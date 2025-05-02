Прибутку від угоди про копалини може не бути ще понад 10 років, - Reuters
Фінансову вигоду від угоди з видобутку корисних копалин між Україною та США може бути отримано більш ніж через 10 років через численні перешкоди на шляху до освоєння нових родовищ у зруйнованій війною країні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
Як зазначають експерти, розробка родовищ критично важливих мінералів у країнах із розвиненою гірничодобувною промисловістю, таких як Канада та Австралія, може зайняти від 10 до 20 років. У випадку з Україною та її родовищами корисних копалин даних, що підтверджують їхню економічну життєздатність, мало. Інвестори можуть відмовитися від вливання грошей у країну, де інфраструктура зруйнована російським вторгненням, а безпека не гарантована.
"Якщо хтось думає, що всі ці корисні копалини раптом почнуть експортуватися з України, то він помиляється. Реальність така, що людям буде складно виправдати вкладення грошей, коли можна інвестувати в критично важливі корисні копалини в країнах, які не перебувають у стані війни", - сказав агентству Адам Вебб із консалтингової компанії Benchmark Minerals Intelligence.
Зазначається, що до повномасштабного вторгнення Україна не поспішала з видачею нових ліцензій на видобуток природних ресурсів. За даними Державної служби геології та надр України, з 2012 по 2020 рік було видано близько 20 ліцензій на видобуток нафти й газу, 1 – на графіт, 1 – на золото, 2 – на марганець і 1 – на мідь. Загалом в Україні 3482 чинні ліцензії.
Сім з 24 потенційних гірничодобувних проєктів, визначених Benchmark, стосуються територій, які окуповані Росією. Ідеться про видобуток літію, графіту, рідкоземельних мінералів, нікелю й марганцю. А угода про видобуток корисних копалин не містить жодних гарантій безпеки, зазначає Reuters.
Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.
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Так що у Трампа - перемога яку можна продати жлобам з Огайо.,
Как известно, после бегства из Сирии Башара Асада и соответственно - падения его режима, в кремле выстраивали хитрые планы о том, как бы сохранить свое влияние на регион. Что они только ни делали, и клялись в любви, и вернули часть денег, которые, уходя из Сирии, чисто на память прихватил Асад, и даже посылали в Дамаск ходоков с дарами, анонсируя невыносимый прорыв в отношениях, но вот что сегодня написал их осведомленный ТГ-канал:
«Источники в СВР фиксируют желание и попытки властей Сирии остановить активные боевые действия в регионе. В частности, с начала года было минимум три встречи с представителями Израиля. Собеседники в Кремле отмечают: "Ситуация на Ближнем Востоке не пропала из поля зрения. Мы активно контактируем с новыми сирийскими властями. Одно из ключевых требований, к слову, передать им Асада». Задача РФ, говорят в разведке, сохранить наши сильные позиции в регионе. А условное перемирие между Израилем и Сирией создаёт множество проблем».
Вот оно что, Михалыч! Нормализация отношений между Израилем и Сирией - проблема для кремля. А говорили, что Нетаньяху рассматривал возможность поехать в москву на парад. Как говорил доктор Ватсон: «Запутанная история…»
P.S. можете переслати свому любителю рузькіх лаптєй Арье..
Тепер прийдеться якось легалізувати видобуток бурштину.
Зрада відміняється)))??