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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Инвестиционный фонд из соглашения о недрах с США может заработать через несколько недель, - Свириденко

Подписано соглашение с США

Украинско-американский инвестиционный фонд может начать деятельность уже через несколько недель. Сначала нужна ратификация соглашения о полезных ископаемых в Верховной Раде.

Об этом сказала первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко на встрече с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Наша задача - сделать это как можно быстрее, но сейчас очень трудно это предсказать. Я думаю, что это займет месяцы, однозначно не годы. Мы говорим о неделях или месяцах. И, конечно, мы хотим завершить все другие технические вопросы, связанные со средствами", - пояснила министр.

После утверждения правительством и подписанием соглашения его должен ратифицировать парламент.

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По словам нардепа "Голоса" Ярослава Железняка, это может произойти во время пленарных заседаний 13-15 мая.

После этого будут заключены еще два дополнительных соглашения по созданию фонда и технических деталей, кроме основного межправительственного.

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Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписали Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерстве в сфере критических полезных ископаемых.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.

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Автор: 

США (26791) фонд (142) ископаемые (150) Свириденко Юлия (130)


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Топ комментарии
+5
"покоління зе" в більшості своїй з'їб@ться за кордон
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01.05.2025 22:22
+4
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01.05.2025 22:21
+2
Интересно Рада ещё не ратифицировала ничего а ОПа уже працює!
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01.05.2025 22:29
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хтось вже руки потирає?
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01.05.2025 22:17 Ответить
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01.05.2025 22:21 Ответить
"покоління зе" в більшості своїй з'їб@ться за кордон
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01.05.2025 22:22 Ответить
Интересно Рада ещё не ратифицировала ничего а ОПа уже працює!
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01.05.2025 22:29 Ответить
Бо ВРУ нічого не вирішує.
Все узурпував татаров-ОП
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01.05.2025 23:50 Ответить
Першим ділом інвестфонд має постановити, що видобуток корисних копалин має розпочатися в радіусі 30 км (умовно) від міст Донецьк, Луганськ і Сімферопіль. Під чітким керівництвом влади і уряду України, звісно.

А якщо там тимчасово влада України не працює, держава США має зробити так, щоб запрацювала. Логічно?
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01.05.2025 22:47 Ответить
Слуги кинули на підписання цього документа кого не жаль! Якщо щось піде не так, то сидітиме ця курочка!
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01.05.2025 22:51 Ответить
ну да, американці вже грабарки на держаки насажують, через пару тижнів приїдуть літій копати.
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01.05.2025 23:01 Ответить
збагачувальний завод коштує млрд. вже бачу його на горизонті)
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01.05.2025 23:21 Ответить
думаю, це марення від розігрітого асфальту.
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01.05.2025 23:30 Ответить
пу забирає силою, рудий шантажує
Хто б передав йому, що це гріх лихоїмства?
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01.05.2025 23:13 Ответить
А тепер, хай знайдуть інвесторів, яким не шкода, спої інвестиції, під бомби підставляти. Бкдуть дуже довго шукати
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01.05.2025 23:17 Ответить
Мабуть Zлугі вже попристраювали родичок і Сосєн у цей інвест фонд на посади, раз так швидко все створилось
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01.05.2025 23:48 Ответить
 
 