Лавров підтримав позицію Трампа щодо Криму: Це вже вирішена справа
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що "питання Криму вже вирішене".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.
Видання зазначає, що Крим став ключовою розмінною монетою в мирних переговорах, а Дональд Трамп підтримав відмову Росії повернути цю територію Україні, незважаючи на наполягання Києва.
Відповідаючи на запитання журналістів, чи подобаються йому коментарі пана Трампа, Лавров сказав: "Справа не в тому, подобається чи не подобається, а в тому, що те, що він сказав, є правдою. Це вже вирішена справа".
Відповідаючи на вимоги України про повернення землі, міністр заявив: "Росія не веде переговори про власну територію: "Росія не веде переговори про власну територію".
Раніше повідомлялось, що США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.
Президент США Дональд Трамп заявив, що ніхто не просить лідера України Володимира Зеленського визнати Крим російською територією, бо півострів був втрачений "багато років тому".
Згодом Трамп заявив, що окупований Крим "залишиться з Росією".
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«Эти нахалы япошки, макаки желтомордые, и вдруг полезли на такую махину, как необъятное государство Российское» - 27 мая 1905 года японский флот под Цусимой почти полностью уничтожил русскую эскадру, переброшенную на Дальний Восток из Балтийского моря.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/porazka-rosiji-yak-ssha-dopomogli-yaponiji-vigrati-viynu-proti-rosiyskoji-imperiji-istoriya-z-nv-50476447.html
якби вступили у війну з СРСР
Леонід Глібов
На світі вже давно ведеться,
Що нижчий перед вищим гнеться,
А більший меншого кусає та ще й б'є -
Затим що сила є...
.........................Собаки й вівчарі твої,
Усі ви - вороги мої:
Од вас мені життя немає...
Ще мало я терпів?
- Так чим же я вам досадив? -
Ягнятко, плачучи, питає.
- Цить, капосне! Либонь, не знає...
Ще й огризається, щеня!
Що ти за птиця?! Ти - Ягня
Як сміло ти мене питати?
Вовк, може, їсти захотів!..
Не вам про теє, дурням, знати! -
І -Вовк Ягнятко задавив...
Нащо йому про теє знати,
Що, може, плаче бідна мати
Та побивається, як рибонька об лід:
Він Вовк, він пан... йому не слід...
1854
Та невже?
Есть мнение, что если этот пункт будет в договоре и Зе его подпишет, это можно и будут трактовать как согласие с признанием США Крыма российским
Зеленський хоч і дипломований юриЗд, але не повний дурень, щоб підписувати папір, який в Україні не матиме ніякої юридичної сили.
Навіть Китай не визнає Крим російським.