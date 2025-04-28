Зеленский может отказаться от своих требований относительно Крыма, - Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский готов уступить Крым в обмен на завершение боевых действия и наступление долгожданного мира

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Отвечая на вопрос об изменении отношения после резонансной перепалки лидеров в Белом доме в конце февраля, Трамп сказал:

"Я вижу, что Зеленский стал спокойнее, я думаю, что он понимает картину, я думаю, что он хочет заключить сделку".

Кроме того, Трамп убежден, что Зеленский готов отказаться от Крыма.

"Посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней. Не говорите со мной о Крыме, говорите о Крыме с Обамой и Байденом", - сказал американский президент.

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Напомним, ранее Трамп заявил, что оккупированный Крым "останется с Россией".