РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11765 посетителей онлайн
Новости переговоры США и России
2 515 21

Очередной раунд переговоров РФ и США состоится скоро, - Лавров

Переговоры РФ и США. Лавров анонсировал встречу

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что очередной раунд российско-американских переговоров скоро состоится.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Ранее сообщалось, что в Кремле ожидают визита спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа в Москву на этой неделе.

Накануне пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Украина должна пойти на шаги, которые юридически расчистят препятствия для переговоров с Россией.

Читайте: Переговоры России и США по урегулированию войны в Украине требуют времени, - Песков

Автор: 

Лавров Сергей (2296) россия (95546) США (26672) переговоры с Россией (969)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Щось там уся стайня збудилася, наче валізка репнула. А нам своє робити - під@рів перемелювати.
показать весь комментарий
23.04.2025 13:36
+8
Лоховатого віткоффа чекають. Шо вони йому цього разу подарують? СтатУю трампона зі щирого золота? А для цього методом генної інженерії відродять церетелі
показать весь комментарий
23.04.2025 13:34
+7
та чого чекати , хай вже весь Білий дім, переїжає у кремліаскі палати, московского дурдому ...
показать весь комментарий
23.04.2025 13:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лоховатого віткоффа чекають. Шо вони йому цього разу подарують? СтатУю трампона зі щирого золота? А для цього методом генної інженерії відродять церетелі
показать весь комментарий
23.04.2025 13:34 Ответить
І що п.дори зроблять без згоди Неньки та Європи? Поговорять про Аляску, можливо й про Каліфорнію. Адже там колись був кацопердівський не то форт , не то заімка Росс.
показать весь комментарий
23.04.2025 13:42 Ответить
Щось там уся стайня збудилася, наче валізка репнула. А нам своє робити - під@рів перемелювати.
показать весь комментарий
23.04.2025 13:36 Ответить
"Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года Земля налетит... на небесную ось!" (с)
А ще на мацковських болотах відкине копита старе та нікчемне ху#ло, і в домі його буде грати музика ("Лебедине озеро"), але він її не почує
показать весь комментарий
23.04.2025 13:44 Ответить
та чого чекати , хай вже весь Білий дім, переїжає у кремліаскі палати, московского дурдому ...
показать весь комментарий
23.04.2025 13:36 Ответить
Лавр не переживає - лоханутий Трамп хоче задобрюваннями відтягнути рашку від Китаю - хер він вгадав - вони вже як Сіамські близнюки
показать весь комментарий
23.04.2025 13:39 Ответить
Давайте, жалійтесь одне одному, сцикливі підари...
показать весь комментарий
23.04.2025 13:39 Ответить
Спышать суки до дня побєдобєсія все вспіти щоб оголосити чергову побєду
показать весь комментарий
23.04.2025 13:41 Ответить
не перемовин, а Зговору (за спиною України й тих, хто її підтримує)...
показать весь комментарий
23.04.2025 13:43 Ответить
Раніше кацапи у Золоту Орду їздили а тепер американці до кацапів за дозволом бикувать.
показать весь комментарий
23.04.2025 13:44 Ответить
показать весь комментарий
23.04.2025 13:51 Ответить
У них есть Альонушка - їм чужіє скрепи не потрібні.
показать весь комментарий
23.04.2025 14:04 Ответить
Позу для перемовин лаврошадь вже засвоїла
показать весь комментарий
23.04.2025 13:53 Ответить
Лавров, мы вместо признания Крыма парашным признали тебя конём. Гордись, чмо !!!
показать весь комментарий
23.04.2025 13:55 Ответить
вертять світового жандарма на кую як заманеться
показать весь комментарий
23.04.2025 13:58 Ответить
РФ та США після відмови виконувати гарантії безпеки України відповідно до домовленостей Будапештського меморандуму, якось стали блищи один до одного, можливо сказати стали однією командою по знищенню України, як держави, постійно вже її ділять.
показать весь комментарий
23.04.2025 14:02 Ответить
у ***** зметикували, що за обісцянки жирних сдєлок кацапи можуть робити з мародером-корупціонером Трумпом та його "блдскім домом хвойд по-оголошенню" будь-що..
за обісцянку кривавих ру-блів будь-який каприз ***** буде виконано..
показать весь комментарий
23.04.2025 14:07 Ответить
невже штати збитаються відддати 3 штати росіянам безкоштовно ?
показать весь комментарий
23.04.2025 14:11 Ответить
Про долю Аляски - можете поговорити
Про Україну - зась - вже наслухалися бреднів про домовленності
показать весь комментарий
23.04.2025 14:13 Ответить
американо- рашистські вороги України планують чергову "подляну" проти ЄС І УКРАЇНИ.
показать весь комментарий
23.04.2025 14:59 Ответить
 
 