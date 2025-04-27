Лавров заявил, что РФ готова "искать баланс интересов" в переговорах, но не собирается никому передавать захваченную Запорожскую АЭС

Глава МИД РФ Сергей Лавров сделал заявление относительно оккупированной россиянами Запорожской АЭС.

Об этом он сказал в интервью CBS News, сообщает Цензор.НЕТ.

Российский министр сказал, что Москва не получала предложений о передаче американцам контроля над ЗАЭС. Он заявил, что "Россия при необходимости объяснит США, что ЗАЭС в надежных руках и изменения в ее подконтрольности невозможны".

Также представитель страны-агрессора заявил, что Россия готова "искать баланс интересов" как в вопросах, касающихся Украины, так и в стратегических отношениях с США.

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