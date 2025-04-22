Украина должна "юридически расчистить" препятствия для переговоров с Россией, - Песков
Представитель кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Украина должна пойти на шаги, которые юридически расчистят препятствия для переговоров с Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Это, по его словам, должно быть "при желании и открытости Украины".
Он заявил, что Путин якобы неоднократно "заявлял о готовности Москвы к переговорам, вчерашние слова президента об обсуждении моратория на удары по гражданским объектам - еще одно повторение этой готовности".
Ранее Владимир Зеленский предложил"отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления".
Путин заявил о необходимости "разобраться" с предложением не атаковать гражданские объекты.
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. Ты вещаещь о капитуляции месяцами уже, пора бы и вариант действий предложить который позволил бы " сохранить территории".
По-перше, на тлі заяв трампа про останні дні очікування - це прямий сигнал від москви про готовність до якихось, будь-яких, перемовин.
По-друге, за перемовини видають заборону на удари виключно по цивільній інфраструктурі, яка вже перевірено вигідна в першу чергу рашці (та й взагалі, як може ця заборона працювати в дві сторони, якщо війна йде на нашій території).
По-третє, умовою таких (завідомо вигідних саме рашці) перемовин називають "усунення перешкод", ну тобто відміну закону про заборону перемовин, що рашка давно вимагає і подасть як свою перемогу та ослабить морально Україну всередині.
І знов: навіть якщо друге і третє не спрацює, то перше спрацює вже по факту пропозиції, і радісний Трамп поставить галочку росіянам і видасть чергову тупу заяву що вони хочуть миру.
Дипломати в рашці - вищий клас. Хоча, знов, це дуже легко в їх ситуації, коли у України нема сил, а у світі всі перелякані, а сША прикинулися лише посередниками.
Все чітко та планомірно діє їм на вигоду.
Я взагалі охрініваю від того як якісно вони відіграють (звісно, це легко коли сила на твоєму боці, а сША прикинулися слюнявим довбойобом)
але до того теж не гаяли час, і навіть на піку консолідації Заходу в 2022 році
рашадипломати отримали в союзники або симпатиків Китай, Іран, кндр, БРІКС та Близький Схід
они были 800 в окружении врагов и на побегушках у золотой орды, а сейчас?
а сейчас ко всему добавились лучшие спецслужбы, одна из лучших пропагандистких машин, и ненагибаемая дипломатия.
Колонії - прокидайтеся. Був перед війною в башкоркостані, знаю як там "*******" московію, але бояться про це сказати.
ти ж за курс давно в курсі
Але справа в тому, що про це ж саме (внесення змін в Конституцію України стосовно вступу в НАТО+ЄС, відмова від п'яти областей, тощо) дають собі звіт і трампісти, але ж постійно триндять те ж саме, наприклад, в інфі: "У Трампа вважають, що Україна повинна бути готова віддати РФ 20% території заради мирної угоди"
Це хапуги , насамперед, всього чужого - це наші землі,
та наші міста і села 😡
Довіри кацапам не може бути і про це , в першу чергу ,
повинен знати ЗепреЗедент
і його команда !!
-розблокувати вітчизняну ракетну програму, заблоковану в серпні 2019.
-розблокувати створення власних зенітно-ракетних систем.
-розпочати випуск БПЛА на промислових підприємставх. Досі вже гаражних гуртків народної творчості.
-розпочати фінансування власної оборонки. Забрати всі гроші з укладки асфальту і віддати їх на потреби безпеки держави.
-розпочати регулярні обстріли мацкви і інших великих міст країни агрессора. Війна не повинна йти в одні ворота.
-поновити диверсії в тилу ворога
-повернути зірковий склад командувачів Генштабу
-перерізати комунікаціх в ркупований Крим.
Тільки 100 мільйонів кацапів ніякі крематорії не перетравлять.
Сили, завдяки готовності Європи і Британських домініонів до боротьби з цим світовим нашестям, для цього є і вони достатні.