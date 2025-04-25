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Новини Мирна угода щодо припинення війни
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Росія готова укласти угоду щодо України, однак є деталі, які потрібно доопрацювати, - Лавров

Росія готова підписати мирну угоду

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія готова укласти мирну угоду щодо України, проте  зазначив, що деякі елементи необхідно "доопрацювати". Крім того, назвав президента США Дональда Трампа "єдиним лідером на Землі", який, як і Москва, вважає, що причина війни - це зближення України з НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Лавров повідомив в інтерв'ю американській телекомпанії CBS.

"Президент Сполучених Штатів вважає - і, я думаю, правильно вважає - що ми рухаємося в правильному напрямку, У заяві президента згадано угоду, і ми готові досягти угоди, але є ще певні пункти, елементи цієї угоди, які потребують тонкого налаштування, і ми зайняті цим процесом", - заявив глава МЗС РФ.

Про те, що це за "елементи", Лавров говорити не став.

"Ми продовжуємо контакти з американською стороною щодо ситуації в Україні, є кілька ознак того, що ми рухаємося в правильному напрямі. Насамперед тому, що президент Трамп - це, можливо, єдиний лідер на Землі, який визнає необхідність розібратися з корінними причинами цієї ситуації, він сказав, що це була величезна помилка - втягувати Україну в НАТО, і це була помилка адміністрації Байдена, і він хоче її виправити", - додав Лавров.

Раніше президент США Трамп заявив, що вважає Росію готовою до переговорів і агресори вже готові укласти угоду щодо припинення війни в Україні. Водночас він зазначив, що важко знайти спільну мову з президентом Володимиром Зеленським. Тож домовитися виявилося складніше, ніж він очікував.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Черговий раунд перемовин РФ та США відбудеться скоро, - Лавров

Автор: 

Лавров Сергій (1583) росія (65244) США (22890) Україна (5899)


