В уряді розповіли про можливі преференції для США в межах угоди про надра, – ЗМІ

США можуть отримувати більші прибутки з українсько-американського фонду за умови вищих капіталовкладень – фінансових, або у вигляді військової допомоги. Але спочатку внески української та американської сторін будуть рівними – 50 на 50.

Про це Forbes повідомив співрозмовник в уряді з переговорної команди. Процес створення фонду може зайняти кілька місяців.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, ратифікація документу відбудеться впродовж найближчих тижнів.

"Після ратифікації і затвердження інших технічних деталей ми зможемо створити фонд", – сказала Свириденко під час онлайн-зустрічі з журналістами. За її очікуваннями, на створення останнього може піти кілька місяців.

Угода передбачає, що нова військова допомога Вашингтону може бути зарахована як капітальний внесок до Фонду.

"Основний підхід полягає в тому, що ми починаємо з 50 на 50, щоб були рівні внески. Право України підтримувати їх рівними, або дозволити США вкладати більше й мати преференції у розподілі майбутніх прибутків", – пояснює співрозмовник видання в уряді.

Надходження до Фонду та виплати з нього звільняються від українських та американських податків. Проте будь-які проєкти, в які він інвестуватиме, оподатковуватимуться на звичайних умовах, уточнив заступник міністра економіки Олексій Соболев під час спілкування із журналістами 1 травня.

"Гарантії безпеки – це не тільки про постачання ракетних систем і зброї. Це також і про американський бізнес, який працює на території України", – наголосила міністерка Свириденко, відповідаючи на питання щодо безпекових гарантій в угоді.

"Ми задоволені підписаною угодою і віримо, що вона зможе допомогти нам розблокувати американські інвестиції й обмін технологіями", – додала вона.

Як повідомлялося, 30 квітня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США.

Документ передбачає рівноправність в управлінні фондом, збереження суверенітету над надрами та інфраструктурою України, відповідність Конституції та євроінтеграційним прагненням країни.

Фонд поповнюватиметься та керуватиметься Україною і США у співвідношенні 50/50. Україна робитиме внесок у розмірі 50% доходів держбюджету з продажу нових ліцензій та нової ренти на видобуток корисних копалин. США – грошима або військовою допомогою. При цьому вже надана допомога США не вважається "боргом",

Законопроєкт про ратифікацію відповідної Угоди вже зареєстрували на сайті Верховної Ради 1 травня.