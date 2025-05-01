Инвестиционный фонд из соглашения о недрах с США может заработать через несколько недель, - Свириденко
Украинско-американский инвестиционный фонд может начать деятельность уже через несколько недель. Сначала нужна ратификация соглашения о полезных ископаемых в Верховной Раде.
Об этом сказала первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко на встрече с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Наша задача - сделать это как можно быстрее, но сейчас очень трудно это предсказать. Я думаю, что это займет месяцы, однозначно не годы. Мы говорим о неделях или месяцах. И, конечно, мы хотим завершить все другие технические вопросы, связанные со средствами", - пояснила министр.
После утверждения правительством и подписанием соглашения его должен ратифицировать парламент.
По словам нардепа "Голоса" Ярослава Железняка, это может произойти во время пленарных заседаний 13-15 мая.
После этого будут заключены еще два дополнительных соглашения по созданию фонда и технических деталей, кроме основного межправительственного.
Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписали Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерстве в сфере критических полезных ископаемых.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.
В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.
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Все узурпував татаров-ОП
А якщо там тимчасово влада України не працює, держава США має зробити так, щоб запрацювала. Логічно?
Хто б передав йому, що це гріх лихоїмства?