Вопрос Крыма является центральным в переговорах, его нельзя решить без мнения Украины, - правительство Франции
Вопрос Крыма является центральным в переговорах по прекращению войны в Украине.
Об этом заявила пресс-секретарь французского правительства Софи Прима, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
"Вопрос Крыма, конечно, является центральным в переговорах. Европа напоминает, что, конечно, он не может быть решен без мнения Украины и без окончательной позиции Украины", - сказала она.
Прима отметила, что европейская позиция является единой и заключается в достижении прежде всего прекращения огня, на которое уже согласилась Украина, но, очевидно, не соглашается президент Путин, несмотря на свои заявления.
Пресс-секретарь добавила, что переговоры продолжаются ежедневно, а на следующей неделе планируется европейская встреча по этому вопросу, но конкретную дату не уточнила.
"Обсуждения продолжаются с Великобританией, с европейскими странами. И Соединенные Штаты все больше приближаются к нашей позиции. Вы не могли не заметить, что президент Трамп несколько повысил тон в отношении России. Обмен информацией происходит ежедневно, а президент республики ежедневно звонит своим коллегам. Так что это непрерывный процесс", - подытожила она.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что ЕС поддерживает позицию Зеленского по мирному урегулированию конфликта в Украине.
Напомним, ранее Трамп заявил, что оккупированный Крым "останется с Россией".
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Все решта - тероризм.
крим, моя прєлєсть.
мабуть, віткову насцяли у вуха, що забирайте все, але крим залиште.
от тому такі танці з бубном.
згідно з конституцією, та міжнародним правом, крим це україна.
жодна підписулька, будь кого, не змінить цей статус!
все!
обговорювати нема чого!
мене більше цікавить повітряна тривого над мавзолєєм 9мая ділдов на палкє о 10:00!
Всі кладуть на статут ООН великі купи лайна -- і всім зашибісь
При цьому всьому, оон продовжує щоденно "працювати", і тисячі осіб продовжують протирати там штани.
Всім пох. 😞