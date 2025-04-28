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Новини Припинення вогню між Україною та РФ
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ЄС підтримує позицію Зеленського щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні, - Єврокомісія

Міністри оборони країн Європи проведуть екстрену нараду щодо України

Президент України Володимир Зеленський поділяє позицію Європейського Союзу щодо припинення вогню та шляхів досягнення справедливого та тривалого миру в Україні, а європейська сторона також підтримує ці погляди українського лідера.

Про це у Брюсселі заявила речниця Європейської комісії Паула Піньо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Президент Зеленський глибоко поділяє позицію ЄС, і, навзаєм, ми великою мірою поділяємо позицію президента Зеленського щодо миру та переговорів про припинення вогню. Позиція України є абсолютно визначеною. Ми також чули коментарі від президента Трампа після цих переговорів. Ми вітаємо ці коментарі, коли йдеться про визнання, що атаки Росії проти України, які продовжувалися навіть цими вихідними, не можуть бути прийнятними", - сказала Паула Піньо.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23884) Євросоюз (13416)


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Ми так раді. А ще краще, щоб виділили декілька мільярдів євро на авіаквитки всім бажаючим латиноамериканцям повоювати в ЗСУ.
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28.04.2025 14:51 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський поділяє позицію Європейського Союзу щодо припинення вогню та шляхів досягнення справедливого та тривалого миру в Україні, а європейська сторона також підтримує ці погляди українського лідера. Джерело: https://censor.net/ua/n3549204
Як в тій басні
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28.04.2025 14:51 Відповісти
Безпрограшний варіант. Ніяких поступок - але й ніякої ескалації. І рибку з'їсти і на ялинку залізти.
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28.04.2025 14:58 Відповісти
Хто кого підтримує? - шо на кому лежало?
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28.04.2025 15:03 Відповісти
А чого ти, панночка Паула, проковтнула язика у відповідь на вимоги путіна щодо "миру" в Україні, які озвучила "говоряча коняка лавров"?
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28.04.2025 15:31 Відповісти
 
 