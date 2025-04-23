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Черговий раунд перемовин РФ та США відбудеться скоро, - Лавров
Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що черговий раунд російсько-американських перемовин скоро відбудеться.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Раніше повідомлялось, що у Кремлі очікують візиту спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа до Москви цього тижня.
Напередодні речник Путіна Пєсков заявив, що Україна має піти на кроки, що юридично розчистять перешкоди для переговорів із Росією.
Топ коментарі
+11 Trevo Trow
показати весь коментар23.04.2025 13:36
+8 Randall Flag #387882
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+7 Luiza
показати весь коментар23.04.2025 13:36
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А ще на мацковських болотах відкине копита старе та нікчемне ху#ло, і в домі його буде грати музика ("Лебедине озеро"), але він її не почує
за обісцянку кривавих ру-блів будь-який каприз ***** буде виконано..
Про Україну - зась - вже наслухалися бреднів про домовленності