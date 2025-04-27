Лавров заявив, що РФ готова "шукати баланс інтересів" в перемовинах, але не збирається нікому передавати захоплену Запорізьку АЕС

Глава МЗС РФ Сергій Лавров зробив заяву щодо окупованої росіянами Запорізької АЕС.

Про це він сказав в інтерв'ю CBS News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Російський міністр сказав, що Москва не отримувала пропозицій щодо передачі американцям контролю над ЗАЕС. Він заявив, що "Росія за необхідності пояснить США, що ЗАЕС у надійних руках і зміни в її підконтрольності неможливі".

Також представник країни-агресорки заявив, що Росія готова "шукати баланс інтересів" як у питаннях, що стосуються України, так і у стратегічних відносинах із США.

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