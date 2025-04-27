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Новости Заявления Лаврова об Украине
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Лавров говорит, что РФ продолжит атаковать объекты, которые якобы используют украинские военные, - СМИ

Лавров

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и дальше будет атаковать якобы военные объекты в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы будем продолжать атаковать объекты, используемые военными Украины, некоторыми наемниками из иностранных государств и инструкторами, которых европейцы официально прислали для помощи в атаках на российские гражданские объекты", - утверждает Лавров.

Читайте: Россия готова заключить соглашение по Украине, однако есть детали, которые нужно доработать, - Лавров

Автор: 

Лавров Сергей (2297) война в Украине (3953)


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Топ комментарии
+16
Пора вже нациста лаврова відправити в останній путь на самокаті.
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27.04.2025 19:05
+4
Дайте цій коняці 1 грам нікотину.
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27.04.2025 19:14
+2
Й Україна буде вас усувати хоч на мотоциклах,хоч в сартірах)
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27.04.2025 19:18
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Пора вже нациста лаврова відправити в останній путь на самокаті.
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27.04.2025 19:05 Ответить
І на скотомогильник,тільки підкови повідривать.
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27.04.2025 19:19 Ответить
Дайте цій коняці 1 грам нікотину.
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27.04.2025 19:14 Ответить
Краще самокат.
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27.04.2025 19:37 Ответить
краще 2
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27.04.2025 19:42 Ответить
Й Україна буде вас усувати хоч на мотоциклах,хоч в сартірах)
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27.04.2025 19:18 Ответить
Фашистська ********* у своєму стилі, куди попадуть, там штаб НАТО, це було вже у Сирії, там куди б вони не попали. був штаб ІДІЛ.
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27.04.2025 19:28 Ответить
а иди ***** *************** лавроконяка
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27.04.2025 19:32 Ответить
С появлением в конце 24 г темы лохматого как оказалось болвана тремпеля, мир чуть сдурел и дуреет далее. Все верят в чушь этого индюка и его ближних в какие то решения и подобное. А мы особенно и в какой то мир даже. И эта оперетка днями в Ватикане просто выедает мозг и верится с восторгом! Но кацапня продолжает своё. И видим, и людей своих теряем, каждый день и завтра, и ночью кошмарят крупные и малые города востока страны кацапы массовыми налётами! И сами они об этом говорят. И вся эта болтовня ЕС и США и многих других стран для кацапов просто ничто. Неужели не ясно? Но гибнем мы и наша страна. Уже 4 год пошёл горячей фазы, да и с марта 14 г тоже было не весело. Что делать? Выйти из Будапешта 94. Денонсировать этот сговор дешёвый. И объявить об экперементальном научном подходе к решению проблем в ядерной физике и прочей муре подобной. Тем более есть где, кому потому что там было когда то. А втихаря срочно клепать тактическое яо. Умники сейчас набегут про центрифугу рассказывать---набегайте! Но дальше мы только погибнем. Тенденция пошла по миру----каждый сам за себя и только себе. Именно война у нас это идеально показала. Конечно есть альтернатива. Молча идти, вернутся под кацапов. Скушать гамна. Это было в нашей истории. Пора выбирать.
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27.04.2025 19:34 Ответить
МАриуполь вернулся - все мужское население расстреляли. Женщин до 40 лет расстреляли. Детей отправили на оякцапливание на рассею под чужими документами. В живых оставили женщин в возрасте 40+, но повыгоняли их из их квартир.
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27.04.2025 19:51 Ответить
алее трамп, ти їм це дозволяєш ? чи з тобою ніхто не рахується ?! голуб кремлівського миру !!!
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27.04.2025 19:36 Ответить
нацистська Росія повинна бути знищена
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27.04.2025 19:37 Ответить
А ми продовжимо атакувати об'єкти, які використовуються кацапськими війсковими.
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27.04.2025 19:37 Ответить
Пусть атакуют, всё таки ещё не угасла надежда на то, что дебилизм трампа перевесит паранойю

путлера и он начнёт давить эту гниду!
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27.04.2025 19:39 Ответить
Бег по колу - війна - мир - дружба - жвачка коня - отрижка - претензія - війна...
Типові припадки кацапо шизофренії після тимчасової ремісії.
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27.04.2025 19:42 Ответить
 
 