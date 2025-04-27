УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9374 відвідувача онлайн
Новини Окупація Росією ЗАЕС
3 205 44

Лавров заявив, що РФ готова "шукати баланс інтересів" в перемовинах, але не збирається нікому передавати захоплену Запорізьку АЕС

лавров про ЗАЕС

Глава МЗС РФ Сергій Лавров зробив заяву щодо окупованої росіянами Запорізької АЕС.

Про це він сказав в інтерв'ю CBS News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Російський міністр сказав, що Москва не отримувала пропозицій щодо передачі американцям контролю над ЗАЕС. Він заявив, що "Росія за необхідності пояснить США, що ЗАЕС у надійних руках і зміни в її підконтрольності неможливі".

Також представник країни-агресорки заявив, що Росія готова "шукати баланс інтересів" як у питаннях, що стосуються України, так і у стратегічних відносинах із США.

Читайте також: Лавров каже, що РФ продовжить атакувати об’єкти, які нібито використовують українські військові, - ЗМІ

Автор: 

Лавров Сергій (1583) перемовини (2911) Запорізька АЕС (1407)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Одне бажання-знищити кацапію.
показати весь коментар
27.04.2025 19:15
+7
- Ось вам план миру .
- Так це ж Х.й !
- ..бать ви незговорчіві !
показати весь коментар
27.04.2025 19:19
+5
Здохни кінь заїзжений.
показати весь коментар
27.04.2025 19:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто лошадь питав?
показати весь коментар
27.04.2025 19:14 Відповісти
Протестую, не обижайте прекрасных созданий называя это дипломатическое недоразумение лошадью... не, ну реально, морда как у....
показати весь коментар
27.04.2025 19:34 Відповісти
Це природа лошадок так образила.
показати весь коментар
27.04.2025 19:37 Відповісти
Он не лошадь, он "еху" (из Путешествия Гуливера в страну гуингнмов).
показати весь коментар
27.04.2025 19:40 Відповісти
Вiн кiнь
показати весь коментар
27.04.2025 19:48 Відповісти
Шкапа по яйцях просить.
показати весь коментар
27.04.2025 19:15 Відповісти
А вони в неї є?
показати весь коментар
27.04.2025 19:36 Відповісти
Одне бажання-знищити кацапію.
показати весь коментар
27.04.2025 19:15 Відповісти
це єдине що гарантує мир. Росія повинна бути знищена!
показати весь коментар
27.04.2025 19:44 Відповісти
вперед в окопы курска
показати весь коментар
27.04.2025 20:09 Відповісти
Здохни кінь заїзжений.
показати весь коментар
27.04.2025 19:18 Відповісти
вже старенький 100пудово должон
показати весь коментар
27.04.2025 20:08 Відповісти
ну як тут не пригадати давньоруцьке прислівя "Що взято - то свято". Нічого, коняка, загнаних лошадей пристрілюють
показати весь коментар
27.04.2025 19:19 Відповісти
- Ось вам план миру .
- Так це ж Х.й !
- ..бать ви незговорчіві !
показати весь коментар
27.04.2025 19:19 Відповісти
І що тут несподіваного?

