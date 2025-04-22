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Новини переговори з РФ
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Україна має "юридично розчистити" перешкоди для переговорів з Росією, - Пєсков

У Кремлі зробили нову заяву про переговори з Україною

Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Україна має піти на кроки, що юридично розчистять перешкоди для переговорів із Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Це, за його словами, має бути "за бажання та відкритості України".

Він заявив, що Путін нібито неодноразово "заявляв про готовність Москви до переговорів, вчорашні слова президента про обговорення мораторію на удари по цивільних об'єктах - ще одне повторення цієї готовності".

Раніше Володимир Зеленський запропонував "відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження".

Путін заявив про необхідність "розібратися" із пропозицією не атакувати цивільні об'єкти.

Читайте: Путін вперше запропонував двосторонні переговори РФ та України, - Reuters

Автор: 

Пєсков Дмитро (1629) росія (65191) переговори з Росією (1086)


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Топ коментарі
+20
Нах...й - це туди.
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22.04.2025 12:32
+17
Ніт! Знищення треба почати з мацкви! Це їхнє око Саурона.
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22.04.2025 12:36
+12
Розчистити що? 🤔 Єдина юридична перешкода - це фізичне існування юридичного непомозуміння - рашафедерації.
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22.04.2025 12:38
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Все що ми можемо вам на зараз обіцяти, це не знищити мацкву….. поки що
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22.04.2025 12:32 Відповісти
Ніт! Знищення треба почати з мацкви! Це їхнє око Саурона.
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22.04.2025 12:36 Відповісти
А реалістично можна прийти до тями і спробувати зберегти ті території, які не окуповані.
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22.04.2025 12:55 Відповісти
Не можна! Достатньо подивитися на карту України 1918 року. Тоді територія була більшою десь у півтора рази. Тактика, з якою кацапи перетравлюють (знищують) Україну, спустошуючи територію і асимілюючи нчселення, вони самі називпють "тактикою салямі". Це буде продовжуватимя, доки Україна не зникге з карти зовсім, або поки не зникне мацквабад у вигляді імперії. Крапка!
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22.04.2025 13:06 Відповісти
Що не можна, зберегти території? Ну тоді втрачай їх.
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22.04.2025 13:40 Відповісти
Зберегти як? Не жнищуючи кацапів? 🤔 А кацапи погодяться?
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22.04.2025 14:43 Відповісти
Очень интересно. И как это сделать?
. Ты вещаещь о капитуляции месяцами уже, пора бы и вариант действий предложить который позволил бы " сохранить территории".
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22.04.2025 14:14 Відповісти
Ти вже почав знищувати в Москву? Чи коментарями плануєш знищити?
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22.04.2025 13:39 Відповісти
Це українці, потомки козаків могли б таке зробити, а не внук НКВСника, який знищував українську ідентичність разом з кацапами.
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22.04.2025 12:52 Відповісти
Яких козаків? Мартина Пушкаря і Барабаша, які Петрові здали Мазепу? Чи пемекінчиків, які допоманали Меншикову ща титули і золото лтурмувати і палити Батурин? Козаки теж були різні. І серед них було багато колаборантів.
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22.04.2025 13:09 Відповісти
Нах...й - це туди.
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22.04.2025 12:32 Відповісти
Ось це і є пастка .Тільки зе погодиться одразу рашка заявить щоб єс та америка не лізли до пепемовин.
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22.04.2025 12:32 Відповісти
ні, пастка "три в одному" в іншому. І вона спрацює, навіть якщо ніхто не погодиться.
По-перше, на тлі заяв трампа про останні дні очікування - це прямий сигнал від москви про готовність до якихось, будь-яких, перемовин.
По-друге, за перемовини видають заборону на удари виключно по цивільній інфраструктурі, яка вже перевірено вигідна в першу чергу рашці (та й взагалі, як може ця заборона працювати в дві сторони, якщо війна йде на нашій території).
По-третє, умовою таких (завідомо вигідних саме рашці) перемовин називають "усунення перешкод", ну тобто відміну закону про заборону перемовин, що рашка давно вимагає і подасть як свою перемогу та ослабить морально Україну всередині.
І знов: навіть якщо друге і третє не спрацює, то перше спрацює вже по факту пропозиції, і радісний Трамп поставить галочку росіянам і видасть чергову тупу заяву що вони хочуть миру.

