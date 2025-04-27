Лавров підтримав позицію Трампа щодо Криму: Це вже вирішена справа

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що "питання Криму вже вирішене".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.

Видання зазначає, що Крим став ключовою розмінною монетою в мирних переговорах, а Дональд Трамп підтримав відмову Росії повернути цю територію Україні, незважаючи на наполягання Києва.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи подобаються йому коментарі пана Трампа, Лавров сказав: "Справа не в тому, подобається чи не подобається, а в тому, що те, що він сказав, є правдою. Це вже вирішена справа".

Відповідаючи на вимоги України про повернення землі, міністр заявив: "Росія не веде переговори про власну територію: "Росія не веде переговори про власну територію".

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Раніше повідомлялось, що США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ніхто не просить лідера України Володимира Зеленського визнати Крим російською територією, бо півострів був втрачений "багато років тому".

Згодом Трамп заявив, що окупований Крим "залишиться з Росією".

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