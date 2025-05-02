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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Дохода от соглашения о полезных ископаемых может не быть еще более 10 лет, - Reuters

Полезные ископаемые

Финансовая выгода от сделки по добыче полезных ископаемых между Украиной и США может быть получена более чем через 10 лет из-за многочисленных препятствий на пути к освоению новых месторождений в разрушенной войной стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Как отмечают эксперты, разработка месторождений критически важных минералов в странах с развитой горнодобывающей промышленностью, таких как Канада и Австралия, может занять от 10 до 20 лет. В случае с Украиной и ее месторождениями полезных ископаемых данных, подтверждающих их экономическую жизнеспособность, мало. Инвесторы могут отказаться от вливания денег в страну, где инфраструктура разрушена российским вторжением, а безопасность не гарантирована.

"Если кто-то думает, что все эти полезные ископаемые вдруг начнут экспортироваться из Украины, то он ошибается. Реальность такова, что людям будет сложно оправдать вложение денег, когда можно инвестировать в критически важные полезные ископаемые в странах, которые не находятся в состоянии войны", - сказал агентству Адам Уэбб из консалтинговой компании Benchmark Minerals Intelligence.

Отмечается, что до полномасштабного вторжения Украина не спешила с выдачей новых лицензий на добычу природных ресурсов. По данным Государственной службы геологии и недр Украины, с 2012 по 2020 год было выдано около 20 лицензий на добычу нефти и газа, 1 - на графит, 1 - на золото, 2 - на марганец и 1 - на медь. Всего в Украине 3482 действующие лицензии.

Семь из 24 потенциальных горнодобывающих проектов, определенных Benchmark, касаются территорий, которые оккупированы Россией. Речь идет о добыче лития, графита, редкоземельных минералов, никеля и марганца. А соглашение о добыче полезных ископаемых не содержит никаких гарантий безопасности, отмечает Reuters.

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полный текст соглашения об инвестфонде восстановления с США. ДОКУМЕНТ

Автор: 

прибыль (95) США (26791) Украина (44969) ископаемые (157)


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Топ комментарии
+3
А "за десять років хтось обов"язково помре: або ішак, аб падишах, або Ходжа Насреддін... Спробуй тоді перевірить, хто з них трьох краще знав богослов"я...".
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02.05.2025 06:50
+2
Ги-ги. Але внески в фонд можна робити вже сьогодні, і не живим баблом, а зброєю по оціночній вартості. Якраз те що доктор прописав.
Так що у Трампа - перемога яку можна продати жлобам з Огайо.,
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02.05.2025 06:43
+1
Допоможіть звільнити та розмінувати та й інвестуйте. Для цього потрібно лише трішки - викинути росію з окупованих територій, а краще взагалі знищити цю недодержаву.
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02.05.2025 07:15
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Правила форума Совет форумчан
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02.05.2025 06:39 Ответить
Ги-ги. Але внески в фонд можна робити вже сьогодні, і не живим баблом, а зброєю по оціночній вартості. Якраз те що доктор прописав.
Так що у Трампа - перемога яку можна продати жлобам з Огайо.,
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02.05.2025 06:43 Ответить
жлобы с огайо)
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02.05.2025 07:16 Ответить
А "за десять років хтось обов"язково помре: або ішак, аб падишах, або Ходжа Насреддін... Спробуй тоді перевірить, хто з них трьох краще знав богослов"я...".
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02.05.2025 06:50 Ответить
КИДОК ПО-СИРИЙСКИ

Как известно, после бегства из Сирии Башара Асада и соответственно - падения его режима, в кремле выстраивали хитрые планы о том, как бы сохранить свое влияние на регион. Что они только ни делали, и клялись в любви, и вернули часть денег, которые, уходя из Сирии, чисто на память прихватил Асад, и даже посылали в Дамаск ходоков с дарами, анонсируя невыносимый прорыв в отношениях, но вот что сегодня написал их осведомленный ТГ-канал:

«Источники в СВР фиксируют желание и попытки властей Сирии остановить активные боевые действия в регионе. В частности, с начала года было минимум три встречи с представителями Израиля. Собеседники в Кремле отмечают: "Ситуация на Ближнем Востоке не пропала из поля зрения. Мы активно контактируем с новыми сирийскими властями. Одно из ключевых требований, к слову, передать им Асада». Задача РФ, говорят в разведке, сохранить наши сильные позиции в регионе. А условное перемирие между Израилем и Сирией создаёт множество проблем».

Вот оно что, Михалыч! Нормализация отношений между Израилем и Сирией - проблема для кремля. А говорили, что Нетаньяху рассматривал возможность поехать в москву на парад. Как говорил доктор Ватсон: «Запутанная история…»

P.S. можете переслати свому любителю рузькіх лаптєй Арье..
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02.05.2025 07:42 Ответить
А до цього прибуток по кишеням олігархів.
Тепер прийдеться якось легалізувати видобуток бурштину.
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02.05.2025 06:56 Ответить
Допоможіть звільнити та розмінувати та й інвестуйте. Для цього потрібно лише трішки - викинути росію з окупованих територій, а краще взагалі знищити цю недодержаву.
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02.05.2025 07:15 Ответить
не пишіть пустих хотєлок, не буде такого
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02.05.2025 07:19 Ответить
Завтра жахнєм з усіх стволів на форумі
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02.05.2025 07:51 Ответить
Так налогі також не платять. Це як вільна єкономічна зона?Такого не може бути,щоб угода була холоста для тих,хто заплатив за ліцензію.Цеж своі люди,або куми,або родичи.
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02.05.2025 07:30 Ответить
У випадку з Україною та її родовищами корисних копалин даних, що підтверджують їхню економічну життєздатність, мало. Інвестори можуть відмовитися від вливання грошей у країну, де інфраструктура зруйнована російським вторгненням, а безпека не гарантована. Джерело: https://censor.net/ua/n3549

Зрада відміняється)))??
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02.05.2025 09:01 Ответить
 
 