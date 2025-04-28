Болгарія може зіграти ключову роль у європейській обороні, - Кошта

Завдяки своїй оборонній промисловості Болгарія може відігравати ключову роль у зусиллях Європи з оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv, про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

"Безпека Європи починається в Україні. Безпека Європи та України не може бути розділена. Ми вирішили значно збільшити інвестиції в оборону. Більше інвестицій в оборону означає більше інвестицій в нашу економіку та потенціал для досліджень і інновацій", - наголосив він під час візиту до Болгарії.

Він зазначив, що варто мобілізувати всі ресурси держав-членів ЄС, щоб досягти успіху в оборонній програмі.

"Болгарія має хороші умови для того, щоб зіграти ключову роль у цьому процесі. Не тільки для забезпечення потреб Болгарії, а й для забезпечення і постачання оборонного потенціалу іншим європейським країнам", - додав Кошта.

Читайте: Тарифи Трампа - велика економічна помилка, - президент Євроради Кошта