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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Угода про надра зі США дозволить краще захищати українське небо американськими системами ППО, - Шмигаль

Шмигаль на засіданні уряду говорив про економічну угоду із США

Угода про корисні копалини дозволить краще захищати українське небо завдяки американським системам ППО.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Глва уряду назвав підписану Україною та США угоду в ніч на 1 травня "історичним досягненням".

"Угода про створення спільного із США Інвестиційного фонду відбудови - це одночасно про те, як нам захистити країну зараз і створити платформу довгострокового партнерства з найбільшою економікою світу на майбутнє", - заявив Шмигаль.

Він зазначив, що наразі для України важливо продовжити юридично-дипломатичну роботу - підписати технічні угоди, які нададуть конкретний інструментарій для реалізації партнерства із США.

"Але важливо й інше: ця угода дозволить нам краще захищати країну тут і зараз. Краще захищати наше небо - завдяки американським системам ППО. Краще захищати нашу землю - завдяки сучасному озброєнню. Ця угода - також сигнал кремлівському режиму, що США залишаються з Україною і готові нас підтримувати",  сказав очільник Кабміну.

Читайте також: В уряді розповіли про можливі преференції для США в межах угоди про надра, – ЗМІ

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

Читайте також: Шмигаль про Угоду про надра: Інвестиційний фонд буде зареєстрований у США, але діятиме в Україні

Автор: 

ППО (3210) угода (668) США (23009) копалини (214) Шмигаль Денис (4597)


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Топ коментарі
+3
Шмигалю!
У тебе ніс росте!
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02.05.2025 18:36
+3
Логіка наркомана, який за додаткову дозу готовий закласти свою квартиру.
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02.05.2025 18:40
+3
ЯКИМ ЧИНОМ?!!
Де копалини і де ППО?!
Як, де, чим, це ПОВ'ЯЗАНО?!!
Тільки тим, що ти про це тут набрехав?
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02.05.2025 18:42
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Шмигалю!
У тебе ніс росте!
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02.05.2025 18:36 Відповісти
Не кажи "Гоп"...
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02.05.2025 18:38 Відповісти
Логіка наркомана, який за додаткову дозу готовий закласти свою квартиру.
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02.05.2025 18:40 Відповісти
ЯКИМ ЧИНОМ?!!
Де копалини і де ППО?!
Як, де, чим, це ПОВ'ЯЗАНО?!!
Тільки тим, що ти про це тут набрехав?
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02.05.2025 18:42 Відповісти
Глва уряду назвав підписану Україною та США угоду в ніч на 1 травня "історичним досягненням". Джерело: https://censor.net/ua/n3550149
... уйобок
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02.05.2025 18:47 Відповісти
Брехло.
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02.05.2025 18:50 Відповісти
І це опудало може показати цей пункт в угоді?
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02.05.2025 18:54 Відповісти
Навчився свистіти в зільонського?
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02.05.2025 18:56 Відповісти
А хто такий шмигаль взагалі в цій гнилій системі влади, щоб всерйоз сприймати його заяви? Як і інших нинішніх можновладців.
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02.05.2025 19:05 Відповісти
Потрібно не небо захищати, в їбашити орків у них вдома, щоб там горіло все. І військові і цивільні, бо цивільних там немає. Навіть дітлахи у військової формі ходять.
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02.05.2025 19:09 Відповісти
Ці все звиздять, і звиздять. Чим далі, тим фантастичніше. Але тексту, що ж вони там підписали, так і не оприлюднено. А мало бути навпаки. Але в демократичній країні.
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02.05.2025 19:28 Відповісти
Лихоїмством це гріх
Не кажу вже про економічний тиск на Україну по меморандуму
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02.05.2025 19:29 Відповісти
Зебіли... Шапіто... Локшина...
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02.05.2025 19:32 Відповісти
в Буковелі?
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02.05.2025 19:38 Відповісти
 
 