Соглашение о недрах с США не противоречит евроинтеграции Украины, - Еврокомиссия

В Еврокомиссии приветствуют подписание соглашения о недрах между США и Украиной.

Об этом сообщил представитель Европейской Комиссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Комиссия приветствует обязательства Соединенных Штатов инвестировать вместе с Украиной в свободную, суверенную и безопасную Украину. Потребности Украины в восстановлении являются огромными, и ЕС остается преданным делу инвестирования в усилия по реконструкции Украины", - отметил он.

В Еврокомиссии заявили, что будут способствовать дальнейшей интеграции украинской экономики в Единый рынок ЕС, тем самым укрепляя экономические отношения.

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"Комиссия принимает во внимание, что сегодняшнее соглашение содержит специальные положения, направленные на обеспечение соблюдения Украиной своей заявки на вступление в Европейский Союз, а также на избежание конфликтов с действующими обязательствами в рамках Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной и Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли", - сказал спикер.

"Перед лицом неспровоцированной агрессивной войны России ЕС, Соединенные Штаты, а также все наши союзники и партнеры должны и в дальнейшем поддерживать Украину в ее борьбе за справедливый и длительный мир, привлекать Россию к ответственности за ее преступления и одновременно удовлетворять неотложные и среднесрочные потребности Украины", - добавили в ЕК.

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Соглашение о недрах с США

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

Полный текст соглашения был обнародован Кабмином.

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