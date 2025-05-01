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Новости Видео Соглашение о полезных ископаемых с США Обращение Зеленского
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Зеленский о соглашении с США: Это первый результат ватиканской встречи с Трампом. ВИДЕО

В видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписание экономического соглашения с США - это первый результат его встречи с президентом Дональдом Трампом в Ватикане.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня были доклады нашей правительственной команды по экономическому партнерству с Соединенными Штатами Америки. Соглашение есть, подписано, будет направлено на ратификацию в Верховную Раду Украины, и мы заинтересованы в том, чтобы не было с соглашением никаких затягиваний.

Наши представители - прежде всего первый вице-премьер Юлия Свириденко, команда Министерства экономики, также Министерство финансов, Министерство юстиции - все поработали очень хорошо. Соглашение значительно изменилось в процессе подготовки. Теперь это действительно равноправное соглашение, которое создает возможность для инвестиций в Украину - довольно весомых, - а кроме того, еще и для существенной модернизации производств в Украине и, что не менее важно, модернизации юридических практик в нашем государстве.

Читайте: Бессент о подписании соглашения между США и Украиной: Трамп "раздал" Зеленскому "роял-флеш"

В соглашении нет долга и создается Фонд - Фонд восстановления, который будет инвестировать в Украину и зарабатывать именно здесь. Это работа вместе с Америкой и на справедливых условиях, когда зарабатывать могут в партнерстве и украинское государство, и Соединенные Штаты, которые помогают нам в защите.

Мы говорили с президентом Соединенных Штатов, с Дональдом Трампом, о нашей готовности к заключению соглашения - говорили на встрече в Ватикане. Фактически сейчас мы имеем первый результат ватиканской встречи, который делает ее действительно исторической. Очень ждем и других результатов нашего разговора", - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20452) соглашение (1329) США (26791)


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Топ комментарии
+6
Ще ні×ера не ясно з цією намаханою угодою, а самозакоханий дурень вже мемуари пише. Їх обох одна міль покусала.
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01.05.2025 19:35
+4
Бадьоро відзвітував про віддачу українських ресурсів!
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01.05.2025 19:30
+3
Це він натякає що це одного його заслуга?Обоянієм взяв?В очі заглянув?
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01.05.2025 19:30
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Це він натякає що це одного його заслуга?Обоянієм взяв?В очі заглянув?
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01.05.2025 19:30 Ответить
Ще десять разів вибачився за істерику в Овальному кабінеті
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01.05.2025 19:32 Ответить
А якщо навіть і так.
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01.05.2025 20:33 Ответить
Бадьоро відзвітував про віддачу українських ресурсів!
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01.05.2025 19:30 Ответить
Аби щось хороше там було
Але здається зелю обставили
У нас війна, у нас втрати щоденні, у нас ярмо на шиї, а у нього угоди, здобутки, слава
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01.05.2025 19:31 Ответить
До потужних безпекових угод додаються потужні угоди про копалини з Британією і США
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01.05.2025 19:33 Ответить
а всіх українців маск вивезе на марс
нехай обживають
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01.05.2025 19:38 Ответить
Вас читають 174. не можете підказати де саме Вас читають ці 174? 🤓
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01.05.2025 19:44 Ответить
Основний результат має бути в майбутньому, коли ішак опиниться на нарах.
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01.05.2025 19:35 Ответить
Ще ні×ера не ясно з цією намаханою угодою, а самозакоханий дурень вже мемуари пише. Їх обох одна міль покусала.
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01.05.2025 19:35 Ответить
Кто молодец - я молодец. Кто во всем виноват - Порошенко.
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01.05.2025 19:41 Ответить
Вава спішить, ратифікуйте і візьміть на себе відповідальність, а я «в сторонкє», я вам нічєво нє должєн
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01.05.2025 19:42 Ответить
тобто сам похорон папи обом був якось покуй...
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01.05.2025 19:44 Ответить
Чудеса та й годі. Декілька місяців не могли домовитися, а тут "бац", і за 15 хвилин все вирішилося)
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01.05.2025 19:47 Ответить
А в чьому результат? Ми візьмемо наданий нам американцями собачий хер та переможемо россіянців? Що воно меле... Аби самому нічого не робити. Трумп тобі ракети дав, що ти потужно прокакав?
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01.05.2025 19:49 Ответить
То на чиїх похоронах буде другий результат?
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01.05.2025 19:49 Ответить
Назагал фотосесія ішака та рижого у Ватикані тривала 9 хвилин. За цей час це чмо навіть не усвідомило, що відбувається. Фото на память - ось і весь результат.
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01.05.2025 19:56 Ответить
Папа Римський не дасть збрехати він все чув.
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01.05.2025 20:29 Ответить
Патужный кралврал.Где лимон Дронов?Где гарантии безопасности? Бедоносный.
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01.05.2025 20:37 Ответить
 
 