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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Соглашение о полезных ископаемых отражает заинтересованность США в суверенном будущем Украины, - Белый дом

Соглашение о полезных ископаемых с США: Белый дом обнародовал заявление

Подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства. Документ начал первое в истории партнерство с целью восстановления и долгосрочного экономического успеха Украины.

Об этом говорится в заявлении Белого Дома о подписании соглашения о недрах между Украиной и США, передает Цензор.НЕТ.

"Под руководством президента Дональда Трампа 30 апреля США и Украина заключили историческое соглашение, начав первое в истории партнерство для восстановления и долгосрочного экономического успеха Украины", - отмечается в заявлении.

Отмечается, что это соглашение является полностью совместным партнерством между двумя странами, от которого выиграют как Соединенные Штаты, так и Украина

"Это партнерство представляет экономическую заинтересованность Соединенных Штатов в обеспечении свободного, мирного и суверенного будущего для Украины", - говорится на сайте Белого дома.

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Отмечается, что это соглашение также укрепит стратегическое партнерство между Соединенными Штатами и Украиной с целью долгосрочной реконструкции и модернизации в ответ на масштабные разрушения, вызванные полномасштабным вторжением России.

"Министерство финансов и Международная финансовая корпорация США (DFC) будут сотрудничать с правительством Украины для окончательного согласования механизмов управления и продвижения этого важного партнерства. DFC США будет сотрудничать с Государственной организацией Украины по вопросам поддержки государственно-частного партнерства, обе организации имеют полное доверие и кредитоспособность своих стран", - заявили в Белом доме.

Американская сторона также объявила долгосрочные преимущества для обеих стран

"Президент Трамп задумал это партнерство между американцами и украинцами, чтобы продемонстрировать приверженность обеих сторон к длительному миру и процветанию в Украине", - отметили в заявлении.

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В Белом доме отметили:

  • Партнерство между США и Украиной предусматривает создание фонда, который будет получать 50% роялти, лицензионных платежей и других подобных платежей от проектов по добыче природных ресурсов в Украине. Эти деньги будут инвестированы в новые проекты в Украине, которые принесут долгосрочные прибыли как американскому, так и украинскому народам.
  • По мере определения новых проектов ресурсы фонда могут быть быстро направлены на экономический рост, создание рабочих мест и другие ключевые приоритеты развития Украины.
  • Косвенные выгоды будут включать сильный частный сектор и крепкую, долговечную инфраструктуру для долгосрочного успеха Украины.
  • Партнерство будет контролироваться компанией с равным представительством трех украинских и трех американских членов правления, которые будут работать вместе в рамках совместного процесса принятия решений по распределению ресурсов фонда, таких как инвестиции и дистрибуция.
  • Партнерство также обеспечит высокий уровень прозрачности и подотчетности для того, чтобы народы Украины и Соединенных Штатов смогли воспользоваться преимуществами восстановления Украины.
  • Проекты в сфере природных ресурсов будут включать минералы, углеводороды и развитие соответствующей инфраструктуры.
  • Если Соединенные Штаты решат приобрести эти ресурсы для себя, США будут иметь первоочередное право либо приобрести их, либо назначить покупателя по своему выбору.

Отмечается, что экономическая безопасность - это национальная безопасность, и эта важная гарантия предотвращает попадание критически важных ресурсов в чужие руки.

"Важно, что это партнерство посылает мощный сигнал России - Соединенные Штаты заинтересованы в долгосрочном успехе Украины", - говорится в заявлении Белого дома.

"Ни одному государству, компании или лицу, которое финансировало или поставляло российскую военную машину, не будет разрешено получать выгоду от восстановления Украины, включая участие в проектах, поддерживаемых ресурсами Фонда, отметили в США", - добавил Белый дом.

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Ранее Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение между Украиной и США осотрудничестве в сфере полезных ископаемых открывает новый уровень экономического партнерства.

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

Автор: 

соглашение (1329) США (26791) ископаемые (150)


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Топ комментарии
+2
Угода про копалини це добре - нам би зброї - щоб відбитись від кацапів
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01.05.2025 21:11
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Якщо зацікавлені , то чого здати московії стараєтесь ?
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01.05.2025 21:09 Ответить
Угода про копалини це добре - нам би зброї - щоб відбитись від кацапів
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01.05.2025 21:11 Ответить
У твоєї печі який калібр??
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01.05.2025 22:04 Ответить
Це чудово!
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01.05.2025 21:15 Ответить
то були рідкоземи, а коли ткнули носом )(уйлоТрампа в невизначеність, появилися копалини, хоча тим хто в темі і тоді було зрозуміло про що саме йде мова.
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01.05.2025 21:15 Ответить
Державний департамент США направив до Сенату Конгресу повідомлення про схвалення ліцензії на експорт озброєнь Україні в межах контракту вартістю 50 млн доларів або більше

джерело
https://www.congress.gov/senate-communication/119th-congress/executive-communication/859
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01.05.2025 21:16 Ответить
В угоді немає умов виходу з угоди. Юристи розуміють, що це таке.
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01.05.2025 21:22 Ответить
Сподіваюсь, сьогодні трампон разом зі своєю шоблою підписали собі смертний вирок...
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01.05.2025 21:24 Ответить
Та кіздьож. Якщо я правильно зрозумів, ця угода не коштувала новій адміністрації ні копійки. Подальша воєнна допомога за бабло Європи. А там якшо Україна переможе, то будуть розробляти копалини по цій угоді, а якшо не переможе - то ***** теж обіцяв все подарувати.
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01.05.2025 21:43 Ответить
білий домік - "сувєрінєт України - це не мойо! я просто дав заяву!"
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01.05.2025 22:14 Ответить
А яка тепер назва резиденції трампа - Білий дім чи Білий дим?
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01.05.2025 22:15 Ответить
 
 