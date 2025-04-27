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Новини Окупація Криму
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Лавров підтримав позицію Трампа щодо Криму: Це вже вирішена справа

Сергій Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що "питання Криму вже вирішене".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.

Видання зазначає, що Крим став ключовою розмінною монетою в мирних переговорах, а Дональд Трамп підтримав відмову Росії повернути цю територію Україні, незважаючи на наполягання Києва.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи подобаються йому коментарі пана Трампа, Лавров сказав: "Справа не в тому, подобається чи не подобається, а в тому, що те, що він сказав, є правдою. Це вже вирішена справа".

Відповідаючи на вимоги України про повернення землі, міністр заявив: "Росія не веде переговори про власну територію: "Росія не веде переговори про власну територію".

Також читайте: Лавров заявив, що РФ готова "шукати баланс інтересів" в перемовинах, але не збирається нікому передавати захоплену Запорізьку АЕС

Раніше повідомлялось, що США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ніхто не просить лідера України Володимира Зеленського визнати Крим російською територією, бо півострів був втрачений "багато років тому".

Згодом Трамп заявив, що окупований Крим "залишиться з Росією".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни перетворюють окупований Крим на зону суцільного стеження, - ЦНС

Автор: 

Крим (14164) Лавров Сергій (1583) окупація (6708) Трамп Дональд (5706)


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Топ коментарі
+20
іди здохни об стінку крива коняко!
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27.04.2025 20:50
+13
Нігуя собі - кацапи вже Крим з Трампом обкашляли
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27.04.2025 20:51
+13
здохни підаре кацапський! разом з усіма московитами!
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27.04.2025 20:51
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іди здохни об стінку крива коняко!
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27.04.2025 20:50 Відповісти
Вирішена справа... Два пуйла вирішили за Україну. І нема чим зробити з нього одні руїни.
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27.04.2025 20:55 Відповісти
и шо тем крымчанам не хватало? поваляли бы памятники, переименовали бы улицы, запретили бы в школах русский язык и жили бы себе счастливо
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27.04.2025 21:49 Відповісти
Японці в 1905 теж так думали про Південний Сахалін. До 1945 думали. Потім почали думати про Південні Курили.
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27.04.2025 20:51 Відповісти
Японці відтяпали б пів Сибіру, якби в перемогу Японців не втрутився Рузвельт і не пошкодував росіян.... а даремно... Знайома історія.
«Эти нахалы япошки, макаки желтомордые, и вдруг полезли на такую махину, как необъятное государство Российское» - 27 мая 1905 года японский флот под Цусимой почти полностью уничтожил русскую эскадру, переброшенную на Дальний Восток из Балтийского моря.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/porazka-rosiji-yak-ssha-dopomogli-yaponiji-vigrati-viynu-proti-rosiyskoji-imperiji-istoriya-z-nv-50476447.html
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27.04.2025 21:15 Відповісти
saimansay Японці відтяпали б пів Сибіру, якби

якби вступили у війну з СРСР
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27.04.2025 21:46 Відповісти
Нігуя собі - кацапи вже Крим з Трампом обкашляли
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27.04.2025 20:51 Відповісти
Вовк та ягня
Леонід Глібов

На світі вже давно ведеться,
Що нижчий перед вищим гнеться,
А більший меншого кусає та ще й б'є -
Затим що сила є...

.........................Собаки й вівчарі твої,
Усі ви - вороги мої:
Од вас мені життя немає...
Ще мало я терпів?
- Так чим же я вам досадив? -
Ягнятко, плачучи, питає.
- Цить, капосне! Либонь, не знає...
Ще й огризається, щеня!
Що ти за птиця?! Ти - Ягня
Як сміло ти мене питати?
Вовк, може, їсти захотів!..
Не вам про теє, дурням, знати! -
І -Вовк Ягнятко задавив...
Нащо йому про теє знати,
Що, може, плаче бідна мати
Та побивається, як рибонька об лід:
Він Вовк, він пан... йому не слід...
1854
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27.04.2025 20:59 Відповісти
А справді визнає тільки ТРМАП.... іііііі???
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27.04.2025 21:00 Відповісти
здохни підаре кацапський! разом з усіма московитами!
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27.04.2025 20:51 Відповісти
Брєд сівай мідавскай рашистскай кабили...
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27.04.2025 20:54 Відповісти
Підор!
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27.04.2025 20:55 Відповісти
Так супер.А нам слабо знищити кримский. Ми тільки витираемось після плевкив.Нічого натомість.
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27.04.2025 20:56 Відповісти
Вирішина?
Та невже?
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27.04.2025 20:57 Відповісти
Вирішена справа в тому, що обидва ви подохнете
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27.04.2025 20:58 Відповісти
Ось i домовились два гаранти: тобi територiї, менi копалини, а цьому ще однi гарантii..
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27.04.2025 20:59 Відповісти
московское царство когда-то было намного больше. Придется много столиц разных стран, начиная с Варшавы и Хельсинки перечислять. И "все вопросы были решены".
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27.04.2025 21:01 Відповісти
"Президент США Дональд Трамп заявив, що ніхто не просить лідера України Володимира Зеленського визнати Крим російською територією, бо півострів був втрачений "багато років тому"

