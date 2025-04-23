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Новини переговори США та Росії
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Черговий раунд перемовин РФ та США відбудеться скоро, - Лавров

Перемовини РФ та США. Лавров анонсував зустріч

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що черговий раунд російсько-американських перемовин скоро відбудеться.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Раніше повідомлялось, що у Кремлі очікують візиту спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа до Москви цього тижня.

Напередодні речник Путіна Пєсков заявив, що Україна має піти на кроки, що юридично розчистять перешкоди для переговорів із Росією.

Читайте: Переговори Росії та США щодо врегулювання війни в Україні потребують часу, - Пєсков

Автор: 

Лавров Сергій (1582) росія (65223) США (22861) переговори з Росією (1088)


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Топ коментарі
+11
Щось там уся стайня збудилася, наче валізка репнула. А нам своє робити - під@рів перемелювати.
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23.04.2025 13:36
+8
Лоховатого віткоффа чекають. Шо вони йому цього разу подарують? СтатУю трампона зі щирого золота? А для цього методом генної інженерії відродять церетелі
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23.04.2025 13:34
+7
та чого чекати , хай вже весь Білий дім, переїжає у кремліаскі палати, московского дурдому ...
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23.04.2025 13:36
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Лоховатого віткоффа чекають. Шо вони йому цього разу подарують? СтатУю трампона зі щирого золота? А для цього методом генної інженерії відродять церетелі
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23.04.2025 13:34 Відповісти
І що п.дори зроблять без згоди Неньки та Європи? Поговорять про Аляску, можливо й про Каліфорнію. Адже там колись був кацопердівський не то форт , не то заімка Росс.
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23.04.2025 13:42 Відповісти
Щось там уся стайня збудилася, наче валізка репнула. А нам своє робити - під@рів перемелювати.
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23.04.2025 13:36 Відповісти
"Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года Земля налетит... на небесную ось!" (с)
А ще на мацковських болотах відкине копита старе та нікчемне ху#ло, і в домі його буде грати музика ("Лебедине озеро"), але він її не почує
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23.04.2025 13:44 Відповісти
та чого чекати , хай вже весь Білий дім, переїжає у кремліаскі палати, московского дурдому ...
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23.04.2025 13:36 Відповісти
Лавр не переживає - лоханутий Трамп хоче задобрюваннями відтягнути рашку від Китаю - хер він вгадав - вони вже як Сіамські близнюки
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23.04.2025 13:39 Відповісти
Давайте, жалійтесь одне одному, сцикливі підари...
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23.04.2025 13:39 Відповісти
Спышать суки до дня побєдобєсія все вспіти щоб оголосити чергову побєду
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23.04.2025 13:41 Відповісти
не перемовин, а Зговору (за спиною України й тих, хто її підтримує)...
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23.04.2025 13:43 Відповісти
Раніше кацапи у Золоту Орду їздили а тепер американці до кацапів за дозволом бикувать.
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23.04.2025 13:44 Відповісти
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23.04.2025 13:51 Відповісти
У них есть Альонушка - їм чужіє скрепи не потрібні.
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23.04.2025 14:04 Відповісти
Позу для перемовин лаврошадь вже засвоїла
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23.04.2025 13:53 Відповісти
Лавров, мы вместо признания Крыма парашным признали тебя конём. Гордись, чмо !!!
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23.04.2025 13:55 Відповісти
вертять світового жандарма на кую як заманеться
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23.04.2025 13:58 Відповісти
РФ та США після відмови виконувати гарантії безпеки України відповідно до домовленостей Будапештського меморандуму, якось стали блищи один до одного, можливо сказати стали однією командою по знищенню України, як держави, постійно вже її ділять.
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23.04.2025 14:02 Відповісти
у ***** зметикували, що за обісцянки жирних сдєлок кацапи можуть робити з мародером-корупціонером Трумпом та його "блдскім домом хвойд по-оголошенню" будь-що..
за обісцянку кривавих ру-блів будь-який каприз ***** буде виконано..
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23.04.2025 14:07 Відповісти
невже штати збитаються відддати 3 штати росіянам безкоштовно ?
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23.04.2025 14:11 Відповісти
Про долю Аляски - можете поговорити
Про Україну - зась - вже наслухалися бреднів про домовленності
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23.04.2025 14:13 Відповісти
американо- рашистські вороги України планують чергову "подляну" проти ЄС І УКРАЇНИ.
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23.04.2025 14:59 Відповісти
 
 