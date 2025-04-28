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Зеленський може відмовитися від своїх вимог щодо Криму, - Трамп

Зеленський може пожертвувати Кримом заради миру

Президент України Володимир Зеленський готовий поступитися Кримом в обмін на завершення бойових дії та настання довгоочікуваного миру

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  Sky News, про це заявив президент США Дональд Трамп.

Відповідаючи на запитання про зміну ставлення після резонансної перепалки лідерів у Білому домі наприкінці лютого, Трамп сказав:

"Я бачу, що Зеленський став спокійнішим, я думаю, що він розуміє картину, я думаю, що він хоче укласти угоду".

Крім того, Трамп переконаний, що Зеленський готовий відмовитися від Криму.

"Подивимося, що станеться в найближчі кілька днів. Не говоріть зі мною про Крим, говоріть про Крим з Обамою і Байденом", - сказав американський президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В України недостатньо зброї для повернення Криму, - Зеленський

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що окупований Крим "залишиться з Росією".

Автор: 

Зеленський Володимир (23884) Крим (14166) Трамп Дональд (5706)


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Топ коментарі
+38
Зеленський ще з 14 року готовий померти за Крим, просто Трамп того не знає
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28.04.2025 07:22
+36
Зеленський може, але є Конституція України.
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28.04.2025 07:20
+29
Зєлєнскій може. Україна - ні, бо наплює на власну Конституцію і перетвориться на безгосподаську територію, втративши суверенітет. Та й всі дотичні до такого стануть злочинцчми, порушивши міжнародне право і власні закони.
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28.04.2025 07:21
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Зеленський може, але є Конституція України.
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28.04.2025 07:20 Відповісти
Але ж у ПАР зеленський поіхав.Ось і результат.
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28.04.2025 07:27 Відповісти
Конституція України заборонить США визнавати крим російським? Бо лідору нічого де-юре визнавати не треба.
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28.04.2025 08:08 Відповісти
Ще трошки комедії і Зе підпише все що треба
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28.04.2025 08:14 Відповісти
воно тащиться від того, що воно на вершині слави, від кловуна 95 кагала, що в банях для сепарів виступав до, як воно думає, лідора, з яким президент Аперики зустрічі проводить.
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28.04.2025 09:19 Відповісти
Так, але якщо цю згоду, як міжнародний договір, буде ратифікованій у ВР монозбродом, ригами і іншими запроданцями то пікуй та конституція. Монозброд вже давно обходить конституцію неконституційними законами.
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28.04.2025 08:28 Відповісти
Ага, хай спробують плюнуть і де- юре віддати шмат України... Такого в світі ще не було...
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28.04.2025 09:28 Відповісти
Калінінградська область, Курили, Півничний Кіпр, Півнична Корея, Тайвань, Приднестровье, Абхазія, Осетія, Исламская Республика Афганистан ще там є окуповані території, зараз не згадаю.
Ну і усім відомий факт, країна, яку ніхто не визнавал, усі чекали, коли сама себе зруйнує, потім з неї почали торгувати, бо гроші не тхнуть, потім визнали як країну, а потім майже 60 років боролися з наслідками діяльності цієї країни і по теперешній час з нею боряться, так завний СССР. І зараз історія повторюється. Зараз РиФи тягнуть за вуха до цивілізованого світу, бо гроші не тхнуть.
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28.04.2025 09:52 Відповісти
Трамп самозакохано бреше. Оголошуючи бажане йому він таким чином намагається тиснути видаючи бажане за можливе. Він як ***** - бреше не зупиняючись.
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28.04.2025 08:28 Відповісти
таки да, бреше...
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28.04.2025 09:26 Відповісти
За 6 років керування зеленським на конституцію України плювали ,з самого початку,відразу після інагурації конституцією підтерлись. Невже ви думаєте зеленський і зараз зверне на конституцію Увагу?
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28.04.2025 08:48 Відповісти
На Конституцію може й не зверне, а ось на українців, які його на ганчірочки порвуть, ще й як зверне! Завжди так і було - зеля багато чого б хотів, але, коли все йшло у публічний простір, розумів, що йому особисто буде непереливки, і робив, як було треба Україні. Я і про стамбульські домовленості, що українська делегація, яка мала підписати капітуляцію, встала і вийшла; про корисні копалини і скандал у Овальному кабінеті; про спробу арешту Пороха у аеропорту у січні 2022, і ще були такі ситуації, де зеля хотів би, але не міг, бо боявся людей більше, ніж ситуації.
Сподіваємося...
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28.04.2025 10:01 Відповісти
