Соглашение о недрах с США позволит лучше защищать украинское небо американскими системами ПВО, - Шмыгаль
Соглашение о полезных ископаемых позволит лучше защищать украинское небо благодаря американским системам ПВО.
Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
Глава правительства назвал подписанное Украиной и США соглашение в ночь на 1 мая "историческим достижением".
"Соглашение о создании совместного с США Инвестиционного фонда восстановления - это одновременно о том, как нам защитить страну сейчас и создать платформу долгосрочного партнерства с крупнейшей экономикой мира на будущее", - заявил Шмыгаль.
Он отметил, что сейчас для Украины важно продолжить юридически-дипломатическую работу - подписать технические соглашения, которые предоставят конкретный инструментарий для реализации партнерства с США.
"Но важно и другое: это соглашение позволит нам лучше защищать страну здесь и сейчас. Лучше защищать наше небо - благодаря американским системам ПВО. Лучше защищать нашу землю - благодаря современному вооружению. Это соглашение - также сигнал кремлевскому режиму, что США остаются с Украиной и готовы нас поддерживать", сказал глава Кабмина.
Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.
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У тебе ніс росте!
Де копалини і де ППО?!
Як, де, чим, це ПОВ'ЯЗАНО?!!
Тільки тим, що ти про це тут набрехав?
... уйобок