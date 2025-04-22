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Новости переговоры с РФ
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Украина должна "юридически расчистить" препятствия для переговоров с Россией, - Песков

В Кремле сделали новое заявление о переговорах с Украиной

Представитель кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Украина должна пойти на шаги, которые юридически расчистят препятствия для переговоров с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Это, по его словам, должно быть "при желании и открытости Украины".

Он заявил, что Путин якобы неоднократно "заявлял о готовности Москвы к переговорам, вчерашние слова президента об обсуждении моратория на удары по гражданским объектам - еще одно повторение этой готовности".

Ранее Владимир Зеленский предложил"отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления".

Путин заявил о необходимости "разобраться" с предложением не атаковать гражданские объекты.

Читайте: Путин впервые предложил двусторонние переговоры РФ и Украины, - Reuters

Автор: 

Песков Дмитрий (1877) россия (95546) переговоры с Россией (969)


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Топ комментарии
+20
Нах...й - це туди.
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22.04.2025 12:32
+17
Ніт! Знищення треба почати з мацкви! Це їхнє око Саурона.
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22.04.2025 12:36
+12
Розчистити що? 🤔 Єдина юридична перешкода - це фізичне існування юридичного непомозуміння - рашафедерації.
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22.04.2025 12:38
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Правила форума Совет форумчан
Все що ми можемо вам на зараз обіцяти, це не знищити мацкву….. поки що
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22.04.2025 12:32 Ответить
Ніт! Знищення треба почати з мацкви! Це їхнє око Саурона.
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22.04.2025 12:36 Ответить
А реалістично можна прийти до тями і спробувати зберегти ті території, які не окуповані.
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22.04.2025 12:55 Ответить
Не можна! Достатньо подивитися на карту України 1918 року. Тоді територія була більшою десь у півтора рази. Тактика, з якою кацапи перетравлюють (знищують) Україну, спустошуючи територію і асимілюючи нчселення, вони самі називпють "тактикою салямі". Це буде продовжуватимя, доки Україна не зникге з карти зовсім, або поки не зникне мацквабад у вигляді імперії. Крапка!
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22.04.2025 13:06 Ответить
Що не можна, зберегти території? Ну тоді втрачай їх.
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22.04.2025 13:40 Ответить
Зберегти як? Не жнищуючи кацапів? 🤔 А кацапи погодяться?
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22.04.2025 14:43 Ответить
Очень интересно. И как это сделать?
. Ты вещаещь о капитуляции месяцами уже, пора бы и вариант действий предложить который позволил бы " сохранить территории".
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22.04.2025 14:14 Ответить
Ти вже почав знищувати в Москву? Чи коментарями плануєш знищити?
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22.04.2025 13:39 Ответить
Це українці, потомки козаків могли б таке зробити, а не внук НКВСника, який знищував українську ідентичність разом з кацапами.
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22.04.2025 12:52 Ответить
Яких козаків? Мартина Пушкаря і Барабаша, які Петрові здали Мазепу? Чи пемекінчиків, які допоманали Меншикову ща титули і золото лтурмувати і палити Батурин? Козаки теж були різні. І серед них було багато колаборантів.
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22.04.2025 13:09 Ответить
Нах...й - це туди.
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22.04.2025 12:32 Ответить
Ось це і є пастка .Тільки зе погодиться одразу рашка заявить щоб єс та америка не лізли до пепемовин.
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22.04.2025 12:32 Ответить
ні, пастка "три в одному" в іншому. І вона спрацює, навіть якщо ніхто не погодиться.
По-перше, на тлі заяв трампа про останні дні очікування - це прямий сигнал від москви про готовність до якихось, будь-яких, перемовин.
По-друге, за перемовини видають заборону на удари виключно по цивільній інфраструктурі, яка вже перевірено вигідна в першу чергу рашці (та й взагалі, як може ця заборона працювати в дві сторони, якщо війна йде на нашій території).
По-третє, умовою таких (завідомо вигідних саме рашці) перемовин називають "усунення перешкод", ну тобто відміну закону про заборону перемовин, що рашка давно вимагає і подасть як свою перемогу та ослабить морально Україну всередині.
І знов: навіть якщо друге і третє не спрацює, то перше спрацює вже по факту пропозиції, і радісний Трамп поставить галочку росіянам і видасть чергову тупу заяву що вони хочуть миру.

