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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Соглашение о недрах с США не противоречит евроинтеграции Украины, - Еврокомиссия

Соглашение о недрах. Что говорят в Еврокомиссии

В Еврокомиссии приветствуют подписание соглашения о недрах между США и Украиной.

Об этом сообщил представитель Европейской Комиссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Комиссия приветствует обязательства Соединенных Штатов инвестировать вместе с Украиной в свободную, суверенную и безопасную Украину. Потребности Украины в восстановлении являются огромными, и ЕС остается преданным делу инвестирования в усилия по реконструкции Украины", - отметил он.

В Еврокомиссии заявили, что будут способствовать дальнейшей интеграции украинской экономики в Единый рынок ЕС, тем самым укрепляя экономические отношения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига проинформировал Каллас о подписании Соглашения с США по Инвестиционному фонду восстановления

"Комиссия принимает во внимание, что сегодняшнее соглашение содержит специальные положения, направленные на обеспечение соблюдения Украиной своей заявки на вступление в Европейский Союз, а также на избежание конфликтов с действующими обязательствами в рамках Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной и Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли", - сказал спикер.

"Перед лицом неспровоцированной агрессивной войны России ЕС, Соединенные Штаты, а также все наши союзники и партнеры должны и в дальнейшем поддерживать Украину в ее борьбе за справедливый и длительный мир, привлекать Россию к ответственности за ее преступления и одновременно удовлетворять неотложные и среднесрочные потребности Украины", - добавили в ЕК.

Читайте: Евросоюз никогда не признает Крым частью РФ, - Каллас

Соглашение о недрах с США

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

Полный текст соглашения был обнародован Кабмином.

Читайте: Соглашение об инвестфонде восстановления с США начинают рассматривать в Раде, - СМИ

Автор: 

Еврокомиссия (1459) США (26791) Евросоюз (17139) ископаемые (150)


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Топ комментарии
+3
Може євроінтеграції й ні, а от економічним інтересам та економічній й політичній незалежності точно шкодить!!!
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01.05.2025 15:59
+2
Приблизно як зняті з пораненого чоботи...
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01.05.2025 16:02
+2
Угода про надра зі США в першу чергу суперечить Конституції України

Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.

Хтось підкаже коли це ЗЄ спитав у народу , щодо продажу українських надр?
Чи він приходив у Верховну Раду з цього питання?
Чи був референдум?
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01.05.2025 16:13
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Може євроінтеграції й ні, а от економічним інтересам та економічній й політичній незалежності точно шкодить!!!
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01.05.2025 15:59 Ответить
давайте як є, по чесному.
порошенко і зеленський вороги.
відповідно, те що зеленський проголошує хорошим чи успіхом порошенко критикуватиме.
а це означає що, наприкляд, мені, людині яка була і є проти цієї угоди не треба сідати та аналізувати чим угода погана чи хороша.
мені достатньо дочекатися день, два і спікери від порошенка почнуть виступати і якщо угода погана то озвучать в чому вона погана а якщо хороша то критично мислячи можна і це розпізнати.
тому немає сенсу накидатися на зеленського за цю угоду, зараз це зроблять люди від порошенка, професійно і по поличках все розкладуть.
але моя думка та сама - зеленський помилився, угоду укладати не треба було, треба було як хамас послати трампа.
дуже хочу помилятися.
чесно.
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01.05.2025 16:02 Ответить
А тобі важко САМОМУ її прочитати та САМОМУ зробити висновок не чекаючи поки тобі "розтлумачать" так як треба котрійсь з політичних сил?! Не звик думати САМ?! От на таких й тримаються такі як Трамп, )(уйло (воно ж путін), той же Зеленський на таких прийшов до влади, Лукашенко й інші популісти дуже бажаючі узурпації влади. Саме через ТАКИХ людство точно не є Хомо сапієнс а лише Хомо еректус та веде війни замість того щоб покращувати власне життя!!!
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01.05.2025 16:11 Ответить
не вдавайте з себе бидло тому не тикайте незнайомим людям.
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01.05.2025 16:21 Ответить
необраному виконуючому обов'язки зе!поцу похєр на україну, на українців, на надра та на всілякі угоди!
зе!скоморох виторговує свою особисту недоторканість!
бо, залишатися в україні йому не можна! або чаушеску, або мілошевич.
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01.05.2025 16:14 Ответить
Приблизно як зняті з пораненого чоботи...
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01.05.2025 16:02 Ответить
Угода про надра зі США в першу чергу суперечить Конституції України

Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.

Хтось підкаже коли це ЗЄ спитав у народу , щодо продажу українських надр?
Чи він приходив у Верховну Раду з цього питання?
Чи був референдум?
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01.05.2025 16:13 Ответить
Цю "суперечність" вони обійшли написавши в угоді про те що надра є власністю України, а вони лише ними розпоряджаються. Ну як менеджер, котрого найняли керувати підприємством, але прописавши в трудовому договорі НЕМОЖЛИВІСТЬ його звільнити!
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01.05.2025 16:18 Ответить
Вони обійшли український народ!
І хто цих "менеджерів" наймав - український народ?

Шулєра вони, ось і все
У свій час треба не дати їм втікти
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01.05.2025 16:29 Ответить
"Комісія бере до уваги,(в переносному розумінні -"комісія бере до одного місця,,,"
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01.05.2025 16:17 Ответить
Передвиборча програма Зеленського

https://program.ze2019.com/

НАРОДОВЛАДДЯ ЧЕРЕЗ РЕФЕРЕНДУМИ
Одразу хочу запевнити - іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього.
Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану. Буду чесним і відданим Україні та передам її в руки нового покоління політиків.
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01.05.2025 16:20 Ответить
Хочу нагадати, що саме воля народу, висловлена на референдумі 1 грудня 1991 року, - народила Україну як державу. З того часу в нас не було референдумів, на яких народ вирішував би щось
Мій перший законопроект: «Про народовладдя».

У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки Народ України

буде формувати основні завдання для влади https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=398835033994780 через референдуми та інші https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=309905229639489 форми прямої демократії.
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01.05.2025 16:22 Ответить
Мене цікавлять лише інтереси українського народу. Щодо інтересів ЄС, Україна поки за його межами, тому всі балачки зараз пусте
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01.05.2025 16:30 Ответить
Поди, ця угода суперечить безопасности Украины, бо США не подвязываются под такие гарантии.
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01.05.2025 17:28 Ответить
 
 