Хибащо те, що українські ракети та удари відплати є тільки у відосиках ЗЄ.
показати весь коментар
27.04.2025 19:21 Відповісти
При естрадному клоуні ніяких ракет не буде. Ніяких ударів у відповідь не буде. Ніяких успіхів на фронті не буде. Не для того на москві знімали серіал для лохів про слугонарода.
показати весь коментар
27.04.2025 19:25 Відповісти
ракети є і удари є. Нажаль ще не в такій кількості, але робота йде.
показати весь коментар
27.04.2025 19:45 Відповісти
Такий варіант,як ЗСУ обійдуть ЗАЕС і вона опиниться в оточення,й доведеться козломодим або здохнути,або здатися,таке Коню в голову не приходить)Ну й добре)
показати весь коментар
27.04.2025 19:22 Відповісти
возврaщaйся из швейцaрии будешь в переможном нaступе среди штурмовиков
показати весь коментар
27.04.2025 19:26 Відповісти
Як і ти з Канади?
показати весь коментар
27.04.2025 19:30 Відповісти
я не посылaю людей нa убой переможнымы зaклыкaми.
я стaрaюсь быть честным с людьми.
показати весь коментар
27.04.2025 19:58 Відповісти
-2 пункт из "мирного соглашения"(первым исчез возврат Украине оккупированной части Харьковской области).
показати весь коментар
27.04.2025 19:23 Відповісти
А где про то, что исчезла Харьковская? Впервые слышу
показати весь коментар
27.04.2025 19:28 Відповісти
25.04 на цензоре была новость (с -1 пунктом)
показати весь коментар
27.04.2025 19:39 Відповісти
лошaдь потихоньку возврaщaет ржaвого в реaльность "нa земле"
показати весь коментар
27.04.2025 19:24 Відповісти
Ачєрєдной брєд рашистскава сівава мідавскава мєріна...
показати весь коментар
27.04.2025 19:25 Відповісти
Кацапстан війну не припинить. Будуть все нові і все нахабніші вимоги
показати весь коментар
27.04.2025 19:25 Відповісти
Все пусті розмови-зустрічі на болотах,чи в Римі,Абу-Дабі,Стамбулі.Сьогодні рашисти захопили 4 села в Сумах. Померла стара людина в Римі,чомусь пприїхали всі,поговорили.Психопат з боліт вбивав і буде вбивати."
показати весь коментар
27.04.2025 19:27 Відповісти
Тобто нас дурять. Щось втирали про контроль над ЗАЕС, але вуззьким навіть не передали таку пропозицію?
показати весь коментар
27.04.2025 19:27 Відповісти
Как можно терпеть этих уродов, только полная утилизация всего быдлостана даст шанс

человечеству на будущее, по другому никак не будет!
показати весь коментар
27.04.2025 19:37 Відповісти
Это будет первая в истории лошадь повешенная по приговору трибунала.
показати весь коментар
27.04.2025 19:39 Відповісти
Я одного не розумію...

Після 24.02.2022 різко поменшало коментів російською.
А з 2024 знов полізло це лайно.

Що оговталися та булки розслабили?
показати весь коментар
27.04.2025 19:42 Відповісти
Блин, пора бахать по НПЗ у відповідь Лаврову, щоб заткнувся цей ішак
показати весь коментар
27.04.2025 19:46 Відповісти
Конь хочєт овса но нє собіраєтся сміряться с прєміксамі.
показати весь коментар
27.04.2025 19:47 Відповісти
Пздж про баланс інтересів і перемовини - маячня для лохів! Мета рашенфашистів - знищення України і Краснов в цьому допомагає.
показати весь коментар
27.04.2025 19:53 Відповісти
Кацапня понимает только по *****.
Когда мир это уже поймет.
показати весь коментар
27.04.2025 19:55 Відповісти
Поки у Путіна є ресурси для наступу, ніякого миру не буде. Навіть якщо зелька все сдасть.
показати весь коментар
27.04.2025 19:58 Відповісти
Старший сказав шо АЕС йому
показати весь коментар
27.04.2025 19:59 Відповісти
невже хтось вірив що кацапи відмовляться від такого трофею як атомна станція?! Та ще й найбільша в Європі!
показати весь коментар
27.04.2025 20:03 Відповісти
Як Херсон?
показати весь коментар
27.04.2025 20:05 Відповісти
Сокрушительный зелёный поносик, будет сегодня или завтра?
показати весь коментар
27.04.2025 20:08 Відповісти
Треба було в свій час захопити курську аес. Але ж агент фсб дєрьмак був проти.
показати весь коментар
27.04.2025 20:09 Відповісти
 
 