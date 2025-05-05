Угода про надра з Україною дасть Трампу більше важелів впливу на РФ, - Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угода про надра, підписана між Києвом та Вашингтоном, принесе одразу декілька результатів. Зокрема, адміністрація президента Дональда Трампа планує використати цю угоду для впливу на РФ у процесі переговорів про припинення вогню.

Про це глава Мінфіну США сказав під час виступу на конференції в інституті Мілкена у Каліфорнії, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Бессента, угода про надра - початково ідея самого Дональда Трампа.

"Він (Трамп, - ред.) вважає, що угода принесе кілька результатів. По-перше, це дало б йому більше важелів впливу на російське керівництво, коли настане час звернутися до них. Угода має показати Росії, що США нікуди не підуть з України",- сказав американський урядовець.

По-друге, за його словами, угода має зміцнити економічні та інвестиційні зв'язки між Україною та США.

"50 на 50, порівну. Це не угода, яку пропонує Китай своїм партнерам: "підпишіть, а ми заберемо усі ваші корисні копалини". Сенс цієї угоди - економічне партнерство, інвестиції та гарантії безпеки", - додав міністр фінансів США.

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Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.

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