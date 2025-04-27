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Новости Оккупация Россией ЗАЭС
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Лавров заявил, что РФ готова "искать баланс интересов" в переговорах, но не собирается никому передавать захваченную Запорожскую АЭС

Лавров о ЗАЭС

Глава МИД РФ Сергей Лавров сделал заявление относительно оккупированной россиянами Запорожской АЭС.

Об этом он сказал в интервью CBS News, сообщает Цензор.НЕТ.

Российский министр сказал, что Москва не получала предложений о передаче американцам контроля над ЗАЭС. Он заявил, что "Россия при необходимости объяснит США, что ЗАЭС в надежных руках и изменения в ее подконтрольности невозможны".

Также представитель страны-агрессора заявил, что Россия готова "искать баланс интересов" как в вопросах, касающихся Украины, так и в стратегических отношениях с США.

Читайте также: Лавров говорит, что РФ продолжит атаковать объекты, которые якобы используют украинские военные, - СМИ

Автор: 

Лавров Сергей (2297) переговоры (4973) Запорожская АЭС (705)


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Топ комментарии
+7
- Ось вам план миру .
- Так це ж Х.й !
- ..бать ви незговорчіві !
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27.04.2025 19:19
+6
Одне бажання-знищити кацапію.
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27.04.2025 19:15
+5
Здохни кінь заїзжений.
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27.04.2025 19:18
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Хто лошадь питав?
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27.04.2025 19:14 Ответить
Протестую, не обижайте прекрасных созданий называя это дипломатическое недоразумение лошадью... не, ну реально, морда как у....
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27.04.2025 19:34 Ответить
Це природа лошадок так образила.
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27.04.2025 19:37 Ответить
Он не лошадь, он "еху" (из Путешествия Гуливера в страну гуингнмов).
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27.04.2025 19:40 Ответить
Вiн кiнь
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27.04.2025 19:48 Ответить
Шкапа по яйцях просить.
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27.04.2025 19:15 Ответить
А вони в неї є?
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27.04.2025 19:36 Ответить
Одне бажання-знищити кацапію.
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27.04.2025 19:15 Ответить
це єдине що гарантує мир. Росія повинна бути знищена!
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27.04.2025 19:44 Ответить
Здохни кінь заїзжений.
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27.04.2025 19:18 Ответить
ну як тут не пригадати давньоруцьке прислівя "Що взято - то свято". Нічого, коняка, загнаних лошадей пристрілюють
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27.04.2025 19:19 Ответить
- Ось вам план миру .
- Так це ж Х.й !
- ..бать ви незговорчіві !
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27.04.2025 19:19 Ответить
І що тут несподіваного?

Хибащо те, що українські ракети та удари відплати є тільки у відосиках ЗЄ.
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27.04.2025 19:21 Ответить
При естрадному клоуні ніяких ракет не буде. Ніяких ударів у відповідь не буде. Ніяких успіхів на фронті не буде. Не для того на москві знімали серіал для лохів про слугонарода.
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27.04.2025 19:25 Ответить
ракети є і удари є. Нажаль ще не в такій кількості, але робота йде.
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27.04.2025 19:45 Ответить
Такий варіант,як ЗСУ обійдуть ЗАЕС і вона опиниться в оточення,й доведеться козломодим або здохнути,або здатися,таке Коню в голову не приходить)Ну й добре)
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27.04.2025 19:22 Ответить
возврaщaйся из швейцaрии будешь в переможном нaступе среди штурмовиков
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27.04.2025 19:26 Ответить
Як і ти з Канади?
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27.04.2025 19:30 Ответить
я не посылaю людей нa убой переможнымы зaклыкaми.
я стaрaюсь быть честным с людьми.
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27.04.2025 19:58 Ответить
-2 пункт из "мирного соглашения"(первым исчез возврат Украине оккупированной части Харьковской области).
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27.04.2025 19:23 Ответить
А где про то, что исчезла Харьковская? Впервые слышу
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27.04.2025 19:28 Ответить
25.04 на цензоре была новость (с -1 пунктом)
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27.04.2025 19:39 Ответить
лошaдь потихоньку возврaщaет ржaвого в реaльность "нa земле"
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27.04.2025 19:24 Ответить
Ачєрєдной брєд рашистскава сівава мідавскава мєріна...
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27.04.2025 19:25 Ответить
Кацапстан війну не припинить. Будуть все нові і все нахабніші вимоги
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27.04.2025 19:25 Ответить
Все пусті розмови-зустрічі на болотах,чи в Римі,Абу-Дабі,Стамбулі.Сьогодні рашисти захопили 4 села в Сумах. Померла стара людина в Римі,чомусь пприїхали всі,поговорили.Психопат з боліт вбивав і буде вбивати."
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27.04.2025 19:27 Ответить
Тобто нас дурять. Щось втирали про контроль над ЗАЕС, але вуззьким навіть не передали таку пропозицію?
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27.04.2025 19:27 Ответить
Как можно терпеть этих уродов, только полная утилизация всего быдлостана даст шанс

человечеству на будущее, по другому никак не будет!
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27.04.2025 19:37 Ответить
Это будет первая в истории лошадь повешенная по приговору трибунала.
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27.04.2025 19:39 Ответить
Я одного не розумію...

Після 24.02.2022 різко поменшало коментів російською.
А з 2024 знов полізло це лайно.

Що оговталися та булки розслабили?
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27.04.2025 19:42 Ответить
Блин, пора бахать по НПЗ у відповідь Лаврову, щоб заткнувся цей ішак
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27.04.2025 19:46 Ответить
Конь хочєт овса но нє собіраєтся сміряться с прєміксамі.
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27.04.2025 19:47 Ответить
Пздж про баланс інтересів і перемовини - маячня для лохів! Мета рашенфашистів - знищення України і Краснов в цьому допомагає.
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27.04.2025 19:53 Ответить
Кацапня понимает только по *****.
Когда мир это уже поймет.
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27.04.2025 19:55 Ответить
Поки у Путіна є ресурси для наступу, ніякого миру не буде. Навіть якщо зелька все сдасть.
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27.04.2025 19:58 Ответить
 
 