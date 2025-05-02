Дохода от соглашения о полезных ископаемых может не быть еще более 10 лет, - Reuters

Финансовая выгода от сделки по добыче полезных ископаемых между Украиной и США может быть получена более чем через 10 лет из-за многочисленных препятствий на пути к освоению новых месторождений в разрушенной войной стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Как отмечают эксперты, разработка месторождений критически важных минералов в странах с развитой горнодобывающей промышленностью, таких как Канада и Австралия, может занять от 10 до 20 лет. В случае с Украиной и ее месторождениями полезных ископаемых данных, подтверждающих их экономическую жизнеспособность, мало. Инвесторы могут отказаться от вливания денег в страну, где инфраструктура разрушена российским вторжением, а безопасность не гарантирована.

"Если кто-то думает, что все эти полезные ископаемые вдруг начнут экспортироваться из Украины, то он ошибается. Реальность такова, что людям будет сложно оправдать вложение денег, когда можно инвестировать в критически важные полезные ископаемые в странах, которые не находятся в состоянии войны", - сказал агентству Адам Уэбб из консалтинговой компании Benchmark Minerals Intelligence.

Отмечается, что до полномасштабного вторжения Украина не спешила с выдачей новых лицензий на добычу природных ресурсов. По данным Государственной службы геологии и недр Украины, с 2012 по 2020 год было выдано около 20 лицензий на добычу нефти и газа, 1 - на графит, 1 - на золото, 2 - на марганец и 1 - на медь. Всего в Украине 3482 действующие лицензии.

Семь из 24 потенциальных горнодобывающих проектов, определенных Benchmark, касаются территорий, которые оккупированы Россией. Речь идет о добыче лития, графита, редкоземельных минералов, никеля и марганца. А соглашение о добыче полезных ископаемых не содержит никаких гарантий безопасности, отмечает Reuters.

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

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