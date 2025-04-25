Россия готова заключить соглашение относительно Украины, однако есть детали, которые нужно доработать, - Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова заключить мирное соглашение относительно Украины, однако отметил, что некоторые элементы необходимо "доработать". Кроме того, назвал президента США Дональда Трампа "единственным лидером на Земле", который, как и Москва, считает, что причина войны - это сближение Украины с НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Лавров сообщил в интервью американской телекомпании CBS.

"Президент Соединенных Штатов считает - и, я думаю, правильно считает - что мы движемся в правильном направлении, В заявлении президента упомянуто соглашение, и мы готовы достичь соглашения, но есть еще определенные пункты, элементы этого соглашения, которые требуют тонкой настройки, и мы заняты этим процессом", - заявил глава МИД РФ.

О том, что это за "элементы", Лавров говорить не стал.

"Мы продолжаем контакты с американской стороной по ситуации в Украине, есть несколько признаков того, что мы движемся в правильном направлении. Прежде всего потому, что президент Трамп - это, возможно, единственный лидер на Земле, который признает необходимость разобраться с коренными причинами этой ситуации, он сказал, что это была огромная ошибка - втягивать Украину в НАТО, и это была ошибка администрации Байдена, и он хочет ее исправить", - добавил Лавров.

Ранее президент США Трамп заявил, что считает Россию готовой к переговорам и агрессоры уже готовы заключить соглашение о прекращении войны в Украине. В то же время он отметил, что трудно найти общий язык с президентом Владимиром Зеленским. Поэтому договориться оказалось сложнее, чем он ожидал.

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