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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Соглашение о недрах с США позволит лучше защищать украинское небо американскими системами ПВО, - Шмыгаль

Шмыгаль на заседании правительства говорил об экономическом соглашении с США

Соглашение о полезных ископаемых позволит лучше защищать украинское небо благодаря американским системам ПВО.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Глава правительства назвал подписанное Украиной и США соглашение в ночь на 1 мая "историческим достижением".

"Соглашение о создании совместного с США Инвестиционного фонда восстановления - это одновременно о том, как нам защитить страну сейчас и создать платформу долгосрочного партнерства с крупнейшей экономикой мира на будущее", - заявил Шмыгаль.

Он отметил, что сейчас для Украины важно продолжить юридически-дипломатическую работу - подписать технические соглашения, которые предоставят конкретный инструментарий для реализации партнерства с США.

"Но важно и другое: это соглашение позволит нам лучше защищать страну здесь и сейчас. Лучше защищать наше небо - благодаря американским системам ПВО. Лучше защищать нашу землю - благодаря современному вооружению. Это соглашение - также сигнал кремлевскому режиму, что США остаются с Украиной и готовы нас поддерживать", сказал глава Кабмина.

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Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

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Автор: 

ПВО (2768) соглашение (1336) США (26815) ископаемые (157) Шмыгаль Денис (2700)


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Шмигалю!
У тебе ніс росте!
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02.05.2025 18:36 Ответить
Не кажи "Гоп"...
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02.05.2025 18:38 Ответить
Логіка наркомана, який за додаткову дозу готовий закласти свою квартиру.
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02.05.2025 18:40 Ответить
ЯКИМ ЧИНОМ?!!
Де копалини і де ППО?!
Як, де, чим, це ПОВ'ЯЗАНО?!!
Тільки тим, що ти про це тут набрехав?
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02.05.2025 18:42 Ответить
Глва уряду назвав підписану Україною та США угоду в ніч на 1 травня "історичним досягненням". Джерело: https://censor.net/ua/n3550149
... уйобок
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02.05.2025 18:47 Ответить
Брехло.
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02.05.2025 18:50 Ответить
І це опудало може показати цей пункт в угоді?
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02.05.2025 18:54 Ответить
Навчився свистіти в зільонського?
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02.05.2025 18:56 Ответить
А хто такий шмигаль взагалі в цій гнилій системі влади, щоб всерйоз сприймати його заяви? Як і інших нинішніх можновладців.
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02.05.2025 19:05 Ответить
Потрібно не небо захищати, в їбашити орків у них вдома, щоб там горіло все. І військові і цивільні, бо цивільних там немає. Навіть дітлахи у військової формі ходять.
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02.05.2025 19:09 Ответить
 
 