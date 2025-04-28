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Новости Мирное соглашение
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Вопрос Крыма является центральным в переговорах, его нельзя решить без мнения Украины, - правительство Франции

С кем останется Крым

Вопрос Крыма является центральным в переговорах по прекращению войны в Украине.

Об этом заявила пресс-секретарь французского правительства Софи Прима, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

"Вопрос Крыма, конечно, является центральным в переговорах. Европа напоминает, что, конечно, он не может быть решен без мнения Украины и без окончательной позиции Украины", - сказала она.

Прима отметила, что европейская позиция является единой и заключается в достижении прежде всего прекращения огня, на которое уже согласилась Украина, но, очевидно, не соглашается президент Путин, несмотря на свои заявления.

Пресс-секретарь добавила, что переговоры продолжаются ежедневно, а на следующей неделе планируется европейская встреча по этому вопросу, но конкретную дату не уточнила.

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"Обсуждения продолжаются с Великобританией, с европейскими странами. И Соединенные Штаты все больше приближаются к нашей позиции. Вы не могли не заметить, что президент Трамп несколько повысил тон в отношении России. Обмен информацией происходит ежедневно, а президент республики ежедневно звонит своим коллегам. Так что это непрерывный процесс", - подытожила она.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что ЕС поддерживает позицию Зеленского по мирному урегулированию конфликта в Украине.

Напомним, ранее Трамп заявил, что оккупированный Крым "останется с Россией".

Автор: 

Крым (26401) Франция (3515) прекращения огня (161)


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Як що не знаеш як робити,поступай по закону.Е Конституция Украіни. Іншого немае.
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28.04.2025 16:30 Ответить
Я розумію, що АРК є частиною Украни. Тут не має сумнівів. Але 80% завезеного у свій час насєлєнія до України не має нічого спільного. Це казлорилі. Це саме ті ***...ни, по суті із-за яких у 2014 році і почалася війна. Саме ці виїб...и винні у тому, що зараз коється на Півдні та Сході України. Величезна частина провини всього, що було в Бучі, Ірпіні, Ізюмі, Лимані, Херсоні... це і їх рук справа. Я не знаю, можливо моє бажання з точки зору церкви, релігії і віри зовсяім не правильне. Але я бажаю всім крисчанам-п...дарам, які приклали руку до цього п...здєца хлєбнути його ж сповна.
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28.04.2025 16:34 Ответить
Всі вони зараз - оцей "морячок" (покійний) 🤮
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28.04.2025 16:37 Ответить
Ось і треба, після перемоги, всіх козломордтх кацапів відправити в їх ***** на болота!
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28.04.2025 16:55 Ответить
Немає ніякого "питання Криму", є лише міжнародне право.
Все решта - тероризм.
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28.04.2025 16:35 Ответить
але ж, це останній аргумент плєшивого!
крим, моя прєлєсть.
мабуть, віткову насцяли у вуха, що забирайте все, але крим залиште.
от тому такі танці з бубном.
згідно з конституцією, та міжнародним правом, крим це україна.
жодна підписулька, будь кого, не змінить цей статус!
все!
обговорювати нема чого!
мене більше цікавить повітряна тривого над мавзолєєм 9мая ділдов на палкє о 10:00!
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28.04.2025 16:53 Ответить
>> Питання Криму...

Всі кладуть на статут ООН великі купи лайна -- і всім зашибісь

При цьому всьому, оон продовжує щоденно "працювати", і тисячі осіб продовжують протирати там штани.

Всім пох. 😞
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28.04.2025 17:00 Ответить
 
 