Фактично там кацапи - коли ми зголосимось де - юре - за Крим можна забути
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28.04.2025 07:20 Відповісти
Скоро так само за Київ будемо говорити.
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28.04.2025 07:28 Відповісти
Де-юре не вимагали. Ні заоаз, ні раніше. В чому суть кіпіша серед заброньовано-непридатних ратрійотів?
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28.04.2025 08:06 Відповісти
Кацапи хочуть Крим застовбити за собою де - юре
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28.04.2025 08:10 Відповісти
Нехай хочуть. А яке це відношення має до лідора? Це до мирного плану міжгалактичного дипломата донні трумпа. Він буде пробувати визнавати і дружити з "другом владіміром" болотним
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28.04.2025 09:37 Відповісти
Справа у тому, що більшість санкцій (дуже болісних) було накладено на рашку якраз у зв'язку з анексією Крима. Причому, не тільки Штатами (які вже раді зняти свої санкції і торгувати-торгувати), але і Європою, яка не хоче їх знімати.
Але, якщо Крим буде УКРАЇНОЮ визнаний російським, то санкції будуть зняті автоматично, як безпредметні.
І саме це трамп з пуйлом і намагаються продавити.
Як там у детективах кажуть: йди за грошима!
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28.04.2025 10:08 Відповісти
Будь який договір може бути денонсованим рішенням Верховної Ради. А договір який протирічить Конституції ще й матиме наслідком кримінальну справу проти всіх причетних. Трамп ******** тому треба тянути час. Подати а розгляд Конституційному Суду, почати обговорення в Верховній Раді, призначити референдум, або принаймні нпослатися на нього і багато чого ще можна щоб затягнути справу на роки, або до імпічмента Трампа. Схоже йому вже недовго лишилось срати в вуха американцям і знищувати США.
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28.04.2025 08:35 Відповісти
Так - але війна продовжується і Трамп може зупинити постачання зброї
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28.04.2025 08:43 Відповісти
Постачання зброї відбувається з багатьох джерел. США не єдиний постачальник. Ми й самі багато що вміємо виготовляти. В випадку капітуляції постачання зброї теж припиниться, що дасть можливість ***** напасти знову. В те що він це зробить не сумніваюсь жодної миті. Зараз кацапи наступають на ослах, а підготувавшись завдяки "миру Трампа" та ще й з відміною санкцій які Трамп обіцяє ***** кацапи зможуть завдати нам великої шкоди.
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28.04.2025 09:01 Відповісти
США не Єдиний - але дуже точечний - ракети до Петріотів
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28.04.2025 09:04 Відповісти
Балістику збивають і інші системи. Пів року назад ніби то запускали в виробництво вітчизняні. Без патріотів доведеться бомбити кацапські міста і села, тобто дзеркально кошмарити мирняк вздовж кордонів. Війна стане трохи жорсткішою. Спитаємо з тих кому доручили ракетний щит України. Грошей буде менше тож будемо розстрілювати військових корупціонерів. Перебємось. Головне продовжувати знищення окупантів будь якими доступними для нас засобами.
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28.04.2025 09:18 Відповісти
В нас 6 Петріотів і 1 Самп - Ті - Св"ятошино приклад - як лупить балістика
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28.04.2025 09:22 Відповісти
Якщо нам доведеться щось вигадувати то американці остаточно втратять не тільки військові замовлення, а й залишки поваги в світі. Ну от хто купить в Америки щоб стати залежним від поставок і виконувати волю Трампа чи ще якогось американського диктатора? Трамп дурний, але думаю що власники американського ВПК проведуть "розяснювальну роботу". В світі не одні США виробляють ППО. А ще балістику можна збивати з літаків минулого покоління. Головне для нас зберегти суверенітет. Якщо прогнемось під "хотєлки Трампа-хуйла втратимо незалежність, а далі і країну.
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28.04.2025 09:40 Відповісти
А чи буде він їх постачати, при будь-якому розкладі? Він зараз "петріоти" навіть продавати не хоче.
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28.04.2025 09:18 Відповісти
Суми, Харків, Одеса, Херсон та інші не відчувають що зараз у нас є петріоти...
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28.04.2025 09:37 Відповісти
Пане поверніться в реальність. Крим де-юре буде визнавати США. Яким боком українська конституція до рішень президента і конгреса США?
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28.04.2025 09:40 Відповісти
А ми можемо де-юре визнати Аляску кацапською. І що? Трамп хоче зняти санкції з ********** тому що б ми не робили він знайде привід щоб зняти санкції. "Нам своє робить" і не приймати рішень за які поколінням буде соромно, а ********** не принесуть ніякої вигоди. Ну от МКС визнав ***** злочинцем і подав в розшук. Трамп срати хотів на рішення МКС і тупо його ігнорує. З визнаним злочинцем, як відомо, ніяких перемовин не ведуть.
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28.04.2025 09:47 Відповісти
https://espreso.tv/poglyad-chi-mozhe-prezident-ssha-viznati-rosiysku-aneksiyu-krimu
