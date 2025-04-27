Лавров говорит, что РФ продолжит атаковать объекты, которые якобы используют украинские военные, - СМИ
Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и дальше будет атаковать якобы военные объекты в Украине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Мы будем продолжать атаковать объекты, используемые военными Украины, некоторыми наемниками из иностранных государств и инструкторами, которых европейцы официально прислали для помощи в атаках на российские гражданские объекты", - утверждает Лавров.
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путлера и он начнёт давить эту гниду!
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