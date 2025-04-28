Зеленський може відмовитися від своїх вимог щодо Криму, - Трамп
Президент України Володимир Зеленський готовий поступитися Кримом в обмін на завершення бойових дії та настання довгоочікуваного миру
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News, про це заявив президент США Дональд Трамп.
Відповідаючи на запитання про зміну ставлення після резонансної перепалки лідерів у Білому домі наприкінці лютого, Трамп сказав:
"Я бачу, що Зеленський став спокійнішим, я думаю, що він розуміє картину, я думаю, що він хоче укласти угоду".
Крім того, Трамп переконаний, що Зеленський готовий відмовитися від Криму.
"Подивимося, що станеться в найближчі кілька днів. Не говоріть зі мною про Крим, говоріть про Крим з Обамою і Байденом", - сказав американський президент.
Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що окупований Крим "залишиться з Росією".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну і усім відомий факт, країна, яку ніхто не визнавал, усі чекали, коли сама себе зруйнує, потім з неї почали торгувати, бо гроші не тхнуть, потім визнали як країну, а потім майже 60 років боролися з наслідками діяльності цієї країни і по теперешній час з нею боряться, так завний СССР. І зараз історія повторюється. Зараз РиФи тягнуть за вуха до цивілізованого світу, бо гроші не тхнуть.
Сподіваємося...
Але, якщо Крим буде УКРАЇНОЮ визнаний російським, то санкції будуть зняті автоматично, як безпредметні.
І саме це трамп з пуйлом і намагаються продавити.
Як там у детективах кажуть: йди за грошима!
Крим, до речі, ще янукович здав, і кацапів на Донбас запустив також він.
І скаже віддавайте поперердні 4 - бо вони вже наші.
Крим ви тоді віддали - чого зараз пручаєтесь.
То і США можуть обрати того хто їх поховає. Ми точно з ними в цьому в одній площині😢
А ЗЄ провів 2-тижневу акцію у 2022 і додав ще 20% України.
Трамп тут не збрехав. Зеленський таки може відмовитися від своїх слів, обіцянок - і не тільки МОЖЕ, але й постійно це робить - і при тому з дерев'яною "героїчною" мордою - адже Зеленський нікому нічого не винен - і Зеленському, вочевидь, на всіх начхати аби тільки свою дупу прикрити.
І не важливо, як Це буде оформлено - чи письмово у якомусь документі, чи просто в усній заяві, - не важливо. Бо Тромбу потрібне це формальне "так", щоби натиснути на Конгрес США і скасувати закони від 2014 та 2017 років, які закріпили право України на Крим.
будь ласка розкрийте мені очі.
яка в сша, процедура визнання криму кацапським?
достатньо підпису рудого фріка, чи це складна процедура двох палат?
які, взагалі, підстави визнавати крим кацапським?