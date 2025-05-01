Соглашение о полезных ископаемых отражает заинтересованность США в суверенном будущем Украины, - Белый дом

Подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства. Документ начал первое в истории партнерство с целью восстановления и долгосрочного экономического успеха Украины.

Об этом говорится в заявлении Белого Дома о подписании соглашения о недрах между Украиной и США, передает Цензор.НЕТ.

"Под руководством президента Дональда Трампа 30 апреля США и Украина заключили историческое соглашение, начав первое в истории партнерство для восстановления и долгосрочного экономического успеха Украины", - отмечается в заявлении.

Отмечается, что это соглашение является полностью совместным партнерством между двумя странами, от которого выиграют как Соединенные Штаты, так и Украина

"Это партнерство представляет экономическую заинтересованность Соединенных Штатов в обеспечении свободного, мирного и суверенного будущего для Украины", - говорится на сайте Белого дома.

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Отмечается, что это соглашение также укрепит стратегическое партнерство между Соединенными Штатами и Украиной с целью долгосрочной реконструкции и модернизации в ответ на масштабные разрушения, вызванные полномасштабным вторжением России.

"Министерство финансов и Международная финансовая корпорация США (DFC) будут сотрудничать с правительством Украины для окончательного согласования механизмов управления и продвижения этого важного партнерства. DFC США будет сотрудничать с Государственной организацией Украины по вопросам поддержки государственно-частного партнерства, обе организации имеют полное доверие и кредитоспособность своих стран", - заявили в Белом доме.

Американская сторона также объявила долгосрочные преимущества для обеих стран

"Президент Трамп задумал это партнерство между американцами и украинцами, чтобы продемонстрировать приверженность обеих сторон к длительному миру и процветанию в Украине", - отметили в заявлении.

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В Белом доме отметили:

Партнерство между США и Украиной предусматривает создание фонда, который будет получать 50% роялти, лицензионных платежей и других подобных платежей от проектов по добыче природных ресурсов в Украине. Эти деньги будут инвестированы в новые проекты в Украине, которые принесут долгосрочные прибыли как американскому, так и украинскому народам.

По мере определения новых проектов ресурсы фонда могут быть быстро направлены на экономический рост, создание рабочих мест и другие ключевые приоритеты развития Украины.

Косвенные выгоды будут включать сильный частный сектор и крепкую, долговечную инфраструктуру для долгосрочного успеха Украины.

Партнерство будет контролироваться компанией с равным представительством трех украинских и трех американских членов правления, которые будут работать вместе в рамках совместного процесса принятия решений по распределению ресурсов фонда, таких как инвестиции и дистрибуция.

Партнерство также обеспечит высокий уровень прозрачности и подотчетности для того, чтобы народы Украины и Соединенных Штатов смогли воспользоваться преимуществами восстановления Украины.

Проекты в сфере природных ресурсов будут включать минералы, углеводороды и развитие соответствующей инфраструктуры.

Если Соединенные Штаты решат приобрести эти ресурсы для себя, США будут иметь первоочередное право либо приобрести их, либо назначить покупателя по своему выбору.

Отмечается, что экономическая безопасность - это национальная безопасность, и эта важная гарантия предотвращает попадание критически важных ресурсов в чужие руки.

"Важно, что это партнерство посылает мощный сигнал России - Соединенные Штаты заинтересованы в долгосрочном успехе Украины", - говорится в заявлении Белого дома.

"Ни одному государству, компании или лицу, которое финансировало или поставляло российскую военную машину, не будет разрешено получать выгоду от восстановления Украины, включая участие в проектах, поддерживаемых ресурсами Фонда, отметили в США", - добавил Белый дом.

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Ранее Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение между Украиной и США осотрудничестве в сфере полезных ископаемых открывает новый уровень экономического партнерства.

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.