й !
- ..бать ви незговорчіві !
Хибащо те, що українські ракети та удари відплати є тільки у відосиках ЗЄ.
я стaрaюсь быть честным с людьми.
человечеству на будущее, по другому никак не будет!
Після 24.02.2022 різко поменшало коментів російською.
А з 2024 знов полізло це лайно.
Що оговталися та булки розслабили?
Когда мир это уже поймет.