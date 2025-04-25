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Новости Мирное соглашение
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Россия готова заключить соглашение относительно Украины, однако есть детали, которые нужно доработать, - Лавров

Россия готова подписать мирное соглашение

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова заключить мирное соглашение относительно Украины, однако отметил, что некоторые элементы необходимо "доработать". Кроме того, назвал президента США Дональда Трампа "единственным лидером на Земле", который, как и Москва, считает, что причина войны - это сближение Украины с НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Лавров сообщил в интервью американской телекомпании CBS.

"Президент Соединенных Штатов считает - и, я думаю, правильно считает - что мы движемся в правильном направлении, В заявлении президента упомянуто соглашение, и мы готовы достичь соглашения, но есть еще определенные пункты, элементы этого соглашения, которые требуют тонкой настройки, и мы заняты этим процессом", - заявил глава МИД РФ.

О том, что это за "элементы", Лавров говорить не стал.

"Мы продолжаем контакты с американской стороной по ситуации в Украине, есть несколько признаков того, что мы движемся в правильном направлении. Прежде всего потому, что президент Трамп - это, возможно, единственный лидер на Земле, который признает необходимость разобраться с коренными причинами этой ситуации, он сказал, что это была огромная ошибка - втягивать Украину в НАТО, и это была ошибка администрации Байдена, и он хочет ее исправить", - добавил Лавров.

Ранее президент США Трамп заявил, что считает Россию готовой к переговорам и агрессоры уже готовы заключить соглашение о прекращении войны в Украине. В то же время он отметил, что трудно найти общий язык с президентом Владимиром Зеленским. Поэтому договориться оказалось сложнее, чем он ожидал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Очередной раунд переговоров РФ и США состоится скоро, - Лавров

Автор: 

Лавров Сергей (2297) россия (95585) США (26709) Украина (44951)


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Топ комментарии
+28
***** і Трамп представляють країни-гаранти територіальної цілісності України. Одна агресор, а друга його спільник. *****стан та США - міжнародні грабіжники яких має судити Міжнародний Кримінальний Суд.
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25.04.2025 07:53
+23
Зализал Трампу так , что он и в туалет сходить НЕ сможет.
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25.04.2025 07:51
+20
Спєлісь тварюки🤬🤬🤬
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25.04.2025 07:52
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Зализал Трампу так , что он и в туалет сходить НЕ сможет.
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25.04.2025 07:51 Ответить
Так,мабуть у трампа вже непроходімость товстоі кішки.Ну кацапи,ну молодци.Але з нами таке не пройде,би ми не дурни,ми вас знаемо,як облуплених.Бідний трамп.Ой,дурак.
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25.04.2025 07:54 Ответить
так, зализав. незрозуміло, чому наші дипломати так не роблять? горді?
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25.04.2025 08:01 Ответить
Бо скількиб не лизали те г воно цукеркою не стане
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25.04.2025 08:49 Ответить
Наші дипломати мали б запхати свою гордість у дупу та відлизати трампу-визнати Крим та 4 області України кацапськими, пообіцяти віддати 300 млрд баксів, усі корисні копалини, контроль над АЕС та не вступати у НАТО. Я ж нічого не пропустив ? А, ні, ще-визнати що це Україна напала на болота, пробачити сотні тисяч вбитих та мільйони постраждалих, скоротити армію, відмовитися від репарацій, забути українську мову, визнати х#йла гарним хлопцем, а трампа-взагалі найкрасивішою людиною на планеті. Так мали б відлизати наші дипломати, фєдя ?
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25.04.2025 09:02 Ответить
Певно й наші лижуть.Просто кацапи лижуть і ще й добре за це платять рижій бібізяні.
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25.04.2025 09:11 Ответить
Робили, цього мало. Ви забуваєте деякі деталі:
1) Трампа поставив Пупа та в того перед ним борг.
2) Трампу подобається Пу бо він диктатор а Трапуша теж хотів би так.
3) Трамп дуже хоче партнерство з РФ.
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25.04.2025 09:12 Ответить
Спєлісь тварюки🤬🤬🤬
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25.04.2025 07:52 Ответить
***** і Трамп представляють країни-гаранти територіальної цілісності України. Одна агресор, а друга його спільник. *****стан та США - міжнародні грабіжники яких має судити Міжнародний Кримінальний Суд.
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25.04.2025 07:53 Ответить
Перша і остання ціль ліліпутіна - зробити Трампа своїм поплічником, налаштувати думку, що у Трампа руки в українській крові як і у нього...
Поки все йде до цього.
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25.04.2025 13:25 Ответить
Підор!
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25.04.2025 07:54 Ответить
Коли ти вже здохнеш разом із своїм хазяїном?
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25.04.2025 07:55 Ответить
Причину можна знайти завжди - фіни в НАТО - це тебе не їбе?
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25.04.2025 07:55 Ответить
І ще вони якось "забули", що війну кацапетівка розпочала ще тоді, коли ніхто в Україні до НАТО особливо й не хотів.
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25.04.2025 08:13 Ответить
Так,ми зрозуміли,що на світі два *****ни.
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25.04.2025 07:57 Ответить
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25.04.2025 07:58 Ответить
Брехня, абсурд, маніпуляції, імперський шовінізм, нацизм зрештою перемогли. 21 століття detected
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25.04.2025 07:59 Ответить
Марення сивого коня, що не слово то брехня.
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25.04.2025 08:02 Ответить
в чому брехня трамп повністю відстоює інтереси кремля ?
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25.04.2025 08:39 Ответить
Що ця рашиська мерзота ще може сказати ,що б ти здох.
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25.04.2025 08:02 Ответить
коментувати іржання з конюшні - дурне діло.
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25.04.2025 08:05 Ответить
Зеленський сказав, що росіяни завжди бажатимуть знищення США
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25.04.2025 08:08 Ответить
Дуже потужна і важлива новина для США
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25.04.2025 08:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=y_IObE7MIqs
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25.04.2025 10:25 Ответить
Навіть тяжко зразу зрозуміти , в кого з цих ≪молодят≫ дупа більша чи язик довший .
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25.04.2025 08:12 Ответить
Трамп - єдиний лідер на Землі, який вважає, що причина війни - це зближення України з НАТО. Більше ніхто в світі так не вважає, тільки прутін і трамп. От таке @уйня, малята!
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25.04.2025 08:13 Ответить
Опачкі: причина війни - це зближення України з НАТО !?
Напомню цьому старому меріну, що війна почалася ще у 2014 році і про ніяке "сбліжєніє" тоді і мови не було...
Брехати, брехати і тільки брехати - національна скрєпа кацапів...
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25.04.2025 08:17 Ответить
Гидота їб&ч@
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25.04.2025 08:17 Ответить
А деталі....((Ну всі знають(((
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25.04.2025 08:21 Ответить
Оце кінь лизнув так лизнув
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25.04.2025 08:22 Ответить
По лошадиной морде выходит, что коренная причина не в том, что грубый, агрессивный, шовинист Васян, глядя на бывшую Украиночку не смог сдержатся и напал, все еще считая ее своей, а в том, что Украиночка не хотела возвращается к Васяну, отвергая все его домогания, и искала защиты у западных соседей. Еще Васян почему то считает, что все то, что было нажито за время принудительного совместного сожительства, Украиночка должна вернуть.
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25.04.2025 08:23 Ответить
Дайте коню сіна,або овса!
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25.04.2025 08:26 Ответить
Цьому коню потрібен яд ,
щоб він шаидко здох 😠
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25.04.2025 10:33 Ответить
Чо то не зрозумів, з ким вони будуть укладати цю "угоду"?!
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25.04.2025 08:32 Ответить
Мабуть між собою, а до чого тут ми?
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25.04.2025 09:10 Ответить
Норм досягнення дипломата єрмака
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25.04.2025 08:37 Ответить
Єдине, що треба доопрацювати - це текст на могилі Лаврова, чи можна там писати матюки, чи обійтись іншомовностями.
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25.04.2025 08:44 Ответить
замозакохані дебіли! Але на жаль у нас такі самі...
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25.04.2025 09:05 Ответить
Парашка напала на Україну в 14 році, тому, що Україна 19 році вирішила вступити в НАТО. Потужна логіка у потвор.
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25.04.2025 09:06 Ответить
Осу!
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25.04.2025 10:26 Ответить
Кремляді хвалять Трампа за те що він озвучує їх хотєлкі. А той і радий старалися...
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25.04.2025 09:16 Ответить
Ну вірна тактика,справжня дипломатія,НАЙВЕЛИЧНІШИЙ,НАЙМОГУТНІШИЙ,НАЙРОЗУМНІШИЙ і ПОРТРЕТ в придачу,вірно виявили слабкість рижика.
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25.04.2025 09:26 Ответить
Мєлі, ємєля, твоя нєдєля. А там - новий ронеділок і наступний тиждень. Трамп - не назавжди, пуцин - не безсмертний, та й коні вічно не живуть.
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25.04.2025 09:28 Ответить
Досить угод з кацапами. Тільки смерть брехливої кацапії!
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25.04.2025 09:45 Ответить
тобто, ***** і касапстан після підписання Зеленським (не дай Боже) обумовлених між ним і агентом луб'янки Красновим (та чинної адміністрації США) першої капітуляції України і надалі вимагатимуть подальших кроків України на шляху до повної кололнізації нашої держави аж до зникнення як суб'кта міжнародного права та відносин.

