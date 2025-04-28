Питання Криму є центральним у переговорах, його не можна вирішити без думки України, - уряд Франції

Питання Криму є центральним у переговорах щодо припинення війни в Україні.

Про це заявила речниця французького уряду Софі Пріма, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

"Питання Криму, звичайно, є центральним у переговорах. Європа нагадує, що, звичайно, воно не може бути вирішене без думки України та без остаточної позиції України", - сказала вона.

Пріма зазначила, що європейська позиція є єдиною і полягає на досягненні насамперед припинення вогню, на яке вже погодилася Україна, але, очевидно, не погоджується президент Путін, попри свої заяви.

Речниця додала, що переговори тривають щодня, а наступного тижня планується європейська зустріч з цього питання, але конкретну дату не уточнила.

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"Обговорення тривають з Великою Британією, з європейськими країнами. І Сполучені Штати все більше наближаються до нашої позиції. Ви не могли не помітити, що президент Трамп дещо підвищив тон щодо Росії. Обмін інформацією відбувається щодня, а президент республіки щодня телефонує своїм колегам. Отже, це безперервний процес", – підсумувала вона.

Раніше в Єврокомісії заявили, що ЄС підтримує позицію Зеленського щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що окупований Крим "залишиться з Росією".