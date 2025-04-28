ЄС підтримує позицію Зеленського щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні, - Єврокомісія

Президент України Володимир Зеленський поділяє позицію Європейського Союзу щодо припинення вогню та шляхів досягнення справедливого та тривалого миру в Україні, а європейська сторона також підтримує ці погляди українського лідера.

Про це у Брюсселі заявила речниця Європейської комісії Паула Піньо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Президент Зеленський глибоко поділяє позицію ЄС, і, навзаєм, ми великою мірою поділяємо позицію президента Зеленського щодо миру та переговорів про припинення вогню. Позиція України є абсолютно визначеною. Ми також чули коментарі від президента Трампа після цих переговорів. Ми вітаємо ці коментарі, коли йдеться про визнання, що атаки Росії проти України, які продовжувалися навіть цими вихідними, не можуть бути прийнятними", - сказала Паула Піньо.

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