США розглядають угоду про копалини з Україною як модель для майбутніх угод з іншими, - Bloomberg

В адміністрації Трампа розглядають угоду про надра з Україною як модель для подальших міжнародних угод, що відображає стратегію президента щодо використання ваги зовнішньої політики США для забезпечення активів та інвестиційного прибутку за кордоном.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Так, один із посадовців Мінфіну США на умовах анонімності розповів, що Штати розглядають угоду з Україною як спосіб для американського народу взяти участь в економічному зростанні регіонів, які США зазвичай підтримують за допомогою грантів або позик.

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"Посадовець описав угоду, яка охоплює ресурси, включаючи нафту і газ, графіт і алюміній, як таку, що відображає намір Трампа використовувати зовнішню політику для збільшення активів, а не пасивів у балансі США", - йдеться в матеріалі.

Посланець Трампа в Африці Массад Булос також заявив, що США наполягають на укладенні мирної угоди між Конго і Руандою,, що також передбачатиме окремі двосторонні угоди про корисні копалини з кожною з цих країн.

"Це цілком відповідає підходу адміністрації Трампа до дипломатії. Міністр фінансів заявив, що економічна безпека є національною безпекою, і це, безумовно, відповідає схильності Трампа до укладання угод, а не до дипломатії", - сказав експосадовець адміністрації Байдена Торрі Таусіг.

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

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