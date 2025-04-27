Лавров каже, що РФ продовжить атакувати об’єкти, які нібито використовують українські військові, - ЗМІ
Очільник міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія надалі атакуватиме, нібито військові об'єкти в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Ми продовжуватимемо атакувати об’єкти, що використовуються військовими України, деякими найманцями з іноземних країн та інструкторами, яких європейці офіційно надіслали для допомоги в атаках на російські цивільні об’єкти", - стверджує Лавров.
Топ коментарі
+16 Jolli Rabbit
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+4 Анатолій Воробєй
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+2 igor grytselyak
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путлера и он начнёт давить эту гниду!
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