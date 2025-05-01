Соглашение о недрах с США не противоречит евроинтеграции Украины, - Еврокомиссия
В Еврокомиссии приветствуют подписание соглашения о недрах между США и Украиной.
Об этом сообщил представитель Европейской Комиссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Комиссия приветствует обязательства Соединенных Штатов инвестировать вместе с Украиной в свободную, суверенную и безопасную Украину. Потребности Украины в восстановлении являются огромными, и ЕС остается преданным делу инвестирования в усилия по реконструкции Украины", - отметил он.
В Еврокомиссии заявили, что будут способствовать дальнейшей интеграции украинской экономики в Единый рынок ЕС, тем самым укрепляя экономические отношения.
"Комиссия принимает во внимание, что сегодняшнее соглашение содержит специальные положения, направленные на обеспечение соблюдения Украиной своей заявки на вступление в Европейский Союз, а также на избежание конфликтов с действующими обязательствами в рамках Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной и Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли", - сказал спикер.
"Перед лицом неспровоцированной агрессивной войны России ЕС, Соединенные Штаты, а также все наши союзники и партнеры должны и в дальнейшем поддерживать Украину в ее борьбе за справедливый и длительный мир, привлекать Россию к ответственности за ее преступления и одновременно удовлетворять неотложные и среднесрочные потребности Украины", - добавили в ЕК.
Соглашение о недрах с США
Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.
Полный текст соглашения был обнародован Кабмином.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
порошенко і зеленський вороги.
відповідно, те що зеленський проголошує хорошим чи успіхом порошенко критикуватиме.
а це означає що, наприкляд, мені, людині яка була і є проти цієї угоди не треба сідати та аналізувати чим угода погана чи хороша.
мені достатньо дочекатися день, два і спікери від порошенка почнуть виступати і якщо угода погана то озвучать в чому вона погана а якщо хороша то критично мислячи можна і це розпізнати.
тому немає сенсу накидатися на зеленського за цю угоду, зараз це зроблять люди від порошенка, професійно і по поличках все розкладуть.
але моя думка та сама - зеленський помилився, угоду укладати не треба було, треба було як хамас послати трампа.
дуже хочу помилятися.
чесно.
зе!скоморох виторговує свою особисту недоторканість!
бо, залишатися в україні йому не можна! або чаушеску, або мілошевич.
Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.
Хтось підкаже коли це ЗЄ спитав у народу , щодо продажу українських надр?
Чи він приходив у Верховну Раду з цього питання?
Чи був референдум?
І хто цих "менеджерів" наймав - український народ?
Шулєра вони, ось і все
У свій час треба не дати їм втікти
https://program.ze2019.com/
НАРОДОВЛАДДЯ ЧЕРЕЗ РЕФЕРЕНДУМИ
Одразу хочу запевнити - іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього.
Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану. Буду чесним і відданим Україні та передам її в руки нового покоління політиків.
Мій перший законопроект: «Про народовладдя».
У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки Народ України
буде формувати основні завдання для влади https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=398835033994780 через референдуми та інші https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=309905229639489 форми прямої демократії.