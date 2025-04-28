Зеленський може відмовитися від своїх вимог щодо Криму, - Трамп

Президент України Володимир Зеленський готовий поступитися Кримом в обмін на завершення бойових дії та настання довгоочікуваного миру

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News, про це заявив президент США Дональд Трамп.

Відповідаючи на запитання про зміну ставлення після резонансної перепалки лідерів у Білому домі наприкінці лютого, Трамп сказав:

"Я бачу, що Зеленський став спокійнішим, я думаю, що він розуміє картину, я думаю, що він хоче укласти угоду".

Крім того, Трамп переконаний, що Зеленський готовий відмовитися від Криму.

"Подивимося, що станеться в найближчі кілька днів. Не говоріть зі мною про Крим, говоріть про Крим з Обамою і Байденом", - сказав американський президент.

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Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що окупований Крим "залишиться з Росією".