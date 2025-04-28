Вопрос Крыма является центральным в переговорах, его нельзя решить без мнения Украины, - правительство Франции

Вопрос Крыма является центральным в переговорах по прекращению войны в Украине.

Об этом заявила пресс-секретарь французского правительства Софи Прима, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

"Вопрос Крыма, конечно, является центральным в переговорах. Европа напоминает, что, конечно, он не может быть решен без мнения Украины и без окончательной позиции Украины", - сказала она.

Прима отметила, что европейская позиция является единой и заключается в достижении прежде всего прекращения огня, на которое уже согласилась Украина, но, очевидно, не соглашается президент Путин, несмотря на свои заявления.

Пресс-секретарь добавила, что переговоры продолжаются ежедневно, а на следующей неделе планируется европейская встреча по этому вопросу, но конкретную дату не уточнила.

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"Обсуждения продолжаются с Великобританией, с европейскими странами. И Соединенные Штаты все больше приближаются к нашей позиции. Вы не могли не заметить, что президент Трамп несколько повысил тон в отношении России. Обмен информацией происходит ежедневно, а президент республики ежедневно звонит своим коллегам. Так что это непрерывный процесс", - подытожила она.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что ЕС поддерживает позицию Зеленского по мирному урегулированию конфликта в Украине.

Напомним, ранее Трамп заявил, что оккупированный Крым "останется с Россией".