Дипломати в рашці - вищий клас. Хоча, знов, це дуже легко в їх ситуації, коли у України нема сил, а у світі всі перелякані, а сША прикинулися лише посередниками.
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22.04.2025 12:45 Відповісти
Уявимо собі що це ми напали і окупували Курську область, Кубань а тепер розмовляємо що це рф агресор а Трамп нам підіграє і заставляє рф залишити ці області у складі України. тобто це нахиляння слабкого сильними. Україні не потрібно вестися на всі ці переговори, а робити своє діло - продовжити утилізовувати кацапів поки вони находяться зі ****** на нашій території
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22.04.2025 13:08 Відповісти
Путін-*****.
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22.04.2025 12:33 Відповісти
Ну навчи нас, навчи...
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22.04.2025 12:34 Відповісти
Нема ознак того, що росія готова до перемовин. кремль повинен продемонструвати це, зробивши крок до миру: наприклад, вивести ЗС РФ з усієї території Білгородської і Курської областей, а не тільки з їх частей.
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22.04.2025 12:35 Відповісти
Кожне слово та кожна заява від рашистської дипломатії - ретельно прораховані, вивірені і підступні.
Все чітко та планомірно діє їм на вигоду.
Я взагалі охрініваю від того як якісно вони відіграють (звісно, це легко коли сила на твоєму боці, а сША прикинулися слюнявим довбойобом)
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22.04.2025 12:36 Відповісти
У них вигода не в словах, а у витрачанні ракет і дронів. Це підтримує їх економіку військової хунти у життєздатному стані.
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22.04.2025 12:40 Відповісти
Це вони так завзято себе почали почувати при трампі
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22.04.2025 12:54 Відповісти
так
але до того теж не гаяли час, і навіть на піку консолідації Заходу в 2022 році
рашадипломати отримали в союзники або симпатиків Китай, Іран, кндр, БРІКС та Близький Схід
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22.04.2025 12:57 Відповісти
так те кто историю учил, знает.
они были 800 в окружении врагов и на побегушках у золотой орды, а сейчас?

а сейчас ко всему добавились лучшие спецслужбы, одна из лучших пропагандистких машин, и ненагибаемая дипломатия.
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22.04.2025 22:52 Відповісти
Та щоб ти здох, путла шавка заговенна! Прокляття тобі на твою руду бошку з вусами та всіх твоїх нащадків! Щоб ви там всі , падли, перетерпіли всі страждання, що випали на долю українців!
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22.04.2025 12:36 Відповісти
***** хочет переговоры, значит оно должно юридически очистить преграды для переговоров. Изменить конституцию ₽уйлостана, отдать захваченную ЗАЭС для начала!
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22.04.2025 12:38 Відповісти
не хоче він ніяких перемовин, це все маячня для затягування знаходження рашкіного фюрера у стані "нібито міжнародний перемовник" замість "ізольований терорист".
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22.04.2025 12:42 Відповісти
Розчистити що? 🤔 Єдина юридична перешкода - це фізичне існування юридичного непомозуміння - рашафедерації.
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22.04.2025 12:38 Відповісти
Ця болотна вонючка (москва) має бути знищена. Це можна зробити, зокрема, позбавивши їй доступ до її колоній - башкирії, татарстану, сибіру, далекого сходу тощо.
Колонії - прокидайтеся. Був перед війною в башкоркостані, знаю як там "*******" московію, але бояться про це сказати.
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22.04.2025 12:39 Відповісти
йоршик унітазний обісцяний, шо ти ліпиш?
ти ж за курс давно в курсі

