Зеленский о соглашении с США: Это первый результат ватиканской встречи с Трампом. ВИДЕО

В видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписание экономического соглашения с США - это первый результат его встречи с президентом Дональдом Трампом в Ватикане.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня были доклады нашей правительственной команды по экономическому партнерству с Соединенными Штатами Америки. Соглашение есть, подписано, будет направлено на ратификацию в Верховную Раду Украины, и мы заинтересованы в том, чтобы не было с соглашением никаких затягиваний.

Наши представители - прежде всего первый вице-премьер Юлия Свириденко, команда Министерства экономики, также Министерство финансов, Министерство юстиции - все поработали очень хорошо. Соглашение значительно изменилось в процессе подготовки. Теперь это действительно равноправное соглашение, которое создает возможность для инвестиций в Украину - довольно весомых, - а кроме того, еще и для существенной модернизации производств в Украине и, что не менее важно, модернизации юридических практик в нашем государстве.

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В соглашении нет долга и создается Фонд - Фонд восстановления, который будет инвестировать в Украину и зарабатывать именно здесь. Это работа вместе с Америкой и на справедливых условиях, когда зарабатывать могут в партнерстве и украинское государство, и Соединенные Штаты, которые помогают нам в защите.

Мы говорили с президентом Соединенных Штатов, с Дональдом Трампом, о нашей готовности к заключению соглашения - говорили на встрече в Ватикане. Фактически сейчас мы имеем первый результат ватиканской встречи, который делает ее действительно исторической. Очень ждем и других результатов нашего разговора", - сказал Зеленский.

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