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Топ коментарі
+28
***** і Трамп представляють країни-гаранти територіальної цілісності України. Одна агресор, а друга його спільник. *****стан та США - міжнародні грабіжники яких має судити Міжнародний Кримінальний Суд.
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25.04.2025 07:53
+23
Зализал Трампу так , что он и в туалет сходить НЕ сможет.
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25.04.2025 07:51
+20
Спєлісь тварюки🤬🤬🤬
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25.04.2025 07:52
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Зализал Трампу так , что он и в туалет сходить НЕ сможет.
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25.04.2025 07:51 Відповісти
Так,мабуть у трампа вже непроходімость товстоі кішки.Ну кацапи,ну молодци.Але з нами таке не пройде,би ми не дурни,ми вас знаемо,як облуплених.Бідний трамп.Ой,дурак.
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25.04.2025 07:54 Відповісти
так, зализав. незрозуміло, чому наші дипломати так не роблять? горді?
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25.04.2025 08:01 Відповісти
Бо скількиб не лизали те г воно цукеркою не стане
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25.04.2025 08:49 Відповісти
Наші дипломати мали б запхати свою гордість у дупу та відлизати трампу-визнати Крим та 4 області України кацапськими, пообіцяти віддати 300 млрд баксів, усі корисні копалини, контроль над АЕС та не вступати у НАТО. Я ж нічого не пропустив ? А, ні, ще-визнати що це Україна напала на болота, пробачити сотні тисяч вбитих та мільйони постраждалих, скоротити армію, відмовитися від репарацій, забути українську мову, визнати х#йла гарним хлопцем, а трампа-взагалі найкрасивішою людиною на планеті. Так мали б відлизати наші дипломати, фєдя ?
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25.04.2025 09:02 Відповісти
Певно й наші лижуть.Просто кацапи лижуть і ще й добре за це платять рижій бібізяні.
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25.04.2025 09:11 Відповісти
Робили, цього мало. Ви забуваєте деякі деталі:
1) Трампа поставив Пупа та в того перед ним борг.
2) Трампу подобається Пу бо він диктатор а Трапуша теж хотів би так.
3) Трамп дуже хоче партнерство з РФ.
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25.04.2025 09:12 Відповісти
Спєлісь тварюки🤬🤬🤬
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25.04.2025 07:52 Відповісти
***** і Трамп представляють країни-гаранти територіальної цілісності України. Одна агресор, а друга його спільник. *****стан та США - міжнародні грабіжники яких має судити Міжнародний Кримінальний Суд.
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25.04.2025 07:53 Відповісти
Перша і остання ціль ліліпутіна - зробити Трампа своїм поплічником, налаштувати думку, що у Трампа руки в українській крові як і у нього...
Поки все йде до цього.
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25.04.2025 13:25 Відповісти
Підор!
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25.04.2025 07:54 Відповісти
Коли ти вже здохнеш разом із своїм хазяїном?
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25.04.2025 07:55 Відповісти
Причину можна знайти завжди - фіни в НАТО - це тебе не їбе?
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25.04.2025 07:55 Відповісти
І ще вони якось "забули", що війну кацапетівка розпочала ще тоді, коли ніхто в Україні до НАТО особливо й не хотів.
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25.04.2025 08:13 Відповісти
Так,ми зрозуміли,що на світі два *****ни.
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25.04.2025 07:57 Відповісти
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25.04.2025 07:58 Відповісти
Брехня, абсурд, маніпуляції, імперський шовінізм, нацизм зрештою перемогли. 21 століття detected
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25.04.2025 07:59 Відповісти
Марення сивого коня, що не слово то брехня.
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25.04.2025 08:02 Відповісти
в чому брехня трамп повністю відстоює інтереси кремля ?
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25.04.2025 08:39 Відповісти
Що ця рашиська мерзота ще може сказати ,що б ти здох.
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25.04.2025 08:02 Відповісти
коментувати іржання з конюшні - дурне діло.
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25.04.2025 08:05 Відповісти
Зеленський сказав, що росіяни завжди бажатимуть знищення США
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25.04.2025 08:08 Відповісти
Дуже потужна і важлива новина для США
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25.04.2025 08:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=y_IObE7MIqs
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25.04.2025 10:25 Відповісти
Навіть тяжко зразу зрозуміти , в кого з цих ≪молодят≫ дупа більша чи язик довший .
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25.04.2025 08:12 Відповісти
Трамп - єдиний лідер на Землі, який вважає, що причина війни - це зближення України з НАТО. Більше ніхто в світі так не вважає, тільки прутін і трамп. От таке @уйня, малята!
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25.04.2025 08:13 Відповісти
Опачкі: причина війни - це зближення України з НАТО !?
Напомню цьому старому меріну, що війна почалася ще у 2014 році і про ніяке "сбліжєніє" тоді і мови не було...
Брехати, брехати і тільки брехати - національна скрєпа кацапів...
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25.04.2025 08:17 Відповісти
Гидота їб&ч@
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25.04.2025 08:17 Відповісти
А деталі....((Ну всі знають(((
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25.04.2025 08:21 Відповісти
Оце кінь лизнув так лизнув
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25.04.2025 08:22 Відповісти
По лошадиной морде выходит, что коренная причина не в том, что грубый, агрессивный, шовинист Васян, глядя на бывшую Украиночку не смог сдержатся и напал, все еще считая ее своей, а в том, что Украиночка не хотела возвращается к Васяну, отвергая все его домогания, и искала защиты у западных соседей. Еще Васян почему то считает, что все то, что было нажито за время принудительного совместного сожительства, Украиночка должна вернуть.
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25.04.2025 08:23 Відповісти
Дайте коню сіна,або овса!
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25.04.2025 08:26 Відповісти
Цьому коню потрібен яд ,
щоб він шаидко здох 😠
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25.04.2025 10:33 Відповісти
Чо то не зрозумів, з ким вони будуть укладати цю "угоду"?!
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25.04.2025 08:32 Відповісти
Мабуть між собою, а до чого тут ми?
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25.04.2025 09:10 Відповісти
Норм досягнення дипломата єрмака
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25.04.2025 08:37 Відповісти
Єдине, що треба доопрацювати - це текст на могилі Лаврова, чи можна там писати матюки, чи обійтись іншомовностями.
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25.04.2025 08:44 Відповісти
замозакохані дебіли! Але на жаль у нас такі самі...
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25.04.2025 09:05 Відповісти
Парашка напала на Україну в 14 році, тому, що Україна 19 році вирішила вступити в НАТО. Потужна логіка у потвор.
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25.04.2025 09:06 Відповісти
Осу!
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25.04.2025 10:26 Відповісти
Кремляді хвалять Трампа за те що він озвучує їх хотєлкі. А той і радий старалися...
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25.04.2025 09:16 Відповісти
Ну вірна тактика,справжня дипломатія,НАЙВЕЛИЧНІШИЙ,НАЙМОГУТНІШИЙ,НАЙРОЗУМНІШИЙ і ПОРТРЕТ в придачу,вірно виявили слабкість рижика.
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25.04.2025 09:26 Відповісти
Мєлі, ємєля, твоя нєдєля. А там - новий ронеділок і наступний тиждень. Трамп - не назавжди, пуцин - не безсмертний, та й коні вічно не живуть.
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25.04.2025 09:28 Відповісти
Досить угод з кацапами. Тільки смерть брехливої кацапії!
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25.04.2025 09:45 Відповісти
тобто, ***** і касапстан після підписання Зеленським (не дай Боже) обумовлених між ним і агентом луб'янки Красновим (та чинної адміністрації США) першої капітуляції України і надалі вимагатимуть подальших кроків України на шляху до повної кололнізації нашої держави аж до зникнення як суб'кта міжнародного права та відносин.

Так слід розуміти цю падаль педальну.
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25.04.2025 09:51 Відповісти
Крім того, назвав президента США Дональда Трампа "єдиним лідером на Землі", який, як і Москва, вважає, що причина війни - це зближення України з НАТО Причина продовження війни -"два куйла американське і рашистське вважають "ЗБЛИЖЕННЯ УКРАЇНИ З НАТО" ТА , БРЕХЛИВІ Ж ВИ СУКИ .ПРИБАЛТІЙСЬКІ РЕСПУБЛІКИ НАБАГАТО МЕНШІ ВСТУПИЛИ В НАТО І ЦЕ НЕ БУЛО ПРИЧИНОЮ РАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ??? НЕ БЕРІТЬ УКРАЇНУ В НАТО.БО Я НЕ ЗМОЖУ ЇЇ ОКУПУВАТИ ПОВНІСТЮ.ОСЬ ПРИЧИНА ВІЙНИ
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25.04.2025 10:08 Відповісти
Бидло кремлівське вважає правильним - це вбивство украінців
і руйнування нашого життя 😡
МРАЗЬ ти конякін і твій покровитель в США , якщо для вас
мало нашоі крові ,про вашу вже промовчу !!
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25.04.2025 10:30 Відповісти
***** хвалит *****а!
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25.04.2025 10:40 Відповісти
Деталі такі, шо лошадь лавров йде накуй
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25.04.2025 10:58 Відповісти
Поки вони просуваються, мира не буде
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25.04.2025 11:26 Відповісти
"Самый могучий, самый наилучший, ничего не скажешь - молодец!" (с)
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25.04.2025 11:57 Відповісти
Коняка по черзі з плєшивим ляща кидають Трампу,скорше вилизали.Рудий мліє від цього,а болотні знають що Трампу це подобається.
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25.04.2025 14:39 Відповісти
 
 