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22.04.2025 12:40 Відповісти
навіть не хочеться наголошувати (не тільки мені, а й касапам, що видно по висеру цього *************), що для касапів означає "юридично розчистити перешкоди для переговорів".
Але справа в тому, що про це ж саме (внесення змін в Конституцію України стосовно вступу в НАТО+ЄС, відмова від п'яти областей, тощо) дають собі звіт і трампісти, але ж постійно триндять те ж саме, наприклад, в інфі: "У Трампа вважають, що Україна повинна бути готова віддати РФ 20% території заради мирної угоди"
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22.04.2025 12:42 Відповісти
А що тут незрозумілого? і трампісти, і русня хочуть продовження війни.
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22.04.2025 12:45 Відповісти
причому можливо путлєр навіть вже хотів би зіскочити з цього всього, але не може, зза того, що накачана пропагандою нацистська русня хоче війни...
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22.04.2025 12:48 Відповісти
Тут, на мою думку, "трішки не так"... Росія розпалювала завойовницькі війни та "расширение территорий" саме тобі, коли всередині країни назріваля якась криза... Це і Кримська війна, і завойовницькі походи "білого генерала (Скобєлєва), до Середньої Азії, і російсько-турецька війна "за асвабаждение Балгарии", і російсько-японська війна, на території північно-східного Китаю, і І Світова. І завжди, "палучив па морде", Росія потрапляла в ще гіршу кризу. І тоді перед росіянами поставали два одвічні питання : "Кто виноват?", і "Что делать?" Ці питання ставилися завжди ВЛАДІ. Такі смі питання поставлять і Путіну та "кремлівським"... Вони ж цього бояться, як вогню - бо треба буде пояснювать, "***** положили в магилу или сделали калеками почти миллион здоровых мужиков?" Тому Путіну потрібна уже хоч якась "Пабеда" - щоб заткнуть роти тим, у кого такі питання виникнуть...
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22.04.2025 14:01 Відповісти
Про що можна домовлятися з кремлівськими вбивцями і брехунами ?
Це хапуги , насамперед, всього чужого - це наші землі,
та наші міста і села 😡
Довіри кацапам не може бути і про це , в першу чергу ,
повинен знати ЗепреЗедент
і його команда !!
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22.04.2025 12:46 Відповісти
А він прав!Треба залишки ОПЗЖ похороноти,разом з Єрмаком,Татаровим.
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22.04.2025 12:49 Відповісти
Україна має "юридично розчистити" перешкоди для переговорів з на росією:
-розблокувати вітчизняну ракетну програму, заблоковану в серпні 2019.
-розблокувати створення власних зенітно-ракетних систем.
-розпочати випуск БПЛА на промислових підприємставх. Досі вже гаражних гуртків народної творчості.
-розпочати фінансування власної оборонки. Забрати всі гроші з укладки асфальту і віддати їх на потреби безпеки держави.
-розпочати регулярні обстріли мацкви і інших великих міст країни агрессора. Війна не повинна йти в одні ворота.
-поновити диверсії в тилу ворога
-повернути зірковий склад командувачів Генштабу
-перерізати комунікаціх в ркупований Крим.
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22.04.2025 12:49 Відповісти
Я зовсім не впевнений, що Боневтік порступить на користь України. Можливо краще ввексти проти нього первентивні санкції і не пускати щось підписувати?
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22.04.2025 12:53 Відповісти
Боневтік може дійсно заглянути трампу в дупу а там далі у трамповій дупі побачити дупу пуйла і заглянути вже у дупу пйла. Заберіть Зе від цих зрадницьуих переговорів. трамп не навічно прийшов до влади. путін Байдена пересидів і нікуди не спішив
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22.04.2025 13:11 Відповісти
А от мертвого осла уши, он не хочет?
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22.04.2025 12:56 Відповісти
Дорога на шибенецю вам вже розчищена.
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22.04.2025 12:57 Відповісти
Ми, мусимо неотетофсьо, а почати з фізичного розчищення і осушення боліт.
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22.04.2025 12:59 Відповісти
Ніяких переговорів з терористами. Крапка.
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22.04.2025 13:02 Відповісти
Ну ми ж не проти "розчистити".

Тільки 100 мільйонів кацапів ніякі крематорії не перетравлять.
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22.04.2025 13:08 Відповісти
Україні потрібно спокійно перечекати цей накат тромбо-рашистських забажанок, відаовідаючи симетрично.
Сили, завдяки готовності Європи і Британських домініонів до боротьби з цим світовим нашестям, для цього є і вони достатні.
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22.04.2025 13:11 Відповісти
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22.04.2025 13:15 Відповісти
Хай Росія подасть приклад - виключить з своєї конституції незаконно включені Крим і 4 області України... А потіі ми "подивимося" - що там ми можем "перемовлять"...
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22.04.2025 13:31 Відповісти
А може і нам знайти якійсь заповіт Полуботка, та внести щось з росіянських територій до складу України? І будемо полоскати цей факт як історичну необхідність навести справедливість.
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22.04.2025 13:36 Відповісти
І як внести, конституція на паузі, чув?
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22.04.2025 13:42 Відповісти
Пішли нах...р, "заявлятєлі"!!!
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22.04.2025 13:52 Відповісти
Не розумію. Про що можна говорити з сараною...
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22.04.2025 14:01 Відповісти
Що зробити ? Поцілуйка в дупу вуйка , курви кацапськи !
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22.04.2025 14:21 Відповісти
Дурдом рашистів продовжуєтся ,ви варвари записали в свою нікчемну конституцію Крим і чотири українські області ,ви варвари знищили сотні міст і сіл ,ви виродки убили сотні тисяч українців ,а мільйони вигнали з своїх домівок вам ніколи не буде прощення і виходить гнида путінська і несе маячню ,здохни паскуда разом з злочинною рашиською клікою і огидним "русским миром".
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22.04.2025 14:39 Відповісти
Брись нах*й!
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22.04.2025 15:01 Відповісти
Тобто хочуть кримську область і донецьку волость записати собі а не в Українську конституцію
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22.04.2025 15:13 Відповісти
 
 