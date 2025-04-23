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Очередной раунд переговоров РФ и США состоится скоро, - Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что очередной раунд российско-американских переговоров скоро состоится.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Ранее сообщалось, что в Кремле ожидают визита спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа в Москву на этой неделе.
Накануне пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Украина должна пойти на шаги, которые юридически расчистят препятствия для переговоров с Россией.
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А ще на мацковських болотах відкине копита старе та нікчемне ху#ло, і в домі його буде грати музика ("Лебедине озеро"), але він її не почує
за обісцянку кривавих ру-блів будь-який каприз ***** буде виконано..
Про Україну - зась - вже наслухалися бреднів про домовленності