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28.04.2025 10:11 Відповісти
Звичайно! І вже ніякий суд в світі цього не скасує, не зважаючи що зеля вже був нелегетивний, що не мав права підписувати документи, які ідуть в суперічь Конституції України!😠
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28.04.2025 09:33 Відповісти
Зєлєнскій може. Україна - ні, бо наплює на власну Конституцію і перетвориться на безгосподаську територію, втративши суверенітет. Та й всі дотичні до такого стануть злочинцчми, порушивши міжнародне право і власні закони.
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28.04.2025 07:21 Відповісти
Зеленський потужно прокакався на всіх фронтах, балістики у нього немає, стратегії та ідей у війні теж, крім бусіфікуваня, запросто може потужно просрати Крим та не тількі. Скаже щось тіпа "ну я це визнав не юридично, а факитчно, так це і є факт". США та РФ естественно скажуть, що все ОК, зельман визнав це юридично. А че такое. Ведь сам сказав. Інше - деталі нікому не цікаві.
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28.04.2025 07:22 Відповісти
Зеленський ще з 14 року готовий померти за Крим, просто Трамп того не знає
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28.04.2025 07:22 Відповісти
Зеленський не віддасть Крим
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28.04.2025 07:23 Відповісти
Фігасє... Сєктант покращення і золотого зе-дощика з тєлємарафона? Мій Бердянськ здав, Мелітополь здав, і тд і тп, і все В РЕАЛІЇ і НАКАЗАМИ позмінувань, а тут раптом якісь чергові оманські папірці не підмахне під кайфом? Отакої...
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28.04.2025 07:49 Відповісти
москалопітек, хєр вам на рило а не Крим
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28.04.2025 07:58 Відповісти
Оце так неадекват
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28.04.2025 08:17 Відповісти
Він вже віддав, і не тільки. Весь Південний Схід, аж до Херсона. Бердянськ, Маріуполь, Мелітополь... І то саме він, саме та зелена нечисть...
Крим, до речі, ще янукович здав, і кацапів на Донбас запустив також він.
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28.04.2025 08:13 Відповісти
Коли віддасть ,то ти зехудоба ще будеш волати що так і треба було,так задумано потужним невтіком.
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28.04.2025 08:51 Відповісти
Маю надію, бо навіть він зі своім IQ, розуміє що і гроші йому не допоможуть сховатись від відповідальності.
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28.04.2025 09:42 Відповісти
Відмовиться, як тільки питання Криму перестане впливати на підвищення рейтингів.
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28.04.2025 07:25 Відповісти
Через 10 років русня прийде, захопить ще кілька областей.
І скаже віддавайте поперердні 4 - бо вони вже наші.
Крим ви тоді віддали - чого зараз пручаєтесь.
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28.04.2025 07:27 Відповісти
На цей раз у мудрого наріду буде аж 10 років на підготовку!
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28.04.2025 07:47 Відповісти
Так у нас ще дофіга "нових ліц" та "какая разніц".
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28.04.2025 08:30 Відповісти
10 років? Ви оптиміст 2-3:думаю не більше , а то і скоріше .
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28.04.2025 07:58 Відповісти
100%
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28.04.2025 07:59 Відповісти
Невиліковний лудоман🙈
То і США можуть обрати того хто їх поховає. Ми точно з ними в цьому в одній площині😢
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28.04.2025 07:33 Відповісти
А блазень шо пуп землі? Ну скаже він - відмовляюсь в шо далі? Додік він від народження ідіот, про це ще його мати казала. А от мама рима про свого ідіота казала шо він геніальний, то зараз маємо.
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28.04.2025 07:34 Відповісти
Своєю землею не торгують. Ніхто москалям Крим не віддасть ні де-факто, ні де-юре
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28.04.2025 07:35 Відповісти
Дефакто вже.
А ЗЄ провів 2-тижневу акцію у 2022 і додав ще 20% України.
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28.04.2025 08:32 Відповісти
Дефакто Крим вже сросійській,нажаль,а тебе зелошару твій покровитель безмозглих істот янелох питати не буде,наложе в твою порожню макітру зелайна, що так требатак краще для України,і ти будеш слюні пускати перед бидломарафоном.
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28.04.2025 08:56 Відповісти
Де юре Крим наш. Ми, таким чином, можемо віддати його в оренду, наприклад Британії, як Гонконг китайці. На 49 років за 1 гривню в рік.
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28.04.2025 07:37 Відповісти
Трампон не в курсі,що корейці вже офіційно вступили у війну?((Розтлумачте йому,що найс ґай натягнув його знову.
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28.04.2025 07:38 Відповісти
Так, зараз буде про 350 мільярдів...
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28.04.2025 07:39 Відповісти
Зеленський може відмовитися від своїх...

