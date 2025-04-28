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Новости Безопасность Европы
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Болгария может сыграть ключевую роль в европейской обороне, - Кошта

Какая страна Европы может быть ключевой в обороне

Благодаря своей оборонной промышленности Болгария может играть ключевую роль в усилиях Европы по обороне.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv, об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта.

"Безопасность Европы начинается в Украине. Безопасность Европы и Украины не может быть разделена. Мы решили значительно увеличить инвестиции в оборону. Больше инвестиций в оборону означает больше инвестиций в нашу экономику и потенциал для исследований и инноваций", - подчеркнул он во время визита в Болгарию.

Он отметил, что стоит мобилизовать все ресурсы государств-членов ЕС, чтобы достичь успеха в оборонной программе.

"Болгария имеет хорошие условия для того, чтобы сыграть ключевую роль в этом процессе. Не только для обеспечения потребностей Болгарии, но и для обеспечения и поставки оборонного потенциала другим европейским странам", - добавил Кошта.

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Автор: 

Болгария (655) Европа (1858) Евросоюз (17129) Антониу Кошта (45)


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Топ комментарии
+4
Це Європа "дожила" до того часу, що "болгарії" грають ключову роль...
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28.04.2025 12:34
+2
Нє ну Болгари з Руминами ще ті вояки там принципі і мадяри від них не відстають. Такий собі тригонмерат оборони ЄС. Вся надія на вас потужні оборонці.
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28.04.2025 12:36
+1
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28.04.2025 12:35
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Дожили кацапи до того часу що проти них вже і болгари обізлились
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28.04.2025 12:26 Ответить
Це Європа "дожила" до того часу, що "болгарії" грають ключову роль...
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28.04.2025 12:34 Ответить
Ну а хто Європі винен?
Їй уже стільки двінків кацапи надавали починаючи з 2003 року, 2004, в 2008 їй просто кричали що йде загарбницька війна проти Грузії, 2014 Європа вірила кацапам за якихось міфічних українських націоналістів які "...мальчика в трусіках...".
То хто тут просто був глухий і сліпий?
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28.04.2025 13:14 Ответить
Ну, тепер спасайтесь, хто може.
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28.04.2025 12:26 Ответить
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28.04.2025 12:35 Ответить
І довго він ще стояти буде?
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28.04.2025 12:45 Ответить
Як і куди "вітер повіє". Переможе кацапщина - болгари його швиденько відреставрують (він у жалюгідному стані навіть на фото). Зазнає поразки, чи розвалиться - болгари його знесуть. Болгари, як і румуни та мадяри завжди були, є і залишаться продажними сикунами.
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28.04.2025 14:12 Ответить
З нього непогану дачу можна збудувати.
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28.04.2025 15:17 Ответить
Нє ну Болгари з Руминами ще ті вояки там принципі і мадяри від них не відстають. Такий собі тригонмерат оборони ЄС. Вся надія на вас потужні оборонці.
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28.04.2025 12:36 Ответить
ключову роль , треба охороняти всім службам охорони Болгарії ,бо русні там багато , а вони ******* вбивати тих ,хто їх годує ...
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28.04.2025 13:21 Ответить
Ключова роль, Болгарії, Європи, підписантів мирних угод зєлєнскаво - одна. Безпосередня участь у бойових діях проти терористичної країни. Як північні корейці. У складі ЗСУ, окремо, у складі інтернаціональних бригад (іспанський варіант), зі своєю зброєю, з і зброєю китайців чи німців, але БЕЗПОСЕРЕДНЯ УЧАСТЬ. Досить розмов, коли йде розмова про долю Європи. Рашистська чума нахабна, бо їй Європа не дала відсіч.
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28.04.2025 13:47 Ответить
Ніколи і ніде в жодній війні болгари не грали, не грають і не гратимуть ключової ролі.
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28.04.2025 13:53 Ответить
 
 