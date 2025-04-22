Украина должна "юридически расчистить" препятствия для переговоров с Россией, - Песков

Представитель кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Украина должна пойти на шаги, которые юридически расчистят препятствия для переговоров с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Это, по его словам, должно быть "при желании и открытости Украины".

Он заявил, что Путин якобы неоднократно "заявлял о готовности Москвы к переговорам, вчерашние слова президента об обсуждении моратория на удары по гражданским объектам - еще одно повторение этой готовности".

Ранее Владимир Зеленский предложил"отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления".

Путин заявил о необходимости "разобраться" с предложением не атаковать гражданские объекты.

Читайте: Путин впервые предложил двусторонние переговоры РФ и Украины, - Reuters