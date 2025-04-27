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Новини Заяви Лаврова про Україну
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Лавров каже, що РФ продовжить атакувати об’єкти, які нібито використовують українські військові, - ЗМІ

Лавров

Очільник міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія надалі атакуватиме, нібито військові об'єкти в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми продовжуватимемо атакувати об’єкти, що використовуються військовими України, деякими найманцями з іноземних країн та інструкторами, яких європейці офіційно надіслали для допомоги в атаках на російські цивільні об’єкти", - стверджує Лавров.

Читайте: Росія готова укласти угоду щодо України, однак є деталі, які потрібно доопрацювати, - Лавров

Автор: 

Лавров Сергій (1583) війна в Україні (3988)


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Топ коментарі
+16
Пора вже нациста лаврова відправити в останній путь на самокаті.
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27.04.2025 19:05
+4
Дайте цій коняці 1 грам нікотину.
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27.04.2025 19:14
+2
Й Україна буде вас усувати хоч на мотоциклах,хоч в сартірах)
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27.04.2025 19:18
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Пора вже нациста лаврова відправити в останній путь на самокаті.
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27.04.2025 19:05 Відповісти
І на скотомогильник,тільки підкови повідривать.
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27.04.2025 19:19 Відповісти
Дайте цій коняці 1 грам нікотину.
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27.04.2025 19:14 Відповісти
Краще самокат.
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27.04.2025 19:37 Відповісти
краще 2
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27.04.2025 19:42 Відповісти
...і пейджер!
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27.04.2025 20:04 Відповісти
Й Україна буде вас усувати хоч на мотоциклах,хоч в сартірах)
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27.04.2025 19:18 Відповісти
Фашистська ********* у своєму стилі, куди попадуть, там штаб НАТО, це було вже у Сирії, там куди б вони не попали. був штаб ІДІЛ.
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27.04.2025 19:28 Відповісти
а иди ***** *************** лавроконяка
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27.04.2025 19:32 Відповісти
С появлением в конце 24 г темы лохматого как оказалось болвана тремпеля, мир чуть сдурел и дуреет далее. Все верят в чушь этого индюка и его ближних в какие то решения и подобное. А мы особенно и в какой то мир даже. И эта оперетка днями в Ватикане просто выедает мозг и верится с восторгом! Но кацапня продолжает своё. И видим, и людей своих теряем, каждый день и завтра, и ночью кошмарят крупные и малые города востока страны кацапы массовыми налётами! И сами они об этом говорят. И вся эта болтовня ЕС и США и многих других стран для кацапов просто ничто. Неужели не ясно? Но гибнем мы и наша страна. Уже 4 год пошёл горячей фазы, да и с марта 14 г тоже было не весело. Что делать? Выйти из Будапешта 94. Денонсировать этот сговор дешёвый. И объявить об экперементальном научном подходе к решению проблем в ядерной физике и прочей муре подобной. Тем более есть где, кому потому что там было когда то. А втихаря срочно клепать тактическое яо. Умники сейчас набегут про центрифугу рассказывать---набегайте! Но дальше мы только погибнем. Тенденция пошла по миру----каждый сам за себя и только себе. Именно война у нас это идеально показала. Конечно есть альтернатива. Молча идти, вернутся под кацапов. Скушать гамна. Это было в нашей истории. Пора выбирать.
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27.04.2025 19:34 Відповісти
МАриуполь вернулся - все мужское население расстреляли. Женщин до 40 лет расстреляли. Детей отправили на оякцапливание на рассею под чужими документами. В живых оставили женщин в возрасте 40+, но повыгоняли их из их квартир.
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27.04.2025 19:51 Відповісти
алее трамп, ти їм це дозволяєш ? чи з тобою ніхто не рахується ?! голуб кремлівського миру !!!
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27.04.2025 19:36 Відповісти
Яб сказав би- голубок...
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27.04.2025 20:06 Відповісти
нацистська Росія повинна бути знищена
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27.04.2025 19:37 Відповісти
А ми продовжимо атакувати об'єкти, які використовуються кацапськими війсковими.
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27.04.2025 19:37 Відповісти
Пусть атакуют, всё таки ещё не угасла надежда на то, что дебилизм трампа перевесит паранойю

путлера и он начнёт давить эту гниду!
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27.04.2025 19:39 Відповісти
Бег по колу - війна - мир - дружба - жвачка коня - отрижка - претензія - війна...
Типові припадки кацапо шизофренії після тимчасової ремісії.
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27.04.2025 19:42 Відповісти
Імперський кінь Лавруша - офвційна особа. І його заяви є офіційними. З того, що він сказав випливає, що кацапи замирятися не збираються. Тепер треба мабудь очікувати, що рішучість Трампа зросте кратно. Тут головне, щоб не вирвалась та рішучість у туалеті рідким по великому, а хоча б частково спрямувалася проти кацапів, хоча б у вигляді додаткових санкцій.
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27.04.2025 20:05 Відповісти
Тобто росія прямим текстом каже, що війну припиняти не збирається. Трумп, альо, ****, прокидайся, ******* ти шашлик. Там друг вольодя тобі знову по губах поводити хоче.
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27.04.2025 20:05 Відповісти
 
 