Так слід розуміти цю падаль педальну.
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25.04.2025 09:51 Ответить
Крім того, назвав президента США Дональда Трампа "єдиним лідером на Землі", який, як і Москва, вважає, що причина війни - це зближення України з НАТО Причина продовження війни -"два куйла американське і рашистське вважають "ЗБЛИЖЕННЯ УКРАЇНИ З НАТО" ТА , БРЕХЛИВІ Ж ВИ СУКИ .ПРИБАЛТІЙСЬКІ РЕСПУБЛІКИ НАБАГАТО МЕНШІ ВСТУПИЛИ В НАТО І ЦЕ НЕ БУЛО ПРИЧИНОЮ РАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ??? НЕ БЕРІТЬ УКРАЇНУ В НАТО.БО Я НЕ ЗМОЖУ ЇЇ ОКУПУВАТИ ПОВНІСТЮ.ОСЬ ПРИЧИНА ВІЙНИ
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25.04.2025 10:08 Ответить
Бидло кремлівське вважає правильним - це вбивство украінців
і руйнування нашого життя 😡
МРАЗЬ ти конякін і твій покровитель в США , якщо для вас
мало нашоі крові ,про вашу вже промовчу !!
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25.04.2025 10:30 Ответить
***** хвалит *****а!
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25.04.2025 10:40 Ответить
Деталі такі, шо лошадь лавров йде накуй
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25.04.2025 10:58 Ответить
Поки вони просуваються, мира не буде
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25.04.2025 11:26 Ответить
"Самый могучий, самый наилучший, ничего не скажешь - молодец!" (с)
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25.04.2025 11:57 Ответить
Коняка по черзі з плєшивим ляща кидають Трампу,скорше вилизали.Рудий мліє від цього,а болотні знають що Трампу це подобається.
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25.04.2025 14:39 Ответить
 
 