Трамп тут не збрехав. Зеленський таки може відмовитися від своїх слів, обіцянок - і не тільки МОЖЕ, але й постійно це робить - і при тому з дерев'яною "героїчною" мордою - адже Зеленський нікому нічого не винен - і Зеленському, вочевидь, на всіх начхати аби тільки свою дупу прикрити.
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28.04.2025 07:40 Відповісти
Старий розводіла пустив шептуна)))
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28.04.2025 07:47 Відповісти
Бачачи, що Зеленський постійно піддакує йому, вважаючи це такою хитрістю, Тромб і вхопився за довгий Зе-язик. І тепер буде викручувати його до кінця, аж поки той не вимовить формальне "так".
І не важливо, як Це буде оформлено - чи письмово у якомусь документі, чи просто в усній заяві, - не важливо. Бо Тромбу потрібне це формальне "так", щоби натиснути на Конгрес США і скасувати закони від 2014 та 2017 років, які закріпили право України на Крим.
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28.04.2025 07:50 Відповісти
Ішак задля спасіння власної дупи готовий на все. Це обкурене чмо не є виразником інтересів країни та її народу. Гнати мудака під три чорти!
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28.04.2025 07:50 Відповісти
"сайдьомся гдєто по сєрєдіне" V.O.Zeлєнскій
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28.04.2025 08:00 Відповісти
Ну тоді і від угоди про ресурси Зеленський може відмовитися!
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28.04.2025 08:01 Відповісти
Знов за рибу гроші! Він вже відповів, що землями України не торгує. Іди пий таблєтки, дєд
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28.04.2025 08:06 Відповісти
Ондого... Але ж бо, водкапейгрязиваляйся объявилася. Убедительная просьба от минздрава: опохмелиться и похрустеть ягельком(сушеным).
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28.04.2025 08:24 Відповісти
блін-трамп знову в аквареш перекрасився
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28.04.2025 08:20 Відповісти
Одне, що тiшить, Трамп себе вже поховав у своiй краiнi, як i главзеб. Отже, невдовзi Крим стане неактуальною темою(повернеться в Украiну).
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28.04.2025 08:21 Відповісти
Хтілося б ...
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28.04.2025 08:28 Відповісти
Зєля, як і Трумп, може відмовитися від будь-чого, у продажних шоуменів, як і у бариг-мародерів-пісділов, немає принципів.. але виживати з цим йому в Україні буде ох як непросто..
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28.04.2025 08:32 Відповісти
я вже запитував.
будь ласка розкрийте мені очі.
яка в сша, процедура визнання криму кацапським?
достатньо підпису рудого фріка, чи це складна процедура двох палат?
які, взагалі, підстави визнавати крим кацапським?
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28.04.2025 08:34 Відповісти
Трампону ху...ло подарувало альбом, размалюй сам.
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28.04.2025 08:44 Відповісти
ТрамПодонок - брехло и провокатор.
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28.04.2025 08:37 Відповісти
Це ти трампон можеш постійно відмовлятися, а Зеленський не може, є вибір між Конституцією і ліхтарним стовпом
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28.04.2025 08:41 Відповісти
Як в анекдоті, Трамп ідіот 10 разів на усі 10 гривень. Україна не може визнати Крим частиною **********, і від Зеленського це ніяким чином не залежить., ця вимога, це спосіб Х-уйла продовжувати війну і парити мозок рудому ідіоту, навіть якщо США визнають, цього не визнає більше ніхто крім Північної Кореї і Еритреї, бо це руйнування Міжнародного права, і повернення світу до часів, коли будь-яка країна може почати знищувати іншу країну. якщо бачить з війни користь.
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28.04.2025 08:42 Відповісти
Сталеві зеяйця вже поплавились, це йому не хером по роялє.
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28.04.2025 08:53 Відповісти
трамп бреше, як тільки відкриває рота. Ця брехня розрахована виключно на свій ядерни лохторат, який вже відзначився тупістю після контузії держакоь граблів.
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28.04.2025 09:00 Відповісти
А чому треба говорити з Обамаю, або Байденом, про Крим, тут треба говорити з Клінтоном, бо він відібрав у нас ЯЗ і США нам надали "гарантії безпеки" прописані в "будапештському меморандумі"...
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28.04.2025 09:00 Відповісти
"Нє вінаватий я!"
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28.04.2025 09:08 Відповісти
Заморозять війну до тих пір поки підари не відновляться,як тільки це станеться все почнеться з новою силою
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28.04.2025 09:21 Відповісти
Сдохни масковська *****.
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28.04.2025 09:31 Відповісти
Крим- це територія України.
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28.04.2025 09:31 Відповісти
Знову несе маячню зі своїми "угодами"
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28.04.2025 09:33 Відповісти
 
 