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Новини Безпека Європи
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Болгарія може зіграти ключову роль у європейській обороні, - Кошта

Яка країна Європи може бути ключовою в оборонці

Завдяки своїй оборонній промисловості Болгарія може відігравати ключову роль у зусиллях Європи з оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv, про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

"Безпека Європи починається в Україні. Безпека Європи та України не може бути розділена. Ми вирішили значно збільшити інвестиції в оборону. Більше інвестицій в оборону означає більше інвестицій в нашу економіку та потенціал для досліджень і інновацій", - наголосив він під час візиту до Болгарії.

Він зазначив, що варто мобілізувати всі ресурси держав-членів ЄС, щоб досягти успіху в оборонній програмі.

"Болгарія має хороші умови для того, щоб зіграти ключову роль у цьому процесі. Не тільки для забезпечення потреб Болгарії, а й для забезпечення і постачання оборонного потенціалу іншим європейським країнам", - додав Кошта.

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Автор: 

Болгарія (783) Європа (1817) Євросоюз (13416) Кошта Антоніу (45)


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Дожили кацапи до того часу що проти них вже і болгари обізлились
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28.04.2025 12:26 Відповісти
Це Європа "дожила" до того часу, що "болгарії" грають ключову роль...
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28.04.2025 12:34 Відповісти
Ну а хто Європі винен?
Їй уже стільки двінків кацапи надавали починаючи з 2003 року, 2004, в 2008 їй просто кричали що йде загарбницька війна проти Грузії, 2014 Європа вірила кацапам за якихось міфічних українських націоналістів які "...мальчика в трусіках...".
То хто тут просто був глухий і сліпий?
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28.04.2025 13:14 Відповісти
Ну, тепер спасайтесь, хто може.
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28.04.2025 12:26 Відповісти
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28.04.2025 12:35 Відповісти
І довго він ще стояти буде?
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28.04.2025 12:45 Відповісти
Нє ну Болгари з Руминами ще ті вояки там принципі і мадяри від них не відстають. Такий собі тригонмерат оборони ЄС. Вся надія на вас потужні оборонці.
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28.04.2025 12:36 Відповісти
ключову роль , треба охороняти всім службам охорони Болгарії ,бо русні там багато , а вони ******* вбивати тих ,хто їх годує ...
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28.04.2025 13:21 Відповісти
Ключова роль, Болгарії, Європи, підписантів мирних угод зєлєнскаво - одна. Безпосередня участь у бойових діях проти терористичної країни. Як північні корейці. У складі ЗСУ, окремо, у складі інтернаціональних бригад (іспанський варіант), зі своєю зброєю, з і зброєю китайців чи німців, але БЕЗПОСЕРЕДНЯ УЧАСТЬ. Досить розмов, коли йде розмова про долю Європи. Рашистська чума нахабна, бо їй Європа не дала відсіч.
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28.04.2025 13:47 Відповісти
Ніколи і ніде в жодній війні болгари не грали, не грають і не гратимуть ключової ролі.
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28.04.2025 13:53 Відповісти
 
 