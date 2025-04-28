Болгария может сыграть ключевую роль в европейской обороне, - Кошта

Благодаря своей оборонной промышленности Болгария может играть ключевую роль в усилиях Европы по обороне.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv, об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта.

"Безопасность Европы начинается в Украине. Безопасность Европы и Украины не может быть разделена. Мы решили значительно увеличить инвестиции в оборону. Больше инвестиций в оборону означает больше инвестиций в нашу экономику и потенциал для исследований и инноваций", - подчеркнул он во время визита в Болгарию.

Он отметил, что стоит мобилизовать все ресурсы государств-членов ЕС, чтобы достичь успеха в оборонной программе.

"Болгария имеет хорошие условия для того, чтобы сыграть ключевую роль в этом процессе. Не только для обеспечения потребностей Болгарии, но и для обеспечения и поставки оборонного потенциала другим европейским странам", - добавил Кошта.

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