Черговий раунд перемовин РФ та США відбудеться скоро, - Лавров

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що черговий раунд російсько-американських перемовин скоро відбудеться.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Раніше повідомлялось, що у Кремлі очікують візиту спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа до Москви цього тижня.

Напередодні речник Путіна Пєсков заявив, що Україна має піти на кроки, що юридично розчистять перешкоди для переговорів із Росією.

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