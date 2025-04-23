Очередной раунд переговоров РФ и США состоится скоро, - Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что очередной раунд российско-американских переговоров скоро состоится.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Ранее сообщалось, что в Кремле ожидают визита спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа в Москву на этой неделе.

Накануне пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Украина должна пойти на шаги, которые юридически расчистят препятствия для переговоров с Россией.

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