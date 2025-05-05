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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Угода про надра з Україною дасть Трампу більше важелів впливу на РФ, - Бессент

Бессент каже, що угода про надра може бути важелем впливу на РФ

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угода про надра, підписана між Києвом та Вашингтоном, принесе одразу декілька результатів. Зокрема, адміністрація президента Дональда Трампа планує використати цю угоду для впливу на РФ у процесі переговорів про припинення вогню.

Про це глава Мінфіну США сказав під час виступу на конференції в інституті Мілкена у Каліфорнії, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Бессента, угода про надра - початково ідея самого Дональда Трампа.

"Він (Трамп, - ред.) вважає, що угода принесе кілька результатів. По-перше, це дало б йому більше важелів впливу на російське керівництво, коли настане час звернутися до них. Угода має показати Росії, що США нікуди не підуть з України",- сказав американський урядовець.

По-друге, за його словами, угода має зміцнити економічні та інвестиційні зв'язки між Україною та США.

"50 на 50, порівну. Це не угода, яку пропонує Китай своїм партнерам: "підпишіть, а ми заберемо усі ваші корисні копалини". Сенс цієї угоди - економічне партнерство, інвестиції та гарантії безпеки", - додав міністр фінансів США.

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Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.

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Автор: 

росія (65360) угода (674) США (23043) копалини (226) Трамп Дональд (5806) Бессент Скот (40)


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Топ коментарі
+2
Угода про надра з Україною дасть Трампу більше важелів впливу на РФ, - Бессент

Згуялі, дурню?
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05.05.2025 22:39
+1
Він вже має важель в роті, здагадатеся чий !
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05.05.2025 22:41
+1
Тампон може ***** тільки посмикати за в'ялого важіля і більше нічого.
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05.05.2025 22:48
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Угода про надра з Україною дасть Трампу більше важелів впливу на РФ, - Бессент

Згуялі, дурню?
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05.05.2025 22:39 Відповісти
Звіздить! Найбільші важелі впливу нп кацапію Трампу дало б збільшення постачання зброї, чи хоча б додаткові санкції. І навіть Бассент це знає, хоча і звіздить.
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05.05.2025 23:11 Відповісти
Він вже має важель в роті, здагадатеся чий !
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05.05.2025 22:41 Відповісти
А квиток на метро не міг дати важилей?
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05.05.2025 22:48 Відповісти
Тампон може ***** тільки посмикати за в'ялого важіля і більше нічого.
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05.05.2025 22:48 Відповісти
Я так розумію, це трамп і ко так борються з фентанілом . так би мовити, кожну таблетку особисто утилізують
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05.05.2025 22:49 Відповісти
У Трампа немає карт. Він їх всі проїбав.
Хочеш мати карти та важелі на рф? Давай Тамагавки.
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05.05.2025 22:49 Відповісти
Хочеш щоб тобі на брайтон теж прилетіло, чи ти бот?
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05.05.2025 23:05 Відповісти
ідінхй
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05.05.2025 23:13 Відповісти
Скот? Зрозуміло.
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05.05.2025 22:59 Відповісти
така ж сама хєротєнь, як і Будапештський меморандум.
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05.05.2025 23:23 Відповісти
Вот только в этом случае, Украина должна... И Америка, в полной мере воспользуется данной ситуацией. Учитывая что они ничего взамен не обещали.
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05.05.2025 23:52 Відповісти
так же далжна, як і США в 2014-му.
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06.05.2025 00:18 Відповісти
"За словами Бессента, угода про надра - початково ідея самого Дональда Трампа."
Ти диви пальму першості хоче у Невтікача вкрасти ...пряме порушення авторського права ...
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06.05.2025 00:02 Відповісти
У Невтікача, завгоспа та 6-7 співучасників ...
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06.05.2025 00:03 Відповісти
 
 