Зеленский может отказаться от своих требований относительно Крыма, - Трамп
Президент Украины Владимир Зеленский готов уступить Крым в обмен на завершение боевых действия и наступление долгожданного мира
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News, об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Отвечая на вопрос об изменении отношения после резонансной перепалки лидеров в Белом доме в конце февраля, Трамп сказал:
"Я вижу, что Зеленский стал спокойнее, я думаю, что он понимает картину, я думаю, что он хочет заключить сделку".
Кроме того, Трамп убежден, что Зеленский готов отказаться от Крыма.
"Посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней. Не говорите со мной о Крыме, говорите о Крыме с Обамой и Байденом", - сказал американский президент.
Напомним, ранее Трамп заявил, что оккупированный Крым "останется с Россией".
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Ну і усім відомий факт, країна, яку ніхто не визнавал, усі чекали, коли сама себе зруйнує, потім з неї почали торгувати, бо гроші не тхнуть, потім визнали як країну, а потім майже 60 років боролися з наслідками діяльності цієї країни і по теперешній час з нею боряться, так завний СССР. І зараз історія повторюється. Зараз РиФи тягнуть за вуха до цивілізованого світу, бо гроші не тхнуть.
Сподіваємося...
Але, якщо Крим буде УКРАЇНОЮ визнаний російським, то санкції будуть зняті автоматично, як безпредметні.
І саме це трамп з пуйлом і намагаються продавити.
Як там у детективах кажуть: йди за грошима!
Крим, до речі, ще янукович здав, і кацапів на Донбас запустив також він.
І скаже віддавайте поперердні 4 - бо вони вже наші.
Крим ви тоді віддали - чого зараз пручаєтесь.
То і США можуть обрати того хто їх поховає. Ми точно з ними в цьому в одній площині😢
А ЗЄ провів 2-тижневу акцію у 2022 і додав ще 20% України.
Трамп тут не збрехав. Зеленський таки може відмовитися від своїх слів, обіцянок - і не тільки МОЖЕ, але й постійно це робить - і при тому з дерев'яною "героїчною" мордою - адже Зеленський нікому нічого не винен - і Зеленському, вочевидь, на всіх начхати аби тільки свою дупу прикрити.
І не важливо, як Це буде оформлено - чи письмово у якомусь документі, чи просто в усній заяві, - не важливо. Бо Тромбу потрібне це формальне "так", щоби натиснути на Конгрес США і скасувати закони від 2014 та 2017 років, які закріпили право України на Крим.
будь ласка розкрийте мені очі.
яка в сша, процедура визнання криму кацапським?
достатньо підпису рудого фріка, чи це складна процедура двох палат?
які, взагалі, підстави визнавати крим кацапським?
Чекаємо на його реакцію, коментар щодо цієї заяви Трампа.
Інформ гієни ОПи, які активно дзявкотять на опозиційних політиків, які нібито давно вже здали би Україну пуйлу, на відміну від незламного Боневтіка, також мають прокоментувати цю заяву Трампа.
за Бойка і Медведчука хвилюєшся ?