Питання Криму є центральним у переговорах, його не можна вирішити без думки України, - уряд Франції
Питання Криму є центральним у переговорах щодо припинення війни в Україні.
Про це заявила речниця французького уряду Софі Пріма, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
"Питання Криму, звичайно, є центральним у переговорах. Європа нагадує, що, звичайно, воно не може бути вирішене без думки України та без остаточної позиції України", - сказала вона.
Пріма зазначила, що європейська позиція є єдиною і полягає на досягненні насамперед припинення вогню, на яке вже погодилася Україна, але, очевидно, не погоджується президент Путін, попри свої заяви.
Речниця додала, що переговори тривають щодня, а наступного тижня планується європейська зустріч з цього питання, але конкретну дату не уточнила.
"Обговорення тривають з Великою Британією, з європейськими країнами. І Сполучені Штати все більше наближаються до нашої позиції. Ви не могли не помітити, що президент Трамп дещо підвищив тон щодо Росії. Обмін інформацією відбувається щодня, а президент республіки щодня телефонує своїм колегам. Отже, це безперервний процес", – підсумувала вона.
Раніше в Єврокомісії заявили, що ЄС підтримує позицію Зеленського щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні.
Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що окупований Крим "залишиться з Росією".
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Все решта - тероризм.
крим, моя прєлєсть.
мабуть, віткову насцяли у вуха, що забирайте все, але крим залиште.
от тому такі танці з бубном.
згідно з конституцією, та міжнародним правом, крим це україна.
жодна підписулька, будь кого, не змінить цей статус!
все!
обговорювати нема чого!
мене більше цікавить повітряна тривого над мавзолєєм 9мая ділдов на палкє о 10:00!
Всі кладуть на статут ООН великі купи лайна -- і всім зашибісь
При цьому всьому, оон продовжує щоденно "працювати", і тисячі осіб продовжують протирати там штани.
Всім пох. 😞