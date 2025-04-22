Україна має "юридично розчистити" перешкоди для переговорів з Росією, - Пєсков

Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Україна має піти на кроки, що юридично розчистять перешкоди для переговорів із Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Це, за його словами, має бути "за бажання та відкритості України".

Він заявив, що Путін нібито неодноразово "заявляв про готовність Москви до переговорів, вчорашні слова президента про обговорення мораторію на удари по цивільних об'єктах - ще одне повторення цієї готовності".

Раніше Володимир Зеленський запропонував "відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження".

Путін заявив про необхідність "розібратися" із пропозицією не атакувати цивільні об'єкти.

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