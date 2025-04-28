ЕС поддерживает позицию Зеленского по мирному урегулированию конфликта в Украине, - Еврокомиссия

Президент Украины Владимир Зеленский разделяет позицию Европейского Союза относительно прекращения огня и путей достижения справедливого и прочного мира в Украине, а европейская сторона также поддерживает эти взгляды украинского лидера.

Об этом в Брюсселе заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Президент Зеленский глубоко разделяет позицию ЕС, и, в свою очередь, мы в большой степени разделяем позицию президента Зеленского относительно мира и переговоров о прекращении огня. Позиция Украины является абсолютно определенной. Мы также слышали комментарии от президента Трампа после этих переговоров. Мы приветствуем эти комментарии, когда речь идет о признании, что атаки России против Украины, которые продолжались даже в эти выходные, не могут быть приемлемыми", - сказала Паула Пиньо.

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