Есть мнение, что если этот пункт будет в договоре и Зе его подпишет, это можно и будут трактовать как согласие с признанием США Крыма российским
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27.04.2025 21:03 Відповісти
До чого тут "підпише зє"? Є Конституція, і є чітко прописана норма її зміни.

Зеленський хоч і дипломований юриЗд, але не повний дурень, щоб підписувати папір, який в Україні не матиме ніякої юридичної сили.
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27.04.2025 21:49 Відповісти
такі да , США в обличчі трампа 🤡 готові зміцнити свою владу зовнішної політики ,завдяки кремлю , та китайськокорейскомосковським військом , шоб роздерібанити світ на трьох ...Європі треба напрягтися ..
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27.04.2025 21:03 Відповісти
Кляча стара,куди ви з пуйлом дінетесь,хіба ласти склеїте,а вернути прийдеться.
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27.04.2025 21:06 Відповісти
Калантарян не вічний як і його псевдонім. Тому ... Та ну його нах#й.
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27.04.2025 21:07 Відповісти
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27.04.2025 21:10 Відповісти
Лишение гражданства твоей кобылицы- виришена справа
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27.04.2025 21:10 Відповісти
Так Трамп же поки що ніде не казав що визнає крим офіційно москальским? Так що ше може зробити вигляд що то що в пресі брехня . Це ж трамп .
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27.04.2025 21:11 Відповісти
Українці знову вийдуть на Майдан і в цей раз вже Трамп буде тікати до Москви.
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27.04.2025 21:12 Відповісти
У день коли "українці знову вийдуть на Майдан", у Росії оголосять святковим днем, )(уйло буде світитися щастям і радістю і призначить свій другий день народження, а в Кремлі стоятиме салют від пляшок з шампанським, що відкриваються.
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27.04.2025 21:50 Відповісти
Звісно вирішене, Крим залишається в складі України.
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27.04.2025 21:13 Відповісти
Да, і у вологих патріотичних мріях, кицю.
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27.04.2025 21:39 Відповісти
Потрібно тримати Крим і всі чорноморські порти ерефії в жорсткій облозі морських безпілотників, а також топити все, що пливе під рашистським прапором в світовому океані і виповзає з рашистських портів чи там причалює, неважно під яким прапором (Нюрнбергським трибуналом було визначено право країни-жертви агресії використовувати всі доступні способи для нанесення збитків агресору) і валити міст, поки Крим кремлядям поперек горла не стане.
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27.04.2025 21:13 Відповісти
Кобила засрала весь ефір своїм іржанням.
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27.04.2025 21:13 Відповісти
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27.04.2025 21:15 Відповісти
сьогоні "вирішена" а завтра коли усілякі чуркабеси будуть роздерати кацапстан на запчасті Крим стане знов українським
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27.04.2025 21:15 Відповісти
На решения кремля и лаврова всем в мире глубоко нас-рать.
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27.04.2025 21:17 Відповісти
Всюди, де кацап встигає нагадити, він вважає своєю територією.
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27.04.2025 21:29 Відповісти
****** з конем-лавровим, думають, як КРАЩЕ, передати окуповані території, Німеччині та Японії!!!
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27.04.2025 21:33 Відповісти
Ким вирішена?
Навіть Китай не визнає Крим російським.
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27.04.2025 21:47 Відповісти
трап ще пару раз думку поміняє.
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27.04.2025 21:47 Відповісти
 
 