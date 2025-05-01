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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Угода про копалини представляє зацікавленість США у суверенному майбутньому України, - Білий дім ЗАЯВА

Угода про копалини зі США: Білий дім оприлюднив заяву

Підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави. Документ започаткував перше в історії партнерство з метою відновлення та довгострокового економічного успіху України.

Про це йдеться в заяві Білого Дому про підписання угоди про надра між Україною та США, передає Цензор.НЕТ.

"Під керівництвом президента Дональда Трампа 30 квітня США та Україна уклали історичну угоду, започаткувавши перше в історії партнерство задля відновлення та довгострокового економічного успіху України", - наголошується в заяві.

Зазначається, що ця угода є повністю спільним партнерством між двома країнами, від якого виграють як Сполучені Штати, так і Україна

"Це партнерство представляє економічну зацікавленість Сполучених Штатів у забезпеченні вільного, мирного та суверенного майбутнього для України", - йдеться на сайті Білого дому.

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Наголошується, що ця угода також зміцнить стратегічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною з метою довгострокової реконструкції та модернізації у відповідь на масштабні руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням Росії.

"Міністерство фінансів та Міжнародна фінансова корпорація США (DFC) співпрацюватимуть з урядом України для остаточного узгодження механізмів управління та просування цього важливого партнерства. DFC США співпрацюватиме з Державною організацією України з питань підтримки державно-приватного партнерства, обидві організації мають повну довіру та кредитоспроможність своїх країн", - заявили у Білому домі.

Американська сторона також оголосила довгострокові переваги для обох країн

"Президент Трамп задумав це партнерство між американцями та українцями, щоб продемонструвати прихильність обох сторін до тривалого миру та процвітання в Україні", - наголосили у заяві.

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У Білому домі відзначили:

  • Партнерство між США та Україною передбачає створення фонду, який отримуватиме 50% роялті, ліцензійних платежів та інших подібних платежів від проектів з видобутку природних ресурсів в Україні. Ці гроші будуть інвестовані в нові проєкти в Україні, які принесуть довгострокові прибутки як американському, так і українському народам.
  • У міру визначення нових проєктів ресурси фонду можуть бути швидко спрямовані на економічне зростання, створення робочих місць та інші ключові пріоритети розвитку України.
  • Непрямі вигоди включатимуть сильніший приватний сектор та міцнішу, довговічнішу інфраструктуру для довгострокового успіху України.
  • Партнерство контролюватиметься компанією з рівним представництвом трьох українських та трьох американських членів правління, які працюватимуть разом у рамках спільного процесу прийняття рішень щодо розподілу ресурсів фонду, таких як інвестиції та дистрибуція.
  • Партнерство також забезпечить найвищий рівень прозорості та підзвітності для того, щоб народи України та Сполучених Штатів змогли скористатися перевагами відновлення України.
  • Проєкти у сфері природних ресурсів включатимуть мінерали, вуглеводні та розвиток відповідної інфраструктури.
  • Якщо Сполучені Штати вирішать придбати ці ресурси для себе, США матимуть першочергове право або придбати їх, або призначити покупця на свій вибір.

Зазначається, що економічна безпека — це національна безпека, і ця важлива гарантія запобігає потраплянню критично важливих ресурсів до чужих рук.

"Важливо, що це партнерство надсилає потужний сигнал Росії — Сполучені Штати зацікавлені у довгостроковому успіху України", - йдеться у заяві Білого дому.

"Жодній державі, компанії чи особі, яка фінансувала або постачала російську військову машину, не буде дозволено отримувати вигоду від відновлення України, включаючи участь у проєктах, що підтримуються ресурсами Фонду, наголосили у США", - додав Білий дім. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угода про надра демонструє, наскільки Трамп зацікавлений у мирі в Україні, - Білий дім

Раніше Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угода між Україною та СШАщодо співпраці у сфері корисних копалин відкриває новий рівень економічного партнерства.

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

Автор: 

угода (660) США (22979) копалини (205)


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Топ коментарі
+2
Угода про копалини це добре - нам би зброї - щоб відбитись від кацапів
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01.05.2025 21:11
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Якщо зацікавлені , то чого здати московії стараєтесь ?
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01.05.2025 21:09 Відповісти
Угода про копалини це добре - нам би зброї - щоб відбитись від кацапів
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01.05.2025 21:11 Відповісти
Це чудово!
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01.05.2025 21:15 Відповісти
то були рідкоземи, а коли ткнули носом )(уйлоТрампа в невизначеність, появилися копалини, хоча тим хто в темі і тоді було зрозуміло про що саме йде мова.
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01.05.2025 21:15 Відповісти
Державний департамент США направив до Сенату Конгресу повідомлення про схвалення ліцензії на експорт озброєнь Україні в межах контракту вартістю 50 млн доларів або більше

джерело
https://www.congress.gov/senate-communication/119th-congress/executive-communication/859
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01.05.2025 21:16 Відповісти
В угоді немає умов виходу з угоди. Юристи розуміють, що це таке.
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01.05.2025 21:22 Відповісти
Сподіваюсь, сьогодні трампон разом зі своєю шоблою підписали собі смертний вирок...
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01.05.2025 21:24 Відповісти
Та кіздьож. Якщо я правильно зрозумів, ця угода не коштувала новій адміністрації ні копійки. Подальша воєнна допомога за бабло Європи. А там якшо Україна переможе, то будуть розробляти копалини по цій угоді, а якшо не переможе - то ***** теж обіцяв все подарувати.
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01.05.2025 21:43 Відповісти
білий домік - "сувєрінєт України - це не мойо! я просто дав заяву!"
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01.05.2025 22:14 Відповісти
А яка тепер назва резиденції трампа - Білий дім чи Білий дим?
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01.05.2025 22:15 Відповісти
 
 