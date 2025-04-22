Україна має "юридично розчистити" перешкоди для переговорів з Росією, - Пєсков
Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Україна має піти на кроки, що юридично розчистять перешкоди для переговорів із Росією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Це, за його словами, має бути "за бажання та відкритості України".
Він заявив, що Путін нібито неодноразово "заявляв про готовність Москви до переговорів, вчорашні слова президента про обговорення мораторію на удари по цивільних об'єктах - ще одне повторення цієї готовності".
Раніше Володимир Зеленський запропонував "відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження".
Путін заявив про необхідність "розібратися" із пропозицією не атакувати цивільні об'єкти.
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. Ты вещаещь о капитуляции месяцами уже, пора бы и вариант действий предложить который позволил бы " сохранить территории".
По-перше, на тлі заяв трампа про останні дні очікування - це прямий сигнал від москви про готовність до якихось, будь-яких, перемовин.
По-друге, за перемовини видають заборону на удари виключно по цивільній інфраструктурі, яка вже перевірено вигідна в першу чергу рашці (та й взагалі, як може ця заборона працювати в дві сторони, якщо війна йде на нашій території).
По-третє, умовою таких (завідомо вигідних саме рашці) перемовин називають "усунення перешкод", ну тобто відміну закону про заборону перемовин, що рашка давно вимагає і подасть як свою перемогу та ослабить морально Україну всередині.
І знов: навіть якщо друге і третє не спрацює, то перше спрацює вже по факту пропозиції, і радісний Трамп поставить галочку росіянам і видасть чергову тупу заяву що вони хочуть миру.
Дипломати в рашці - вищий клас. Хоча, знов, це дуже легко в їх ситуації, коли у України нема сил, а у світі всі перелякані, а сША прикинулися лише посередниками.
Все чітко та планомірно діє їм на вигоду.
Я взагалі охрініваю від того як якісно вони відіграють (звісно, це легко коли сила на твоєму боці, а сША прикинулися слюнявим довбойобом)
але до того теж не гаяли час, і навіть на піку консолідації Заходу в 2022 році
рашадипломати отримали в союзники або симпатиків Китай, Іран, кндр, БРІКС та Близький Схід
они были 800 в окружении врагов и на побегушках у золотой орды, а сейчас?
а сейчас ко всему добавились лучшие спецслужбы, одна из лучших пропагандистких машин, и ненагибаемая дипломатия.
Колонії - прокидайтеся. Був перед війною в башкоркостані, знаю як там "*******" московію, але бояться про це сказати.
ти ж за курс давно в курсі
Але справа в тому, що про це ж саме (внесення змін в Конституцію України стосовно вступу в НАТО+ЄС, відмова від п'яти областей, тощо) дають собі звіт і трампісти, але ж постійно триндять те ж саме, наприклад, в інфі: "У Трампа вважають, що Україна повинна бути готова віддати РФ 20% території заради мирної угоди"
Це хапуги , насамперед, всього чужого - це наші землі,
та наші міста і села 😡
Довіри кацапам не може бути і про це , в першу чергу ,
повинен знати ЗепреЗедент
і його команда !!
-розблокувати вітчизняну ракетну програму, заблоковану в серпні 2019.
-розблокувати створення власних зенітно-ракетних систем.
-розпочати випуск БПЛА на промислових підприємставх. Досі вже гаражних гуртків народної творчості.
-розпочати фінансування власної оборонки. Забрати всі гроші з укладки асфальту і віддати їх на потреби безпеки держави.
-розпочати регулярні обстріли мацкви і інших великих міст країни агрессора. Війна не повинна йти в одні ворота.
-поновити диверсії в тилу ворога
-повернути зірковий склад командувачів Генштабу
-перерізати комунікаціх в ркупований Крим.
Тільки 100 мільйонів кацапів ніякі крематорії не перетравлять.
Сили, завдяки готовності Європи і Британських домініонів до боротьби з цим світовим нашестям, для цього є і вони достатні.