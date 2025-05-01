Угода про копалини представляє зацікавленість США у суверенному майбутньому України, - Білий дім ЗАЯВА

Підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави. Документ започаткував перше в історії партнерство з метою відновлення та довгострокового економічного успіху України.

Про це йдеться в заяві Білого Дому про підписання угоди про надра між Україною та США, передає Цензор.НЕТ.

"Під керівництвом президента Дональда Трампа 30 квітня США та Україна уклали історичну угоду, започаткувавши перше в історії партнерство задля відновлення та довгострокового економічного успіху України", - наголошується в заяві.

Зазначається, що ця угода є повністю спільним партнерством між двома країнами, від якого виграють як Сполучені Штати, так і Україна

"Це партнерство представляє економічну зацікавленість Сполучених Штатів у забезпеченні вільного, мирного та суверенного майбутнього для України", - йдеться на сайті Білого дому.

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Наголошується, що ця угода також зміцнить стратегічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною з метою довгострокової реконструкції та модернізації у відповідь на масштабні руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням Росії.

"Міністерство фінансів та Міжнародна фінансова корпорація США (DFC) співпрацюватимуть з урядом України для остаточного узгодження механізмів управління та просування цього важливого партнерства. DFC США співпрацюватиме з Державною організацією України з питань підтримки державно-приватного партнерства, обидві організації мають повну довіру та кредитоспроможність своїх країн", - заявили у Білому домі.

Американська сторона також оголосила довгострокові переваги для обох країн

"Президент Трамп задумав це партнерство між американцями та українцями, щоб продемонструвати прихильність обох сторін до тривалого миру та процвітання в Україні", - наголосили у заяві.

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У Білому домі відзначили:

Партнерство між США та Україною передбачає створення фонду, який отримуватиме 50% роялті, ліцензійних платежів та інших подібних платежів від проектів з видобутку природних ресурсів в Україні. Ці гроші будуть інвестовані в нові проєкти в Україні, які принесуть довгострокові прибутки як американському, так і українському народам.

У міру визначення нових проєктів ресурси фонду можуть бути швидко спрямовані на економічне зростання, створення робочих місць та інші ключові пріоритети розвитку України.

Непрямі вигоди включатимуть сильніший приватний сектор та міцнішу, довговічнішу інфраструктуру для довгострокового успіху України.

Партнерство контролюватиметься компанією з рівним представництвом трьох українських та трьох американських членів правління, які працюватимуть разом у рамках спільного процесу прийняття рішень щодо розподілу ресурсів фонду, таких як інвестиції та дистрибуція.

Партнерство також забезпечить найвищий рівень прозорості та підзвітності для того, щоб народи України та Сполучених Штатів змогли скористатися перевагами відновлення України.

Проєкти у сфері природних ресурсів включатимуть мінерали, вуглеводні та розвиток відповідної інфраструктури.

Якщо Сполучені Штати вирішать придбати ці ресурси для себе, США матимуть першочергове право або придбати їх, або призначити покупця на свій вибір.

Зазначається, що економічна безпека — це національна безпека, і ця важлива гарантія запобігає потраплянню критично важливих ресурсів до чужих рук.

"Важливо, що це партнерство надсилає потужний сигнал Росії — Сполучені Штати зацікавлені у довгостроковому успіху України", - йдеться у заяві Білого дому.

"Жодній державі, компанії чи особі, яка фінансувала або постачала російську військову машину, не буде дозволено отримувати вигоду від відновлення України, включаючи участь у проєктах, що підтримуються ресурсами Фонду, наголосили у США", - додав Білий дім.

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Раніше Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угода між Україною та СШАщодо співпраці у сфері корисних копалин відкриває новий рівень економічного партнерства.

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.