Дипломати в рашці - вищий клас. Хоча, знов, це дуже легко в їх ситуації, коли у України нема сил, а у світі всі перелякані, а сША прикинулися лише посередниками.
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22.04.2025 12:45 Ответить
Уявимо собі що це ми напали і окупували Курську область, Кубань а тепер розмовляємо що це рф агресор а Трамп нам підіграє і заставляє рф залишити ці області у складі України. тобто це нахиляння слабкого сильними. Україні не потрібно вестися на всі ці переговори, а робити своє діло - продовжити утилізовувати кацапів поки вони находяться зі ****** на нашій території
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22.04.2025 13:08 Ответить
Путін-*****.
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22.04.2025 12:33 Ответить
Ну навчи нас, навчи...
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22.04.2025 12:34 Ответить
Нема ознак того, що росія готова до перемовин. кремль повинен продемонструвати це, зробивши крок до миру: наприклад, вивести ЗС РФ з усієї території Білгородської і Курської областей, а не тільки з їх частей.
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22.04.2025 12:35 Ответить
Кожне слово та кожна заява від рашистської дипломатії - ретельно прораховані, вивірені і підступні.
Все чітко та планомірно діє їм на вигоду.
Я взагалі охрініваю від того як якісно вони відіграють (звісно, це легко коли сила на твоєму боці, а сША прикинулися слюнявим довбойобом)
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22.04.2025 12:36 Ответить
У них вигода не в словах, а у витрачанні ракет і дронів. Це підтримує їх економіку військової хунти у життєздатному стані.
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22.04.2025 12:40 Ответить
Це вони так завзято себе почали почувати при трампі
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22.04.2025 12:54 Ответить
так
але до того теж не гаяли час, і навіть на піку консолідації Заходу в 2022 році
рашадипломати отримали в союзники або симпатиків Китай, Іран, кндр, БРІКС та Близький Схід
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22.04.2025 12:57 Ответить
так те кто историю учил, знает.
они были 800 в окружении врагов и на побегушках у золотой орды, а сейчас?

а сейчас ко всему добавились лучшие спецслужбы, одна из лучших пропагандистких машин, и ненагибаемая дипломатия.
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22.04.2025 22:52 Ответить
Та щоб ти здох, путла шавка заговенна! Прокляття тобі на твою руду бошку з вусами та всіх твоїх нащадків! Щоб ви там всі , падли, перетерпіли всі страждання, що випали на долю українців!
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22.04.2025 12:36 Ответить
***** хочет переговоры, значит оно должно юридически очистить преграды для переговоров. Изменить конституцию ₽уйлостана, отдать захваченную ЗАЭС для начала!
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22.04.2025 12:38 Ответить
не хоче він ніяких перемовин, це все маячня для затягування знаходження рашкіного фюрера у стані "нібито міжнародний перемовник" замість "ізольований терорист".
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22.04.2025 12:42 Ответить
Розчистити що? 🤔 Єдина юридична перешкода - це фізичне існування юридичного непомозуміння - рашафедерації.
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22.04.2025 12:38 Ответить
Ця болотна вонючка (москва) має бути знищена. Це можна зробити, зокрема, позбавивши їй доступ до її колоній - башкирії, татарстану, сибіру, далекого сходу тощо.
Колонії - прокидайтеся. Був перед війною в башкоркостані, знаю як там "*******" московію, але бояться про це сказати.
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22.04.2025 12:39 Ответить
йоршик унітазний обісцяний, шо ти ліпиш?
ти ж за курс давно в курсі

