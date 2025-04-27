3 205 44
Лавров заявив, що РФ готова "шукати баланс інтересів" в перемовинах, але не збирається нікому передавати захоплену Запорізьку АЕС
Глава МЗС РФ Сергій Лавров зробив заяву щодо окупованої росіянами Запорізької АЕС.
Про це він сказав в інтерв'ю CBS News, повідомляє Цензор.НЕТ.
Російський міністр сказав, що Москва не отримувала пропозицій щодо передачі американцям контролю над ЗАЕС. Він заявив, що "Росія за необхідності пояснить США, що ЗАЕС у надійних руках і зміни в її підконтрольності неможливі".
Також представник країни-агресорки заявив, що Росія готова "шукати баланс інтересів" як у питаннях, що стосуються України, так і у стратегічних відносинах із США.
Топ коментарі
+7 Merkator_R
показати весь коментар27.04.2025 19:15
+7 Sarah Connor
показати весь коментар27.04.2025 19:19
+5 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар27.04.2025 19:18
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Так це ж Х.й !
- ..бать ви незговорчіві !
Хибащо те, що українські ракети та удари відплати є тільки у відосиках ЗЄ.
я стaрaюсь быть честным с людьми.
человечеству на будущее, по другому никак не будет!
Після 24.02.2022 різко поменшало коментів російською.
А з 2024 знов полізло це лайно.
Що оговталися та булки розслабили?
Когда мир это уже поймет.