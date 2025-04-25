Росія готова укласти угоду щодо України, однак є деталі, які потрібно доопрацювати, - Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія готова укласти мирну угоду щодо України, проте зазначив, що деякі елементи необхідно "доопрацювати". Крім того, назвав президента США Дональда Трампа "єдиним лідером на Землі", який, як і Москва, вважає, що причина війни - це зближення України з НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Лавров повідомив в інтерв'ю американській телекомпанії CBS.

"Президент Сполучених Штатів вважає - і, я думаю, правильно вважає - що ми рухаємося в правильному напрямку, У заяві президента згадано угоду, і ми готові досягти угоди, але є ще певні пункти, елементи цієї угоди, які потребують тонкого налаштування, і ми зайняті цим процесом", - заявив глава МЗС РФ.

Про те, що це за "елементи", Лавров говорити не став.

"Ми продовжуємо контакти з американською стороною щодо ситуації в Україні, є кілька ознак того, що ми рухаємося в правильному напрямі. Насамперед тому, що президент Трамп - це, можливо, єдиний лідер на Землі, який визнає необхідність розібратися з корінними причинами цієї ситуації, він сказав, що це була величезна помилка - втягувати Україну в НАТО, і це була помилка адміністрації Байдена, і він хоче її виправити", - додав Лавров.

Раніше президент США Трамп заявив, що вважає Росію готовою до переговорів і агресори вже готові укласти угоду щодо припинення війни в Україні. Водночас він зазначив, що важко знайти спільну мову з президентом Володимиром Зеленським. Тож домовитися виявилося складніше, ніж він очікував.

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