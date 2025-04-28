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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
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ЕС поддерживает позицию Зеленского по мирному урегулированию конфликта в Украине, - Еврокомиссия

Министры обороны стран Европы проведут экстренное совещание по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский разделяет позицию Европейского Союза относительно прекращения огня и путей достижения справедливого и прочного мира в Украине, а европейская сторона также поддерживает эти взгляды украинского лидера.

Об этом в Брюсселе заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Президент Зеленский глубоко разделяет позицию ЕС, и, в свою очередь, мы в большой степени разделяем позицию президента Зеленского относительно мира и переговоров о прекращении огня. Позиция Украины является абсолютно определенной. Мы также слышали комментарии от президента Трампа после этих переговоров. Мы приветствуем эти комментарии, когда речь идет о признании, что атаки России против Украины, которые продолжались даже в эти выходные, не могут быть приемлемыми", - сказала Паула Пиньо.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20417) Евросоюз (17129)


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Ми так раді. А ще краще, щоб виділили декілька мільярдів євро на авіаквитки всім бажаючим латиноамериканцям повоювати в ЗСУ.
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28.04.2025 14:51 Ответить
Президент України Володимир Зеленський поділяє позицію Європейського Союзу щодо припинення вогню та шляхів досягнення справедливого та тривалого миру в Україні, а європейська сторона також підтримує ці погляди українського лідера. Джерело: https://censor.net/ua/n3549204
Як в тій басні
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28.04.2025 14:51 Ответить
Безпрограшний варіант. Ніяких поступок - але й ніякої ескалації. І рибку з'їсти і на ялинку залізти.
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28.04.2025 14:58 Ответить
Хто кого підтримує? - шо на кому лежало?
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28.04.2025 15:03 Ответить
А чого ти, панночка Паула, проковтнула язика у відповідь на вимоги путіна щодо "миру" в Україні, які озвучила "говоряча коняка лавров"?
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28.04.2025 15:31 Ответить
Допоможітб.вже так, щоб утін у якутію москву переніс.
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28.04.2025 16:01 Ответить
 
 