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Новини Угода про корисні копалини зі США
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США розглядають угоду про копалини з Україною як модель для майбутніх угод з іншими, - Bloomberg

Угода про копалини стане прикладом для інших країн

В адміністрації Трампа розглядають угоду про надра з Україною як модель для подальших міжнародних угод, що відображає стратегію президента щодо використання ваги зовнішньої політики США для забезпечення активів та інвестиційного прибутку за кордоном.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Так, один із посадовців Мінфіну США на умовах анонімності розповів, що Штати розглядають угоду з Україною як спосіб для американського народу взяти участь в економічному зростанні регіонів, які США зазвичай підтримують за допомогою грантів або позик.

Також читайте: В Раді зареєстрували законопроєкт про ратифікацію угоди зі США

"Посадовець описав угоду, яка охоплює ресурси, включаючи нафту і газ, графіт і алюміній, як таку, що відображає намір Трампа використовувати зовнішню політику для збільшення активів, а не пасивів у балансі США", - йдеться в матеріалі.

Посланець Трампа в Африці Массад Булос також заявив, що США наполягають на укладенні мирної угоди між Конго і Руандою,, що також передбачатиме окремі двосторонні угоди про корисні копалини з кожною з цих країн.

"Це цілком відповідає підходу адміністрації Трампа до дипломатії. Міністр фінансів заявив, що економічна безпека є національною безпекою, і це, безумовно, відповідає схильності Трампа до укладання угод, а не до дипломатії", - сказав експосадовець адміністрації Байдена Торрі Таусіг.

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

Читайте: Прибутку від угоди про копалини може не бути ще понад 10 років, - Reuters

Автор: 

США (22979) копалини (214) Трамп Дональд (5773)


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Топ коментарі
+2
Ага, пошукайте ще або дурних, або потопаючих.
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02.05.2025 10:44
+1
Ти ще не підписав угоду? - тоді ми йдемо до тебе! - Трамп
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02.05.2025 10:46
+1
Прокляті шантажисти та мародери-хер вам від когось щось обломиться. Тільки і можете оббирати тих хто в біді.
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02.05.2025 10:46
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Ага, пошукайте ще або дурних, або потопаючих.
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02.05.2025 10:44 Відповісти
русня з часом підпише партнерську угоду по копалинах ,які анексувала в Україні , і будуть співласниками з США ,мудило трамп , це визнає ...
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02.05.2025 10:51 Відповісти
Тоді там доведеться обмежити дію угоди "новимі суб'єктамі фєдєраціі".
Між іншим, в нашій угоді написано:
БЕРУЧИ до уваги, що Україна має, відповідно до міжнародного права,
суверенітет над своїми природними ресурсами, розташованими на її території,
а також у її територіальних водах, а також суверенні права на її виключну
економічну зону та континентальний шельф, які дозволяють Україні укладати
цю Угоду та виконувати цілі цієї Угоди;
І поки ми офіційно не визнаємо анексію Криму та всіх непідконтрольних територій, ресурси, що містяться в межах кордонів 1991 року, вважаються нашими за законом.
І подібна угода з руснею буде означати офіційне порушення США міжнародного права.
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02.05.2025 10:56 Відповісти
Це Ви про США? Навіщо Ви так, у них все вийшло, вони реально пограбували Україну не нападаючи, а затиснувши яйця у тиски корупції простого криворізького паренька, якого вибрав нарід 73% і віддав йому ключі від казни, заводів, навіть рахунків своїх дітейҐ, внуків і правнуків. Корисні копалини для США віддав нарід україни, спасаючи від переслідувань американських спецслужб Боневтіка Потужного. З одного боку нас вбиває кацапія, а з іншого США поспішають забрати хоч щось собі, а наріду марафон і обіцянки Найпотужнішого в світі.
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02.05.2025 11:17 Відповісти
З ким вони зібрались павтарять? Де ще таке "щастя" знайдуть?
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02.05.2025 11:23 Відповісти
для майбутьніх угод з московією ,та хтоб сумнівався ...🤠
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02.05.2025 10:45 Відповісти
Ну так, русня настільки дурна, що віддасть половину своїх доходів від єдиного цінного, що у них є - надр.
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02.05.2025 10:47 Відповісти
Да це базікання, Китай не дозволить
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02.05.2025 10:54 Відповісти
І це - теж, безумовно.
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02.05.2025 10:57 Відповісти
Ти ще не підписав угоду? - тоді ми йдемо до тебе! - Трамп
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02.05.2025 10:46 Відповісти
Прокляті шантажисти та мародери-хер вам від когось щось обломиться. Тільки і можете оббирати тих хто в біді.
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02.05.2025 10:46 Відповісти
Яка зовнішня політика США, грабуй слабшого, не мешай вбивати і погрожуй всім після України навряд хто буде зацікавлений в таких угодах
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02.05.2025 10:52 Відповісти
А президенти інших країн теж хочуть взамін гарантій залишення при владі після закінчення законного терміну перебування?
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02.05.2025 11:01 Відповісти
США не хочуть вимагати з лаптєстану повної виплати по ленд-лізу? Велика Британія свій борг виплатила, а Рашиздія, яка обʼявила себе правоприємницею совка, ні.
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02.05.2025 11:29 Відповісти
 
 