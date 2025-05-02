Дохода от соглашения о полезных ископаемых может не быть еще более 10 лет, - Reuters
Финансовая выгода от сделки по добыче полезных ископаемых между Украиной и США может быть получена более чем через 10 лет из-за многочисленных препятствий на пути к освоению новых месторождений в разрушенной войной стране.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Как отмечают эксперты, разработка месторождений критически важных минералов в странах с развитой горнодобывающей промышленностью, таких как Канада и Австралия, может занять от 10 до 20 лет. В случае с Украиной и ее месторождениями полезных ископаемых данных, подтверждающих их экономическую жизнеспособность, мало. Инвесторы могут отказаться от вливания денег в страну, где инфраструктура разрушена российским вторжением, а безопасность не гарантирована.
"Если кто-то думает, что все эти полезные ископаемые вдруг начнут экспортироваться из Украины, то он ошибается. Реальность такова, что людям будет сложно оправдать вложение денег, когда можно инвестировать в критически важные полезные ископаемые в странах, которые не находятся в состоянии войны", - сказал агентству Адам Уэбб из консалтинговой компании Benchmark Minerals Intelligence.
Отмечается, что до полномасштабного вторжения Украина не спешила с выдачей новых лицензий на добычу природных ресурсов. По данным Государственной службы геологии и недр Украины, с 2012 по 2020 год было выдано около 20 лицензий на добычу нефти и газа, 1 - на графит, 1 - на золото, 2 - на марганец и 1 - на медь. Всего в Украине 3482 действующие лицензии.
Семь из 24 потенциальных горнодобывающих проектов, определенных Benchmark, касаются территорий, которые оккупированы Россией. Речь идет о добыче лития, графита, редкоземельных минералов, никеля и марганца. А соглашение о добыче полезных ископаемых не содержит никаких гарантий безопасности, отмечает Reuters.
Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.
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Так що у Трампа - перемога яку можна продати жлобам з Огайо.,
Как известно, после бегства из Сирии Башара Асада и соответственно - падения его режима, в кремле выстраивали хитрые планы о том, как бы сохранить свое влияние на регион. Что они только ни делали, и клялись в любви, и вернули часть денег, которые, уходя из Сирии, чисто на память прихватил Асад, и даже посылали в Дамаск ходоков с дарами, анонсируя невыносимый прорыв в отношениях, но вот что сегодня написал их осведомленный ТГ-канал:
«Источники в СВР фиксируют желание и попытки властей Сирии остановить активные боевые действия в регионе. В частности, с начала года было минимум три встречи с представителями Израиля. Собеседники в Кремле отмечают: "Ситуация на Ближнем Востоке не пропала из поля зрения. Мы активно контактируем с новыми сирийскими властями. Одно из ключевых требований, к слову, передать им Асада». Задача РФ, говорят в разведке, сохранить наши сильные позиции в регионе. А условное перемирие между Израилем и Сирией создаёт множество проблем».
Вот оно что, Михалыч! Нормализация отношений между Израилем и Сирией - проблема для кремля. А говорили, что Нетаньяху рассматривал возможность поехать в москву на парад. Как говорил доктор Ватсон: «Запутанная история…»
P.S. можете переслати свому любителю рузькіх лаптєй Арье..
Тепер прийдеться якось легалізувати видобуток бурштину.
Зрада відміняється)))??