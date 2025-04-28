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Новини Мирна угода щодо припинення війни
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Питання Криму є центральним у переговорах, його не можна вирішити без думки України, - уряд Франції

З ким залишиться Крим

Питання Криму є центральним у переговорах щодо припинення війни в Україні.

Про це заявила речниця французького уряду Софі Пріма, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

"Питання Криму, звичайно, є центральним у переговорах. Європа нагадує, що, звичайно, воно не може бути вирішене без думки України та без остаточної позиції України", - сказала вона.

Пріма зазначила, що європейська позиція є єдиною і полягає на досягненні насамперед припинення вогню, на яке вже погодилася Україна, але, очевидно, не погоджується президент Путін, попри свої заяви.

Речниця додала, що переговори тривають щодня, а наступного тижня планується європейська зустріч з цього питання, але конкретну дату не уточнила.

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"Обговорення тривають з Великою Британією, з європейськими країнами. І Сполучені Штати все більше наближаються до нашої позиції. Ви не могли не помітити, що президент Трамп дещо підвищив тон щодо Росії. Обмін інформацією відбувається щодня, а президент республіки щодня телефонує своїм колегам. Отже, це безперервний процес", – підсумувала вона.

Раніше в Єврокомісії заявили, що ЄС підтримує позицію Зеленського щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що окупований Крим "залишиться з Росією".

Автор: 

Крим (14166) Франція (3070) припинення вогню (160)


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Як що не знаеш як робити,поступай по закону.Е Конституция Украіни. Іншого немае.
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28.04.2025 16:30 Відповісти
Я розумію, що АРК є частиною Украни. Тут не має сумнівів. Але 80% завезеного у свій час насєлєнія до України не має нічого спільного. Це казлорилі. Це саме ті ***...ни, по суті із-за яких у 2014 році і почалася війна. Саме ці виїб...и винні у тому, що зараз коється на Півдні та Сході України. Величезна частина провини всього, що було в Бучі, Ірпіні, Ізюмі, Лимані, Херсоні... це і їх рук справа. Я не знаю, можливо моє бажання з точки зору церкви, релігії і віри зовсяім не правильне. Але я бажаю всім крисчанам-п...дарам, які приклали руку до цього п...здєца хлєбнути його ж сповна.
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28.04.2025 16:34 Відповісти
Всі вони зараз - оцей "морячок" (покійний) 🤮
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28.04.2025 16:37 Відповісти
Ось і треба, після перемоги, всіх козломордтх кацапів відправити в їх ***** на болота!
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28.04.2025 16:55 Відповісти
Немає ніякого "питання Криму", є лише міжнародне право.
Все решта - тероризм.
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28.04.2025 16:35 Відповісти
але ж, це останній аргумент плєшивого!
крим, моя прєлєсть.
мабуть, віткову насцяли у вуха, що забирайте все, але крим залиште.
от тому такі танці з бубном.
згідно з конституцією, та міжнародним правом, крим це україна.
жодна підписулька, будь кого, не змінить цей статус!
все!
обговорювати нема чого!
мене більше цікавить повітряна тривого над мавзолєєм 9мая ділдов на палкє о 10:00!
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28.04.2025 16:53 Відповісти
>> Питання Криму...

Всі кладуть на статут ООН великі купи лайна -- і всім зашибісь

При цьому всьому, оон продовжує щоденно "працювати", і тисячі осіб продовжують протирати там штани.

Всім пох. 😞
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28.04.2025 17:00 Відповісти
 
 