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22.04.2025 12:40 Ответить
навіть не хочеться наголошувати (не тільки мені, а й касапам, що видно по висеру цього *************), що для касапів означає "юридично розчистити перешкоди для переговорів".
Але справа в тому, що про це ж саме (внесення змін в Конституцію України стосовно вступу в НАТО+ЄС, відмова від п'яти областей, тощо) дають собі звіт і трампісти, але ж постійно триндять те ж саме, наприклад, в інфі: "У Трампа вважають, що Україна повинна бути готова віддати РФ 20% території заради мирної угоди"
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22.04.2025 12:42 Ответить
А що тут незрозумілого? і трампісти, і русня хочуть продовження війни.
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22.04.2025 12:45 Ответить
причому можливо путлєр навіть вже хотів би зіскочити з цього всього, але не може, зза того, що накачана пропагандою нацистська русня хоче війни...
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22.04.2025 12:48 Ответить
Тут, на мою думку, "трішки не так"... Росія розпалювала завойовницькі війни та "расширение территорий" саме тобі, коли всередині країни назріваля якась криза... Це і Кримська війна, і завойовницькі походи "білого генерала (Скобєлєва), до Середньої Азії, і російсько-турецька війна "за асвабаждение Балгарии", і російсько-японська війна, на території північно-східного Китаю, і І Світова. І завжди, "палучив па морде", Росія потрапляла в ще гіршу кризу. І тоді перед росіянами поставали два одвічні питання : "Кто виноват?", і "Что делать?" Ці питання ставилися завжди ВЛАДІ. Такі смі питання поставлять і Путіну та "кремлівським"... Вони ж цього бояться, як вогню - бо треба буде пояснювать, "***** положили в магилу или сделали калеками почти миллион здоровых мужиков?" Тому Путіну потрібна уже хоч якась "Пабеда" - щоб заткнуть роти тим, у кого такі питання виникнуть...
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22.04.2025 14:01 Ответить
Про що можна домовлятися з кремлівськими вбивцями і брехунами ?
Це хапуги , насамперед, всього чужого - це наші землі,
та наші міста і села 😡
Довіри кацапам не може бути і про це , в першу чергу ,
повинен знати ЗепреЗедент
і його команда !!
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22.04.2025 12:46 Ответить
А він прав!Треба залишки ОПЗЖ похороноти,разом з Єрмаком,Татаровим.
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22.04.2025 12:49 Ответить
Україна має "юридично розчистити" перешкоди для переговорів з на росією:
-розблокувати вітчизняну ракетну програму, заблоковану в серпні 2019.
-розблокувати створення власних зенітно-ракетних систем.
-розпочати випуск БПЛА на промислових підприємставх. Досі вже гаражних гуртків народної творчості.
-розпочати фінансування власної оборонки. Забрати всі гроші з укладки асфальту і віддати їх на потреби безпеки держави.
-розпочати регулярні обстріли мацкви і інших великих міст країни агрессора. Війна не повинна йти в одні ворота.
-поновити диверсії в тилу ворога
-повернути зірковий склад командувачів Генштабу
-перерізати комунікаціх в ркупований Крим.
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22.04.2025 12:49 Ответить
Я зовсім не впевнений, що Боневтік порступить на користь України. Можливо краще ввексти проти нього первентивні санкції і не пускати щось підписувати?
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22.04.2025 12:53 Ответить
Боневтік може дійсно заглянути трампу в дупу а там далі у трамповій дупі побачити дупу пуйла і заглянути вже у дупу пйла. Заберіть Зе від цих зрадницьуих переговорів. трамп не навічно прийшов до влади. путін Байдена пересидів і нікуди не спішив
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22.04.2025 13:11 Ответить
А от мертвого осла уши, он не хочет?
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22.04.2025 12:56 Ответить
Дорога на шибенецю вам вже розчищена.
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22.04.2025 12:57 Ответить
Ми, мусимо неотетофсьо, а почати з фізичного розчищення і осушення боліт.
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22.04.2025 12:59 Ответить
Ніяких переговорів з терористами. Крапка.
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22.04.2025 13:02 Ответить
Ну ми ж не проти "розчистити".

Тільки 100 мільйонів кацапів ніякі крематорії не перетравлять.
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22.04.2025 13:08 Ответить
Україні потрібно спокійно перечекати цей накат тромбо-рашистських забажанок, відаовідаючи симетрично.
Сили, завдяки готовності Європи і Британських домініонів до боротьби з цим світовим нашестям, для цього є і вони достатні.
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22.04.2025 13:11 Ответить
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22.04.2025 13:15 Ответить
Хай Росія подасть приклад - виключить з своєї конституції незаконно включені Крим і 4 області України... А потіі ми "подивимося" - що там ми можем "перемовлять"...
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22.04.2025 13:31 Ответить
А може і нам знайти якійсь заповіт Полуботка, та внести щось з росіянських територій до складу України? І будемо полоскати цей факт як історичну необхідність навести справедливість.
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22.04.2025 13:36 Ответить
І як внести, конституція на паузі, чув?
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22.04.2025 13:42 Ответить
Пішли нах...р, "заявлятєлі"!!!
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22.04.2025 13:52 Ответить
Не розумію. Про що можна говорити з сараною...
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22.04.2025 14:01 Ответить
Що зробити ? Поцілуйка в дупу вуйка , курви кацапськи !
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22.04.2025 14:21 Ответить
Дурдом рашистів продовжуєтся ,ви варвари записали в свою нікчемну конституцію Крим і чотири українські області ,ви варвари знищили сотні міст і сіл ,ви виродки убили сотні тисяч українців ,а мільйони вигнали з своїх домівок вам ніколи не буде прощення і виходить гнида путінська і несе маячню ,здохни паскуда разом з злочинною рашиською клікою і огидним "русским миром".
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22.04.2025 14:39 Ответить
Брись нах*й!
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22.04.2025 15:01 Ответить
Тобто хочуть кримську область і донецьку волость записати собі а не в Українську конституцію
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22.04.2025 15:13 Ответить
 
 