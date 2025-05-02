Угода про надра зі США дозволить краще захищати українське небо американськими системами ППО, - Шмигаль
Угода про корисні копалини дозволить краще захищати українське небо завдяки американським системам ППО.
Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Глва уряду назвав підписану Україною та США угоду в ніч на 1 травня "історичним досягненням".
"Угода про створення спільного із США Інвестиційного фонду відбудови - це одночасно про те, як нам захистити країну зараз і створити платформу довгострокового партнерства з найбільшою економікою світу на майбутнє", - заявив Шмигаль.
Він зазначив, що наразі для України важливо продовжити юридично-дипломатичну роботу - підписати технічні угоди, які нададуть конкретний інструментарій для реалізації партнерства із США.
"Але важливо й інше: ця угода дозволить нам краще захищати країну тут і зараз. Краще захищати наше небо - завдяки американським системам ППО. Краще захищати нашу землю - завдяки сучасному озброєнню. Ця угода - також сигнал кремлівському режиму, що США залишаються з Україною і готові нас підтримувати", сказав очільник Кабміну.
Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.
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У тебе ніс росте!
Де копалини і де ППО?!
Як, де, чим, це ПОВ'ЯЗАНО?!!
Тільки тим, що ти про це тут набрехав?
... уйобок
Не кажу вже про економічний тиск на Україну по меморандуму