Прибутку від угоди про копалини може не бути ще понад 10 років, - Reuters

Фінансову вигоду від угоди з видобутку корисних копалин між Україною та США може бути отримано більш ніж через 10 років через численні перешкоди на шляху до освоєння нових родовищ у зруйнованій війною країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Як зазначають експерти, розробка родовищ критично важливих мінералів у країнах із розвиненою гірничодобувною промисловістю, таких як Канада та Австралія, може зайняти від 10 до 20 років. У випадку з Україною та її родовищами корисних копалин даних, що підтверджують їхню економічну життєздатність, мало. Інвестори можуть відмовитися від вливання грошей у країну, де інфраструктура зруйнована російським вторгненням, а безпека не гарантована.

"Якщо хтось думає, що всі ці корисні копалини раптом почнуть експортуватися з України, то він помиляється. Реальність така, що людям буде складно виправдати вкладення грошей, коли можна інвестувати в критично важливі корисні копалини в країнах, які не перебувають у стані війни", - сказав агентству Адам Вебб із консалтингової компанії Benchmark Minerals Intelligence.

Зазначається, що до повномасштабного вторгнення Україна не поспішала з видачею нових ліцензій на видобуток природних ресурсів. За даними Державної служби геології та надр України, з 2012 по 2020 рік було видано близько 20 ліцензій на видобуток нафти й газу, 1 – на графіт, 1 – на золото, 2 – на марганець і 1 – на мідь. Загалом в Україні 3482 чинні ліцензії.

Сім з 24 потенційних гірничодобувних проєктів, визначених Benchmark, стосуються територій, які окуповані Росією. Ідеться про видобуток літію, графіту, рідкоземельних мінералів, нікелю й марганцю. А угода про видобуток корисних копалин не містить жодних гарантій безпеки, зазначає Reuters.

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

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